Experten warnen: ‚Net Zero‘-Ziele des WEF werden mehr als 4 Milliarden Menschen töten

Führende Experten haben sich zu Wort gemeldet, um die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass das „Net Zero“-Ziel des Weltwirtschaftsforums (WEF), fossile Brennstoffe abzuschaffen, zum Tod von mehr als vier Milliarden Menschen führen wird.

Wie Slay News berichtete, drängen das WEF und seine nicht gewählte globalistische Organisation, die Vereinten Nationen (UN), Regierungen auf der ganzen Welt, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen“.

Das „Net Zero“-Ziel, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden, ist Teil der „Agenda 2030“ und der „Agenda 2050“ des WEF und der UN für die Menschheit.

Die Pläne sehen vor, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bis 2030 drastisch zu reduzieren und bis 2050 ganz auf deren Nutzung zu verzichten.

Doch was das für die Zivilisation bedeutet, darüber schlagen viele Alarm.

In einem Artikel auf X warnt der dänische Statistiker Bjørn Lomborg davor, dass bei einem Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe etwa die Hälfte der Weltbevölkerung verhungern würde.

„4 Milliarden Menschen sind für ihre Ernährung auf fossile Düngemittel angewiesen“, so Lomborg.

„Ohne sie werden 4 Milliarden Menschen verhungern.

„Es ist an der Zeit, die unglaublich destruktiven und menschenfeindlichen Kampagnenmacher in die Schranken zu weisen“, sagte er.

Lomborg reagierte damit auf einen Bericht des britischen Ökonomen Neil Record.

Während Lomborg davon ausgeht, dass durch den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe mehr als vier Milliarden Menschen verhungern werden, argumentiert Record, dass „sechs Milliarden Menschen sterben könnten“.

