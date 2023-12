Vogel-Strauß-Politik und Covid-Injektionen. Warum die explosionsartige Zunahme der Todesfälle in der EU nicht untersucht wird.

Eine Untersuchung des explosionsartigen Anstiegs der Todesfälle in der EU würde zu Millionen von Schadensersatzklagen von Menschen führen, deren Gesundheit durch experimentelle Injektionen zerstört wurde, sowie von Angehörigen der Verstorbenen. Beamte in den EU-Ländern weigern sich, den kausalen Zusammenhang zwischen dem Covid-Impfstoff und der Flut ungeklärter Todesfälle zu untersuchen, die alle möglichen Statistiken auf den Kopf gestellt haben.

Wie der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht über den Kauf von Covid-Impfstoffen durch die Europäische Kommission feststellte, wurden die Verträge mit den Herstellern so abgeschlossen, dass diese keine Verantwortung übernehmen mussten. Weder für die kurz-, mittel- und langfristigen Nebenwirkungen der Impfstoffe noch für deren Unwirksamkeit.

Die jüngsten von Eurostat veröffentlichten Statistiken über die Übersterblichkeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Oktober 2023 zeichnen ein vollständiges Bild der katastrophalen Gesundheitspolitik während der Pandemie und des völligen Fehlens einer positiven Wirkung der Impfung, was in krassem Widerspruch zur Rhetorik der EU-Führung über die Wirksamkeit des Serums steht.

Im Oktober 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, hatte Deutschland eine Übersterblichkeitsrate von 5,4% im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016-2019. Ein Jahr nach Beginn der Impfkampagne, im Oktober 2021, verdreifachte sich die Übersterblichkeit fast auf 12,4%, und im Oktober 2022, nach der vollständigen Auffrischungsimpfung, erreichte sie einen historischen Höchststand von 24,6%. Noch gravierender ist, dass die Übersterblichkeit in Deutschland im Oktober 2023, als die Covid-Impfung vor rund 10 Monaten eingestellt wurde, bei 10,7 % lag und damit doppelt so hoch war wie die zusätzlichen Todesfälle in der Mitte der Pandemie. Deutschland ist kein Einzelfall. In Irland, einem weiteren Land mit Parainfluenza-Impfung, betrug die Übersterblichkeit im Oktober 2020 5,5 %, im Oktober 2021 14,2 %, im Oktober 2022 15,7 % und im Oktober 2023 17,8 %. Ebenfalls im Oktober verzeichnet Zypern eine Übersterblichkeit von 9,0 % im Jahr 2020, 20,7 % im Jahr 2021, 17,2 % im Jahr 2022 und 17,4 % im Jahr 2023. Die schockierendsten Zahlen kommen aus Finnland, wo die Übersterblichkeit im Oktober 2020 bei 2,3 % liegt und nach der Massenimpfung auf 12,9 % im Oktober 2021, 19,8 % im Oktober 2022 und 19,8 % im Oktober 2023 ansteigt.

Die Zahlen sprechen, die Behörden schweigen

Unter Übersterblichkeit versteht man eine Anzahl ungeklärter Todesfälle, die weit über der durchschnittlichen Sterblichkeitsrate des jeweiligen Landes liegt. In normalen Zeiten, in denen die Korruption nicht bis in die höchsten Regierungskreise vorgedrungen ist, wäre selbst ein Anstieg um 2% in zwei oder drei aufeinander folgenden Jahren ein Alarmsignal gewesen, das ernsthaft untersucht werden müsste.

Bis zur Einführung des Covid-Impfstoffs, der auf allen Kanälen als hochwirksam und sehr sicher dargestellt wurde, da er die Übertragung des Virus stoppt, vor schwerer Krankheit und Tod schützt und keine schwerwiegenden Nebenwirkungen hat, wurden die zusätzlichen Todesfälle SARS-Cov-2 zugeschrieben.

In den Jahren 2020 und 2021 starben die Menschen aus zwei Gründen: die Schließung von Krankenhäusern wegen anderer Krankheiten und der stark eingeschränkte Zugang für Kranke sowie die von der WHO diktierten experimentellen Covid-Behandlungsprotokolle, die das Gegenteil der angekündigten Wirkung zeigten. Im Jahr 2022, als die Omikron-Variante keine schweren Verlaufsformen mehr hervorbrachte und die Krankenhäuser wieder für alle Patienten geöffnet wurden, stieg die Zahl der zusätzlichen Todesfälle weiter an. Und im Jahr 2023, als auch die Massenimpfkampagne eingestellt wurde, nachdem die Bevölkerung nicht nur von der Nutzlosigkeit des Impfstoffs, sondern auch von seinen katastrophalen Auswirkungen überzeugt war, setzte sich das Phänomen der erhöhten Todesfälle fort.

Dutzende Milliarden Euro stehen auf dem Spiel, die Europa in den Bankrott treiben würden

Diese Vogel-Strauß-Politik, die von fast allen EU-Ländern praktiziert wird, die sich hartnäckig weigern, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Covid-Impfstoff und den exzessiven Todesfällen in Europa anzuerkennen, hat ihren Grund. Die Verträge mit den Impfstoffherstellern, die von der Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ausgehandelt wurden, sehen vor, dass die Entschädigung für unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs von jedem einzelnen Staat zu zahlen ist. Was würde das bedeuten? Wenn die Opfer der Injektionen oder die Angehörigen der Verstorbenen ihre eigenen Regierungen verklagen würden, wäre der Bankrott der EU-Länder garantiert, denn es geht um zweistellige Milliardenbeträge, die gezahlt werden müssten. Und die EU hat bereits Impfstoffe im Wert von 4 Milliarden Euro vernichtet und ist vertraglich verpflichtet, bis 2027 weitere hunderte Millionen Dosen zu kaufen.