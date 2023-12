Arzt schlägt wegen der „erschreckenden“ Übersterblichkeit Alarm: „Wir haben noch nie Zahlen in dieser Höhe gesehen“.

FDA-Chef Robert Califf bezeichnete den Rückgang der Lebenserwartung Ende letzten Monats als „katastrophal“. Eine neue Studie zeigt einen alarmierenden Anstieg der Krebsdiagnosen bei Menschen unter 50 Jahren. In den ersten neun Monaten dieses Jahres starben unglaubliche 158.000 Amerikaner mehr als im gesamten Jahr 2019.

„Das sind mehr als in allen Kriegen seit Vietnam zusammen“, sagte Laura Ingraham in ihrer Fernsehsendung The Ingraham Angle. Besonders betroffen sind junge Menschen. Bei den 35- bis 44-Jährigen lag die Sterblichkeit um 26 Prozent höher, bei den 25- bis 35-Jährigen um 19 Prozent.

Horrifying… Dr. Pierre Kory and Laura Ingraham discussing what's behind the decline in life expectancy, FDA saying that life expectancy decline is "catastrophic", new study finding alarming rise in cancer rates among people under 50, 158000 more unexpected U.S deaths than… pic.twitter.com/JwcRSSOzA7

„Warum sterben seit 2021 plötzlich massenhaft die gesündesten Menschen? Was ist 2021 passiert, das zu dieser beispiellosen Sterblichkeit geführt hat? „Diese Zahlen haben wir noch nie zuvor gesehen“, sagte der Arzt Pierre Kory in der Sendung.

Seiner Meinung nach trägt die Corona-Impfung zu den Sterblichkeitsspitzen bei, und es gibt viel mehr Patienten mit „Long-Vax“ als mit „Long-Covid“: „Ich bin auf Long-Covid und Long-Vax spezialisiert“, sagte Kory. „Long-Vax ist eine chronische Erkrankung, die durch den Impfstoff ausgelöst wird. Sie tritt viel häufiger auf als Long-Covid. Und ich habe Tausende Patient, die am Boden zerstört sind.

Why are so many Americans dying early?



The FDA commissioner is blaming smoking and bad diet, but that's ludicrous, according to Dr. @PierryKory.



He says, "Something happened in the middle of COVID that thou shalt not speak its name."



"The scale of dying is incredible … In… pic.twitter.com/vqanAcIQUC