Das Komplott, mit illegalen Einwanderern unsere Freiheit zu zerstören

Von Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Der hirntote Biden und seine Bande von Neokonservativen planen, so viele Stimmen zu stehlen, wie nötig sind, um die Präsidentschaftswahlen 2024 zu „gewinnen“. Aber was passiert, wenn sie das amerikanische Volk zu weit treiben? Sie könnten daran denken, Truppen zu schicken, um den Widerstand zu unterdrücken, so wie es Lincoln im Krieg zwischen den Staaten getan hat, aber was, wenn amerikanische Soldaten sich weigern, auf ihre Mitbürger zu schießen? Unsere Feinde haben eine Antwort. Sie planen, illegale Einwanderer aus Ländern der Dritten Welt zu den Streitkräften zu schicken. Sie werden den Amerikanern gegenüber keine Loyalität zeigen und nicht zögern, sie zu töten.

Samantha Chang, die im Western Journal schreibt, erklärt:

„Ein 79-jähriger Demokrat, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten an den öffentlichen Trögen bedient, will den ungeprüften Armeen illegaler Einwanderer, die an der Südgrenze eindringen, Zugang zu Waffen und militärischen Informationen verschaffen.

Der Mehrheitsführer im Senat, Dick Durbin aus Illinois, hat diesen verrückten Vorschlag am Montag in einer Rede im Senat vorgetragen.

Er behauptete, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft im Austausch gegen den Militärdienst an die Migrantenbanden, die Bundesgesetze brechen, um sich in die Vereinigten Staaten zu schleichen, die nationale Sicherheit verbessern würde.

„Wissen Sie, wie hoch die Rekrutierungszahlen bei der Armee, der Marine und der Luftwaffe sind? Sie können ihre Quoten nicht jeden Monat erreichen. Sie können nicht genug Leute finden, die sich unseren Streitkräften anschließen“, sagte der Vorsitzende des Justizausschusses des Senats.

„Und es gibt Menschen ohne Papiere, die die Chance haben wollen, zu dienen und ihr Leben für dieses Land zu riskieren. Sollten wir ihnen eine Chance geben? Ich denke, das sollten wir.“

Lassen Sie das auf sich wirken: Durbin – ein Verfechter der „Waffenkontrolle“, der seine Karriere damit verbracht hat, das Recht der Amerikaner auf Selbstverteidigung nach dem zweiten Verfassungszusatz einzuschränken – hält es für eine großartige Idee, ausländische Staatsbürger zu bewaffnen, deren erste Handlung in diesem Land darin bestand, seine Gesetze zu brechen.

Und nicht nur das, er will illegalen Ausländern auch Zugang zu sensiblen militärischen Waffen und Informationsnetzwerken verschaffen – im Namen der Stärkung der „nationalen Sicherheit„. Senator Dick Durbin schlägt vor, illegale Einwanderer zu bewaffnen und ihnen eine militärische Ausbildung zukommen zu lassen (msn.com)

Hier ist die Rede von Durbin:

„In einer Rede im Senat forderte Dick Durbin (D-IL), Vorsitzender des Justizausschusses des US-Senats, heute seine republikanischen Kollegen auf, mit den Demokraten an einer umfassenden Einwanderungsreform zu arbeiten, die dazu beiträgt, Amerikas Grenzen zu sichern und den Arbeitskräftemangel in unserem Land zu beheben. In seiner Rede verurteilte Durbin den Versuch der Republikaner, eine strafende Grenzpolitik mit den für die nationale Sicherheit notwendigen Mitteln für die Ukraine, Israel, den Indopazifik und humanitäre Krisen zu verknüpfen.

„Ich bin ein Mensch, der an die Einwanderung glaubt. Meine Mutter war eine Einwanderin in dieses Land, und ich bin stolz darauf, als Amerikaner der ersten Generation im Senat zu sitzen und den großartigen Staat Illinois zu vertreten. Aber ich verstehe die überwältigenden Zahlen, mit denen wir an der Grenze konfrontiert sind und mit denen Präsident Biden konfrontiert ist – [ich würde] wirklich dafür plädieren, dass wir uns die Art und Weise, wie wir das angehen, genau ansehen“, sagte Durbin. „Es ist schwer zu erklären, warum in den Vereinigten Staaten von Amerika, einer Nation von Einwanderern, die Einwanderung ein so heißes, kontroverses Thema ist.„

Durbin wies darauf hin, dass das US-Militär unter einem niedrigen Rekrutierungsniveau leidet, was zu einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit geworden ist. Durbin wies in seiner Rede darauf hin, dass wir auch dringend Arbeitskräfte für wichtige Arbeitsplätze in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Landwirtschaft benötigen, die von Einwanderern besetzt werden können.

„Wissen Sie, wie hoch die Rekrutierungszahlen bei der Armee, der Marine und der Luftwaffe sind? Sie können ihre Quoten nicht jeden Monat erreichen. Sie können nicht genug Leute finden, die sich unseren Streitkräften anschließen. Und es gibt Menschen ohne Papiere, die die Chance haben wollen, zu dienen und ihr Leben für dieses Land zu riskieren. Sollten wir ihnen eine Chance geben? Ich denke, das sollten wir. In meinem Bundesstaat Illinois, in Chicago, [und] in den ländlichen Gebieten im Landesinneren, halten wir den Atem an und hoffen, dass wir die Krankenhäuser offen halten können. Wissen Sie, warum? Wir haben nicht genug medizinisches Personal. Und doch gibt es überall auf der Welt Menschen, die eine medizinische Ausbildung als Ärzte, Krankenschwestern und qualifizierte Techniker haben und in die Vereinigten Staaten kommen wollen, aber wir geben ihnen keine Chance“, so Durbin weiter.

Durbin erzählte auch die Geschichte von Mitchell Soto-Rodriguez, einem Dreamer, der im Alter von neun Jahren mit seiner Familie nach Blue Island, Illinois, kam. Als Mitchell in der High School war, wurde sie in einen Autounfall verwickelt, und der zuständige Polizeibeamte hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihr, indem er Spanisch sprach, damit sich ihre Mutter wohler fühlte. Von diesem Moment an beschloss Mitchell, dass sie ihrer Gemeinde auch als Polizeibeamtin dienen wollte. Heute ist Mitchell Teilzeit-Polizistin, während sie die Polizeiakademie besucht und als Sicherheitsbeauftragte an einer örtlichen High School arbeitet. Als DACA-Empfängerin ist Mitchells Zukunft jedoch noch in der Schwebe. Solange der Dream Act nicht verabschiedet ist, ist Mitchells Dienst an ihrer Gemeinschaft und an unserer Nation gefährdet.

„Aber DACA war immer nur als vorübergehende Lösung für Dreamers wie Mitchell gedacht. Seit Präsident Obama das Programm eingeführt hat, haben die Republikaner eine unerbittliche Kampagne geführt, um es zu kippen und diese Dreamers zurück in Länder abzuschieben, an die sie sich vielleicht nicht einmal erinnern. Die dauerhafte Lösung ist die Verabschiedung eines Gesetzes, das ich vor mehr als zwanzig Jahren eingeführt habe: der Dream Act. Er würde einen Weg zur Staatsbürgerschaft für Dreamers im ganzen Land bieten. Ohne dauerhaften Schutz sind diese jungen Menschen gezwungen, in der Schwebe zu leben und zu befürchten, dass DACA von den Gerichten gekippt wird. Sie müssen ihren Status alle zwei Jahre erneuern – was bedeutet, dass sie ihr Leben in Zweijahresschritten planen“, so Durbin weiter. „Solange der Dream Act nicht verabschiedet ist, ist Mitchells Dienst an ihrer Gemeinschaft und an unserer Nation in Gefahr – ebenso wie der Dienst, den so viele Dreamers durch ihre Arbeit als Lehrer, Mediziner, Service-Mitglieder und so vieles mehr für ihre Gemeinschaften leisten.“

Sollte DACA aufgehoben werden, würden unserer Wirtschaft nach Expertenmeinung jährlich schätzungsweise 11,7 Milliarden Dollar an entgangenen Löhnen entgehen. Und ohne weitere Einwanderung wird die US-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 um über sechs Millionen Menschen schrumpfen. Da immer mehr Amerikaner in den Ruhestand gehen, könnte dies zu einer 23-prozentigen Kürzung der monatlichen Sozialversicherungsbeiträge führen, die den Begünstigten versprochen wurden. Mit über neuneinhalb Millionen offenen Stellen im letzten Monat brauchen unsere Landwirte, Krankenhäuser und Kleinunternehmer dringend Einwanderer, um ihren Bedarf an Arbeitskräften zu decken.

Durbin fuhr fort: „Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sollten wir zusätzliche legale Wege für Einwanderer schaffen, um in den Vereinigten Staaten zu arbeiten. Wir sollten auch unserer Bevölkerung ohne Papiere – von denen die meisten schon seit Jahrzehnten hier sind – einen legalen Status geben, damit sie ihren vollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten können. Ich bin bereit, mit meinen republikanischen Kollegen in gutem Glauben zu verhandeln, um unser Problem an der Grenze zu lösen. Es braucht eine Lösung. Das erkenne ich gerne an. Aber gleichzeitig hoffe ich, dass sie [die Republikaner] auch einen positiven Ansatz verfolgen werden, weil sie wissen, dass wir dringend eine legale Einwanderung brauchen. Und wenn die Menschen die Möglichkeit haben, zu diesem Zweck in unser Land zu kommen, werden wir auf vielen verschiedenen Ebenen besser dastehen.“

Durbin schloss mit den Worten: „Es gibt einige auf der anderen Seite, ich will es ganz unverblümt sagen, die an die Theorie glauben, dass es in diesem Land ‚keinen einzigen Einwanderer mehr‘ gibt. Sie kennen die Geschichte der Vereinigten Staaten nicht. Sie wissen nicht, was diese Einwanderer für uns bedeutet haben. In meiner Familie und den Familien im ganzen Land kann man auf Einwanderer verweisen, die einen großen Beitrag zum Aufbau einer Familie und einer Wirtschaft geleistet haben, von der wir heute alle profitieren. Machen wir es also richtig, wenn es um die Durchsetzung an der Grenze geht, aber erzählen wir nicht nur die halbe Geschichte. Lassen Sie uns die andere Hälfte der Geschichte erzählen, dass die legale Einwanderung entscheidend für unsere Zukunft ist und dass Menschen wie Mitchell Soto-Rodriguez, die in ihrer Gemeinde in Illinois als Polizeibeamtin arbeiten möchte, eine Bereicherung für dieses Land ist, und wir brauchen sie in unserer Zukunft.“ Pressemitteilung | Pressemitteilungen | Newsroom | U.S. Senator Dick Durbin aus Illinois (senate.gov)

Es gibt eine große Anzahl von Einwanderern, die auf diese Weise eingesetzt werden können. Samantha Chang trifft wieder einmal den Nagel auf den Kopf:

„Unter der gescheiterten Präsidentschaft von Joe Biden sind die Vereinigten Staaten zu einer Müllhalde für ungeprüfte Heerscharen illegaler Einwanderer geworden, darunter mutmaßliche Terroristen und verurteilte Straftäter.

Es ist also keine Überraschung, dass die Regierung versucht, das beispiellose Ausmaß der erschütternden Grenzkatastrophe unter Verschluss zu halten.

Dementsprechend veröffentlichte die US-Zollbehörde U.S. Customs and Border Protection ihren Monatsbericht für September am Samstag, den 21. Oktober, und hoffte offensichtlich, dass nur wenige Amerikaner die erschreckenden Zahlen am Wochenende bemerken würden.

Die erschreckenden Statistiken zeichnen ein düsteres Bild einer Nation im Belagerungszustand: Die Gesamtzahl der Grenzkontrollen der CBP im September erreichte mit 269.735 ein Rekordhoch.

„CBP veröffentlicht RECORD BREAKING Sept FY23 Encounters – 269.735 – höchster jemals aufgezeichneter Monat – bringt das GJ23 insgesamt zum höchsten jemals aufgezeichneten Jahr – 2,475,669,“ Fox News Washington correspondent Griff Jenkins noted on the social media platform X.“ So katastrophale Grenzzahlen, dass das FBI sie veröffentlicht, wenn niemand darauf achtet (westernjournal.com)

Senatorin Tammy Duckworth schlug außerdem vor, illegalen Einwanderern, die sich seit fünf Jahren in Amerika aufhalten, die Möglichkeit zu geben, sich zum Militär zu melden. Hier ist ein Bericht von American Military News:

„US-Senatorin Tammy Duckworth (D-Ill.) führt eine Initiative an, um den Rekrutierungsmangel beim US-Militär zu beheben, indem sie die Berechtigung von Nicht-Staatsbürgern zum Dienst erweitert.

Nach Angaben von Stars and Stripes soll die vorgeschlagene Gesetzgebung, die als Enlist Act bezeichnet wird, die Fähigkeit des Militärs stärken, seinen Personalbedarf zu decken, indem die Zahl der in Frage kommenden Rekruten in den Vereinigten Staaten erhöht wird.

„Hochqualifizierten Menschen, die seit langem in unserem Land leben, die Möglichkeit zu geben, dem Land zu dienen, das sie lieben, ist ein vernünftiger Weg, um den Streitkräften einen besseren Zugang zu talentierten potenziellen Rekruten zu verschaffen und so die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte zu verbessern“, erklärte Duckworth, ein Irakkriegsveteran und ehemaliger Black-Hawk-Pilot der Armee.

Im Falle einer Verabschiedung des Gesetzes würden die Türen des Militärs für Personen geöffnet, die sich seit mindestens fünf Jahren in den USA aufhalten. Dazu gehören Personen, die durch das Programm „Deferred Action for Childhood Arrivals“ (DACA) geschützt sind, Personen mit vorübergehendem Schutzstatus und Personen, die über genehmigte Anträge auf Einwanderungsvisa verfügen.

Duckworth behauptet, dass der Gesetzentwurf die „beispiellosen Herausforderungen“ angehen würde, mit denen die Militärdienste bei der Rekrutierung konfrontiert sind, und beruft sich dabei auf einen „historisch kleinen Pool von geeigneten Rekruten“.

Die Kluft zwischen den Rekrutierungszielen und den Rekrutierungszahlen hat sich in den letzten Jahren stetig vergrößert. Aktuellen Statistiken zufolge kommen nur 24 % bis 27 % der jungen Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren für den Dienst in Frage, wobei noch weniger den Wunsch äußern, zu dienen.

Laut Duckworth würde der Enlist Act nicht nur den Pool potenzieller Rekruten vergrößern, sondern auch einen Weg für eingezogene Nicht-Staatsbürger bieten, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Dieser Weg ergänzt ein bereits bestehendes Verfahren, das es Nicht-Staatsbürgern ermöglicht, sich einbürgern zu lassen.

Obwohl frühere Vorschläge zur Ausweitung der Rekrutierungsmöglichkeiten für Nicht-Staatsbürger im Kongress keine Unterstützung fanden, bleibt Duckworth optimistisch, was ihr neuestes Vorhaben angeht, das als Änderungsantrag zum jährlichen Gesetzentwurf des Senats zur Verteidigungspolitik eingereicht wurde.

Das Gesetz über die Einberufung von Staatsbürgern (Enlist Act) hat das Potenzial, die Rekrutierungsmöglichkeiten des Militärs und damit auch die nationale Sicherheit zu verbessern. Gesetzentwurf zur Rekrutierung von Nicht-Staatsbürgern im Senat (americanmilitarynews.com)

Tun wir alles, was wir können, um illegale Einwanderer davon abzuhalten, den Streitkräften beizutreten. Lassen Sie nicht zu, dass Biden und seine Bande von neokonservativen Kontrolleuren ausländische Truppen einsetzen, um unsere Freiheit zu zerstören.