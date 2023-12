Offensichtliche Vertuschung einer Bedrohung der nationalen Sicherheit durch das FBI und die CDC

Analyse von Corey’s Digs

Die Geschichte auf einen Blick

Im Dezember 2022 entdeckte ein örtlicher Beamter für die Durchsetzung der Vorschriften ein illegales Biolabor in Reedley, Kalifornien. Nachdem er die Einrichtung betreten hatte, beobachtete der Beamte mehrere chinesische Staatsangehörige, die in einem Lagerhaus arbeiteten, das mit Tausenden von Fläschchen mit Krankheitserregern und biologischen Substanzen gefüllt war

Viele der Fläschchen waren unbeschriftet, einige waren in Mandarin beschriftet, und andere waren mit Codes versehen. Nur wenige der Fläschchen waren in Englisch beschriftet

Die Ermittler kamen später zu dem Schluss, dass die Einrichtung mindestens 20 potenziell infektiöse Erreger enthielt, darunter Covid, HIV, Tuberkulose, die „tödlichste bekannte Form von Malaria“ und Ebola – „eines der tödlichsten Viren, die die Menschheit kennt“

Das illegale Labor beherbergte etwa 1.000 transgene Mäuse, die genetisch so verändert wurden, dass sie Covid fangen und tragen können und das menschliche Immunsystem simulieren. Abgesehen von den Krankheitserregern, die in der Einrichtung gelagert wurden, stellten die Mäuse, die unter schmutzigen, überfüllten und unmenschlichen Bedingungen gehalten wurden, eine potenzielle biologische Gefährdung dar

Eine kürzlich vom Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur KPCh durchgeführte Untersuchung hat neue Details über ein geheimes chinesisches Biolabor mit gefährlichen Krankheitserregern in Reedley, Kalifornien, ans Licht gebracht.

Zu den beunruhigenden neuen Details, die durch diese Untersuchung aufgedeckt wurden, gehören: die Fähigkeit des Laborbetreibers – der ein gesuchter Flüchtling war -, gefährliche Krankheitserreger zu erwerben, ohne Verdacht zu erregen, die Verbindungen des Labors zur chinesischen Regierung sowie eine offensichtliche Vertuschung dieser Bedrohung der nationalen Sicherheit durch das FBI und die CDC.

Gefährliche Krankheitserreger in einem geheimen chinesischen Biolabor in Kalifornien

Im Dezember 2022 entdeckte ein örtlicher Beamter zur Durchsetzung der Vorschriften ein illegales Biolabor in Reedley, Kalifornien. Nachdem er die Einrichtung betreten hatte, beobachtete der Beamte mehrere chinesische Staatsangehörige, die in einem Lagerhaus arbeiteten, das mit Tausenden Fläschchen mit Krankheitserregern und biologischen Substanzen gefüllt war.

Viele der Fläschchen waren unbeschriftet, einige waren in Mandarin beschriftet, und andere waren mit Codes versehen. Nur wenige der Fläschchen waren in englischer Sprache beschriftet.

Quelle: „Investigation into the Reedley Biolab,“ House Select Committee on the CCP, 15. November 2023.

Die Ermittler kamen später zu dem Schluss, dass die Einrichtung mindestens 20 potenziell infektiöse Erreger enthielt, darunter Covid, HIV, Tuberkulose, die „tödlichste bekannte Form der Malaria“ und Ebola – „eines der tödlichsten Viren, die der Menschheit bekannt sind“.

Nach Angaben der CDC sind nur Einrichtungen der Biosicherheitsstufe 4 (BSL-4) mit der „höchsten Stufe der biologischen Sicherheit“ für den Umgang mit Ebola zugelassen. Im Bericht des House Select Committee heißt es: „Es ist unklar, wie eine Einrichtung, die nicht der BSL-4-Stufe angehört, geschweige denn das Reedley Biolab, überhaupt in den Besitz dieses tödlichen Erregers gelangen konnte.“

Die Bewertung der in dieser Einrichtung gelagerten Krankheitserreger stützte sich ausschließlich auf die Etiketten der Behälter, da ihr Inhalt nie von der CDC getestet wurde, obwohl die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die nicht gekennzeichneten und codierten Fläschchen weitere gefährliche Krankheitserreger enthielten. Da die Beamten nicht in der Lage waren, die codierten Etiketten zu entziffern, und keine der Proben getestet wurde, ist das volle Ausmaß der gefährlichen Krankheitserreger, die in diesem geheimen Labor aufbewahrt wurden, bis heute unbekannt.

Ferner beherbergte das illegale Labor etwa 1.000 transgene Mäuse, die genetisch so verändert wurden, dass sie Covid fangen und übertragen sowie das menschliche Immunsystem simulieren können. Abgesehen von den Krankheitserregern, die in der Einrichtung gelagert wurden, stellten die Mäuse, die unter schmutzigen, überfüllten und unmenschlichen Bedingungen gehalten wurden, eine potenzielle biologische Bedrohung dar.

Quelle: „Investigation into the Reedley Biolab,“ House Select Committee on the CCP, 15. November 2023.

Während das Labor in Reedley behauptete, diagnostische Testkits herzustellen, fanden die Ermittler Beweise dafür, dass die Mitverschwörer dieser Operation stattdessen gefälschte chinesische Testkits kauften und sie in betrügerischer Weise mit dem Etikett „Made in the USA“ an Amerikaner weiterverkauften.

Im Gegensatz zu den Behauptungen des Reedley-Labors stellten die Ermittler des Repräsentantenhauses fest, dass das Reedley-Labor Krankheitserreger, Ausrüstung und Mäuse enthielt, die „keinen eindeutigen Zweck“ für den „betrügerischen Verkauf von gefälschten Testkits“ hatten, und fügten hinzu, dass „es wenig bis gar keinen Markt für Testkits gibt, mit denen die Mehrzahl der Krankheitserreger getestet werden kann, die das Reedley Biolab zu enthalten schien.“

Im Bericht des Repräsentantenhauses heißt es weiter: „Das offensichtliche Vorhandensein von Ebola-Proben im Reedley Biolab ist das deutlichste Beispiel für das Fehlen eines offensichtlichen legitimen (oder sogar gewinnorientierten kriminellen) Motivs für den Betrieb der illegalen Einrichtung. Der Bedarf an Ebola-Tests ist minimal und der potenzielle Markt ist extrem klein“.

Mit anderen Worten: Der Bericht des Sonderausschusses deutet an, dass dieses illegale chinesische Biolabor, das in den USA betrieben wird, andere Motive für die Lagerung von Behältern mit gefährlichen Krankheitserregern gehabt haben könnte.

Von China unterstütztes Biolabor von gesuchtem Flüchtling betrieben, der Amerika hasste und illegal in die USA einreiste

Das Labor wurde von dem chinesischen Staatsbürger Jiabei „Jesse“ Zhu betrieben, der unter der falschen Identität „David He“ als gesuchter Flüchtling aus Kanada illegal in die USA eingereist war. Dem Flüchtigen, dem ein Urteil in Höhe von 330 Millionen Dollar drohte, wurde der Diebstahl geistigen Eigentums von amerikanischen Unternehmen als Teil einer transnationalen kriminellen Organisation mit Verbindungen zur Volksrepublik China vorgeworfen.

Während Zhu enge Verbindungen zu mehreren mit der chinesischen Regierung verbundenen Unternehmen unterhielt, gründete er Dutzende von Unternehmen in Kanada, China und anderswo, die sich mit dem Diebstahl von geistigem Eigentum im Zusammenhang mit biologischen Verfahren in der amerikanischen Viehwirtschaft befassten. Zhu war Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender eines chinesischen Viehzuchtunternehmens, zu dessen Direktoren auch ein leitender Angestellter eines Unternehmens auf der US-Entitätenliste und ein chinesisches Verteidigungsunternehmen gehörten.

Laut Gerichtsakten im Kontext des Falles des Diebstahls geistigen Eigentums machte Zhu mehrere alarmierende Aussagen über den „amerikanischen Imperialismus“. In einem Fall bemerkte Zhu, dass „das Gesetz stark ist, aber die Verbrecher zehnmal stärker sind“. Außerdem behauptete Zhu, dass seine kriminellen Aktivitäten dazu beitrugen, „den amerikanischen Aggressor und den wilden, ehrgeizigen Wolf zu besiegen!“

Quelle: „Investigation into the Reedley Biolab,“ House Select Committee on the CCP, 15. November 2023.

Ein in Zhus kriminelles Unternehmen verwickelter Buchhalter, der dem Flüchtigen nach seiner Flucht aus Kanada bei der Gründung mehrerer Unternehmen in den USA half, arbeitete für Organisationen, die mit der KPCh-Führung in Verbindung stehen, darunter auch Gruppen, die offen für eine chinesische Kontrolle über Taiwan eintreten, von denen eine in direkter Verbindung zu einem chinesischen Staatsbürger aus Nevada steht, der im vergangenen Jahr für eine tödliche Schießerei in einer taiwanesischen Kirche in Kalifornien verantwortlich gemacht wird.

Trotz der Tatsache, dass Zhu ein gesuchter Krimineller mit Verbindungen zur chinesischen Regierung und zu radikalisierten Gruppen war, der illegal in den USA lebte und ein nicht registriertes Labor betrieb, konnten er und seine Mitverschwörer gefährliche Krankheitserreger von akkreditierten amerikanischen Labors erwerben, ohne Verdacht zu erregen.

Das geheime Labor erhielt „über 2 Millionen Dollar an unerklärlichen Überweisungen aus China“ als finanzielle Unterstützung für seinen Betrieb sowie eine Steuergutschrift in Höhe von 360.000 Dollar von Gavin Newsoms Gouverneursbüro für Unternehmens- und Wirtschaftsentwicklung.

Vor einigen Wochen hat der kalifornische Gouverneur Newsom bei einem hochrangigen Treffen in Peking seine engen Beziehungen zum chinesischen Präsidenten Xi hervorgehoben. Die beiden trafen sich am 14. November 2023 erneut in San Francisco, einen Tag bevor der Bericht des House Select Committee über das chinesische Biolabor veröffentlicht wurde.

Das FBI stellte die Untersuchung ein und die CDC verweigerte die Zusammenarbeit

Örtliche Beamte, die sich aufgrund ihrer großen Besorgnis über die von diesem Labor ausgehenden Gefahren für die öffentliche Gesundheit wiederholt um staatliche Unterstützung bemühten, stießen auf den Widerstand des FBI und der CDC.

Nachdem die Beamtin, die das illegale Labor ursprünglich entdeckt hatte, den Vorfall dem FBI gemeldet hatte, teilte das FBI ihr etwa zwei Monate später mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, nachdem das FBI festgestellt hatte, dass sich „keine Massenvernichtungswaffen auf dem Gelände befanden“. Der Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zur CCP, Mike Gallagher, bemerkte: „Das FBI sagte, wir können nicht ermitteln, weil es keine Verbindungen zu Massenvernichtungswaffen gibt, was absurd ist.“

Lokale Beamte versuchten über mehrere Monate hinweg wiederholt, die CDC in diese ernste Bedrohung der öffentlichen Gesundheit einzubeziehen. Die CDC weigerte sich mehrmals, mit ihnen zu sprechen, und bei anderen Gelegenheiten legte die CDC mitten im Gespräch auf.

Auch bei anderen Bundesbehörden, die für den Umgang mit biologisch gefährlichen Stoffen zuständig sind, stießen die örtlichen Beamten auf ähnlichen Widerstand. Erst nachdem sich die örtlichen Beamten an ihr Kongressmitglied gewandt hatten, das sich für die Unterstützung des Bundes im Namen Reedleys einsetzte, reagierte die CDC auf ihre Bitten um eine Untersuchung.

Während ihrer Untersuchung, die am 2. Mai 2023 stattfand, weigerte sich die CDC, Proben zu testen, um festzustellen, ob die auf den Behältern angegebenen Etiketten korrekt waren. Ferner versäumte es die CDC, die codierten oder nicht etikettierten Proben zu untersuchen, um festzustellen, ob sie gefährlichere Krankheitserreger enthielten. Die CDC wies auch staatliche Beamte an, jegliche Tests an den transgenen Mäusen zu verweigern.

Der Bericht des Sonderausschusses bemerkte, dass „trotz der Wahrscheinlichkeit, dass die nicht gekennzeichneten oder kodierten Fläschchen zusätzliche unbekannte und gefährliche Krankheitserreger enthielten, sich die CDC-Beamten weigerten, weitere Untersuchungsschritte zu unternehmen. Die Tatsache, dass sie anscheinend das Wort von Biolaborbetreibern und bekannten Betrügern nahmen und zu dem Schluss kamen, dass die genannten Etiketten völlig korrekt sind, ist ebenfalls seltsam.“

Die CDC weigerte sich auch nach wiederholtem Drängen der örtlichen Behörden weiterhin, die Proben zu untersuchen, selbst als diese anboten, die gesamten Kosten für die Untersuchung der Proben zu übernehmen. „Die fortgesetzte Weigerung der CDC, Krankheitserreger zu testen, trotz vernünftiger Bitten und des Zahlungsangebots lokaler Beamter, die einer besorgten Bevölkerung gegenüberstehen, ergibt einfach keinen Sinn“, bestätigte der Bericht des Sonderausschusses.

Ferner machte die CDC den örtlichen Beamten gegenüber falsche Behauptungen, dass es für die CDC illegal sei, Proben zu testen, die nicht ausdrücklich als Selektionserreger gekennzeichnet sind“. Laut der Untersuchung des House Select Committee „scheint es kein Gesetz zu geben, das es der CDC verbietet, nicht gekennzeichnete Proben zu testen … Selbst wenn die CDC auf das Testen von selektiven Agenzien beschränkt wäre, fällt es in ihren Zuständigkeitsbereich, vermutete selektive Agenzien zu testen“.

Ohne Proben zu testen, stellte die CDC fest, dass es „keine Beweise für selektive Agenzien oder Toxine“ an dem Ort gab. Da keine ordnungsgemäßen Tests auf selektive Agenzien durchgeführt wurden, wusste die CDC, dass die örtlichen Behörden verpflichtet sein würden, alle Proben in Übereinstimmung mit einer Beseitigungsanordnung zu vernichten.

Quelle: „Investigation into the Reedley Biolab,“ House Select Committee on the CCP, 15. November 2023.

Während der Vernichtung von Proben entdeckten örtliche Beamte einen Gefrierschrank mit der Aufschrift „Ebola“, bei dem es sich um einen ausgewählten Erreger handelt. Die einzelnen Behälter im Gefrierschrank waren nicht für Ebola gekennzeichnet. Praktischerweise dokumentierte die CDC in ihrem Bericht kein Ebola-Etikett auf dem Gefrierschrank und erklärte, dass sie „sich nicht daran erinnern könne, einen Kühlschrank mit der Aufschrift Ebola gesehen zu haben“.

Als örtliche Beamte das CDC über die Entdeckung des mit Ebola gekennzeichneten Gefrierschranks informierten, informierte das CDC sie fälschlicherweise darüber, dass sie bei der Suche nach ausgewählten Wirkstoffen „normalerweise nach dem Fläschchen suchen, das als Ebola gekennzeichnet ist“. Ohne die Ebola-Etiketten, die ausdrücklich auf jedem der Behälter im Gefrierschrank angebracht waren, wurden die örtlichen Beamten zu der Annahme verleitet, sie seien verpflichtet, der Eindämmungsanordnung Folge zu leisten und die Proben zu vernichten, die nie von der CDC getestet wurden.

Das völlige Versäumnis des FBI und der CDC, sich mit den nationalen Sicherheitsrisiken dieses kalifornischen Biolabors zu befassen, in dem gefährliche Krankheitserreger gelagert wurden und das von einem gesuchten Flüchtling mit Verbindungen zur chinesischen Regierung betrieben wurde, wirft ernsthafte Fragen nach einer Vertuschung auf.

Großes Risiko für die nationale Sicherheit

Der Betreiber des Biolabors in Reedley wurde später, am 19. Oktober 2023, von Bundesbeamten im Rahmen einer von der FDA geleiteten Untersuchung seiner betrügerischen Aktivitäten und falschen Angaben verhaftet. Im Zusammenhang mit den gefährlichen Krankheitserregern, die in dem Labor gelagert wurden und eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit darstellten, wurden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt oder Anklagen erhoben.

Auf die Frage, wie viele dieser geheimen Biolabors es im ganzen Land geben könnte, antwortete der Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für den CCP, Mike Gallagher: „Die ehrliche Antwort ist, dass wir es nicht wissen“, und fügte hinzu, dass wir „keine Sicherheitsvorkehrungen haben, um zu verhindern, dass ein potenziell feindlicher Akteur gefährliche Krankheitserreger kauft, um Amerika zu schaden“.

Der Bericht des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses kam zu folgendem Schluss: „Zumindest zeigt das Reedley Biolab die große Bedrohung, die nicht lizenzierte und unbekannte Biolabore für unser Land darstellen. Schlimmstenfalls hat diese Untersuchung erhebliche Lücken in der Verteidigung unseres Landes und in den Vorschriften für Krankheitserreger aufgedeckt, die ein großes nationales Sicherheitsrisiko darstellen, das in Zukunft ausgenutzt werden könnte.“

