Wie Twitter die verdeckte Online-Propagandakampagne des Pentagons unterstützte

Von Lee Fang

Dokumente und E-Mails von Twitter beschreiben die umfangreiche geheime Unterstützung, die die Social-Media-Plattform für die Einflussoperationen des CENTCOM leistete.

Foto von Getty Images

Ein kurzer Hinweis für die Leser:

Vor einem Jahr veröffentlichte ich meine erste Untersuchung auf der Grundlage von Dokumenten, die ich durch die „Twitter Files“ erhalten hatte. Ich habe das Büro des Social-Media-Unternehmens in San Francisco mehrmals besucht und mir viele Notizen gemacht. Im Folgenden veröffentliche ich meine erste Untersuchung, in der die geheime Unterstützung untersucht wird, die Twitter dem Pentagon für ein Netzwerk gefälschter Konten gewährte, das zur Manipulation arabischsprachiger Gemeinschaften im Nahen Osten eingesetzt wurde. Twitter behauptete, dass es alle staatlich unterstützten Beeinflussungsoperationen eingestellt hat, gab dem US-Militär jedoch spezielle Werkzeuge für sein Propagandanetzwerk.

Ich habe noch viele Notizen aus meiner Zeit bei der Recherche zu den „Twitter Files“. Ich plane, sehr bald neue Untersuchungen unter Verwendung der exklusiven Dokumente zu veröffentlichen.

TWITTER-FÜHRUNGSKRÄFTE haben jahrelang behauptet, dass das Unternehmen konzertierte Anstrengungen unternimmt, um von der Regierung unterstützte verdeckte Propagandakampagnen auf seiner Plattform zu erkennen und zu vereiteln.

Hinter den Kulissen hat der Social-Networking-Riese jedoch das Netzwerk der Social-Media-Konten und Online-Personen des US-Militärs direkt genehmigt und intern geschützt, indem er eine Reihe von Konten auf Wunsch der Regierung auf die Whitelist gesetzt hat. Das Pentagon hat dieses Netzwerk, zu dem auch von der US-Regierung erstellte Nachrichtenportale und Memes gehören, zur Meinungsbildung im Jemen, in Syrien, im Irak, in Kuwait und darüber hinaus genutzt.

Die fraglichen Konten standen anfangs offen mit der US-Regierung in Verbindung. Doch dann schien das Pentagon seine Taktik zu ändern und begann, seine Zugehörigkeit zu einigen dieser Konten zu verbergen – ein Schritt in Richtung einer absichtlichen Manipulation der Plattform, die Twitter öffentlich abgelehnt hat. Obwohl die Twitter-Führungskräfte über die Konten Bescheid wussten, schalteten sie sie nicht ab, sondern ließen sie über Jahre hinweg aktiv bleiben. Einige sind nach wie vor aktiv.

Die Enthüllungen sind in den Archiven von Twitters E-Mails und internen Tools verborgen, zu denen The Intercept letzte Woche zusammen mit einer Handvoll anderer Autoren und Reporter für kurze Zeit Zugang erhielt. Nach dem Kauf von Twitter durch Elon Musk hat der Milliardär damit begonnen, Zugang zu den Dokumenten des Unternehmens zu gewähren und sagte in einem Twitter Space, dass „die allgemeine Idee ist, alles Schlechte, was Twitter in der Vergangenheit getan hat, aufzudecken“. Die Akten, die auch Aufzeichnungen enthalten, die unter Musks Besitz entstanden sind, bieten einen beispiellosen, wenn auch unvollständigen Einblick in die Entscheidungsfindung innerhalb eines großen Social-Media-Unternehmens.

Twitter hat keinen uneingeschränkten Zugang zu Unternehmensinformationen gewährt, sondern hat mir letzte Woche drei Tage lang erlaubt, uneingeschränkte Anfragen zu stellen, die dann in meinem Namen von einem Anwalt bearbeitet wurden, was bedeutet, dass die Suchergebnisse möglicherweise nicht vollständig waren. Ich habe keinen Bedingungen für die Verwendung der Dokumente zugestimmt und mich bemüht, die Dokumente durch weitere Berichterstattung zu authentifizieren und zu kontextualisieren. Die Schwärzungen in den eingebetteten Dokumenten in diesem Artikel wurden zum Schutz der Privatsphäre vorgenommen, nicht von Twitter.

DIE DIREKTE UNTERSTÜTZUNG, die Twitter dem Pentagon leistete, liegt mindestens fünf Jahre zurück.

Am 26. Juli 2017 schickte Nathaniel Kahler, damals ein Beamter des U.S. Central Command – auch bekannt als CENTCOM, eine Abteilung des Verteidigungsministeriums – eine E-Mail an einen Twitter-Vertreter des Public-Policy-Teams des Unternehmens mit der Bitte, die Verifizierung eines Kontos zu genehmigen und eine Liste arabischsprachiger Konten „auf die Whitelist“ zu setzen, „die wir zur Verstärkung bestimmter Nachrichten verwenden“.

„Wir haben einige Konten, die bei Hashtags nicht indiziert werden – vielleicht wurden sie als Bots gekennzeichnet“, schrieb Kahler. „Einige von ihnen hatten eine echte Fangemeinde aufgebaut und wir hoffen, sie retten zu können.“ Kahler fügte hinzu, er sei gerne bereit, weitere Unterlagen von seinem Büro oder SOCOM, der Abkürzung für das U.S. Special Operations Command, zur Verfügung zu stellen.

Twitter hatte zu dieser Zeit ein erweitertes System zur Erkennung von Missbrauch entwickelt, das zum Teil darauf abzielte, bösartige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat und anderen im Nahen Osten operierenden Terrororganisationen zu erkennen. Als indirekte Folge dieser Bemühungen, so erklärte ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter, wurden vom Militär kontrollierte Konten, die häufig mit extremistischen Gruppen in Verbindung standen, automatisch als Spam gekennzeichnet. Der ehemalige Mitarbeiter, der mit dem Whitelisting von CENTCOM-Konten befasst war, sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, öffentlich zu sprechen.

In seiner E-Mail schickte Kahler eine Tabelle mit 52 Konten. Er bat um eine bevorzugte Behandlung von sechs dieser Konten, darunter @yemencurrent, ein Konto, über das Ankündigungen zu US-Drohnenangriffen im Jemen verbreitet wurden. Etwa zur gleichen Zeit hatte @yemencurrent, das inzwischen gelöscht wurde, betont, dass die US-Drohnenangriffe „akkurat“ seien und Terroristen und keine Zivilisten töteten, und den von den USA und Saudi-Arabien unterstützten Angriff auf die Houthi-Rebellen in diesem Land gefördert.

Andere Konten auf der Liste konzentrierten sich auf die Förderung der von den USA unterstützten Milizen in Syrien und anti-iranische Botschaften im Irak. Ein Konto erörterte rechtliche Fragen in Kuwait. Obwohl sich viele Konten auf einen Themenbereich konzentrierten, wechselten andere von Thema zu Thema. So wechselte beispielsweise @dala2el, einer der CENTCOM-Accounts, von Nachrichten über Drohnenangriffe im Jemen im Jahr 2017 zu Nachrichten über die syrische Regierung im vergangenen Jahr.

Am selben Tag, an dem CENTCOM seine Anfrage schickte, gingen Mitglieder des Twitter-Site-Integritätsteams in ein internes Unternehmenssystem, das für die Verwaltung der Reichweite verschiedener Nutzer verwendet wird, und wendeten eine spezielle Ausnahmekennzeichnung auf die Konten an, wie interne Protokolle zeigen.

Ein Techniker, der nicht namentlich genannt werden wollte, weil er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen, sagte, dass er diese Art von Markierung noch nie zuvor gesehen hatte, aber bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass die Wirkung der „Whitelist“-Markierung den Konten im Wesentlichen die Privilegien der Twitter-Verifizierung ohne einen sichtbaren blauen Haken verlieh. Die Twitter-Verifizierung hätte eine Reihe von Vorteilen mit sich gebracht, wie z. B. die Unverwundbarkeit gegenüber algorithmischen Bots, die Konten für Spam oder Missbrauch markieren, sowie andere Schläge, die zu einer verringerten Sichtbarkeit oder einer Sperrung führen.

KAHLER TEILTE TWITTER MIT, dass es sich bei den Konten um „arabischsprachige Konten der US-Regierung handeln würde, die über relevante Sicherheitsthemen twittern“. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten, da viele der Konten später die Offenlegung der Zugehörigkeit zur US-Regierung löschten.

Das Internet Archive bewahrt nicht die vollständige Historie jedes Kontos auf, aber wir haben mehrere Konten identifiziert, die sich zunächst in ihren Bios als Konten der US-Regierung auswiesen, dann aber, nachdem sie auf die Whitelist gesetzt wurden, jegliche Hinweise auf ihre Zugehörigkeit zum Militär löschten und sich als normale Nutzer ausgaben.

Dies scheint mit einem im August veröffentlichten Bericht von Online-Sicherheitsforschern des Stanford Internet Observatory übereinzustimmen, die über Tausende von Konten berichteten, von denen sie vermuteten, dass sie Teil einer staatlich unterstützten Informationsoperation waren, von denen viele fotorealistische menschliche Gesichter verwendeten, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden, eine Praxis, die auch als „Deep Fakes“ bekannt ist.

Die Forscher brachten diese Konten mit einem riesigen Online-Ökosystem in Verbindung, das „Fake News“-Websites, Meme-Konten auf Telegram und Facebook sowie Online-Persönlichkeiten umfasste, die Botschaften des Pentagons wiederholten, oft ohne ihre Zugehörigkeit zum US-Militär offenzulegen. Einige der Konten beschuldigen den Iran, „die Wassersicherheit des Irak zu bedrohen und das Land mit Crystal Meth zu überschwemmen“, während andere die Behauptung verbreiteten, der Iran entnehme afghanischen Flüchtlingen die Organe.

Der Stanford-Bericht stellte keine eindeutige Verbindung zwischen den Scheinkonten und dem CENTCOM her und enthielt auch keine vollständige Liste der Twitter-Konten. Die E-Mails, die ich erhalten habe, zeigen jedoch, dass mindestens eines dieser Konten in direkter Verbindung mit dem Pentagon erstellt wurde.

Eines der Konten, das Kahler auf die Whitelist setzen lassen wollte, @mktashif, wurde von den Forschern so identifiziert, dass es ein gefälschtes Foto zu verwenden schien, um seine wahre Identität zu verschleiern. Ursprünglich gab @mktashif laut Wayback Machine an, dass es sich um ein Konto der US-Regierung handelt, das mit CENTCOM verbunden ist. Irgendwann wurde diese Angabe jedoch gelöscht und das Foto des Kontos in das von Stanford als Deep Fake identifizierte Foto geändert. In der neuen Twitter-Bio wurde behauptet, das Konto sei eine unparteiische Meinungs- und Informationsquelle und, grob aus dem Arabischen übersetzt, „dem Dienst an den Irakern und Arabern gewidmet“. Bevor das Konto im letzten Jahr gesperrt wurde, twitterte es routinemäßig Nachrichten, in denen es den Iran und andere US-Gegner anprangerte, darunter die Houthi-Rebellen im Jemen.

Ein weiteres CENTCOM-Konto, @althughur, das anti-iranische und anti-ISIS-Inhalte mit Schwerpunkt auf einem irakischen Publikum postet, änderte seine Twitter-Bio von einer CENTCOM-Zugehörigkeit zu einem arabischen Satz, der einfach „Euphrat-Puls“ lautet.

Der ehemalige Twitter-Mitarbeiter sagte mir, er sei überrascht gewesen, als er von der veränderten Taktik des Verteidigungsministeriums erfuhr. „Es klingt, als würde das Verteidigungsministerium etwas Zwielichtiges tun, das definitiv nicht mit dem übereinstimmt, was sie uns damals präsentiert haben“, sagten sie.

Twitter reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

„Es ist zutiefst besorgniserregend, wenn das Pentagon daran arbeitet, die öffentliche Meinung über die Rolle unseres Militärs im Ausland zu formen, und noch schlimmer, wenn private Unternehmen dabei helfen, dies zu verschleiern“, sagte Erik Sperling, der Geschäftsführer von Just Foreign Policy, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für diplomatische Lösungen für ausländische Konflikte einsetzt.

„Der Kongress und die Unternehmen der sozialen Medien sollten Untersuchungen anstellen und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass unsere Bürger zumindest vollständig informiert werden, wenn ihre Steuergelder dafür ausgegeben werden, unsere endlosen Kriege positiv darzustellen“, so Sperling weiter.

SEIT VIELEN JAHREN hat sich Twitter verpflichtet, alle staatlich unterstützten Desinformations- und Propagandabemühungen zu unterbinden, ohne dabei jemals eine ausdrückliche Ausnahme für die USA zu machen. 2020 sagte Twitter-Sprecher Nick Pickles in einer Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, dass das Unternehmen aggressive Anstrengungen unternimmt, um „koordinierte Plattformmanipulationsbemühungen“ zu unterbinden, die staatlichen Stellen zugeschrieben werden.

„Die Bekämpfung von Versuchen, sich in die Konversationen auf Twitter einzumischen, hat für das Unternehmen weiterhin höchste Priorität, und wir investieren weiterhin stark in unsere Bemühungen zur Erkennung, Unterbrechung und Transparenz von staatlich unterstützten Informationsoperationen. Unser Ziel ist es, böswillige Akteure zu entfernen und das öffentliche Verständnis für diese kritischen Themen zu fördern“, so Pickles.

Im Jahr 2018 kündigte Twitter beispielsweise die massenhafte Sperrung von Konten an, die mit Propagandaaktivitäten der russischen Regierung in Verbindung stehen. Zwei Jahre später brüstete sich das Unternehmen damit, fast 1.000 Konten wegen Verbindungen zum thailändischen Militär gesperrt zu haben. Aber die Regeln für die Manipulation von Plattformen wurden anscheinend nicht auf die Bemühungen des amerikanischen Militärs angewandt.

Die E-Mails, die The Intercept erhalten hat, zeigen nicht nur, dass Twitter diese Konten im Jahr 2017 ausdrücklich auf Geheiß des Militärs auf die Whitelist gesetzt hat, sondern auch, dass hochrangige Beamte des Unternehmens die Konten in den folgenden Jahren als potenziell problematisch erörterten.

Im Sommer 2020 identifizierten Beamte von Facebook Berichten zufolge gefälschte Konten, die der CENTCOM-Einflussoperation auf seiner Plattform zugeschrieben wurden, und warnten das Pentagon, dass, wenn das Silicon Valley diese Konten leicht als nicht authentisch ausweisen könne, dies auch ausländische Gegner tun könnten, so ein Bericht der Washington Post vom September.

Aus Twitter-E-Mails geht hervor, dass Führungskräfte von Facebook und Twitter im Jahr 2020 von den Top-Anwälten des Pentagons zu geheimen Besprechungen in einer Einrichtung für sensible Informationen (SCIF) eingeladen wurden, die für hochsensible Treffen genutzt wird.

„Facebook hat eine Reihe von 1:1-Gesprächen zwischen der obersten juristischen Leitung und dem General Counsel des Verteidigungsministeriums geführt, in denen es um nicht authentische Aktivitäten ging“, schrieb Yoel Roth, damals Leiter des Bereichs Vertrauen und Sicherheit bei Twitter. „Per FB“, so Roth weiter, „hat das Verteidigungsministerium den starken Wunsch geäußert, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Aktivitäten zu beseitigen – weigert sich aber jetzt, weitere Details oder Schritte außerhalb eines geheimen Gesprächs zu diskutieren.“

Stacia Cardille, damals Anwältin bei Twitter, merkte in einer E-Mail an ihre Kollegen an, dass das Pentagon seine Social-Media-Aktivitäten möglicherweise rückwirkend klassifizieren wolle, „um ihre Aktivitäten in diesem Bereich zu verschleiern, und dass dies eine Überklassifizierung darstellen könnte, um Peinlichkeiten zu vermeiden.“

Jim Baker, der damalige stellvertretende Chefsyndikus von Twitter, schrieb im selben Thread, dass das Pentagon bei der Einrichtung verschiedener Twitter-Konten „schlechtes Handwerk“ angewandt zu haben schien, möglicherweise seine Spuren verwischen wollte und wahrscheinlich eine Strategie suchte, um zu vermeiden, dass die Konten „miteinander oder mit dem DoD oder der US-Regierung verbunden sind“. Baker spekulierte, dass das DoD uns bei dem Treffen einen Zeitplan für die Abschaltung der Konten auf eine längere Art und Weise geben wollte, die keine laufenden Operationen gefährdet oder ihre Verbindungen zum DoD aufdeckt.“

Was bei den geheimen Treffen besprochen wurde – die laut der Post schließlich doch stattfanden – ist in den Twitter-E-Mails, die The Intercept zur Verfügung gestellt wurden, nicht enthalten, aber viele der gefälschten Konten blieben mindestens ein weiteres Jahr lang aktiv. Einige der Konten auf der CENTCOM-Liste sind auch jetzt noch aktiv – wie dieses, das die Zugehörigkeit zum CENTCOM angibt, und dieses, das dies nicht tut -, während viele in einer Massensperre am 16. Mai von der Plattform gefegt wurden.

In einer separaten E-Mail, die im Mai 2020 verschickt wurde, schickte Lisa Roman, damals Vizepräsidentin des Unternehmens und zuständig für globale öffentliche Politik, zusammen mit Roth eine E-Mail an William S. Castle, einen Anwalt des Pentagons, mit einer zusätzlichen Liste von Twitter-Konten des Verteidigungsministeriums. „Der erste Reiter listet die Konten auf, die uns zuvor zur Verfügung gestellt wurden, und der zweite die zugehörigen Konten, die Twitter entdeckt hat“, schrieb Roman. Aus dieser einzigen E-Mail geht nicht klar hervor, worum Roman bittet – sie verweist auf einen Telefonanruf, der der E-Mail vorausging -, aber sie merkt an, dass die zweite Liste der Konten – die, die Twitter nicht ausdrücklich vom Pentagon zur Verfügung gestellt wurden – „möglicherweise gegen unsere Regeln verstoßen“. Der Anhang enthielt eine Reihe von Konten, die auf Russisch und Arabisch über Menschenrechtsverletzungen durch ISIS twitterten. Viele Konten in beiden Tabs waren nicht offen als mit der US-Regierung verbunden gekennzeichnet.

Die Führungskräfte von Twitter waren sich des Sonderstatus des Verteidigungsministeriums bewusst. Im Januar dieses Jahres schickte eine Twitter-Führungskraft die CENTCOM-Liste der Twitter-Konten, die ursprünglich im Jahr 2017 auf die Whitelist gesetzt worden waren, erneut in Umlauf. Die E-Mail lautete einfach „FYI“ und war an mehrere Twitter-Beamte gerichtet, darunter Patrick Conlon, ein ehemaliger Geheimdienstanalyst des Verteidigungsministeriums, der damals in der Abteilung für die Integrität der Website als Leiter der globalen Bedrohungsdaten von Twitter arbeitete. Interne Aufzeichnungen zeigten auch, dass die Konten, die von Kahlers ursprünglicher Liste übrig geblieben waren, immer noch auf der Whitelist stehen.

Nach der massenhaften Sperrung vieler Konten im vergangenen Mai bemühte sich das Twitter-Team, die Auswirkungen seiner Beteiligung an der Kampagne zu begrenzen.

Kurz vor der Veröffentlichung des Artikels in der Washington Post im September schrieb Katie Rosborough, damals Kommunikationsspezialistin bei Twitter, um die Anwälte und Lobbyisten von Twitter über den bevorstehenden Artikel zu informieren. „Es ist eine Geschichte, die sich hauptsächlich auf das Verteidigungsministerium und Facebook konzentriert; es wird jedoch ein paar Zeilen geben, in denen wir neben Facebook erwähnt werden, dass wir sie [das Verteidigungsministerium] um ein Treffen gebeten haben. Wir glauben nicht, dass sie es mit etwas in Verbindung bringen werden, das mit Mudge zu tun hat, oder irgendwelche Twitter-Mitarbeiter nennen werden. Wir lehnten eine Stellungnahme ab“, schrieb sie. (Mudge ist eine Anspielung auf Peiter Zatko, einen Twitter-Whistleblower, der im Juli eine Beschwerde bei den Bundesbehörden einreichte, in der er laxe Sicherheitsmaßnahmen und das Eindringen ausländischer Agenten in das Unternehmen behauptete).

Nach der Veröffentlichung des Artikels in der Washington Post beglückwünschte sich das Twitter-Team gegenseitig, weil der Artikel die Rolle von Twitter bei der CENTCOM-Psyop-Kampagne herunterspielte. Stattdessen drehte sich die Geschichte hauptsächlich um die Entscheidung des Pentagons, eine Überprüfung seiner geheimen psychologischen Operationen in den sozialen Medien einzuleiten.

„Danke, dass Sie alles getan haben, was Sie konnten, um dieses Problem zu lösen“, schrieb Rebecca Hahn, eine weitere ehemalige Kommunikationsbeauftragte von Twitter. „Es schien nicht zu viel Zugkraft zu bekommen, außer dass die Redakteure von verge, cnn und wapo dafür warben.“

Das CENTCOM gab zunächst keinen Kommentar an The Intercept ab. Nach der Veröffentlichung dieser Geschichte verwies die CENTCOM-Medienabteilung The Intercept auf die Kommentare von Brigadegeneral Pat Ryder in einem Briefing im September, in dem er sagte, dass das Pentagon „eine Überprüfung der militärischen Informationsunterstützungsaktivitäten des Verteidigungsministeriums angefordert hat, was einfach eine Gelegenheit für uns sein soll, die aktuelle Arbeit zu bewerten, die in diesem Bereich geleistet wird, und sollte wirklich nicht als etwas darüber hinaus gehendes interpretiert werden.“

DAS US-MILITÄR und die Nachrichtendienste verfolgen seit langem eine Strategie mit erfundenen Online-Personen und Dritten, um bestimmte Narrative im Ausland zu verstärken. Die Idee ist, dass ein authentisch wirkendes persischsprachiges Nachrichtenportal oder eine lokale afghanische Frau einen größeren organischen Einfluss haben als eine offizielle Pressemitteilung des Pentagons.

Die Online-Propagandabemühungen des Militärs wurden weitgehend durch ein Memorandum aus dem Jahr 2006 geregelt. Das Memorandum besagt, dass die Internetaktivitäten des Verteidigungsministeriums „die US-Beteiligung offen anerkennen“ sollten, außer in Fällen, in denen ein „Combatant Commander glaubt, dass dies aufgrund operativer Erwägungen nicht möglich ist“. Diese Methode der Geheimhaltung, so heißt es in dem Memo, ist nur für Operationen im „Globalen Krieg gegen den Terrorismus oder wenn dies in anderen Ausführungsbefehlen des Verteidigungsministeriums festgelegt ist“ zulässig.

Im Jahr 2019 verabschiedete der Gesetzgeber eine Maßnahme, die als Abschnitt 1631 bekannt ist, ein Verweis auf eine Bestimmung des National Defense Authorization Act, die geheime psychologische Operationen des Militärs rechtlich bestätigt, um Online-Desinformationskampagnen von Russland, China und anderen ausländischen Gegnern zu bekämpfen.

Im Jahr 2008 schrieb das U.S. Special Operations Command einen Dienst aus, der „webbasierte Einflussprodukte und -werkzeuge zur Unterstützung strategischer und langfristiger Ziele der US-Regierung“ liefern sollte. Der Auftrag bezog sich auf die Trans-Regional Web Initiative, eine Initiative zur Erstellung von Online-Nachrichtenseiten, mit denen die Herzen und Köpfe der Menschen im Kampf gegen den russischen Einfluss in Zentralasien und den weltweiten islamischen Terrorismus gewonnen werden sollten. Der Vertrag wurde ursprünglich von General Dynamics Information Technology, einer Tochtergesellschaft des Rüstungsunternehmens General Dynamics, in Verbindung mit den CENTCOM-Kommunikationsbüros in Washington, D.C., und in Tampa, Florida, ausgeführt.

Ein als „WebOps“ bekanntes Programm, das von einem als Colsa Corp. bekannten Verteidigungsunternehmen betrieben wurde, diente zur Erstellung fiktiver Online-Identitäten, um den Online-Rekrutierungsbemühungen von ISIS und anderen Terrornetzwerken entgegenzuwirken.

Ich habe mit einem ehemaligen Mitarbeiter eines Auftragnehmers gesprochen, der – aus rechtlichen Gründen anonym – an diesen Online-Propagandanetzwerken für die Transregionale Webinitiative beteiligt war. Er beschrieb eine lockere Operation im Stil einer Nachrichtenredaktion, die ehemalige Journalisten beschäftigt und von einem gewöhnlichen Bürogebäude in einem Vorort aus operiert.

„Zu der Zeit, als ich dort war, hat das CENTCOM in der Regel eine Liste von Nachrichtenpunkten erstellt, auf die wir uns konzentrieren sollten“, sagte der Auftragnehmer. „Im Grunde würden sie sagen, wir wollen, dass ihr euch auf, sagen wir, Terrorismusbekämpfung und einen allgemeinen Rahmen konzentriert, über den wir sprechen wollen.“

Von dort aus, sagte er, würden die Vorgesetzten bei der Erstellung von Inhalten helfen, die über ein Netzwerk von CENTCOM-kontrollierten Websites und sozialen Medienkonten verbreitet würden. Bei der Erstellung von Inhalten zur Unterstützung der Erzählungen des Militärkommandos wurden die Auftragnehmer angewiesen, jeden Inhalt mit einem bestimmten militärischen Ziel zu versehen. Im Allgemeinen, so der Auftragnehmer, waren die von ihm erstellten Nachrichten technisch gesehen sachlich, aber immer so formuliert, dass sie die Ziele des Pentagons genau widerspiegelten.

„Wir hatten einen gewissen Druck von CENTCOM, Geschichten zu veröffentlichen“, fügte er hinzu, wobei er darauf hinwies, dass er vor Jahren, vor dem Übergang zu verdeckten Operationen, an den Standorten gearbeitet hatte. Damals „haben wir nichts von diesem Black-Hat-Kram gemacht“.