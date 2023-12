Madonna im Koma; Celine Dion verliert Muskelkontrolle; Jelly Roll verpasst „Voice“-Finale wegen Krankheit; Bret Michaels sagt Show ab; Teddi Mellencamp vor großer Operation usw…

War das schon immer so?

Madonna im Koma; Celine Dion „hat die Kontrolle über ihre Muskeln verloren“; Jelly Roll „extrem krank“, verpasst „Voice“-Finale‘; Bret Michaels sagt Show „wegen Krankheit“ ab; Teddi Mellencamp „steht vor großer Operation“

Von Mark Crispin Miller

Bei der NYC-Moderatorin Kaity Tong (Nichtraucherin) wurde Lungenkrebs diagnostiziert; KC-Quarterback Mason Martin hat „signifikante Hirnblutungen“; Eagles-Quarterback Jalen Hurts wurde „aufgrund einer Krankheit“ verletzt

Madonna lag während eines Krankenhausaufenthalts wegen einer bakteriellen Infektion 48 Stunden lang in einem künstlichen Koma

18. Dezember 2023

Madonna lag im Juni wegen einer bakteriellen Infektion für 48 Stunden im künstlichen Koma und musste mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.

Im Rahmen ihrer Celebration World Tour gab sie vor vollem Haus im Barclays Center in Brooklyn neue Details über ihren medizinischen Notfall bekannt. Diesen Sommer musste die Grammy-Gewinnerin die Tournee verschieben, nachdem sie zur Behandlung der Infektion in eine Intensivstation eingeliefert wurde.

„Ich lag 48 Stunden lang im künstlichen Koma„, sagte Madonna in einem Video, das ein Fan von ihr aufgenommen hatte. Dann bedankte sie sich bei ihrem Kabbala-Lehrer, der ihr während des Krankenhausaufenthalts zur Seite stand. „Die einzige Stimme, die ich hörte, war seine. Ich hörte ihn sagen: ‚Drück meine Hand.‚“

https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/madonna-induced-coma-bacterial-infection-1235765095/

Celine Dions Schwester behauptet, die Sängerin habe aufgrund ihres Stiff-Person-Syndroms die Kontrolle über ihre Muskeln verloren

19. Dezember 2023

Claudette Dion, die Schwester von Celine Dion, behauptet, dass ihre Schwester aufgrund ihres Stiff-Person-Syndroms – einer fortschreitenden neurologischen Störung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft – die Kontrolle über ihre Muskeln verloren hat, so das National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Celine teilte der Welt ihre Diagnose des Stiff-Person-Syndroms im Dezember letzten Jahres mit, da die Krankheit ihre Fähigkeit zu gehen und zu singen beeinträchtigte und somit alle Live-Auftritte und geplanten Tourneen von Celine unterbrach.

https://variety.com/2023/music/news/celine-dion-lost-control-of-muscles-stiff-person-syndrome-1235845855/

Jelly Roll verrät, warum er das „The Voice“-Finale verpasst hat und ob er in der nächsten Staffel wieder dabei sein wird: „Extrem krank

20. Dezember 2023

Der Country-Rap-Künstler Jelly Roll sollte beim Finale der 24. Staffel von The Voice am 19. Dezember 2023 einen mit Spannung erwarteten Auftritt hinlegen. Leider verkündete Moderator Carson Daly zu Beginn der Folge, dass der Sänger nicht kommen könne und wünschte ihm, dass es ihm bald „besser geht“. Viele Fans fragten sich daraufhin, was der Grund für Jellys Abwesenheit war und machten sich Sorgen um seine Gesundheit. Zum Glück hat der „Son of a Sinner“-Hitmacher die Verwirrung schnell beseitigt.

„Danke Philly – das war vielleicht der kränkste Auftritt meines Lebens, aber ihr habt mich so gut fühlen lassen! Ich liebe euch alle – danke euch allen“, twitterte er

https://www.yahoo.com/entertainment/jelly-roll-reveals-why-missed-131853687.html

Bret Michaels teilt Gesundheits-Update, Bild aus Krankenhaus nach letztem Konzert

18. Dezember 2023

Der ehemalige Poison-Frontmann Bret Michaels musste am Samstag (16. Dezember) eine Show wegen Krankheit absagen. In jüngsten Posts gab der legendäre Rocker eine Erklärung sowie ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Außerdem teilte Michaels eine Reihe von Fotos vom Wochenende, darunter ein Schnappschuss, der ihn in einem Krankenhausbett zeigt.

Teddi Mellencamp sagt, dass ihr nach erfolgloser Melanom-Behandlung eine größere Operation bevorsteht

18. Dezember 2023

Teddi Mellencamp wird sich bald unters Messer legen, nachdem ein früherer Versuch, ihr Melanom zu behandeln, letztlich erfolglos war.

Der ehemalige „Real Housewives of Beverly Hills“-Star teilte am Montag in ihrer Instagram-Story unter Tränen mit ihren Fans ihre gesundheitlichen Probleme, die nicht zu ihren Gunsten ausgefallen sind.

„Ich habe gerade sehr geweint„, erklärte Mellencamp, während sie in die Kamera sprach. „Ich habe gerade den Anruf von meinem Arzt bekommen, dass die Immuntherapie nicht funktioniert hat. Sie war nicht erfolgreich.„

„Ich habe also zwei Möglichkeiten – ich kann entweder eine große Hauttransplantation für meinen Bauch und meinen Arm machen, aber das ist eine sehr lange Genesungszeit, oder ich kann mich einer weiteren großen Exzisionsoperation unterziehen„, fuhr Mellencamp fort und deutete an, dass sie sich für die zweite Möglichkeit entschieden hat.

https://www.etonline.com/teddi-mellencamp-says-shes-facing-major-surgery-after-unsuccessful-melanoma-treatment-216717

Langjährige WPIX-Moderatorin Kaity Tong mit Lungenkrebs diagnostiziert

16. Dezember 2023

Bei der beliebten New Yorker Nachrichtensprecherin Kaity Tong wurde Lungenkrebs im Stadium 1 diagnostiziert, wie sie auf Instagram mitteilte.

„Hallo von Zuhause. Ich habe einige Neuigkeiten zu teilen. Vor kurzem wurde bei mir Lungenkrebs diagnostiziert. Ich, die mein ganzes Leben lang Nichtraucherin war„, begann sie ihren Beitrag am Samstagmorgen.

Die 76-jährige Tong arbeitet seit 1992 bei PIX 11 News und moderiert heute die 17- und 22-Uhr-Wochenendsendungen des Senders.

Vor der Diagnose habe sie keine Symptome gehabt, schrieb sie.

„Erst bei einer Routine-Röntgenuntersuchung der Brust nach einer besonders schlimmen Erkältung wurde mein Krebs entdeckt„, sagte sie.

https://nypost.com/2023/12/16/metro/longtime-wpix-anchor-kaity-tong-diagnosed-with-lung-cancer/

Der im Krankenhaus liegende Karns City-Quarterback Mason Martin übernimmt das Kommando

18. Dezember 2023

PITTSBURGH (KDKA) – Karns City-Quarterback Mason Martin, der seit einer schweren Hirnblutung während eines Spiels im September im Krankenhaus liegt, macht „große Fortschritte“, nachdem er seine erste Woche der Reha abgeschlossen hat.

Vater Denny Martin sagte, dass Mason nach einem langsamen Start in die Reha auf Kommando weitermacht. Mason kehrte zur Rehabilitation ins UPMC Mercy zurück, nachdem er eine Meningitis und eine weitere Infektion bekämpft hatte.

https://www.cbsnews.com/pittsburgh/news/hospitalized-karns-city-quarterback-mason-martin-moving-on-command/

UPDATE: Neue Details zur Krankheit von Jalen Hurts bekannt geworden

18. Dezember 2023

Philadelphia Eagles-Quarterback Jalen Hurts tauchte am Samstag aufgrund einer Erkrankung vor dem Spiel gegen die Seattle Seahawks am Montagabend im Lumen Field als DNP auf der Verletzungsliste auf.

In Anbetracht der Stärke, die Hurts in seiner Zeit in der NFL gezeigt hat, war dies für die Eagles-Fans kein Grund zur Sorge. Die meisten Spieler neigen dazu, eine Krankheitsmeldung abzustreifen und zu spielen.

Berichten zufolge verschlimmerte sich Hurts‘ Krankheit jedoch in der Nacht zum Samstag und bis in den Sonntagmorgen hinein. Aber jetzt, kurz vor dem Spiel?

Hurts wird es probieren.

https://www.wtaj.com/sports/sports-illustrated/arena-nfl/si-philadelphia-eagles-nfl/f49afe4f/new-details-emerge-on-jalen-hurts-illness/