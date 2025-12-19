Blutige Diamanten: Wie Ihr Verlobungsring zur Finanzierung eines Völkermords in Gaza beiträgt

Von Alan Macleod

Hat Ihr Verlobungsring zur Finanzierung eines Völkermords in Gaza beigetragen? Das ist durchaus möglich. Obwohl Israel selbst keine Minen besitzt, ist es ein wichtiger Akteur im weltweiten Diamantengeschäft, kauft Mineralien in ganz Afrika auf und verkauft sie an den Westen, wobei es Milliarden verdient. Diamanten sind Israels wichtigstes Exportgut und finanzieren direkt den anhaltenden Völkermord des Landes an der Bevölkerung von Gaza. MintPress untersucht die dunkle Welt der israelischen Blutdiamanten.

Eine gigantische Industrie

Jeder Besucher, der durch den exklusiven Stadtteil Ramat Gan in Tel Aviv spaziert, wird von dessen Reichtum beeindruckt sein. Überall stehen Wolkenkratzer, und teure Juweliergeschäfte säumen die Straßen. Ramat Gan ist das Zentrum der weltweiten Diamantenindustrie, mit mehr als 15.000 Beschäftigten bei der Israel Diamond Exchange, die sich mit dem Schleifen, Polieren, Importieren, Exportieren und Vermarkten der Steine befassen.

Israels größtes Exportgut ist weder die Technologieindustrie noch Lebensmittel. Diamanten allein machen über 15 % aller Exporte des Landes aus, wobei auch anderer Schmuck einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft leistet. Zwischen 2018 und 2023 exportierte Israel Edelsteine im Wert von über 60 Milliarden Dollar.

Der wichtigste Abnehmer ist die USA. Historisch gesehen stammt zwischen einem Drittel und der Hälfte aller in Amerika verkauften Diamanten aus Israel, einem wachsenden Markt mit einem Wert von bereits 20 Milliarden Dollar pro Jahr.

Genozid-Steine

Im Gegensatz zu Gold sind Diamanten selten punziert, was bedeutet, dass nur wenige amerikanische Bräute wissen, dass ihre Verlobungs- und Eheringe in Israel hergestellt und geschliffen wurden. Noch weniger sind sich bewusst, dass ihr Kauf direkt die Massaker in Gaza und Israels anhaltende Landnahme im Westjordanland, im Libanon und in Syrien finanziert.

„Insgesamt trägt die israelische Diamantenindustrie jährlich etwa 1 Milliarde Dollar zum israelischen Militär und zur Sicherheitsindustrie bei … jedes Mal, wenn jemand einen aus Israel exportierten Diamanten kauft, landet ein Teil dieses Geldes beim israelischen Militär“, sagte der israelische Ökonom Shir Hever 2010 vor dem Russell-Tribunal zu Palästina aus.

Die vielleicht wichtigste Persönlichkeit in der israelischen Diamantenindustrie ist der Wirtschaftsmagnat Beny Steinmetz. Der 69-jährige Gründer der Steinmetz Diamond Group, der von vielen als der reichste Mann Israels angesehen wird, stieg 1988 in die Branche ein, als er eine Produktionsstätte im Apartheid-Südafrika kaufte.

Über seine gemeinnützige Stiftung hat Steinmetz Geld in die israelischen Streitkräfte (IDF) gesteckt, unter anderem durch die „Adoption“ einer Einheit der Givati-Brigade, für die er Ausrüstung kaufte. Während der Operation „Gegossenes Blei“ im Jahr 2009 verübte die Brigade ein Massaker, indem sie Dutzende palästinensischer Zivilisten in ein Haus in Gaza trieb, das Haus bombardierte und Ambulanzen daran hinderte, sich dem Ort zu nähern. Rettungskräfte, die schließlich die Leichen fanden, berichteten auch, dass sie die Worte „Der einzige gute Araber ist ein toter Araber“ in hebräischer Schrift auf den Überresten des Gebäudes gesehen hätten.

In jüngerer Zeit wurde die Givati-Brigade dabei gefilmt, wie sie palästinensische Lebensmittelvorräte und eine Kläranlage in Gaza in Brand setzte sowie weitere Häuser zerstörte.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel 92 % der Schulen und Wohngebäude in Gaza zerstört, rund 300 Journalisten erschossen und mindestens 20.000 Kinder getötet. UNICEF schätzt, dass 3.000 bis 4.000 Kinder in Gaza ein oder mehrere Gliedmaßen verloren haben. Zusätzlich zu seiner Gewalt in Palästina hat Israel den Libanon und Syrien überfallen und besetzt sowie den Iran, Tunesien, den Jemen und Katar bombardiert.

Isaac Levy, Eigentümer von Yvel, beobachtet einen Arbeiter bei der Montage einer mit Diamanten besetzten COVID-19-Gesichtsmaske in der Werkstatt des Unternehmens in Jerusalem, 9. August 2020. Foto | AP

Die USA zahlen in Dollar, Afrika zahlt mit Blut

Israels Hunger nach Diamanten schürt direkt Bürgerkriege und Blutvergießen in ganz Afrika, wo es Regierungen, Warlords und lokale bewaffnete Gruppen mit Militärgütern versorgt, um im Gegenzug Zugang zu den Bodenschätzen des Kontinents zu erhalten. Das in Israel ansässige Unternehmen International Diamond Industries (IDI) sicherte sich beispielsweise das Monopol auf die Diamantenproduktion in der Demokratischen Republik Kongo durch einen Deal, der laut einem Gremium der Vereinten Nationen verdeckte Waffenlieferungen und die Ausbildung kongolesischer Sicherheitskräfte durch IDF-Kommandeure umfasste. Der Deal war für IDI unglaublich lukrativ, da das Unternehmen nur 20 Millionen Dollar für ein Monopol zahlte, das jährlich 600 Millionen Dollar einbrachte.

Unterdessen gelang es Steinmetz 2002 im vom Krieg zerstörten Sierra Leone, für nur 1,2 Millionen Dollar in bar die Hälfte der Koidu Ltd. zu erwerben, einem Unternehmen, das 90 % der Diamanten des Landes förderte. Im Jahr 2011 produzierte Koidu Diamanten im Wert von 200 Millionen Dollar.

Warum die Behörden solchen lächerlich niedrigen Kaufpreisen zustimmten, lässt sich möglicherweise durch ein Urteil eines Schweizer Gerichts aus dem Jahr 2021 erklären, das Steinmetz für schuldig befand, der Frau des Präsidenten von Guinea Bestechungsgelder in Höhe von 8,5 Millionen Dollar gezahlt zu haben. Diese Bestechungsgelder, so das Gericht, sicherten ihm die Rechte an lukrativen Eisenerzkonzessionen in der Region Simandou des Landes. Steinmetz wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der israelische Milliardär sieht sich derzeit ähnlichen schweren Korruptionsvorwürfen in Rumänien gegenüber.

Der Diamantenrausch in der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone und anderen afrikanischen Ländern hat zu Bürgerkriegen, Menschenhandel, Zwangsarbeit von Kindern und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen durch Gruppen geführt, die sich einen Teil der Diamantenindustrie sichern wollen. Im Vergleich zu den Israelis sind sie jedoch relativ kleine Akteure.

„Konfliktfreie“ Mineralien

Ein Großteil der brutalen Realität der Edelsteinindustrie ist heute in der Populärkultur bekannt, unter anderem dank des Films „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio aus dem Jahr 2006, der in Sierra Leone spielt. Als Reaktion auf die wachsende öffentliche Empörung über ihre Ethik gründete die Industrie den World Diamond Council, der zur Schaffung des Kimberley-Prozess-Zertifizierungssystems beitrug, einem System, das verhindern soll, dass sogenannte „Konfliktdiamanten“ auf den Weltmarkt gelangen.

Aus Marketing-Sicht war der Kimberley-Prozess ein großer Erfolg, da er den Verbrauchern (die Illusion von) Seelenfrieden verschaffte und so zu einem Anstieg der weltweiten Diamantenverkäufe beitrug. Allerdings weist das System eine Reihe von entscheidenden Mängeln auf. Der wichtigste davon ist, dass die Zertifizierung konfliktfreier Mineralien nur für die Herkunft der Diamanten gilt, sodass Israel weiterhin Diamanten im Wert von Milliarden Dollar in ein Land importieren kann, das sieben seiner Nachbarländer bombardiert, diese Diamanten verarbeiten, schleifen und polieren und ihre Produkte weiterhin als „konfliktfrei“ verkaufen kann. All dies, während es gegen Palästina etwas tut, was die Vereinten Nationen immer wieder als „Völkermord“ bezeichnet haben.

Darüber hinaus warf die UNO Israel 2009 vor, heimlich illegale Blutdiamanten aus der Elfenbeinküste zu importieren.

Das ist, kurz gesagt, wie die globale Industrie funktioniert. Sechzehn der zwanzig größten Diamanten produzierenden Länder sind arme afrikanische Nationen, die nur begrenzten wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen. Unterdessen produziert keiner der fünf weltweit größten Diamantenexporteure – die Vereinigten Staaten, Indien, Hongkong, Belgien und Israel – tatsächlich nennenswerte Mengen dieser Edelsteine, was die Ungleichheit unserer Welt widerspiegelt.

Eine Diamantenmine in Waiima, Sierra Leone, wo der Begriff „Blutdiamanten“ seinen Ursprung hat. Durch Gesetzeslücken können afrikanische Steine in Israel als „konfliktfrei“ verarbeitet und verkauft werden. Foto | AP

Wertlose Steine und Marketingkampagnen

Die Diamantenindustrie stützt sich auf eine Reihe von Mythen, von denen der erste lautet, dass Diamanten seltene Mineralien sind. Das sind sie jedoch nicht. Im späten 19. Jahrhundert wurden in Südafrika riesige Diamantenvorkommen entdeckt, die den Weltmarkt überschwemmten. Die Betreiber der Minen erkannten jedoch schnell, dass nur durch eine strenge Kontrolle des Angebots hohe Preise aufrechterhalten werden konnten. Heute werden jährlich weit über 100 Millionen Karat Diamanten gefördert, genug, um Hunderte Millionen Anhänger, Ringe und Ohrringe herzustellen.

Diamanten sind auch nicht von Natur aus wertvoll. Dank ihrer extremen Härte sind sie für Werkzeughersteller nützlich, die Sägeblätter und Bohrer herstellen. Darüber hinaus ist ihr Wert jedoch begrenzt. Und entgegen der landläufigen Meinung sind sie in der westlichen Kultur nicht untrennbar mit Werbung, Heirat oder Jubiläen verbunden. Tatsächlich ist die Verbindung zwischen Diamanten und Liebe in der Populärkultur das Ergebnis einer Marketingkampagne. Der Slogan „Diamanten sind für die Ewigkeit“ ist in Wirklichkeit ein Marketing-Slogan, der 1947 von Führungskräften der Madison Avenue entwickelt wurde. Professor Sut Jhally, Produzent des Dokumentarfilms „The Diamond Empire“, beschreibt „Diamanten sind für die Ewigkeit“ als „den vielleicht berühmtesten Werbeslogan, der je erfunden wurde“. „Dieser Slogan, diese Idee, die aus der Madison Avenue stammt, bestimmt heute unsere Vorstellung von Ritualen, die unsere persönlichsten Aktivitäten, die Ehe und die Partnersuche, prägen“, fügte er hinzu.

Der Erfolg dieser Kampagne war geradezu erstaunlich. Im Jahr 1940 erhielten nur 10 % der amerikanischen Bräute Diamantringe. Bis 1990 war diese Zahl auf 90 % gestiegen. Der Großhandelsumsatz mit Diamanten in den USA stieg von 23 Millionen Dollar im Jahr 1939 auf 2,1 Milliarden Dollar im Jahr 1979 – ein Anstieg von 9000 % in 40 Jahren. Einige Strategien, wie beispielsweise der Versuch, Diamantringe an Männer zu vermarkten, waren nicht so erfolgreich.

Beflügelt vom Erfolg versuchte die Diamantenindustrie, die gleichen Produktplatzierungs- und Werbestrategien, die in den USA funktioniert hatten, auch in Asien anzuwenden und fügte ihrem Marketing einen Hauch westlicher Werte und Faszination hinzu. In Japan ging dieser Trick auf. 1967 erhielten weniger als 5 % der verlobten japanischen Frauen einen Diamantring. Bis 1981 war dieser Anteil jedoch auf 60 % gestiegen.

Die Diamantenindustrie stand jedoch vor einem weiteren Problem: Wenn ihr Produkt so teuer war, wie konnte sie es dann an einen Massenmarkt verkaufen? Um dieses Problem zu lösen, wandte sie sich erneut an Madison Avenue, die vorschlug, Männern zu empfehlen, zwei bis drei Monatsgehälter für einen Verlobungsring auszugeben. Laut der New York Times kostete ein durchschnittlicher Verlobungsring in den USA im Jahr 2014 stolze 4.000 Dollar. „Das war eine brillante Strategie”, sagte Jhally. „Sie haben es geschafft, einige Männer davon zu überzeugen, sich zu verschulden, um diese wertlosen Dinge zu kaufen, von denen sie Milliarden in ihren Lagern haben.”

In den letzten Jahren hat die weltweite Wirtschaftskrise dazu geführt, dass kleinere, günstigere Diamanten stärker nachgefragt werden. Diese kleinen Steine werden in der Regel in Indien geschliffen. Kinder, die schärfere Augen und kleinere, geschicktere Finger als Erwachsene haben, werden zum Schleifen und Polieren dieser winzigen Diamanten eingesetzt, was der Branche eine neue moralische Ambivalenz verleiht.

Eine Branche in der Krise

Der Diamantenverkauf befindet sich derzeit in einer Krise. Im Jahr 2024 sank der Umsatz in diesem Sektor um 23 %, da jüngere Verbraucher Diamanten zunehmend als überteuerte Steine betrachten, die von Kindersklaven in Kriegsgebieten aus dem Boden gehauen werden, und als unechte Symbole ihrer Liebe.

Die weltweite Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass der Diamantenverkauf untrennbar mit dem Gemetzel in Gaza verbunden ist. Wie das palästinensische BDS-Nationalkomitee schreibt:

„Die Einnahmen aus der Diamantenindustrie tragen zur Finanzierung der illegalen Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel, seiner brutalen Unterdrückung des palästinensischen Volkes und seines internationalen Netzwerks von Saboteuren, Spionen und Attentätern bei.“

Eine weniger politische, aber vielleicht existenzielle Bedrohung geht von künstlich hergestellten Diamanten aus, deren Preis nur etwa ein Zehntel des Preises traditionell gewonnener Steine beträgt. Künstlich hergestellte Diamanten (von denen etwa die Hälfte aus China stammt) machen mittlerweile etwa 20 % des Gesamtumsatzes aus, und es wird erwartet, dass ihr Marktanteil weiter steigen und ihr Preis weiter sinken wird. Drei Viertel der Amerikaner würden sich über einen Verlobungsring mit einem im Labor gezüchteten Diamanten freuen, wie eine Umfrage aus dem Jahr 2025 ergab. Die Öffentlichkeit hält diese Diamanten für preiswerter und ethisch vertretbarer.

Ein weiterer schwerer und unvorhergesehener Schlag für israelische Diamantenhändler war das neue globale Zollsystem der Trump-Ära. Derzeit erheben die Vereinigten Staaten eine Steuer von 15 % auf alle israelischen Diamanten. Im September gelang es der Europäischen Union, eine Befreiung von den 15 %-Zöllen für Diamanten auszuhandeln, was bedeutet, dass Konkurrenten wie Belgien nun einen erheblichen Vorteil gegenüber Israel auf dem wichtigen US-Markt haben.

Infolgedessen erklärte der Präsident der Israel Diamond Exchange, Nissim Zuaretz, dass seine Branche einer „existentiellen Bedrohung” ausgesetzt sei. „Wir fallen zurück”, warnte er und fügte hinzu:

„Meine Botschaft an die Regierung und die Öffentlichkeit ist klar: Jetzt oder nie … Wir haben die einmalige Chance, Israel wieder zum Zentrum der globalen Diamantenindustrie zu machen, aber diese Chance schwindet schnell. Jeder Tag, an dem die Regierung untätig bleibt, bedeutet einen weiteren verlorenen Diamantenhändler, eine weitere Familie ohne Einkommen, einen weiteren Verlust unseres nationalen Erbes.“

Wenn die israelische Regierung jedoch tatsächlich eingreift, um ihre nationale Industrie zu schützen, und einen interventionistischeren Ansatz verfolgt, wird dies nur noch deutlicher machen, dass der Kauf von Diamanten von Natur aus die ethnische Säuberung Palästinas finanziert und Blutdiamanten zu Völkermorddiamanten macht.