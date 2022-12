Passen Sie besser auf: Der Überwachungsstaat erstellt eine Liste, und du stehst drauf

„Er sieht dich, wenn du schläfst

Er weiß, wann du wach bist

Er weiß, wann du böse oder gut warst

Also sei um Himmels willen gut!“

– „Santa Claus Is Coming to Town“

Passen Sie lieber auf, schmollen Sie nicht, weinen Sie nicht, denn ich sage Ihnen, warum: Dieses Weihnachten erstellt der Überwachungsstaat eine Liste und überprüft sie zweimal, und es ist egal, ob Sie gut oder schlecht waren.

Sie werden auf dieser Liste stehen, ob Sie es wollen oder nicht.

Massenüberwachung ist die Version des Tiefen Staates von einem „Geschenk“, das immer weiter gegeben wird… zurück zum Tiefen Staat.

Geofencing-Rasterfahndung. Fusionszentren. Intelligente Geräte. Verhaltensbasierte Bedrohungsanalysen. Terror-Überwachungslisten. Gesichtserkennung. Spitzel-Hotlines. Biometrische Scanner. Verbrechensvorbeugung. DNA-Datenbanken. Data Mining. Präkognitive Technologie. Apps zur Kontaktverfolgung.

All dies führt zu einer Welt, in der die durchschnittliche Person an jedem beliebigen Tag auf mehr als 20 verschiedene Arten von den Augen und Ohren der Regierung und der Unternehmen überwacht, bespitzelt und verfolgt wird.

Big Tech in Verbindung mit Big Government ist zu Big Brother geworden.

Jede Sekunde eines jeden Tages wird das amerikanische Volk von einem riesigen Netzwerk digitaler Spanner, elektronischer Lauschangriffe und Roboterschnüffler ausspioniert.

Diese unheimliche neue Ära des Ausspionierens durch Regierung und Unternehmen, in der wir abgehört, beobachtet, verfolgt, kartiert, gekauft, verkauft und ins Visier genommen werden, wurde durch eine globale Armee von Techno-Tyrants, Fusionszentren und Spanner ermöglicht.

Betrachten Sie nur eine kleine Auswahl der Instrumente, die eingesetzt werden, um unsere Bewegungen zu verfolgen, unsere Ausgaben zu überwachen und all die Wege zu erschnüffeln, auf denen unsere Gedanken, Handlungen und sozialen Kreise uns auf die schwarze Liste der Regierung bringen könnten, unabhängig davon, ob Sie etwas falsch gemacht haben oder nicht.

Sie werden anhand Ihres Telefons und Ihrer Bewegungen verfolgt: Mobiltelefone sind de facto zu Spitzeln geworden, die einen ständigen Strom digitaler Standortdaten über die Bewegungen und Reisen ihrer Nutzer liefern. So war das FBI beispielsweise in der Lage, mithilfe von Geofence-Daten mehr als 5.000 Mobilgeräte (und deren Besitzer) in einem 4 Hektar großen Gebiet rund um das Kapitol am 6. Januar zu identifizieren. Diese neueste Überwachungstaktik könnte Sie ins Gefängnis bringen, wenn Sie sich am falschen Ort und zur falschen Zeit aufhalten. Die Polizei setzt auch Handy-Simulatoren ein, um Massenüberwachungen von Protesten durchzuführen, ohne dass dafür ein Haftbefehl erforderlich ist. Außerdem können Bundesbeamte jetzt eine Reihe von Hacking-Methoden anwenden, um sich Zugang zu Ihren Computeraktivitäten zu verschaffen und zu „sehen“, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Bösartige Hacking-Software kann auch dazu verwendet werden, Kameras und Mikrofone aus der Ferne zu aktivieren, was eine weitere Möglichkeit bietet, Einblick in die persönlichen Angelegenheiten einer Zielperson zu erhalten.

Rückverfolgung anhand Ihrer DNA. Die DNA-Technologie in den Händen von Regierungsbeamten vervollständigt unseren Übergang zu einem Überwachungsstaat. Wenn Sie das Pech haben, Ihre DNA-Spuren an einem Ort zu hinterlassen, an dem ein Verbrechen begangen wurde, haben Sie bereits eine Datei in einer staatlichen oder föderalen Datenbank – auch wenn es eine Datei ohne Namen ist. Durch den Zugriff auf Ihre DNA wird die Regierung bald alles über Sie wissen, was sie nicht schon weiß: Ihr Familienstammbaum, Ihre Abstammung, wie Sie aussehen, Ihre gesundheitliche Vorgeschichte, Ihre Neigung, Befehle zu befolgen oder Ihren eigenen Weg zu gehen, usw. Schließlich verrät ein DNA-Abdruck alles darüber, „wer wir sind, woher wir kommen und wer wir sein werden“. Er kann auch dazu verwendet werden, das Erscheinungsbild potenzieller Verdächtiger vorherzusagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Polizeistaat die Verfolgung von Kriminellen auf die genetische Profilerstellung und die präventive Jagd auf die Kriminellen der Zukunft ausweitet.

Sie anhand Ihres Gesichts zu verfolgen: Mithilfe von Gesichtserkennungssoftware soll eine Gesellschaft geschaffen werden, in der jede Person, die sich in der Öffentlichkeit bewegt, bei der Verrichtung ihrer täglichen Arbeit verfolgt und aufgezeichnet wird. In Verbindung mit den Überwachungskameras, die das Land flächendeckend überwachen, ermöglicht die Gesichtserkennungstechnologie der Regierung und ihren Unternehmenspartnern, die Bewegungen von Personen in Echtzeit zu identifizieren und zu verfolgen. Ein besonders umstrittenes Softwareprogramm, das von Clearview AI entwickelt wurde, wird von der Polizei, dem FBI und dem Heimatschutzministerium eingesetzt, um Fotos auf Social-Media-Seiten zu sammeln und in eine umfangreiche Gesichtserkennungsdatenbank aufzunehmen. Auch biometrische Software, die sich auf eindeutige Identifikatoren einer Person stützt (Fingerabdrücke, Iris, Stimmabdrücke), wird immer mehr zum Standard, wenn es darum geht, Sicherheitsschleusen zu passieren, digitale Schlösser zu umgehen und Zugang zu Telefonen, Computern, Bürogebäuden usw. zu erhalten. Immer mehr Reisende nehmen an Programmen teil, die sich auf ihre biometrischen Daten stützen, um lange Wartezeiten an der Flughafenkontrolle zu vermeiden. Wissenschaftler entwickeln auch Laser, die Personen anhand ihres Herzschlags, ihres Geruchs und ihres Mikrobioms identifizieren und überwachen können.

Verfolgung auf der Grundlage Ihres Verhaltens: Die rasanten Fortschritte in der Verhaltensüberwachung ermöglichen nicht nur die Überwachung und Verfolgung von Personen auf der Grundlage ihrer Bewegungs- oder Verhaltensmuster, einschließlich der Gangerkennung (der Art und Weise, wie jemand geht), sondern haben auch ganze Branchen entstehen lassen, die sich mit der Vorhersage des Verhaltens von Personen auf der Grundlage von Daten und Überwachungsmustern befassen und auch das Verhalten ganzer Bevölkerungsgruppen beeinflussen. Ein intelligentes „Anti-Aufruhr“-Überwachungssystem behauptet, Massenunruhen und unbefugte öffentliche Veranstaltungen vorhersagen zu können, indem künstliche Intelligenz zur Analyse von sozialen Medien, Nachrichtenquellen, Überwachungsvideos und Daten öffentlicher Verkehrsmittel eingesetzt wird.

Rückverfolgung anhand Ihrer Ausgaben und Konsumaktivitäten: Mit jedem Smartphone, das wir kaufen, mit jedem GPS-Gerät, das wir installieren, mit jedem Twitter-, Facebook- und Google-Konto, das wir eröffnen, mit jeder Vielkäuferkarte, die wir für unsere Einkäufe verwenden – sei es im Supermarkt, im Joghurt-Shop, bei den Fluggesellschaften oder im Kaufhaus – und mit jeder Kredit- und Debitkarte, mit der wir für unsere Transaktionen bezahlen, helfen wir den amerikanischen Unternehmen, für ihre Regierungspartner ein Dossier darüber anzulegen, wen wir kennen, was wir denken, wie wir unser Geld ausgeben und wie wir unsere Zeit verbringen. Die Überwachung von Verbrauchern, bei der Ihre Aktivitäten und Daten in der physischen und Online-Welt verfolgt und an Werbetreibende weitergegeben werden, ist zu einem großen Geschäft geworden, zu einer 300-Milliarden-Dollar-Industrie, die Ihre Daten routinemäßig für Profit ausbeutet. Unternehmen wie Target verfolgen und bewerten nicht nur seit Jahren das Verhalten ihrer Kunden, insbesondere deren Kaufverhalten, sondern der Einzelhändler hat auch umfangreiche Überwachungsmaßnahmen in Städten im ganzen Land finanziert und Algorithmen zur Verhaltensüberwachung entwickelt, mit denen festgestellt werden kann, ob das Verhalten einer Person dem Profil eines Diebes entspricht.

Verfolgung von Personen anhand ihrer öffentlichen Aktivitäten: Privatunternehmen haben in Zusammenarbeit mit Polizeibehörden im ganzen Land ein Netz von Überwachungsmaßnahmen geschaffen, das alle größeren Städte umfasst, um große Menschengruppen lückenlos zu überwachen, wie bei Protesten und Kundgebungen. Sie führen auch eine umfassende Online-Überwachung durch und suchen nach Hinweisen auf „große öffentliche Veranstaltungen, soziale Unruhen, Bandenkommunikation und kriminell veranlagte Personen“. Verteidigungsunternehmen stehen an der Spitze dieses lukrativen Marktes. Fusionszentren, mit 330 Millionen Dollar pro Jahr ausgestattete Zentren für den Informationsaustausch zwischen Bundes-, Landes- und Strafverfolgungsbehörden, überwachen und melden so „verdächtiges“ Verhalten wie den Kauf von Paletten mit abgefülltem Wasser, das Fotografieren von Regierungsgebäuden oder die Beantragung eines Pilotenscheins als „verdächtige Aktivitäten“.

Sie werden anhand Ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien verfolgt: Jede Bewegung, die Sie machen, insbesondere in den sozialen Medien, wird überwacht, nach Daten durchsucht, ausgewertet und tabellarisch erfasst, um sich ein Bild davon zu machen, wer Sie sind, wie Sie ticken und wie Sie am besten kontrolliert werden können, wenn es notwendig wird, Sie auf Linie zu bringen. Wie The Intercept berichtete, investieren das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden zunehmend in und verlassen sich auf Überwachungstechnologien von Unternehmen, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram auswerten können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft regierungsfeindlich verhalten könnte. Diese Besessenheit von sozialen Medien als eine Form der Überwachung wird in den kommenden Jahren einige beängstigende Folgen haben. Wie Helen A.S. Popkin in einem Artikel für NBC News feststellte, „könnten wir einer Zukunft entgegensehen, in der Algorithmen Menschen massenhaft verhaften, weil sie auf illegale Downloads von ‚Game of Thrones‘ hinweisen… die neue Software hat das Potenzial, im Stil von Terminator jeden Social-Media-Nutzer mit einem schändlichen Geständnis oder einem fragwürdigen Sinn für Humor ins Visier zu nehmen.“

Aufspüren von Personen über ihr soziales Netzwerk: Die Behörden begnügen sich nicht damit, Einzelpersonen über ihre Online-Aktivitäten auszuspionieren, sondern nutzen jetzt auch Überwachungstechnologien, um das eigene soziale Netzwerk zu verfolgen, d. h. die Personen, mit denen man per Telefon, Textnachricht, E-Mail oder über soziale Netzwerke in Verbindung steht, um mögliche Kriminelle aufzuspüren. In einem FBI-Dokument, das dem Rolling Stone vorliegt, wird beschrieben, wie einfach es für Agenten ist, auf Adressbuchdaten von Facebooks WhatsApp- und Apples iMessage-Diensten zuzugreifen, und zwar sowohl auf die Konten von Zielpersonen als auch von Personen, gegen die nicht ermittelt wird, die aber möglicherweise eine Zielperson in ihrem Netzwerk haben. Dies führt zu einer „Schuld durch Assoziation“-Gesellschaft, in der wir alle so schuldig sind wie die schuldigste Person in unserem Adressbuch.

Verfolgung anhand Ihres Autos: Kennzeichenlesegeräte sind Massenüberwachungsinstrumente, die über 1.800 Kennzeichen pro Minute fotografieren, ein Bild von jedem vorbeifahrenden Kennzeichen machen und die Kennzeichen sowie Datum, Uhrzeit und Ort des Bildes in einer durchsuchbaren Datenbank speichern können, um dann die Daten an Strafverfolgungsbehörden, Fusionszentren und Privatunternehmen weiterzugeben und die Bewegungen von Personen in ihren Autos zu verfolgen. Mit Zehntausenden dieser Kennzeichenlesegeräte, die inzwischen im ganzen Land an Straßenüberführungen, Polizeiautos und in Geschäfts- und Wohnvierteln angebracht sind, kann die Polizei Fahrzeuge verfolgen und die Kennzeichen in den Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden nach entführten Kindern, gestohlenen Autos, vermissten Personen und gesuchten Flüchtigen durchsuchen. Natürlich ist die Technologie nicht unfehlbar: Es hat zahlreiche Fälle gegeben, in denen sich die Polizei irrtümlich auf die Nummernschilddaten verlassen hat, um Verdächtige zu fassen, und dann unschuldige Personen mit vorgehaltener Waffe festgenommen hat.

Verfolgung anhand Ihrer Post: Nahezu jeder Zweig der Regierung – vom Postdienst bis zum Finanzministerium und jeder Behörde dazwischen – verfügt inzwischen über einen eigenen Überwachungsbereich, der befugt ist, die amerikanische Bevölkerung auszuspionieren. Der U.S. Postal Service zum Beispiel, der seit 20 Jahren jedes Stück Papierpost von außen fotografiert, spioniert auch die Texte, E-Mails und Social-Media-Posts der Amerikaner aus. Das Internet Covert Operations Program (iCOP), das von der Strafverfolgungsabteilung des Postdienstes geleitet wird, setzt Berichten zufolge Gesichtserkennungstechnologie in Kombination mit gefälschten Online-Identitäten ein, um potenzielle Unruhestifter mit „aufrührerischen“ Beiträgen aufzuspüren. Die Behörde behauptet, dass die Online-Überwachung, die nicht zu ihrem herkömmlichen Aufgabenbereich der Bearbeitung und Zustellung von Papierpost gehört, notwendig ist, um Postangestellten zu helfen, „potenziell brisante Situationen“ zu vermeiden.

Jetzt will uns die Regierung glauben machen, dass wir von diesen Massenausspähprogrammen nichts zu befürchten haben, solange wir nichts Falsches getan haben.

Glauben Sie das nicht.

Die Definition der Regierung, was ein „Bösewicht“ ist, ist außerordentlich weit gefasst und führt zu einer Überwachung von unschuldigen, gesetzestreuen Amerikanern ohne richterlichen Beschluss in einem atemberaubenden Ausmaß.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich gemacht habe, haben Überwachung, digitales Stalking und das Data Mining der amerikanischen Bevölkerung – Waffen der Befolgung und Kontrolle in den Händen der Regierung – Amerika nicht sicherer gemacht. Und sie tragen sicherlich nicht dazu bei, unsere Freiheiten zu bewahren.

In der Tat wird Amerika niemals sicher sein, solange es der US-Regierung erlaubt ist, die Verfassung zu schreddern.

ÜBER JOHN W. WHITEHEAD

Der Verfassungsrechtler und Autor John W. Whitehead ist Gründer und Präsident des Rutherford Institute. Seine jüngsten Bücher sind der Bestseller Battlefield America: The War on the American People, das preisgekrönte A Government of Wolves: Der entstehende amerikanische Polizeistaat und sein dystopischer Debütroman Die Tagebücher des Erik Blair. Whitehead kann unter staff@rutherford.org kontaktiert werden. Nisha Whitehead ist die Geschäftsführerin des Rutherford Institute. Informationen über das Rutherford Institute finden Sie unter www.rutherford.org