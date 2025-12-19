Julian Assange ist wieder aktiv

Paul Craig Roberts

Der Friedensnobelpreis wurde unter Verletzung schwedischen Rechts vergeben

Julian Assange hat gegen die Nobelstiftung eine Klage wegen eines „Kriegsinstruments“ eingereicht, da sie den Friedensnobelpreis illegal an eine Kriegstreiberin vergeben hat, die die Invasion ihres eigenen Landes, Venezuela, durch die Vereinigten Staaten befürwortet. Maria Corina Machado wurde vom Nobelkomitee mit dem Friedenspreis ausgezeichnet, höchstwahrscheinlich auf Anweisung aus Washington, um eine Venezolanerin in eine prominente Position zu bringen, von der aus sie Washingtons militärische Intervention in ihrem eigenen Land propagieren kann.

Assange ist derjenige, dem der Friedenspreis hätte verliehen werden müssen – nicht einer kriegstreiberischen Schlampe, die macho-feministisch auftritt.

Julian Assange weist zu Recht darauf hin, dass die Verleihung des Friedenspreises an eine Kriegstreiberin gegen Alfred Nobels Testament verstößt, das rechtlich festlegt, dass die Mittel des Friedenspreises ausschließlich Zwecken dienen dürfen, die den Frieden fördern, und deren Verwendung zur Förderung von Krieg und Invasion anderer Länder untersagt. Die Verleihung des Friedenspreises an eine Marionette Washingtons hat den Friedenspreis in ein Instrument des Krieges verwandelt und stellt einen Verstoß gegen schwedisches Recht dar.

Erneut hat das korrupte Washingtoner Establishment seine völlige Missachtung des Rechts unter Beweis gestellt, das es als Waffe zur Durchsetzung seiner eigenen Agenden benutzt.

Ein Jahrzehnt lang war Julian Assange Opfer amerikanischer, britischer und schwedischer Ungerechtigkeit. Er wurde zehn Jahre lang ohne Anklage unter Bedingungen festgehalten, die als Folter gelten, weil er seine Pflicht als Journalist erfüllt und brutale amerikanische Kriegsverbrechen offengelegt hatte – das Niedermähen von Journalisten aus einem Hubschrauber, als sie die Straße entlanggingen, das Niedermähen eines barmherzigen Samariters, der den Sterbenden auf der Straße helfen wollte, das Niedermähen von Kleinkindern, zwei- und dreijährigen Kindern. Dies war ein eklatanter Rechtsbruch, und die illegale Inhaftierung Assanges war ein eklatanter Verstoß gegen das anglo-amerikanische Habeas-Corpus-Prinzip. Die westliche Öffentlichkeit stellte sich hinter Assange, doch die hurenhafte westliche Presse verteidigte das offizielle Narrativ, er sei ein russischer Agent, der nationale Sicherheitsdokumente gestohlen habe. Dass die US-Regierung versuchte, einen derart völlig falschen Fall gegen einen Journalisten aufzubauen, nur weil dieser seine Arbeit tat, zeigt die Missachtung, die Washington gegenüber der Rechtsstaatlichkeit an den Tag legt. Und Putin glaubt, er könne mit einer gesetzlosen Regierung ein Abkommen schließen. Ein größerer Narr ist er.

Sollte Trump Venezuela unter dem falschen Vorwand einer Invasion unterziehen, Venezuela sei ein von dem angeblichen Drogenboss Maduro geführter Narco-Staat – die neueste Version von Saddam Husseins „Massenvernichtungswaffen“ und Assads „Einsatz chemischer Waffen“ –, dann wird Trump seine eigene Erneuerung Amerikas beendet haben und in die Geschichte eingehen als ebenso korrupt und zerstörerisch für Amerika wie Biden, Obama, George W. Bush und Dick Cheney sowie Bill Clinton.

Ich frage mich, unter welchen Anschuldigungen Washington seine zweitklassige Marionette Australien anweisen wird, Assange zu verhaften.