Trumps Reich der Hybris und des Banditentums

Der jüngste Nationale Sicherheitsstrategie-Erlass des Präsidenten behandelt die Freiheit, andere zu nötigen, als Wesenskern der US-Souveränität. Es ist ein unheilvolles Dokument, das – falls es bestehen bleibt – die Vereinigten Staaten heimsuchen wird.

Von Jeffrey D. Sachs

Die kürzlich von Präsident Donald Trump veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) für 2025 präsentiert sich als Blaupause für erneuerte amerikanische Stärke. Sie ist in vierfacher Hinsicht gefährlich fehlgeleitet.

Erstens ist die NSS in Größenwahn verankert: dem Glauben, dass die USA in allen entscheidenden Machtdimensionen über unübertroffene Vorherrschaft verfügen. Zweitens basiert sie auf einer strikt machiavellistischen Weltsicht, die andere Nationen als Instrumente betrachtet, die zum amerikanischen Vorteil manipuliert werden sollen. Drittens stützt sie sich auf einen naiven Nationalismus, der internationales Recht und Institutionen als Fesseln der US-Souveränität abtut, anstatt als Rahmenwerke, die gemeinsam die Sicherheit der USA und der Welt erhöhen.

Viertens signalisiert sie Banditentum in Trumps Umgang mit CIA und Militär. Innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung der NSS kaperten die USA dreist einen Tanker mit venezolanischem Öl auf hoher See – mit der fadenscheinigen Begründung, das Schiff habe zuvor US-Sanktionen gegen Iran verletzt.

Die Beschlagnahme war keine defensive Maßnahme zur Abwehr einer unmittelbaren Bedrohung. Es ist auch nicht im Entferntesten legal, Schiffe auf hoher See aufgrund einseitiger US-Sanktionen zu kapern. Nur der UN-Sicherheitsrat verfügt über eine solche Befugnis. Stattdessen ist es ein illegaler Akt, der einen Regimewechsel in Venezuela erzwingen soll. Er folgt auf Trumps Erklärung, er habe die CIA angewiesen, in Venezuela verdeckte Operationen zur Destabilisierung des Regimes durchzuführen.

Amerikanische Sicherheit wird nicht dadurch gestärkt, dass man sich wie ein Tyrann aufführt. Sie wird geschwächt – strukturell, moralisch und strategisch. Eine Großmacht, die ihre Verbündeten einschüchtert, ihre Nachbarn nötigt und internationale Regeln missachtet, isoliert sich letztendlich selbst.

Mit anderen Worten: Die NSS ist nicht nur ein Akt schriftlicher Hybris. Sie wird schnell in schamlose Praxis umgesetzt.

Ein Schimmer Realismus, dann ein Ruck in den Größenwahn

Fairerweise enthält die NSS Momente längst überfälligen Realismus. Sie räumt implizit ein, dass die USA nicht die gesamte Welt beherrschen können und sollten, und erkennt richtig an, dass einige Verbündete Washington in kostspielige Wahlkriege hineingezogen haben, die nicht den wahren amerikanischen Interessen dienten. Sie zieht sich auch – zumindest rhetorisch – von einem alles verzehrenden Großmachtkreuzzug zurück. Die Strategie weist die Fantasie zurück, dass die USA eine universelle politische Ordnung aufzwingen können oder sollten.

Doch die Bescheidenheit ist von kurzer Dauer. Die NSS bekräftigt schnell, dass Amerika über die „größte und innovativste Einzelwirtschaft der Welt“, das „führende Finanzsystem der Welt“ und den „weitestentwickeltsten und profitabelsten Technologiesektor der Welt“ verfüge, alles gestützt durch „das mächtigste und fähigste Militär der Welt“. Diese Behauptungen dienen nicht einfach als patriotische Bekenntnisse, sondern als Rechtfertigung, die amerikanische Dominanz zu nutzen, um anderen Bedingungen aufzuerlegen. Kleinere Länder werden die Hauptlast dieser Hybris tragen, da die USA die anderen Großmächte nicht besiegen können, nicht zuletzt, weil diese Atomwaffen besitzen.

Nackter Machiavellismus in der Doktrin

Der Größenwahn der NSS ist mit einem nackten Machiavellismus verschmolzen. Die Frage, die sie stellt, ist nicht, wie die USA und andere Länder zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten können, sondern wie amerikanischer Einfluss – auf Märkte, Finanzen, Technologie und Sicherheit – genutzt werden kann, um maximale Zugeständnisse von anderen Ländern zu erzwingen.

Dies zeigt sich am deutlichsten im Abschnitt der NSS über die westliche Hemisphäre, der eine „Trump-Folgerung“ zur Monroe-Doktrin erklärt. Die USA werden sicherstellen, dass Lateinamerika „frei von feindlichen ausländischen Übergriffen oder der Kontrolle über Schlüsselvermögen bleibt“, und Allianzen und Hilfe werden davon abhängig gemacht, „gegnerischen äußeren Einfluss abzubauen“. Dieser „Einfluss“ bezieht sich eindeutig auf chinesische Investitionen, Infrastruktur und Kredite.

Die NSS ist explizit: US-Abkommen mit Ländern, „die am meisten von uns abhängen und über die wir daher die größte Hebelwirkung haben“, müssen zu Alleinaufträgen für amerikanische Firmen führen. Die US-Politik sollte „jede Anstrengung unternehmen, ausländische Firmen zu verdrängen“, die Infrastruktur in der Region bauen, und die USA sollten multilaterale Entwicklungsinstitutionen wie die Weltbank umgestalten, damit sie „amerikanischen Interessen dienen“.

Lateinamerikanischen Regierungen, von denen viele umfangreich mit sowohl den USA als auch China handeln, wird effektiv gesagt: Ihr müsst mit uns handeln, nicht mit China – oder die Konsequenzen tragen.

Eine solche Strategie ist strategisch naiv. China ist der Haupthandelspartner für den größten Teil der Welt, einschließlich vieler Länder der westlichen Hemisphäre. Die USA werden lateinamerikanische Nationen nicht zwingen können, chinesische Firmen auszuweisen, werden aber bei dem Versuch die US-Diplomatie ernsthaft beschädigen.

So dreistes Banditentum, dass selbst enge Verbündete alarmiert sind

Die NSS verkündet eine Doktrin der „Souveränität und des Respekts“, doch ihr Verhalten hat dieses Prinzip bereits auf Souveränität für die USA und Verletzlichkeit für den Rest reduziert. Was die aufkommende Doktrin noch außergewöhnlicher macht, ist, dass sie nun nicht nur kleine Staaten in Lateinamerika, sondern sogar die engsten Verbündeten der USA in Europa in Angst versetzt.

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat Dänemark – einer der treuesten NATO-Partner Amerikas – offen erklärt, die USA seien eine potenzielle Bedrohung der dänischen nationalen Sicherheit. Dänische Verteidigungsplaner haben öffentlich erklärt, dass unter Trump nicht davon ausgegangen werden kann, dass Washington die Souveränität des Königreichs Dänemark über Grönland respektiert, und dass ein nötigender US-Versuch, die Insel zu übernehmen, ein Szenario ist, für das Dänemark nun planen muss.

Das ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich. Grönland beherbergt bereits die US-Luftwaffenbasis Thule und ist fest im westlichen Sicherheitssystem verankert. Dänemark ist nicht anti-amerikanisch, noch sucht es, Washington zu provozieren. Es reagiert einfach rational auf eine Welt, in der die USA begonnen haben, unberechenbar zu handeln – sogar gegenüber ihren angeblichen Freunden.

Dass Kopenhagen sich gezwungen sieht, defensive Maßnahmen gegen Washington zu erwägen, spricht Bände. Es deutet darauf hin, dass die Legitimität der US-geführten Sicherheitsarchitektur von innen heraus erodiert. Wenn sogar Dänemark glaubt, sich gegen die USA absichern zu müssen, ist das Problem nicht länger eines der Verletzlichkeit Lateinamerikas. Es ist eine systemische Vertrauenskrise unter Nationen, die die USA einst als Garanten der Stabilität sahen, sie nun aber als möglichen oder wahrscheinlichen Aggressor betrachten.

Kurz gesagt scheint die NSS die Energie, die zuvor der Großmachtrivalität gewidmet war, in die Drangsalierung kleinerer Staaten zu kanalisieren. Wenn Amerika etwas weniger geneigt scheint, Billionen-Dollar-Kriege im Ausland zu führen, ist es umso mehr geneigt, Sanktionen, finanzielle Nötigung, Vermögensbeschlagnahmen und Diebstahl auf hoher See zu weaponisieren.

Die fehlende Säule: Recht, Gegenseitigkeit und Anstand

Vielleicht der tiefste Fehler der NSS ist, was sie auslässt: ein Bekenntnis zu internationalem Recht, Gegenseitigkeit und grundlegendem Anstand als Grundlagen amerikanischer Sicherheit.

Die NSS betrachtet globale Governance-Strukturen als Hindernisse für US-Handeln. Sie weist Klimakooperation als „Ideologie“ ab, und tatsächlich als „Schwindel“ gemäß Trumps jüngster UN-Rede. Sie spielt die UN-Charta herunter und sieht internationale Institutionen primär als Instrumente, die amerikanischen Präferenzen angepasst werden sollen. Doch gerade rechtliche Rahmenwerke, Verträge und vorhersehbare Regeln haben historisch amerikanische Interessen geschützt.

Die Gründerväter der USA verstanden dies klar. Nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verabschiedeten dreizehn neu souveräne Staaten bald eine Verfassung, um Schlüsselkompetenzen – über Besteuerung, Verteidigung und Diplomatie – zu bündeln, nicht um die Souveränität der Staaten zu schwächen, sondern um sie durch die Schaffung der US-Bundesregierung zu sichern. Die Nachkriegsaußenpolitik der US-Regierung tat dasselbe durch die UN, die Bretton-Woods-Institutionen, die Welthandelsorganisation und Rüstungskontrollabkommen.

Die Trump-NSS kehrt diese Logik nun um. Sie behandelt die Freiheit, andere zu nötigen, als Wesenskern der Souveränität. Aus dieser Perspektive sind die Kaperung des venezolanischen Tankers und Dänemarks Ängste Manifestationen der neuen Politik.

Athen, Melos und Washington

Solche Hybris wird die USA heimsuchen. Der antike griechische Historiker Thukydides berichtet, dass als das imperialistische Athen 416 v. Chr. der kleinen Insel Melos gegenüberstand, die Athener erklärten: „Der Starke tut, was er kann, und der Schwache erleidet, was er muss.“ Doch Athens Hybris war auch sein Verderben. Zwölf Jahre später, 404 v. Chr., fiel Athen an Sparta. Athener Arroganz, Überdehnung und Verachtung für kleinere Staaten halfen, das Bündnis zu schmieden, das es letztlich zu Fall brachte.

Die NSS 2025 spricht in einem ähnlich arroganten Ton. Es ist eine Doktrin der Macht über Recht, der Nötigung über Zustimmung und der Dominanz über Diplomatie. Amerikanische Sicherheit wird nicht dadurch gestärkt, dass man sich wie ein Tyrann aufführt. Sie wird geschwächt – strukturell, moralisch und strategisch. Eine Großmacht, die ihre Verbündeten einschüchtert, ihre Nachbarn nötigt und internationale Regeln missachtet, isoliert sich letztendlich selbst.

Amerikas nationale Sicherheitsstrategie sollte auf völlig anderen Prämissen basieren: Akzeptanz einer pluralen Welt; Anerkennung, dass Souveränität durch internationales Recht gestärkt, nicht geschwächt wird; Anerkennung, dass globale Zusammenarbeit in Klima, Gesundheit und Technologie unverzichtbar ist; und Verständnis, dass Amerikas globaler Einfluss mehr von Überzeugung als von Nötigung abhängt.

*

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist auch Präsident des UN-Netzwerks für Lösungen zur nachhaltigen Entwicklung und Kommissar der UN-Breitbandkommission für Entwicklung. Er war Berater von drei UN-Generalsekretären und dient derzeit als SDG-Befürworter unter Generalsekretär António Guterres. Sachs ist Autor, zuletzt, von „A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism“ (2020). Weitere Bücher sind: „Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable“ (2017) und „The Age of Sustainable Development“ (2015) mit Ban Ki-moon.