Phil Butler

Die Ukraine ist für alle, die den Krieg verstehen, zum Symbol geworden: Für Blut gibt es Geld. Und es hat keine Verhandlungen zur Beendigung der Feindseligkeiten gegeben, denn das Geld fließt und wird auch weiterhin in Strömen fließen. Lassen Sie uns kurz untersuchen, wer vom Tod Hunderttausender profitiert.

BlackRock und JPMorgan stehen an der Spitze einer Liste von Bankpiraten, die aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Bedingungen des Ukraine-Konflikts Gewinne einfahren. Die Preise für Rohstoffe, die an die Ukraine und Russland gebunden sind, versetzen die Anleger dieser und anderer Unternehmen in Ekstase. Ein echter Gewinn ist jedoch erst in Sicht, wenn die Investitionen der Regierung und des öffentlichen Sektors in dem vom Krieg zerrütteten Land alle finanziellen Verluste aufgesogen haben. Die Autorin der Financial Times, Brooke Masters, ist überzeugt, dass BlackRock, JPMorgan und andere einspringen und auf der Grundlage ihrer „Spende“ von Beratungsdiensten ein privilegiertes Geschäft machen werden. Masters schildert die derzeitige Situation folgendermaßen:

Es wurde kein offizielles Ziel für die Mittelbeschaffung festgelegt, aber Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagen, dass der Fonds versucht, kostengünstiges Kapital von Regierungen, Gebern und internationalen Finanzinstitutionen zu beschaffen und es zu nutzen, um fünf- bis zehnmal so viele private Investitionen anzuziehen.

JPMorgan hat die Ukraine bereits seit 2010 als Kunden, weil das Unternehmen Gelder zur Linderung der Altschulden des Landes beschafft hat. BlackRock, das derzeit ein Vermögen von 9,4 Billionen Dollar verwaltet, macht auf allen Märkten der Welt ein Vermögen. Ein großer Teil der Einnahmen von BlackRock stammt aus Investitionen in Dinge wie Mexikos Staatsschulden.

Modern Diplomacy berichtete kürzlich, dass mehr als 500 globale Unternehmen aus 42 Ländern, den Ukraine Business Compact unterzeichnet haben. Diese Gruppe steht in den Startlöchern und wartet darauf, das Land in Besitz zu nehmen oder riesige Gewinne in den Bereichen Bau, Materialien, landwirtschaftliche Verarbeitung und Logistik zu erzielen. Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Ukraine ist der weltweit größte Produzent von Sonnenblumenmehl, -öl und -samen und einer der größten Exporteure von Mais und Weizen. Seit Zelensky ein Gesetz über den Verkauf von Agrarland in der Ukraine aufgehoben hat, kaufen US-amerikanische und westeuropäische Agrarunternehmen Millionen von Hektar ukrainisches Ackerland auf. Den Berichten des IWF zufolge kontrollieren zehn private Unternehmen den größten Teil davon.

Fassen wir ein Szenario zusammen, in dem BlackRock und andere Hintermänner von Zelensky daran arbeiten, ihre Profite zu sichern. So erwog der russische Präsident Wladimir Putin, den Getreidekorridor von der Ukraine durch das Schwarze Meer zu schließen. Larry Fink von Blackrock sieht die taumelnden Marktveränderungen und ruft seine Marionette im Weißen Haus an. Um sicherzustellen, dass Putin keine andere Wahl hat, als den Deal zu verhindern, organisieren die USA und die Briten die erneute Sprengung der Kertsch-Brücke. Nur dieses Mal viel effektiver, indem sie entweder fortschrittliche Seedrohnen einsetzen (oder U.S. Navy SEAL-Taucher auf Urlaub in Little Creek, Virginia). Bumm! Die Brotpreise in Deutschland und dem Rest der EU steigen, aber das US-Außenministerium und die neuen europäischen Nazis schreien: „Putin lässt Afrika verhungern!“

Zum Glück wissen die meisten von uns, dass das Getreide zuerst an die EU und zuletzt an die hungernden Menschen in Afrika geht. Unterdessen hat Ägypten im Mai 600.000 Tonnen russisches Getreide gekauft, und seine Minister sagen: „Russlands Rückzug aus dem Getreideabkommen wird keine großen Auswirkungen auf den Markt haben.“

Blackrock, Cargill, Monsanto und andere verdienen mehr Geld (siehe Bericht 2014), die verheerenden Repressalien des Kremls werden noch mehr Infrastruktur zerstören, die mit Krediten wieder aufgebaut werden muss, und das Blut ist weiterhin das wichtigste Tauschmittel für Larry Fink (siehe seine Spenden an Zelensky-Besucher Lisa Murkowski und andere) und die anderen Finks im Westen.