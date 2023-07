Studie zeigt: 96 % der US-Klimadaten sind fehlerhaft

Inmitten der jüngsten Zunahme von angstmachenden Berichten in den Konzernmedien, die von der globalistischen grünen Agenda angetrieben werden, befassen sich viele nur selten mit der Legitimität der Daten, auf denen diese unheilvollen Behauptungen über eine sogenannte „Klimakrise“ tatsächlich beruhen.

Viele der panischen Behauptungen über einen „Klimanotstand“, die wir in den Medien hören und die oft mit beängstigenden roten und feuerorangenen Wetterkarten untermauert werden, beruhen meist auf verfälschten Daten.

Bei der Darstellung der „Klimakrise“ geht es jedoch nicht um die „Rettung des Planeten“, sondern vielmehr um die Durchsetzung der radikalen „grünen Agenda“ einer Handvoll nicht gewählter globalistischer Eliten, die die Interessen des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Nichtregierungsorganisationen vertreten.

Um diese „Klimaziele“ zu erreichen, werden der Öffentlichkeit in der Regel ihre Freiheiten und Rechte genommen, damit die globalen Massen leichter von einigen wenigen kontrolliert werden können.

In den letzten Wochen wurde die Panikmache noch einmal deutlich verstärkt.

Die Konzernmedien sind voll von Berichten über Hitzewellen auf der ganzen Welt und Waldbrände in Kanada.

Obwohl Waldbrände und Hitzewellen schon lange vor dem Menschen auf der Erde existierten, sollen wir nun glauben, dass sie heute auftreten, weil sich das Klima in den vergangenen 100 Jahren aufgrund der „vom Menschen verursachten globalen Erwärmung“ drastisch verändert hat.

Erst letzten Monat war die radikale demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) schnell dabei, die Rauchwolken, die von den kanadischen Waldbränden herunterwehen, dem „Klimawandel“ anzulasten.

Wie Sie wahrscheinlich erwartet haben, ohne es zu überprüfen, da AOC es nicht getan hätte, stellt sich diese Behauptung als völliger Unsinn heraus.

Aber die zugrunde liegenden Fakten, die den Unsinn beweisen, sind wissenschaftlich fundiert.

Der erfahrene Meteorologe Anthony Watts vom Heartland Institute befasst sich schon seit Langem mit dem Wetter und dem Klima im Allgemeinen.

Er reist im ganzen Land umher, um meteorologische Geräte zu inspizieren, und studiert historische Wetterdaten aus aller Welt.

Watts hat versucht, die Öffentlichkeit zu warnen, dass Waldbrände in vielen Teilen Nordamerikas üblich sind, entgegen den Behauptungen der Medien.

Sie bekommen nur mehr Aufmerksamkeit von der Presse und in den sozialen Medien.

Laut Watts:

Doch das ist nicht der beunruhigendste Teil der Geschichte.

Wenn von einer „bescheidenen Erwärmung“ des Planeten die Rede ist, müssen die Behauptungen durch solide Daten untermauert werden.

Als Dr. Watts jedoch Wetterstationen im ganzen Land untersuchte, stellte er fest, dass die verfügbaren Daten nahezu unbrauchbar sind, wenn man versucht, sehr geringe Veränderungen der Durchschnittstemperaturen zu quantifizieren.

Die Behauptungen über die Erwärmung sind völlig fehlerhaft, denn mehr als 90 % der Daten sind „verfälscht“, warnt Watts.

Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Thermometer, auf die sich die NOAA stützt, unsachgemäß installiert und gewartet werden.

Dies führt dazu, dass künstlich höhere Temperaturen aufgezeichnet werden.

Watts erklärt:

Eine neue Studie mit dem Titel „Corrupted Climate Stations: The Official U.S. Surface Temperature Record Remains Fatally Flawed“ (Der offizielle US-Oberflächentemperaturrekord ist nach wie vor fehlerhaft) zeigt, dass etwa 96 Prozent der Temperaturstationen in den USA, die zur Messung des Klimawandels verwendet werden, nicht dem entsprechen, was die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nach ihren eigenen veröffentlichten Standards als „akzeptable“ und unverfälschte Platzierung betrachtet.

Der vom Heartland Institute veröffentlichte Bericht wurde durch Satelliten- und persönliche Besuche bei NOAA-Wetterstationen erstellt, die zu den „offiziellen“ Landtemperaturdaten in den Vereinigten Staaten beitragen.