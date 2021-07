Bombe aus Asien: Amerika wach auf! Die Welt steht einfach nicht mehr so auf dich

asiatimes.com: Für einen Großteil der Welt sieht Amerika wie eine untergehende Macht aus, eben weil es eine untergehende Macht ist

NEW YORK – Republikaner, darunter viele alte Freunde, sind empört darüber, dass die Regierung Biden die Sanktionen gegen die Nord Stream 2-Gaspipeline, die russisches Gas nach Deutschland pumpen soll, aufgegeben hat.

Senator Ted Cruz (R-TX) – in dessen außenpolitischem Team ich während des Wahlkampfs 2016 tätig war – erklärte, er werde die Bestätigung aller Botschafterernennungen Bidens durch den Senat blockieren, bis die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden. Daniel Kochis von der Heritage Foundation betitelte seinen heutigen Beitrag mit „Die USA werden diese beschämende Beschwichtigung Russlands bereuen.“

Beruhigt euch alle. Nachdem Donald Trump Sanktionen gegen Unternehmen verhängt hatte, die die Nord Stream 2-Rohrleitung durch die Ostsee verlegen, haben die Russen ihr eigenes Schiff geschickt, und die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Deutschen werden trotzdem weitermachen, also war das am wenigsten Demütigende, was Biden tun konnte, die Realität anzuerkennen und sich zurückzuhalten.

Niemand in Europa kümmert sich wirklich darum, was Washington über Nord Steam 2 (und viele andere Themen) denkt. Es gab einmal eine Zeit, vor etwa fünf Jahren, da wollte Amerika das neue Saudi-Arabien sein und Europa mit Flüssigerdgas versorgen, um das Produkt von Wladimir Putin zu ersetzen – zu einem höheren Preis, um sicher zu sein, aber verpackt in den Segnungen der Freiheit. Trump verlangte, dass Europa russisches Gas meidet und stattdessen amerikanisches LNG kauft.

Als Trump sein Amt antrat, wendeten die Energieunternehmen im S&P 500 jährlich 70 bis 80 Milliarden US-Dollar für Investitionsausgaben auf. In diesem Jahr werden es etwa 20 Milliarden Dollar sein, kaum ein Viertel so viel wie beim letzten Höchststand, und von Bloomberg befragte Analysten schätzen die Summe für das nächste Jahr auf weniger als 30 Milliarden Dollar, trotz der starken Erholung der Energiepreise. Die Erdgasproduktion liegt etwa 10 % unter dem Höchststand von 2019, und die Ölproduktion ist um 20 % zurückgegangen.

Die US-Ölplattformen produzieren nicht so viel wie versprochen. Bild: AFP via Getty / David McNew

Die Leute mit den großen Jobs in Washington sind in den 1980er und 1990er Jahren erwachsen geworden, als Amerika das technologische Weltwunder war und amerikanische Erfindungen das digitale Zeitalter begründet haben. In letzter Zeit haben wir nicht viel getan, außer ein bisschen komplizierte Software zu programmieren.

China hat etwa 80 % der weltweiten 5G-Mobilfunk-Breitbandkapazitäten installiert, der Träger für die vierte industrielle Revolution, so wie es die Eisenbahn für die erste industrielle Revolution war, und bewegt sich viel schneller in Richtung intelligente Städte, automatisierte Häfen, autonome Fahrzeuge, selbstprogrammierende Roboter und eine Fülle anderer 5G-Anwendungen.

Die amerikanischen Versorgungsketten können mit der Nachfrage in Höhe von 5 Billionen Dollar, die das US-Finanzministerium auf die Verbraucher abgewälzt hat, nicht mithalten, so dass Amerika ein jährliches Zahlungsbilanzdefizit von 1 Billion Dollar aufweist. Der Nachfragesog hat die Inflationsrate auf über 5 % ansteigen lassen.

Die Federal Reserve und das Weiße Haus behaupten, dies sei nur vorübergehend, aber die US-Industrie investiert nicht in neue Anlagen. Tatsächlich werden die Investitionsausgaben der US-Industrieunternehmen in diesem Jahr um 35 % niedriger sein als 2019, und im nächsten Jahr wird es nicht viel besser aussehen.

Die USA investieren weder in Energie noch in etwas anderes. Sie verfügen über kein einziges Unternehmen, das mit Huawei, Ericsson oder Nokia im Bereich 5G-Breitband konkurrieren könnte. China mit seinen robusten Lieferketten und seiner Fülle und Vielfalt an qualifizierten Arbeitskräften und Ingenieuren wird den Vereinigten Staaten bei den neuen Technologien, die das Wirtschaftsleben verändern werden, wahrscheinlich einen Schritt voraus sein.

Dazu gehören Wasserstoff-Brennstoffzellen: Chinas chemische Industrie produziert 30 % des weltweit produzierten Wasserstoffs als Nebenprodukt.

Gleichzeitig haben Amerikas Verbündete kein großes Vertrauen in den Willen Washingtons, sie zu verteidigen – schon gar nicht nach dem demütigenden Spektakel einer weiteren Flucht aus einem Land, in dem amerikanische Streitkräfte 20 Jahre lang Krieg geführt haben, nämlich in Afghanistan.

Die Europäer betrachten mit Abscheu die amerikanische Version von Maos Kulturrevolution, bei der das „aufgeweckte“ Äquivalent der Roten Garden in Unternehmen und Universitäten Selbstkritiksitzungen abhält, um ihnen Geständnisse von Rassismus, Homophobie, Transphobie und so weiter zu entlocken.

Das Letzte, was die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der französische Präsident Emmanuel Macron wollen, ist eine Auseinandersetzung mit Russland.

Laut Handelsblatt befürworten die Deutschen die Fertigstellung von Nord Stream 2 mit einer Mehrheit von 75 zu 17. Selbst Mitglieder der oppositionellen Grünen, die alles, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, verabscheuen, befürworten die Pipeline mit einer Mehrheit von 69 zu 21.

Es ist sinnlos, sich zu beschweren, wenn Amerikas Verbündete in so vielen Worten fragen: „Was habt ihr in letzter Zeit für uns getan?“ Für den Rest der Welt sieht Amerika wie eine untergehende Macht aus, weil es eine untergehende Macht ist.

Wenn Amerika die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen will, sollte es versuchen, die Dinge zu tun, die vor einigen Jahrzehnten die Phantasie der Welt beflügelten. Amerika braucht das moralische Äquivalent eines „Mondschusses“, eine Umwidmung in eine führende Rolle in der Produktion, eine wiederbelebte Meritokratie, die Spitzenkräfte in Wirtschaft und Wissenschaft hervorbringt.

Anstatt sich darüber zu beschweren, dass die Deutschen sie im Stich gelassen haben, sollten amerikanische Politiker einen genauen Blick darauf werfen, wohin Amerika sich entwickelt, und etwas dagegen tun.