Bombe aus Dänemark: Unterschied von Qualität von Pfizer mRNA-Impf-Chargen mit Verbindung zu Impfnebenwirkungen, einschließlich Todesfällen

Ein Trio von dänischen Forschern unter der Leitung des hochrangigen Prüfarztes Peter Riis Hansen, Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinikum Kopenhagen-Herleve und Gentofe, hat kürzlich einen Forschungsbrief in der Fachzeitschrift European Journal of Clinical Investigation veröffentlicht. Unter dem Titel „Batch-abhängige Sicherheit des BNT162b2 mRNA COVID-19-Impfstoffs“ fanden die Forscher drei Gruppen von Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfchargen mit niedrigen, mittleren und hohen Raten von unerwünschten Ereignissen.

Erklärt, warum einige schwerwiegende Nebenwirkungen haben und andere nicht

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Ich werde regelmäßig gefragt: Warum geht es so vielen Menschen, die sich mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft haben, offenbar gut, während andere Herzschäden, Schlaganfälle und Blutgerinnsel erleiden und schließlich behindert oder tot sind? Seit vielen Monaten wird vermutet, dass es möglicherweise Schwankungen bei den Impfstoffchargen gibt, die diese Beobachtungen teilweise erklären könnten.

Im Rahmen der Zulassung für den Notfalleinsatz werden die Impfstoffhersteller und ihre Zulieferer die endgültig abgefüllten und fertigen Fläschchen nicht kontrollieren. Dies ist ein Novum bei einem weitverbreiteten Produkt jeglicher Art. Es ist möglich, dass Lipid-Nanopartikel in Suspension aggregieren und daher einige Chargen mehr mRNA enthalten als andere. Da die Chargengröße im Laufe der Zeit variiert hat, ist es auch möglich, dass Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess in einigen kleineren Chargen im Vergleich zu größeren konzentriert sind.

Das Problem der Verunreinigungen trat zutage, als Japan Millionen von Dosen zurückschickte und am Boden der Fläschchen sichtbare Verunreinigungen feststellte. Da in den Kontaktgeräten für die biologische Verteidigung Metallkügelchen verwendet werden, ist es außerdem möglich, dass kleinere Anfangschargen magnetische Rückstände enthielten, die den „Magnetismus“ in dem Arm erklärten, in dem die Impfung verabreicht wurde, wie zu Beginn der Impfkampagne berichtet wurde.

In einem Bericht von Schmeling und Mitarbeitern über den Pfizer BNT162b2 mRNA COVID-19-Impfstoff wurde festgestellt, dass 71 % der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse von 4,2 % der Dosen (Chargen mit hohem Risiko) stammten und umgekehrt <1 % dieser Ereignisse von 32,1 % der Dosen (Chargen mit niedrigem Risiko). Bei den Chargen mit hohem und mäßigem Risiko betrug die erklärte Varianz 78 bzw. 89 %. Je mehr Dosen von diesen Fläschchen verabreicht wurden, desto mehr Nebenwirkungen wurden also gemeldet. Dies bedeutet, dass der Großteil des Risikos in der Spritze und nicht in der Person liegt, die sie erhalten hat.

Verschieden Qualitäten der Injektionen. Anzahl der vermuteten unerwünschten Ereignisse (SAEs) nach der BNT612b2 mRNA-Impfung in Dänemark (27. Dezember 2020 bis zum 11. Januar 2022) entsprechend der Anzahl der Dosen pro Impfstoffcharge. Quelle

BLAU: 70,78% von allen Nebenwirkungen, 27,49% aller schweren Nebenwirkungen und 47,16% aller Toten werden von 4,22% der Chargen verursacht

GRÜN: 28,49% von alle Nebenwirkungen, 71,5% aller schweren Nebenwirkungen und 51,99% aller Toten werden von 63,69% der Chargen verursacht

GELB: 0,38% von allen Nebenwirkungen, 1,01% aller schweren Nebenwirkungen und 0,86% aller Toten werden von 32,09% der Chargen verursacht

Diese Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung. Sie deuten darauf hin, dass das COVID-19-Impfstoffdebakel tatsächlich ein Produktproblem ist und in den meisten Fällen nicht auf die Anfälligkeit der Patienten zurückzuführen ist. Außerdem hat der Mangel an Kontrollen zu einer Sicherheitskatastrophe geführt. Einige unglückliche Patienten erhalten zu viel mRNA, Verunreinigungen oder beides und sind somit schädlichen und in einigen Fällen tödlichen Injektionen ausgesetzt.