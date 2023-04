Andrew Korybko

Der ehemalige US-Präsident und führende republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sieht sich mit 34 Anklagen wegen angeblicher Fälschung von Geschäftsunterlagen konfrontiert, die normalerweise nur eine Reihe von Ordnungswidrigkeiten gewesen wären, wenn der Staatsanwalt sie nicht unter einem dubiosen Vorwand “hochgeschraubt” hätte. Der innenpolitische Kontext macht die Kritik glaubwürdig, dass es sich in Wirklichkeit um eine Verfolgung handelt, die zum Teil auch durchgeführt wird, um die Basis der Demokraten zu mobilisieren, aber es gibt auch eine entscheidende internationale Dimension in all dem.

Man kann argumentieren, dass der wahre Grund, warum diese Hexenjagd und alle vorangegangenen Hexenjagden gegen ihn eingeleitet wurden, in seiner geplanten Politik liegt, die darauf abzielt, durch eine Reihe gegenseitiger Kompromisse, die als “Neue Entspannung” bezeichnet werden können, Frieden mit Russland zu schließen. Es war diese große Strategie, mit der er 2016 in den Wahlkampf zog und die seine Gegnerin Hillary Clinton dazu veranlasste, die “Russiagate”-Verschwörungstheorie auszuhecken, die ihn fälschlicherweise als “Putins Marionette” darstellte.

Was Trump und sein Team im Sinn hatten, war nicht verräterisch, sondern aus der Perspektive der objektiven Interessen der USA pragmatisch, da es eine vernünftige Logik gibt, die Spannungen mit Russland in Europa zu deeskalieren, um China im asiatisch-pazifischen Raum effektiver “einzudämmen”. Zu diesem Zweck wollte er Kiew ernsthaft zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zwingen, scheiterte aber letztlich daran, dass einflussreiche Persönlichkeiten in der militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie seines Landes (“tiefer Staat”) dagegen waren.

Diese Personen und ihre europäischen Pendants sind inoffizielle Mitglieder der als Liberal-Globalismus bekannten Sekte, die predigt, dass ihre westliche Lebensweise – insbesondere ihre radikal-liberale Variante – dem Rest der Welt “zu deren Wohl” aufgezwungen werden muss. Aufgrund einer Kombination aus ideologischen und strategischen Gründen sind sie der Meinung, dass die USA der “Eindämmung” Russlands Vorrang vor China einräumen sollten, weshalb sie sich zusammengeschlossen haben, um Trumps gut gemeinte Pläne zu sabotieren, die oben erläutert wurden.

Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine, der im Februar letzten Jahres begann, als Moskau gezwungen war, auf militärische Mittel zurückzugreifen, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu schützen, nachdem der von den USA geführte Block sie dort heimlich überschritten hatte, hätte theoretisch verhindert werden können, wenn Trump noch im Amt gewesen wäre. Gleichzeitig stellt seine vorherige Kapitulation vor den Forderungen des “tiefen Staates”, mehr Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, diese Vorhersage in Frage, aber sie ist in jedem Fall eine Überlegung wert.

Trotz der oben erwähnten Skepsis hat Trump vor kurzem seine pragmatische Haltung gegenüber Russland bekräftigt, indem er verkündete, dass er mit Russland und Kiew einen Frieden aushandeln werde, der, wie er andeutete, die Gegebenheiten vor Ort anerkennen würde, indem er Moskaus Kontrolle über das ehemalige ukrainische Gebiet legitimiert. Auch wenn die Anklagen gegen ihn bereits vorher hinter den Kulissen verfolgt wurden, besteht kein Zweifel daran, dass seine Bekräftigung der Politik seinen Gegnern einen dringenden Anstoß gab, seine Wiederwahl zu verhindern.

Die sozioökonomische und innenpolitische Plattform des ehemaligen Staatschefs widerspricht zweifellos den Interessen der US-Elite, aber diese hätte sich wahrscheinlich nicht durch eine so offene Verfolgung diskreditiert, wie sie es seitdem getan hat, wenn er ihre internationalen Interessen nicht so energisch herausgefordert hätte. Der Leser sollte sich daran erinnern, dass hinter ihrer Besessenheit, Russland gegenüber China “einzudämmen”, ideologische und strategische Gründe stehen, da der einflussreiche militärisch-industrielle Komplex so oder so profitiert.

Die unbestreitbare Verzweiflung, mit der seine Gegner versuchen, seine Wiederwahl zu verhindern, entlarvt ihre wahren Absichten, mit denen sie ihn all die Jahre politisch gekreuzigt haben. Sie sehen in ihm die größte Bedrohung für ihre liberal-globalistische Sekte, und zwar nicht nur wegen seiner entgegengesetzten soziokulturellen Politik im eigenen Land, sondern auch, weil seine große Strategie einer “Neuen Entspannung” mit Russland Vorrang einräumt, das der “tiefe Staat” als Verkörperung all dessen ansieht, wogegen ihr Glaubenssystem ist.

Auf Biegen und Brechen, ob offen oder im Verborgenen, werden sie nichts unversucht lassen, um Trump daran zu hindern, bei den Wahlen im nächsten Jahr erneut die Präsidentschaft zu erringen und seine Vision zu verwirklichen. Für die liberal-globalistische Sekte stand noch nie mehr auf dem Spiel, denn ein solches Ergebnis könnte ihre Mitstreiter in der EU diskreditieren und damit möglicherweise ihr transatlantisches ideologisches Projekt mit der Zeit zum Scheitern bringen. Trump muss daher um jeden Preis gestoppt werden, was seine derzeitige politische Verfolgung erklärt.