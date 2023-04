Die heuchlerische EU füllt Putins Kassen

Flüssiggas ist von den Sanktionen der Europäischen Union gegen russische fossile Brennstoffe verschont geblieben.

Der EU-Block hat seine Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas drastisch reduziert, aber gleichzeitig seine Käufe von russischem Flüssiggas erhöht und Milliarden von Euro an die Giganten Gazprom und Novatek gezahlt, die zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine verwendet werden können, da die Energieunternehmen über die Unternehmenssteuern zu den größten Beitragszahlern des russischen Haushalts gehören.

Analysten von CapraView, einem Unternehmen für globale Gasprognosen, schätzen, dass fast die Hälfte der russischen LNG-Exporte in den ersten zehn Monaten nach dem Einmarsch in die Ukraine in Europa landete, was Einnahmen von etwa 14 Mrd. USD entspricht.

Nach Angaben von Reuters stiegen die russischen LNG-Importe im vergangenen Jahr auf 22 Milliarden Kubikmeter (bcm), gegenüber 16 Milliarden im Jahr 2021. Diese Mengen sind kleiner als die 155 Milliarden Kubikmeter Pipelinegas, die die EU früher jedes Jahr aus Moskau erhielt, obwohl einige Länder seit dem Krieg ein deutliches Wachstum verzeichnen konnten. Belgien und Spanien haben ihre Einfuhren von russischem LNG in den 12 Monaten seit dem Einmarsch in der Ukraine fast verdoppelt, wie eine Analyse von Kpler zeigt.

Die EU-Länder sitzen in der Falle: Der Verzicht auf russisches LNG würde automatisch zu höheren Energiepreisen führen. EU-Energiekommissar Kadri Simson forderte die EU-Mitgliedstaaten und Unternehmen auf, kein LNG mehr von russischen Unternehmen zu kaufen, und nannte den Anstieg der Importe ein „Reputationsrisiko“, da die EU ihre Bemühungen um eine Verringerung der russischen Einnahmen darlegt.

Die Situation sei „absurd“, kommentierte die spanische Energieministerin Teresa Ribera und fügte hinzu, dass die EU diese LNG-Importe immer noch akzeptiere, ohne einstimmig Sanktionen gegen Russland zu beschließen.

Vergangene Woche schlugen die Mitgliedstaaten vor, eine rechtliche Möglichkeit zu schaffen, die es den Ländern erlauben würde, russische Firmen daran zu hindern, die für den Transport von LNG nach Europa erforderlichen Infrastrukturkapazitäten zu verwenden.

Der Vorschlag, der Teil eines Gesetzes ist, das umfassendere Regeln für die EU-Gasmärkte enthält, muss jedoch noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden, und niemand rechnet mit einer Einigung auf breiter Front, was zum Teil auf rechtliche Probleme zurückzuführen ist.

Klaus-Dieter Borchardt, leitender Energieberater bei der Anwaltskanzlei Baker McKenzie, sagte, dass das Recht der Welthandelsorganisation es Ländern nur unter bestimmten Umständen erlaubt, ein bestimmtes Produkt von ihrem Markt zu verbannen.

Und nicht alle europäischen Länder können ihre Versorgung schnell genug diversifizieren, um die Einfuhr von russischem LNG einzustellen. Ebenso scheint ein effektives Verbot aller russischen Gasimporte in die EU – ein weiterer Vorschlag des Parlaments – ein Science-Fiction-Szenario zu sein.