Heute im Empire: Copbots, MSM Befolgung, und McCaul’s peinliche Taiwan-Zugeständnis

Es gibt zu viele interessante Dinge im Leben des Imperiums, um sie in nur einem Artikel zu behandeln, deshalb machen wir heute eine Drei-in-Eins-Zusammenfassung.

McCaul sagt, dass es im Krieg um Taiwan um die Kontrolle von Mikrochips gehen wird – äh, ich meine, Demokratie und Freiheit.

Der republikanische Kongressabgeordnete Michael McCaul machte während eines Sonntagsinterviews auf MSNBC ein sehr interessantes Eingeständnis, das er eilig zurücknehmen musste, nachdem der Moderator ihn auf die Tragweite seiner Aussage hingewiesen hatte.

Der MSNBC-Moderator Chuck Todd bat den China-Feind McCaul, die Gründe zu nennen, warum die Amerikaner bereit sein sollten, wegen Taiwan in den Krieg zu ziehen, und McCaul antwortete, es gehe um die Kontrolle der Herstellung von Mikrochips. Als Todd darauf hinwies, dass dies sehr nach den Rechtfertigungen für US-Kriege und Militarismus zur Kontrolle der weltweiten Ölversorgung klinge, korrigierte sich McCaul hastig und sagte, dass es beim Schutz Taiwans eigentlich um „Demokratie und Freiheit“ gehe.

„Erklären Sie, warum es den Amerikanern nicht nur wichtig sein sollte, was in Taiwan passiert, sondern warum sie bereit sein sollten, amerikanisches Blut und Schätze zu vergießen, um Taiwan zu verteidigen“, sagte Todd.

McCaul antwortete, indem er über Abschreckung und den Schutz des internationalen Handels sprach, und sagte dann: „Ich denke, noch wichtiger ist, dass TSMC [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company] 90 Prozent des weltweiten Angebots an modernen Halbleiterchips herstellt. Wenn China einmarschiert und die Firma entweder besitzt oder auflöst, wird es uns weltweit sehr schlecht gehen.“

„Herr Abgeordneter, das klingt fast wie die Argumente, die in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren dafür angeführt wurden, warum Amerika so viel Geld und militärische Ressourcen im Nahen Osten ausgibt“, antwortete Todd. „Öl war so wichtig für die Wirtschaft. Ist das sozusagen die Version des 21. Jahrhunderts davon?“

„Wissen Sie, ich persönlich glaube, es geht um Demokratie und Freiheit. Und dafür müssen wir eintreten, so wie wir es in der Ukraine tun“, sagte McCaul und fühlte sich sichtlich unwohl.

Fast ebenso lustig wie McCauls überstürzte Selbstkorrektur war Todds Behauptung, der US-Militarismus und die Kriege um Öl im Nahen Osten seien etwas, das sich auf „die sechziger, siebziger und achtziger Jahre“ beschränke. Als ob die Zerstörung des Iraks und Libyens, die Militarisierung gegen den Iran, die Aushungerung des Jemen und die Besetzung der syrischen Ölfelder nur Dinge wären, die die US-Kriegsmaschinerie in den letzten Jahrzehnten aus Spaß und zum Spaß gemacht hat.

Lustig ist auch die Behauptung, dass Taiwan, wenn es unter die Kontrolle Pekings fällt, eine „Welt des Schmerzes“ schaffen würde, als ob China nur ungern Industrieprodukte an andere Länder verkaufen und als ob die Welt diese Produkte nicht freiwillig kaufen würde.

Die Massenmedien verbreiten keine Pentagon-Leaks, nachdem das Weiße Haus sie aufgefordert hat, dies nicht zu tun.

„Fox News hat zusammen mit anderen Nachrichtenorganisationen zugestimmt, die durchgesickerten streng geheimen Dokumente nicht zu veröffentlichen“ Was, nur als Gefallen für das Pentagon oder so? Ein Teamplayer sein? Welchen Grund sollte es überhaupt geben, in dieser Situation irgendetwas zu „zustimmen“?

"Fox News has agreed, along with other news organizations, not to publish the leaked highly classified documents"



What, just as a favor to the Pentagon or something? Being a team player? What reason would there even be to "agree" to anything in this situation? @JenGriffinFNC pic.twitter.com/SE6yMfkOty — Michael Tracey (@mtracey) April 11, 2023

In einem Artikel mit dem Titel „White House Says Don’t Report on Pentagon Leaks“ schreibt Dave DeCamp von Antiwar das Folgendes:

Das Weiße Haus hat am Montag die Medien davor gewarnt, Informationen zu veröffentlichen, die in den im Internet aufgetauchten streng geheimen Dokumenten des Pentagons und anderer US-Regierungsstellen enthalten sind. „Ohne die Gültigkeit der Dokumente zu bestätigen, handelt es sich um Informationen, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, vor Reportern.

„Sie haben nichts auf den Titelseiten von Zeitungen oder im Fernsehen zu suchen, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist nicht für den öffentlichen Konsum bestimmt und sollte nicht veröffentlicht werden“, fügte er hinzu.

Das war am Montag. Am Dienstagmorgen sagte die Fox-News-Korrespondentin Jennifer Griffin, dass „Fox News zusammen mit anderen Nachrichtenorganisationen zugestimmt hat, die durchgesickerten streng geheimen Dokumente, die letzte Woche entdeckt wurden, nicht zu veröffentlichen.“

Griffin erwähnte nicht, welche „anderen Nachrichtenorganisationen“ dem zugestimmt haben.

Westlicher Journalismus, meine Damen und Herren.

NYPD erweitert sein Arsenal um Copbots.

Das NYPD begrüßt ein neues Mitglied in seinen Reihen: einen Roboterhund. Das mobile K-9-Robotergerät ist Teil einer Reihe von technologischen Rollouts, von denen die Stadt sagt, dass sie „entscheidend“ für die Sicherheit der Stadt sind.

The NYPD is welcoming a new member to its ranks: a robot dog. The robotic mobile K-9 device is part of a number of technological rollouts the city said is "crucial" in keeping the city safe. https://t.co/mS7vk99Ys0 pic.twitter.com/zyoYFbyc8d — Geopolitics & Empire (@Geopolitics_Emp) April 11, 2023

NBC New York berichtet, dass die New Yorker Polizei neben anderen Robotern auch einen „Roboterhund“ in ihre Truppe aufgenommen hat, nachdem sie deren Einsatz angesichts des öffentlichen Aufschreis zuvor aufgegeben hatte.

(Bevor wir weitermachen, muss gesagt werden, dass die Presse wirklich aufhören sollte, diese Dinger „Roboterhunde“ zu nennen, als wären sie eine niedliche Zeichentrickfigur aus The Jetsons. Es sind keine „Hunde“, es sind Roboter. Polizeiroboter. Vierbeinige Polizeiroboter als „Hunde“ zu bezeichnen, ist ein Marketingtrick derjenigen, die von ihnen profitieren, und derjenigen, die sie einsetzen wollen).

NBC New York berichtet, dass der „Roboterhund“ „bei Geiselverhandlungen, Terrorismusbekämpfung und anderen Situationen“ eingesetzt werden soll, und stellt fest, dass der Einsatz des Roboters trotz weitverbreiteter öffentlicher Einwände durchgesetzt wird.

„Bürgermeister Eric Adams sagte, dass der Roboterhund zwar bereits unter einer früheren Regierung eingeführt wurde, die Verantwortlichen dann aber nach dem öffentlichen Aufschrei einen Schritt zurück machten. Sein größtes Anliegen sei jedoch die öffentliche Sicherheit“, heißt es in dem Bericht.

„Diese Ankündigung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die NYPD gegen grundlegende Normen der Transparenz und Rechenschaftspflicht verstößt, indem sie diese Technologien einführt, ohne der Öffentlichkeit eine sinnvolle Möglichkeit zu geben, Bedenken zu äußern“, wird die Legal Aid Society zitiert, die sich gegen die Maßnahme ausspricht.

Neben dem vierbeinigen Roboter wird auch eine andere Technologie mit dem Namen „K5 Autonomer Sicherheitsroboter“ eingeführt, die laut NBC New York „künstliche Intelligenz nutzt, um Ersthelfer in Echtzeit über Zwischenfälle zu informieren“ und „automatische Patrouillen in geschlossenen Räumen und im Freien, z. B. in Bahnhöfen“ durchführen soll. Also Überwachung. Es ist ein Überwachungsroboter.

Caitlin Johnstone: Normalizing Police Robot Murder https://t.co/cwLPSmUjY5 — Consortium News (@Consortiumnews) December 8, 2022

Alle paar Monate muss ich einen neuen Artikel über neue Eskalationen in der Copbot-Normalisierung schreiben, weil sie mit so extremer Aggressivität durchgesetzt wird. Es wurde beschlossen, dass es Copbots geben muss, also bekommt die Welt Copbots.

Jedes Mal, wenn eine neue Geschichte über diese Eskalation auftaucht, machen sich die Leute über Filme lustig, in denen sich die Roboter gegen die Menschen wenden, aber das ist hier nicht die wirkliche Gefahr. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass diese Roboter vollständig von Menschen kontrolliert werden, und Menschen haben eine lange Erfolgsbilanz bei der Unterdrückung und dem Missbrauch anderer Menschen. Es handelt sich hier nicht um Terminator oder Black Mirror, sondern um eine ganz normale Militarisierung der Polizei, die denselben Weg einschlägt wie seit Jahrzehnten.

Jeder Einwand gegen die Militarisierung der Polizei als gefährliche Gefahr hat sich in der Geschichte zu 100 Prozent bestätigt, und es gibt keinen Grund zu erwarten, dass sich das mit der Einführung von Copbots ändern wird. Wie John und Nisha Whitehead im vergangenen Jahr für das Rutherford Institute erläuterten, geht diese kontinuierliche Ausweitung der Militarisierung von Polizeirobotern mit der stetig zunehmenden Militarisierung der Polizeikräfte in den USA im Allgemeinen einher: SWAT-Teams tauchten erstmals in den 1960er-Jahren in Kalifornien auf, 1980 gab es in den USA 3.000 SWAT-Team-ähnliche Razzien pro Jahr, und bis 2014 war diese Zahl auf 80.000 gestiegen. Wahrscheinlich ist sie jetzt noch höher.

Die Sache mit den „Slippery Slope“-Argumenten ist die, dass man sie nicht einfach abtun kann, wenn es um Themen geht, bei denen sie nachweislich und konsequent richtig sind. Die Polizeikräfte werden immer stärker militarisiert, vorwiegend in den USA, und wenn sie einmal eine Eskalation der Militarisierung erreicht haben, kommt es selten zu einer Deeskalation.

Seit Anbeginn der Geschichte träumen die Herrschenden davon, hirnlose, gehorsame Soldaten zu haben, die sich niemals gegen sie wenden, niemals Befehle missachten und niemals zögern, die Zivilbevölkerung des eigenen Landes anzugreifen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Copbots sind die endgültige Lösung für das uralte Problem, dass es immer viel mehr einfache Menschen als Herrscher gibt, denn sobald sie vollständig militarisiert und ausgerollt sind, können sie eingesetzt werden, um eine Bevölkerung jeder Größe zu unterwerfen. Coproboter sind die Anti-Guillotine.

Die Menschheit befindet sich in einem Wettlauf zwischen dem Erwachen unseres Bewusstseins einerseits und dem Sturz in Richtung Armageddon und Dystopie andererseits. Ich hoffe, dass wir aufwachen und das Ruder herumreißen können, bevor wir endgültig in diesem sinkenden Schiff festsitzen.