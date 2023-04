Die COVID Impf-Effekte, über die nur wenige Menschen Bescheid wissen -Wie viele Millionen Menschen sind durch die Impfung behindert oder geschädigt?

Was ist die Bilanz der schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19-Impfkampagne? Das Vaccine Damage Project 2022 zeigt die wahren menschlichen und wirtschaftlichen Kosten auf, die schlimmer sind, als die meisten Menschen vermuten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der U.S. Vaccine Damage Report 2022 gibt einen ernüchternden Einblick in das wahre Gemetzel, das durch die COVID-19-Impfkampagne verursacht wurde

COVID-19-Impfungen führten zu 300.000 zusätzlichen Todesfällen, 26,6 Millionen Verletzungen und 1,36 Millionen Behinderungen

Die durch die Impfungen verursachten wirtschaftlichen Gesamtkosten werden auf 147,8 Milliarden Dollar geschätzt, davon 89,9 Milliarden Dollar durch Verletzungen, 52,2 Milliarden Dollar durch Behinderungen und 5,6 Milliarden Dollar durch überzählige Todesfälle

Eine systematische Überprüfung im Vorfeld der Veröffentlichung ergab, dass die COVID-Spritzen auf mRNA-Basis das Risiko einer Myokarditis erhöhen, mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 1 bis 2 pro 200 Fällen

Es wurden auch Hinweise auf schwerwiegende neurologische Schäden gefunden, darunter die Bellsche Lähmung, das Guillain-Barré-Syndrom, die myasthenische Störung und der Schlaganfall, die wahrscheinlich auf eine Autoimmunreaktion zurückzuführen sind, die durch die Impfungen verursacht werden

Wir beginnen, die Auswirkungen der Massenkampagne für die COVID-19-Spritze zu erkennen, die als „größter Verstoß gegen die medizinische Ethik in der Geschichte der Medizin, vielleicht sogar der Menschheit“ bezeichnet wurde.

Der ehemalige BlackRock-Analyst und Fondsmanager Edward Dowd ist einer der wenigen, die versuchen, über die Risiken der COVID-19-Impfung aufzuklären, und er nutzt Daten und Statistiken, um seinen Standpunkt zu untermauern und die unbestreitbare Zunahme von Todesfällen und Behinderungen bei jungen, gesunden Erwachsenen zu veröffentlichen, die seit der breiten Einführung der Impfung eingetreten ist.

Diese Gruppe – die 148 Millionen erwerbstätigen Amerikaner im Alter zwischen 18 und 64 Jahren – ist in der Regel eine gesunde Gruppe. Aus diesem Grund verkaufen private Versicherungsunternehmen gerne Gruppenlebensversicherungen an große Fortune-500-Unternehmen und mittelständische Betriebe – sie müssen kaum jemals für einen Schadensfall aufkommen. Aber das ändert sich.

Dowd’s 2022 U.S. Vaccine Damage Report gibt einen ernüchternden Einblick in das wahre Blutbad, das durch die COVID-19-Impfkampagne angerichtet wurde, und die Ergebnisse sind beeindruckend.

300 000 überzählige Todesfälle, Millionen von Verletzungen, Kosten in Milliardenhöhe

Dowd und Kollegen veröffentlichten ihr 2022 Vaccine Damage Project auf ihrer Website, Phinance Technologies. Daraus ergeben sich die folgenden geschätzten menschlichen und wirtschaftlichen Kosten:

Menschliche Kosten

26,6 Millionen Verletzungen

1,36 Millionen Behinderungen

300.000 überzählige Todesfälle

Wirtschaftliche Kosten

Insgesamt: 147,8 Milliarden Dollar

Verletzungen: 89,9 Milliarden Dollar

Behinderungen: 52,2 Mrd. $

Überzählige Todesfälle: 5,6 Mrd. $

Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, schreibt John Leake auf Courageous Discourse: „Man beachte, dass die Zahl der Toten in einem Jahr 5,2 Mal so hoch ist wie die Zahl der Männer, die in 10 Jahren Kampfhandlungen in Vietnam getötet wurden“, und fügt hinzu:

„Das vielleicht Außergewöhnlichste an diesem Zustand ist, dass die meisten Amerikaner nicht wissen, dass es passiert. Jeden Tag sterben junge Menschen an Herzinfarkten, Schlaganfällen und Krampfanfällen, die durch COVID-19-Impfstoffe verursacht werden. Die meisten ihrer Familien und Freunde werden in dem Glauben gelassen, dass sie einfach nur – plötzlich und unerwartet – an akuten Erkrankungen gestorben sind, die vor 2021 bei jungen Menschen extrem selten waren.“

Der Bericht umfasste Daten von erwerbstätigen Personen im Alter zwischen 16 und 64 Jahren und unterteilte die Auswirkungen in vier große Gruppen:

Keine Auswirkung oder asymptomatisch

Leichte bis mittelschwere Folgen, einschließlich einer vorübergehenden oder kurzzeitigen, langfristigen oder dauerhaften Verletzung

Schwere Folgen, die zu einer Behinderung führen

Extremer Ausgang, der zum Tod führt

Obwohl die Gruppe 1 mit schätzungsweise 82 % der Bevölkerung die größte war, wiesen die Autoren darauf hin, dass diese Gruppen dynamisch sind und Personen, die sich in einer Gruppe befinden, in eine andere Gruppe wechseln können, vor allem, wenn sie sich von keiner oder einer geringfügigen Verletzung zu einer schweren Verletzung entwickeln, wie es bei Spitzensportlern der Fall ist, die plötzlich auf dem Spielfeld tot umfallen:

„Diese Gruppierungen kennzeichnen zwar unterschiedliche Grade der Schädigung durch die Impfungen, sind aber nicht statisch und können sich gegenseitig beeinflussen. So könnte es beispielsweise Personen geben, die nach der Impfung keine sichtbaren Auswirkungen hatten, aber dennoch durch die Impfungen geschädigt sein könnten und daher in der Untergruppe der geschädigten Personen vertreten sein könnten. In ähnlicher Weise könnten Personen mit leichten Verletzungen durch die Impfungen im Laufe der Zeit schwere Verletzungen bis hin zur Invalidität oder ein extremes Ergebnis wie den Tod entwickeln. Der wahrscheinliche Verlauf würde von einer Verletzung über eine Behinderung bis hin zum Tod reichen. Wir müssen jedoch bedenken, dass es in geringerem Maße Personen geben könnte, die extreme Folgen erleiden, obwohl sie bis dahin nur leichte Verletzungen erlitten hatten. Wir können dies mit den Anekdoten von ansonsten gesunden Sportlern in Verbindung bringen, die seit den Impfungen im Jahr 2021 in alarmierendem Maße Herzinfarkte bei Sportwettkämpfen erleiden.“

„Die Multiplikatoreffekte sind gewaltig“

Die in dem Bericht genannten Auswirkungen sind nur das, was derzeit gemessen werden kann, und sie sind wahrscheinlich auch noch fließend. In Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen stellt der Bericht beispielsweise fest, dass Bestattungsunternehmen wahrscheinlich profitieren werden, während Lebensversicherer geschädigt werden, was zu einer Umverteilung von Ressourcen führen wird.

Was die wirtschaftlichen Kosten betrifft, so sind leichtere Schäden mit höheren Kosten verbunden, da ein größerer Teil der Personen im erwerbsfähigen Alter betroffen ist. So machen die Personen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen einen beträchtlichen Anteil von 18 % der Bevölkerung aus. Dem Bericht zufolge:

„Wir gehen davon aus, dass der Pool potenziell geimpfter Personen etwa 18 % der Bevölkerung ausmacht, d. h. die Rate der in der klinischen Studie von Pfizer gemeldeten unerwünschten Ereignisse (abzüglich der Ausgangswertrate). Diese Verletzungen werden sich wahrscheinlich in einem Produktivitätsverlust niederschlagen, da diese Personen wahrscheinlich eine höhere Abwesenheitsrate und folglich eine höhere Rate an verlorenen Arbeitsstunden aufweisen als die Personen vor 2019. In der Tat haben wir eine Analyse der Abwesenheitsraten und der Quoten der verlorenen Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten durchgeführt (unter Verwendung von Daten des BLS). Wir beobachteten einen starken Anstieg der Abwesenheitsraten ab 2020, der sich jedoch 2022 beschleunigte. Die Abwesenheitsraten waren 2022 um 28,6 % höher als 2019, was einer Abweichung von 11 Standardabweichungen entspricht.“

Darüber hinaus sind viele andere wirtschaftliche Kosten schwieriger zu erfassen, z. B. wenn ein Arbeitnehmer zwar noch arbeitet, aber nicht in der Lage ist, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn diese Art von Szenarien berücksichtigt wird, könnte der Schaden sogar noch größer sein. Dowd tweetete:

„Unsere Schätzungen des wirtschaftlichen Schadens sind das, was wir messen können. Die Auswirkungen wie Produktivitätsverluste, die dadurch entstehen, dass ein Arbeitnehmer zwar anwesend ist, aber nur mit 50-75 % seiner Kapazität arbeitet, bleiben unberücksichtigt, ebenso wie das Ausbrennen derjenigen, die die Flaute auffangen. Auch Verzögerungen in der Lieferkette werden nicht erfasst usw. usw. Die Multiplikatoreffekte sind enorm.“

Systematische Überprüfung zeigt schwerwiegende Schäden auf

Eine vorab veröffentlichte systematische Überprüfung von Arbeiten mit Daten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen weist ebenfalls auf erhebliche Risiken hin. Die Überprüfung wurde von Maryanne Demasi, Ph.D., einer ehemaligen medizinischen Wissenschaftlerin an der Universität von Adelaide und ehemaligen Reporterin für ABC News in Australien, und Professor Peter Gøtzsche, einem dänischen Arzt und Forscher, der 1993 die Cochrane Collaboration mitbegründet hat, durchgeführt.

Die Studie umfasste 18 systematische Übersichten, 14 randomisierte Studien und 34 weitere Studien, wobei sie feststellte, dass „die meisten Studien von schlechter Qualität“ waren und zusätzliche randomisierte Studien erforderlich sind. Dennoch ergab die Überprüfung mehrere Warnsignale, darunter:

Adenovirus-Vektorimpfstoffe erhöhen das Risiko von Venenthrombosen und Thrombozytopenie

mRNA-basierte Impfungen erhöhten das Risiko einer Myokarditis mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 1 bis 2 pro 200 Fällen

Es wurden Hinweise auf schwerwiegende neurologische Schäden gefunden, darunter Bellsche Lähmung, Guillain-Barré-Syndrom, myasthenische Störungen und Schlaganfall, die wahrscheinlich auf eine Autoimmunreaktion zurückzuführen sind

Schwerwiegende Schäden, d. h. solche, die die Ausübung alltäglicher Aktivitäten verhindern, wurden in den randomisierten Studien zu selten gemeldet

Schwere Schäden traten sehr häufig in Studien über Auffrischungsimpfungen nach einer vollständigen Impfung und in einer Studie über die Impfung von bereits infizierten Personen auf

Darüber hinaus haben die Arzneimittelbehörden und die Gesundheitsbehörden nicht nur die Sicherheitssignale, die auf ernsthafte Schäden durch die Impfungen hinweisen, nur langsam verfolgt, stellt Demasi fest, sondern: „Die bevölkerungsweiten Empfehlungen für COVID-Impfungen und -Auffrischungen ignorieren das negative Nutzen-Schaden-Verhältnis bei Risikogruppen wie Kindern und Menschen, die sich bereits von Covid-19 (natürliche Immunität) erholt haben.“

Australischer Sicherheitsbericht – 24-facher Anstieg der unerwünschten Ereignisse

Es kann schwierig sein, zwischen unerwünschten Wirkungen von COVID-19-Impfungen und solchen, die auf eine COVID-19-Infektion zurückzuführen sind, zu unterscheiden. Der Western Australia Vaccine Safety Surveillance (WAVSS) 2021 Report zeigt jedoch eine einzigartige Sichtweise, die dies möglich machte. Zu dieser Zeit zirkulierte praktisch kein COVID-19 in der Gemeinde, und dennoch wies das Gebiet eine Impfquote von 90 % bei den 12-Jährigen und Älteren auf. Umbrella News berichtete:

„Es gibt nur wenige Regionen auf der Welt, in denen der größte Teil der Bevölkerung vor der Ausbreitung von Covid in der Gemeinschaft geimpft wurde. Da WA 697 Tage lang vom Rest Australiens und der Welt abgeschottet war, hat die geschlossene Grenze dem Land den Beinamen „Einsiedlerkönigreich“ eingebracht. Der Premierminister des Bundesstaates, Mark McGowan, wies auf die einzigartige Rolle von Westaustralien bei dem weltweiten Impfversuch hin und sagte auf einer Pressekonferenz Anfang 2022: „Westaustralien ist ein Experiment. Wir hatten nur sehr wenige Omicron-Fälle, wir haben eine sehr hohe Durchimpfungsrate und wir haben eine sehr willfährige Bevölkerung.“

Was geschah also in einer Region der Welt, in der es nur sehr wenige COVID-19-Fälle und sehr hohe Raten von COVID-19-Impfungen gab? Ein „exponentieller Anstieg“ der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung (AEFI), so dass das Impfstoffsicherheitsüberwachungsprogramm des Ministeriums geändert werden musste, um diese zu bewältigen. Dem Bericht zufolge:

„Die Zahl der an die WAVSS gemeldeten AEFI war 2021 deutlich höher als in den Vorjahren (10.726 im Vergleich zu durchschnittlich 276 pro Jahr im Zeitraum 2017-2020), was auf die Einführung des COVID-19-Impfprogramms zurückzuführen ist.“

Wie Umbrella News berichtete, fiel der Höhepunkt der AEFI-Meldungen mit der Einführung der Impfpflicht zusammen und führte zu einem Ansturm von Krankenhauseinweisungen, die die Krankenhäuser der Region überforderten:

„Im Jahr 2021 wurden AEFIs für Covid-Impfstoffe fast 24-mal so häufig gemeldet wie AEFIs für alle anderen Impfstoffe zusammen … In der zweiten Jahreshälfte, als die AEFIs ihren Höhepunkt erreichten, berichteten die Medien regelmäßig, dass die WA-Krankenhäuser überlastet waren, obwohl es keine Covid-Fälle gab. Der Monat mit den meisten AEFI-Meldungen war der Oktober, derselbe Monat, in dem die Impfpflicht für einen Großteil der Belegschaft bekannt gegeben wurde, die Kriterien für die Impfung auf Personen ab 18 Jahren ausgeweitet wurden und die Impfung ohne Voranmeldung möglich wurde.“

Weitere auffällige Ergebnisse des WA-Berichts sind ein Anstieg der Myokarditis um 35 % und der Perikarditis um 25 % im Vergleich zum Ausgangswert. „Schockierenderweise“, so Umbrella News, „lag das Risiko einer Perikarditis in der Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen bei 53,5 Fällen pro 100.000 Dosen Spikevax. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Brustschmerzen die fünfthäufigste gemeldete AEFI für COVID-Impfstoffe im Jahr 2021 waren.“

Wirksamkeit der COVID-Spritze ’stark überschätzt‘

Während die Risiken unerwünschter Wirkungen heruntergespielt wurden, wurde die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung von Anfang an überbewertet. In der Fachzeitschrift „Journal of Evaluation in Clinical Practice“ hat ein Forscherteam aufgedeckt, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung aufgrund mehrerer Faktoren, darunter Hintergrundinfektionsraten und Übergänge von Ungeimpften zu Geimpften in den ersten Tagen der Kampagne, überbewertet wurde.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass „reale“ Studien, die Methoden verwenden, die Anfang 2021 beliebt waren, die Wirksamkeit des Impfstoffs überbewerten“, heißt es in der Studie. Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough erklärte, dass die Impfung allein aufgrund ihrer mangelnden Wirksamkeit vom Markt genommen werden sollte. Und die Argumente werden noch stärker, wenn man die erhebliche Zahl der damit verbundenen Behinderungen und Todesfälle berücksichtigt:

„Die Behauptung, dass die COVID-19-Impfstoffe die Ausbreitung von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verringert haben, muss zurückgewiesen werden. Die Beweislast wurde nicht erfüllt, und die Gefahren für die Gültigkeit wurden nicht ausgeräumt. Alle COVID-19-Impfstoffe sollten vom Markt genommen werden, und wir sollten eine Untersuchung darüber einleiten, wie es diesem massiven Programm nicht gelingen konnte, COVID-19 zu stoppen.“

