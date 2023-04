Lagarde beim BIZ-Innovationsgipfel: Wir wissen genau, wie viel sie für Lebensmittel, Reisen und Unterhaltung ausgegeben haben

Zentralbanken haben kein Interesse an der Programmierung von CBDC, Programmierbarkeit ist Sache der Geschäftsbanken: Lagarde beim BIZ-Innovationsgipfel

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagt, dass die Zentralbanken kein Interesse daran haben, Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) mit Zeitlimits oder Nutzungsbedingungen und Ähnlichem zu programmieren, die Geschäftsbanken aber sehr wohl.

Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar […] Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit Programmierbarkeit in Verbindung bringen könnten, wären die Intermediäre – das wären die Geschäftsbanken“ – Christine Lagarde

'The issuance of a digital currency that would be central bank money would not be programmable […] Those who can associate the use of digital currency with programmability would be the commercial banks': Christine Lagarde, @BIS_org Innovation Summit, March 2023 #CBDC pic.twitter.com/x7xByPJmuR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

Auf dem Innovationsgipfel der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) im März erklärte Lagarde ihren Gesprächspartnern, dass eine Zentralbank nicht für die Programmierung einer digitalen Währung zuständig sein würde.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar – sie wäre nicht mit einer bestimmten Einschränkung verbunden, sei es zeitlich oder in Bezug auf die Art der Verwendung – das wäre für mich ein Gutschein. Es wäre keine digitale Währung“, sagte Lagarde.

„Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit der Programmierbarkeit in Verbindung bringen können, wären die Intermediäre – die Geschäftsbanken.

„Und das ist ihr Geschäft. Sie wissen, wie man das macht, aber wenn wir sagen, dass ein Dollar ein Dollar ist, egal ob bar oder digital, oder ein Euro ein Euro ist, egal ob bar oder digital, dann kann es für uns [Zentralbank] nicht programmierbar sein.

„Es kann mit Konditionalität verbunden sein, was etwas anderes ist, aber nicht programmierbar“, fügte sie hinzu.

Today: "CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF pic.twitter.com/kcROTxXZau — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2022

Auf einem hochrangigen Rundtischgespräch über CBDC in Washington, DC, im Oktober 2022 sagte der stellvertretende geschäftsführende Direktor des IWF und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), Bo Li, zur Programmierbarkeit von CBDC:

„CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren – intelligente Verträge zu erstellen – um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken.“

„Durch die Programmierung von CBDC können diese [sic] Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann“, fügte er hinzu.

Während Lagarde also sagt, dass die Zentralbanken kein Interesse an der Programmierung von CBDCs haben, erforschen Zentralbanken auf der ganzen Welt tatsächlich die Programmierbarkeit, auch wenn die Zentralbanken selbst nicht diejenigen sind, die die eigentliche Programmierung vornehmen.

Die indische Zentralbank prüft zum Beispiel eine programmierbare CBDC mit Verfallsdatum.

Und in Nigeria „haben die individuellen und die Händler-Wallets der eNaira unterschiedliche Obergrenzen für die täglichen Transaktionslimits und die Höhe der eNaira, die in ihnen gehalten werden können, abhängig von ihrer Kunden-Due-Diligence-Stufe“, so der BIZ-Bericht vom November 2022 über CBDCs in Afrika.

„Die Menschen sind besorgt um ihre Privatsphäre und haben Angst, dass die Zentralbank, der große Bruder, Zugang zu den Daten hat – ich denke, diese Sorge ist nicht sehr begründet“ – Christine Lagarde

'People are concerned about their privacy and there is that anxiety of a big brother central bank having access to data — I think that's not a very well-grounded concern': Christine Lagarde, @BIS_org Innovation Summit, March 2023 pic.twitter.com/bJxic9rrUs — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

Auf dem BIZ-Innovationsgipfel wies die Chefin der Europäischen Zentralbank die Sorgen der Menschen über den Datenschutz von den Zentralbanken ab.

„Die Menschen machen sich Sorgen um ihre Privatsphäre, und es gibt diese Angst, dass eine Big-Brother-Zentralbank Zugriff auf Daten hat – ich denke, diese Sorge ist nicht sehr begründet“, sagte Lagarde.

„Eine Zentralbank hat keinerlei Interesse daran, die persönlichen Daten der Bankkunden zu nutzen, denn […] die Banken sind die natürlichen Vermittler, die die gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und zur Kundenkenntnis einhalten müssen. Eine Zentralbank wird das nicht tun.

„Die Zentralbank ist also nicht an Daten interessiert. Eine Zentralbank will keine Daten monetarisieren“, fügte sie hinzu.

Lagarde lenkte die Ängste der Menschen in Bezug auf den Datenschutz von den Zentral- und Geschäftsbanken auf die großen Technologieunternehmen ab.

„Einige der großen Technologieunternehmen, die in den Bereich der stabilen Münzen einsteigen wollen, haben ein großes Interesse daran, Daten im großen Stil zu nutzen, zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren und sie zu Geld zu machen“, sagte Lagarde.

„Ich denke, die Besorgnis ist in Bezug auf die Zentralbank unangebracht und sollte sich eher darauf beziehen, wie einige dieser großen Technologieunternehmen persönliche Daten und Informationen nutzen.“

„Die Banken, die Geschäftsbanken, haben natürlich eine Menge Daten, und wenn wir unsere Berichte erhalten, wissen wir genau, wie viel wir für Lebensmittel, Reisen und Unterhaltung ausgegeben haben, weil unsere Banken uns das mitteilen. “ – Christine Lagarde

Für Lagarde sind Daten in den Händen von Big-Tech-Unternehmen besorgniserregend, aber wenn dieselben Daten in den Händen von großen Geschäftsbanken sind, verschwinden diese Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes scheinbar völlig.

„Banken, Geschäftsbanken, haben natürlich eine Menge Daten“, sagte sie und fügte hinzu: „Und wenn wir unsere Berichte erhalten, wissen wir genau, wie viel wir für Lebensmittel, Reisen und Unterhaltung ausgegeben haben, weil unsere Banken uns das im Wesentlichen mitteilen.

„Diese Daten sind verfügbar, werden analysiert und sind von Nutzen.

Sie ist überzeugt, dass Banken besser geeignet sind, mit den Daten der Menschen verantwortungsvoll umzugehen, und dass alles eine Frage der Governance ist.

„Es ist eine Frage der Governance“, sagte sie. „Wie werden sie [die Daten] verwendet? Werden sie zu Geld gemacht? Werden sie dann in einer Form kommerzialisiert, aber es liegt nicht im Interesse einer Zentralbank, mit Daten herumzuspielen.“

Letztlich bestätigte der europäische Zentralbanker jedoch einmal mehr, dass ein CBDC niemals so privat oder so anonym wie Bargeld sein wird.

„Eine digitale Währung wird niemals so anonym sein und die Privatsphäre in vielerlei Hinsicht so gut schützen wie Bargeld, weshalb es Bargeld immer geben wird“ – Christine Lagarde

"Is it [digital euro] going to be as private as cash? No. A digital currency will never be as anonymous and as protecting of privacy in many respects as cash, which is why cash will always be around": Christine Lagarde, BIS Innovation Summit, March 2023 #CBDC pic.twitter.com/BLMVOPax6a — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

„Wird er [der digitale Euro] so privat sein wie Bargeld? Nein“, sagte sie.

„Eine digitale Währung wird niemals so anonym sein und die Privatsphäre in vielerlei Hinsicht so gut schützen wie Bargeld, weshalb es Bargeld immer geben wird.

„Wenn die Menschen in einigen Ländern oder bei bestimmten Transaktionen Bargeld verwenden wollen, sollte dies auch möglich sein.

„Eine digitale Währung ist eine Alternative, ein weiteres Zahlungsmittel, das nicht genau das gleiche Maß an Privatsphäre und Anonymität wie Bargeld bietet, aber in Bezug auf die vollständige Neutralität der Daten ziemlich nahe kommt“, sagte Lagarde.

Laut einem Blogbeitrag des Weltwirtschaftsforums (WEF) Agenda vom September 2017 ist die „allmähliche Obsoleszenz der Papierwährung“ „charakteristisch für ein gut konzipiertes CBDC“.