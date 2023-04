Das Narrativ über die Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs bricht zusammen

Dr. Yaakov Ophir

In ihrem neuen Artikel im Journal of American Physicians and Surgeons gehen die Ärzte Yaffa Shir-Raz, Shay Zakov, Peter McCullough und Yaakov Ophir der Behauptung auf den Grund, dass COVID-19-Booster einen langfristigen Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen bieten können.

Zwei wichtige Bausteine scheinen bereits aus dem Narrativ der COVID-19-Impfstoffe herausgefallen zu sein – der eine über ihre fantastische Wirksamkeit gegen Infektionen und der andere über ihre hervorragende Sicherheit.

Ein hartnäckiger Ziegelstein scheint jedoch immer noch zu bestehen, was viele Menschen zu der Annahme verleitet, dass die Auffrischungsdosen der Impfstoffe in der Lage sind, einen langfristigen Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen zu bieten (obwohl sie nicht vor Infektionen schützen).

Aber ist dieser Stein wirklich so stark?

Stützt die vorhandene wissenschaftliche Literatur wirklich die Vorstellung, dass die beiden Arten des Schutzes unabhängig voneinander sind – dass der Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen hoch blieb, während der Schutz vor Infektionen verschwand?

In unserem neuen Artikel im Journal of American Physicians and Surgeons haben Dr. Yaffa Shir-Raz, Dr. Shay Zakov, Dr. Peter McCullough und ich versucht, diese Fragen von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus zu beantworten.

Wir haben eine strenge Überprüfung repräsentativer Daten aus drei verschiedenen Quellen vorgenommen: (1) die ursprünglichen klinischen Studien von Pfizer und Moderna, (2) die neueren Studien über die vierte Dosis des Impfstoffs und (3) die populären Dashboards mit Pandemiestatistiken.

In diesem relativ kurzen Artikel (der sich an ein Video anlehnt, das ich zu diesem Thema erstellt habe) kann ich nicht alle unsere Erkenntnisse darlegen. Ich möchte Ihnen jedoch anhand von drei Beispielen einen Vorgeschmack auf unsere Überprüfung geben, beginnend mit der ersten klinischen Studie von Pfizer.

Anzahl der Todesfälle in der klinischen Studie von Pfizer

Man könnte (fälschlicherweise) annehmen, dass die Schlüsselfrage, die ich oben dargelegt habe, bereits in der randomisierten Phase-3-Kontrollstudie von Pfizer beantwortet wurde – der Studie, die es der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ermöglichte, die Notfallgenehmigung für den Einsatz der COVID-19-Impfstoffe zu erteilen.

Schließlich gelten randomisierte kontrollierte Studien als der Goldstandard in der biomedizinischen Forschung. Dennoch hat uns diese wichtige klinische Studie nicht wirklich etwas über die Fähigkeit der Impfstoffe, vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, gelehrt.

Pfizer berichtete, dass es sechs Monate nach den Injektionen keine signifikanten Unterschiede in der Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen zwischen der Gruppe, die den Impfstoff erhielt, und der Kontrollgruppe, die das Placebo erhielt, gab.

Ferner wies Pfizer in der offenen Phase der Studie, als die Verblindung aufgehoben wurde und die Teilnehmer, die das Placebo erhielten, sich für den echten Impfstoff entscheiden konnten, fünf zusätzliche Todesfälle nach, die alle bei Personen auftraten, die den Impfstoff erhielten.

Mit anderen Worten: In dieser wichtigen klinischen Studie hat die Wissenschaft die Idee, dass die Impfstoffe vor dem Tod schützen, nicht unterstützt. Einige könnten sogar behaupten, dass die Wissenschaft eine wichtige Warnung vor diesen Impfstoffen ausgesprochen hat.

Zeitgenössische Beobachtungsstudien über die vierte Dosis

Ohne eindeutige Beweise aus den formalen klinischen Studien sollten wir uns den weniger strengen Forschungsdesigns zuwenden, die die Impfstoffe unter realen Bedingungen mit Hilfe von Beobachtungs-, aber nicht experimentellen Maßnahmen untersucht haben.

Natürlich sollten Beobachtungsstudien mit Vorsicht interpretiert werden, da sie anfällig für Verzerrungen im realen Leben sind, wie z. B. ungleiche Testniveaus, bei denen ungeimpfte Personen gezwungen wurden, sich auf COVID-19 testen zu lassen, während geimpfte Personen von diesen Tests ausgenommen waren.

Dennoch haben wir uns entschlossen, alle Beobachtungsstudien zur Wirksamkeit der vierten Dosis zu überprüfen, die etwa zu der Zeit veröffentlicht wurden, als die FDA diese zweite Auffrischungsimpfung genehmigte.

Es wird Sie nicht überraschen, dass diese Studien aus Israel stammen – „dem Labor der Welt“, wie es von Pfizer offiziell genannt wird. Israel war das erste Land, das die Verabreichung dieses zweiten Boosters genehmigte (noch vor der offiziellen Genehmigung durch die FDA), und Israel war das erste Land, das die Wirksamkeit dieses Boosters in der Praxis untersuchte.

Die in der FDA-Pressemitteilung erwähnte Beobachtungsstudie

Die erste israelische Studie, die ich hier erwähnen möchte, wird in der Pressemitteilung der FDA erwähnt, in der über die Genehmigung für die vierte Impfstoffdosis berichtet wird.

In dieser Pressemitteilung stellt die FDA ohne mit der Wimper zu zucken fest, dass die vierte Dosis „den Schutz vor schweren COVID-19-Erkrankungen verbessert“. Woher wollen sie das wissen?

Die einzige wissenschaftliche Referenz, die sie zur Untermauerung dieser simplen Behauptung anführten, war eine israelische Studie des Sheba Medical Center, die keine guten Wirksamkeitsergebnisse lieferte.

Abgesehen davon, dass sich diese Studie nicht direkt mit schweren Erkrankungen befasste, kamen die Autoren zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten, dass die zweite Auffrischungsimpfung „möglicherweise nur einen geringen Nutzen hat“. Das sind ihre Worte, nicht meine.

Die große Beobachtungsstudie, die angeblich die Wirksamkeit gegen schwere Krankheiten beweist

Welche Beweise können also hinter dieser einfachen Aussage der FDA über die Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen stehen?

Die Pressemitteilung enthält, wie bereits erwähnt, keine zusätzlichen Wirksamkeitsstudien, auf die man sich stützen könnte, aber wir haben eine weitere israelische Studie gefunden, die eine Woche nach der Genehmigung der vierten Dosis durch die FDA veröffentlicht wurde.

In dieser großen Studie berichteten die Autoren, dass die vierte Dosis auch sechs Wochen nach ihrer Verabreichung noch wirksam gegen schwere Erkrankungen war, während die Wirksamkeit gegen Infektionen etwa ab der fünften Woche abnahm, bis sie in der achten Woche ganz verschwand.

Meines Wissens war dies das erste Mal, dass Forscher über Ergebnisse berichteten, aus denen die Leser ableiten können, dass die Wirksamkeit der vierten Dosis gegen schwere Erkrankungen über die Wirksamkeit gegen Infektionen hinausgeht.

Um diese letzte Aussage zu erklären und ihre Gültigkeit zu bewerten, muss ich einen wissenschaftlichen Schritt zurückgehen und über ein grundlegendes Forschungskonzept sprechen, das als „bedingte Wahrscheinlichkeit“ bezeichnet wird.

Theoretisch gesprochen: Wenn Studien Hinweise darauf finden, dass ein bestimmter Impfstoff gegen Infektionen wirksam ist, erhalten sie in der Regel auch eine geringere Anzahl schwerer Krankheitsfälle in ihren Behandlungsgruppen im Vergleich zu ihren Kontrollgruppen.

Betrachten wir unter anderem ein Forschungsszenario, bei dem 10 Teilnehmer aus der Impfstoffgruppe mit dem Virus infiziert wurden, verglichen mit 100 Teilnehmern aus der Kontrollgruppe.

Diese Zahlen können als ein gutes Zeichen für eine hohe Wirksamkeit gegen Infektionen interpretiert werden.

Was aber, wenn 1 der 10 infizierten Teilnehmer aus der Impfstoffgruppe im Vergleich zu 10 der 100 Teilnehmer aus der Kontrollgruppe eine schwere Krankheit entwickelt?

In diesem Szenario mag der Unterschied in den reinen Zahlen – 1 gegenüber zehn schweren Erkrankungen – beeindruckend klingen, aber in Wahrheit sind diese Zahlen nur ein Nebenprodukt der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Infektionen, da in beiden Gruppen dieser hypothetischen Studie 10 % der Teilnehmer, die sich mit dem Virus infiziert hatten, schwer erkrankten.

Was aber geschieht in den Fällen, in denen der Impfstoff nicht vor Infektionen schützt – wie in der heutigen Situation, in der der erste Baustein der Erzählung bereits zerstört wurde? Bleibt der Schutz vor schweren Erkrankungen erhalten?

Der einzige Weg, um zu beweisen, dass die Impfstoffe über ihre Wirksamkeit gegen Infektionen hinaus vor schweren Erkrankungen schützen, besteht darin, zu zeigen, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung in der Impfstoffgruppe (d. h. der Prozentsatz der schweren Erkrankungen unter den Teilnehmern, die sich infiziert haben) deutlich geringer ist als die bedingte Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung in der Kontrollgruppe.

Nachdem wir nun dieses wichtige Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit verstanden haben, können wir die Einzelheiten dieser großen Studie untersuchen, die angeblich die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen schwere Erkrankungen beweist.

Das erste, was wir über diese Studie wissen müssen, ist, dass aus einem Grund die Nachbeobachtungszeit der schweren Erkrankungen bis zur sechsten Woche nach der Impfung dauerte, während die Nachbeobachtungszeit der Infektionen zwei Wochen länger bis zur achten Woche dauerte.

Das bedeutet, dass die Hauptaussage dieser Studie auf ein außerordentlich enges Zeitfenster beschränkt ist, das mit der fünften Woche beginnt, in der die Wirksamkeit gegen Infektionen zu sinken beginnt, und mit der sechsten Woche endet, in der die Überwachung schwerer Erkrankungen endet.

Aber was noch wichtiger ist: Selbst wenn wir diese starke Einschränkung außer Acht lassen, haben meine Mitautoren und ich bei der Untersuchung der in dem Artikel enthaltenen Daten festgestellt, dass sich die bedingte Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung zwischen der Behandlungs- und der Kontrollgruppe dieser Studie nicht wirklich unterscheidet. Etwa 1 % der infizierten Teilnehmer in beiden Gruppen erkrankte schwer.

Diese Ergebnisse können natürlich nicht dazu dienen, die vernünftige und einfache Annahme zu widerlegen, dass die Verringerung der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Infektionen ab der fünften Woche zu einer entsprechenden Verringerung der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen schwere Erkrankungen und Tod führte – selbst wenn diese Verringerung zwei Wochen später eintrat, was der durchschnittlichen Zeit entspricht, die für die Entwicklung einer schweren Erkrankung nach den ersten Symptomen des Virus benötigt wird.

Leider wurden schwere Erkrankungen zwei Wochen später, d. h. im Wesentlichen in der siebten Woche, in dieser Studie nicht beobachtet, ganz zu schweigen von der zehnten Woche, die eigentlich der interessanteste Zeitpunkt ist, da sie den Zeitraum widerspiegelt, in dem die Impfstoffe keinen Schutz vor Infektionen bieten.

Schlussfolgerung

Abschließend habe ich in diesem kurzen Artikel drei Beispiele angeführt, die die scheinbar allgemein verbreitete Vorstellung infrage stellen, dass Auffrischungsimpfungen einen langfristigen Schutz vor schweren Krankheiten und Tod bieten können.

Die drei Beispiele stellen natürlich nur einen kleinen Teil unseres ausführlichen Artikels dar, und ich bitte Sie dringend, die gesamten Beweise zu lesen, die wir im Journal of American Physicians and Surgeons bringen.

Bitte beachten Sie, dass ich nicht behaupte, dass unser Artikel eine umfassende systematische Überprüfung aller verfügbaren Beweise ersetzen kann.

Im wissenschaftlichen Diskurs kann jedoch ein einziger „schwarzer Schwan“, wie er von Karl Popper genannt wurde – ein einziger negativer Fall, der nicht in die Theorie passt – eine universelle Behauptung falsifizieren; und ich verspreche Ihnen, dass unser Artikel zahlreiche solcher schwarzen Schwäne aufzeigt, die diesen letzten Ziegelstein des Narrativs über die Wirksamkeit von Impfstoffen einreißen.

Nach unserem Verständnis der Fachliteratur entbehrt das medizinische Narrativ, wonach Auffrischungsimpfungen schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindern, obwohl sie nicht vor Infektionen schützen, jeder wissenschaftlichen Grundlage.

Wir fordern daher eine unparteiische Untersuchung der Entscheidungsprozesse und der globalen Gesundheitspolitik, die während der COVID-19-Krise umgesetzt wurden, insbesondere in Anbetracht dessen, was wir heute über die negativen Auswirkungen dieser Politik und die zahlreichen Risiken der Impfstoffe wissen.

Dr. Yaakov Ophir ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Natural Language Processing Lab des Technion – Israel Institute of Technology und zugelassener klinischer Psychologe.