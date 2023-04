China hat das Heilmittel für künstliche Intelligenz gefunden

China wird eine „Sicherheitsinspektion“ für Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz einführen, da lokale Internetgiganten beginnen, ChatGPT-ähnliche Tools zu entwickeln.

Die Erfolge des US-amerikanischen Konversations-Bots ChatGPT, der im November auf den Markt kam und in der Lage ist, in Sekundenschnelle detaillierte Antworten zu einer Vielzahl von Themen zu formulieren, werden in China mit Interesse verfolgt.

Die Schnittstelle ist in China nicht verfügbar, aber ChatGPT ist Gegenstand zahlloser Artikel und Diskussionen in den sozialen Medien, und die Technologieunternehmen bemühen sich, gleichwertige Tools zu entwickeln. Die Suchmaschine Baidu war einer der ersten chinesischen Konzerne, der sich in dieser Nische positionierte, ebenso wie Tencent, der Internet- und Videospiel-Champion, und Alibaba, der Pionier des elektronischen Handels.

Inmitten der Euphorie um die sogenannte generative künstliche Intelligenz will China die Technologie regulieren: Produkte, die mit generativer künstlicher Intelligenz betrieben werden, müssen vor ihrer Markteinführung einer „Sicherheitsinspektion“ unterzogen werden, heißt es in einem am Dienstag von der chinesischen Cyberspace-Verwaltung veröffentlichten Verordnungsentwurf.

Die von künstlicher Intelligenz erzeugten Inhalte müssen jedoch „grundlegende sozialistische Werte widerspiegeln und dürfen keine Elemente enthalten, die mit der Untergrabung der Staatsmacht in Zusammenhang stehen“. Sie zielt darauf ab, eine „solide Entwicklung und standardisierte Umsetzung der generativen Technologie der künstlichen Intelligenz“ zu gewährleisten.

China hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz zu werden, die eine Vielzahl von Sektoren, darunter die Automobil- und Medizinbranche, revolutionieren wird.

Ernie Bot, das lokale Pendant zu ChatGPT, wurde letzten Monat von Baidu vorgestellt. Auch der Online-Einzelhandelsriese Alibaba stellte am Dienstag seinen eigenen Bot, „Tongyi Qianwen“ (Maschine, die alles weiß), vor.

Die größte Herausforderung für Entwickler in China besteht jedoch darin, einen Konversations-Bot zu entwickeln, der gut funktioniert, aber nicht von dem strengen Rahmen der erlaubten Inhalte abweicht.

Das Internet und die Medien werden von den Behörden streng überwacht. Jeden Tag löscht ein Heer von Zensoren Inhalte, die die Staatspolitik in einem schlechten Licht darstellen oder Unruhe stiften könnten. Auch soziale Netzwerke unterliegen einer strengen Kontrolle.