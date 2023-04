Eine neue Bombe von Seymour Hersh: Zelenskys Kriegsmaschine läuft mit russischem Diesel und amerikanischem Geld

Nach seiner sensationellen Enthüllung über die Sprengung der Nord Stream-Pipelines durch die CIA scheint der weltweit bekannteste Enthüllungsjournalist nicht mehr aufzuhalten zu sein.

Seymour Hersh ist nicht zu bremsen. Seine Enthüllungen über den Krieg in der Ukraine nehmen kein Ende.

Das bedeutet, dass jemand innerhalb des amerikanischen Establishments dafür sorgt, dass Hersh systematisch mit bahnbrechenden Informationen gefüttert wird.

Das bedeutet, dass es in Washington wichtige Kräfte gibt, die den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beenden wollen.

Eine der neuen Informationen, die Seymour Hersh auf Substack veröffentlicht hat, besagt, dass die Vereinigten Staaten bereits einen Entwurf für einen Friedensplan vorbereiten, der Moskau nach einer hypothetischen russischen Niederlage vorgelegt werden soll.

Hersh schreibt:

„Vor zwei Monaten beauftragten die Joint Chiefs of Staff Mitglieder des Hauptquartiers (…) mit der Ausarbeitung eines Friedensvertrags zur Beendigung des Krieges, der den Russen nach ihrer Niederlage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine vorgelegt werden soll.“

Eine weitere Enthüllung, die Hersh in seinem neuen Artikel macht, ist, dass CIA-Direktor William Burns mit einer Liste von 35 Namen hochrangiger ukrainischer Sicherheitsbeamter, die der Korruption beschuldigt werden, nach Kiew reiste.

In der Folge wurden zehn der auf der Liste stehenden Personen entlassen, die anderen 25 blieben auf ihren Posten.

„Die zehn, die sie losgeworden sind, stellten ihren Reichtum zur Schau und fuhren in ihrem neuen Mercedes durch Kiew“, schreibt Hersh.

Die spektakulärste Enthüllung des US-Journalisten ist jedoch, dass das Zelenski-Regime im vergangenen Jahr mindestens 400 Millionen Dollar an Geldern veruntreut hat, die aus Washington kamen.

„Zelenski kauft Diesel mit einem Rabatt von den Russen“, sagte eine Quelle des US-Geheimdienstes zu Hersh.

„Und wer bezahlt das Gas und das Öl? Wir tun es. Putin und seine Oligarchen verdienen Millionen an dem Geschäft“, so die Quelle weiter.

Der Diesel und das Öl, das Kiew von den Russen kauft, dient als Treibstoff für das ukrainische Militär.

Das heißt, die ukrainische Kriegsmaschinerie läuft mit russischem Öl und macht die Russen reich.

Andererseits sind die Enthüllungen über das Schicksal der westlichen Waffen, die nach Kiew geliefert werden, auch nicht sehr erfreulich. Viele dieser Waffen landen nicht an der Front, sondern werden auf dem Weltmarkt verkauft.

Seymour Hersh:

„Viele Regierungsministerien in Kiew stehen buchstäblich in Konkurrenz zueinander, wurde mir gesagt, indem sie Scheinfirmen für Waffen- und Munitionsexportverträge mit privaten Händlern auf der ganzen Welt gründen, die alle Bestechungsgelder zahlen. Viele dieser Firmen befinden sich in Polen und der Tschechischen Republik, aber ich glaube, es gibt auch andere am Persischen Golf und in Israel.“