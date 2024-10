Eine Gruppe erfahrener Mathematiker, Epidemiologen und Mediziner wollte eine risikobasierte Entscheidung der Food and Drug Administration (FDA) in Bezug auf den von Moderna Inc. hergestellten mRNA-Impfstoff COVID-19 überprüfen. Die Behörde führte frühzeitig eine Nutzen-Risiko-Bewertung für das als mRNA-1273 (Spikevax) bekannte Produkt durch, bevor es vollständig zugelassen wurde (angekündigt am 31.1.2022). Diese Bewertung der Behörde konzentrierte sich auf Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren, da die Risikoanalyse der Behörde auf die durch den Impfstoff verursachte Myokarditis/Perikarditis (VAM/P) beschränkt war. Dies war angesichts des erhöhten Risikos bei Männern sinnvoll. Die Analyse der Behörde kam zu dem Schluss, dass der Nutzen des Versuchsprodukts mRNA-1273 (auch hier gilt, dass ein Produkt, das im Rahmen einer Notfallzulassung grünes Licht erhält, weiterhin als Versuchsprodukt eingestuft wird) die Risiken eindeutig überwiegt, selbst in der Kohorte der 18- bis 25-jährigen Männer – einer Gruppe mit einem höheren VAM/P-Risiko. In dieser jüngsten Studie hat ein Autorenteam die Nutzen-Risiko-Bewertung der FDA für dieselbe Alters- und Geschlechtskohorte auf der Grundlage der bis zur dritten Januarwoche 2022 verfügbaren Informationen neu analysiert. Obwohl das Ergebnis noch nicht von Experten geprüft wurde, sollte das mit diesen bahnbrechenden Erkenntnissen verbundene Risiko eine sofortige Überprüfung durch die FDA und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nach sich ziehen.

Die Moderna-Aktie fiel weiter auf 53,86 $ zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. TrialSite hat auf der Grundlage einer rigorosen Analyse der Pipeline des Unternehmens vorhergesagt, dass es bis Ende 2025 möglicherweise den Ausstieg aus dem M&A-Markt suchen muss.

Die Studie

Die Autoren verwendeten den gleichen analytischen Rahmen wie die FDA, erweiterten das Modell jedoch, indem sie den Schutz durch eine frühere COVID-Infektion, eine feinere Altersschichtung bei den COVID-Krankenhausaufenthaltsraten und zufällige Krankenhausaufenthalte (bei Patienten, die positiv auf COVID getestet, aber wegen etwas anderem behandelt werden) berücksichtigten, was dem FDA-Modell offen gesagt mehr Realitätsnähe verleiht.

Die Autoren dieser jüngsten Analyse haben realistischere Projektionen der Omikron-Infektionsraten und genauere Raten von VAM/P verwendet, da wir jetzt mehr Daten haben, um mit solchen Modellen zu arbeiten.

Beim primären Endpunkt der Krankenhauseinweisungen (die durch die Impfung verhinderten im Vergleich zu den durch VAM/P verursachten) kommen die Autoren zu einer bombensicheren Schlussfolgerung und stellen einen Nettoschaden fest: „Die Risiken des Impfstoffs überwiegen bei 18- bis 25-jährigen Männern den Nutzen, außer in Szenarien, die eine unplausibel hohe Prävalenz von Omikron-Infektionen vorhersagen“.

Wenn die Autoren die Projektionen des „wahrscheinlichsten Szenarios“ der FDA mit dem vorliegenden, auf aktualisierten Daten basierenden, gehärteten Modell in Verbindung bringen, schreiben sie: „Wir stellen fest, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der FDA, 43,33, mehr als 60 Mal günstiger ist als unseres, 0,67.“

Was sind die Auswirkungen dieser sehr ernsten Analyse? TrialSite verweist auf die eigenen Worte der Autoren:

„Unsere Bewertung deutet darauf hin, dass die mRNA-1273-Impfung von 18- bis 25-jährigen Männern zwischen 16 % und 63 % mehr Krankenhausaufenthalte allein wegen einer durch den Impfstoff verursachten Myokarditis/Perikarditis verursachte, verglichen mit den durch COVID verhinderten Krankenhausaufenthalten (über 5 Monate Impfschutz, wie von der FDA angenommen).“

Dies ist ein bombenartiges Ergebnis, das natürlich von Fachleuten geprüft und in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft verbreitet werden muss.

Noch beunruhigender ist, dass die vorangegangene Bewertung auf Annahmen beruht, die aus Daten abgeleitet wurden, die vor dem 22.1.2012 verfügbar waren. Das Team erklärt, dass seine Annahmen durch die danach verfügbaren Daten bestätigt werden.

Leitende Forschung/Investigator

Quelle: arXiv