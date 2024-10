Großbritannien nimmt Geld von Big Pharma an, um Medikamente an Arbeitslosen zu testen.

Kit Knightly

Vor drei Tagen kündigte die britische Regierung ein neues Programm an, bei dem fettleibigen Menschen Medikamente zur Gewichtsabnahme gespritzt werden sollen, um die „Arbeitslosigkeit“ zu bekämpfen.

In einem Artikel im Telegraph – wo sonst würde ein „Labour“-Minister schreiben? – Gesundheitsminister Wes Streeting verkündete stolz die Pläne und lobte die neue Welle von Medikamenten gegen Fettleibigkeit:

Der langfristige Nutzen dieser Medikamente könnte für unseren Ansatz zur Bekämpfung der Fettleibigkeit von großer Bedeutung sein. Für viele Menschen werden diese Medikamente zur Gewichtsreduzierung das Leben verändern, ihnen helfen, wieder zu arbeiten, und die Anforderungen an unser Gesundheitssystem verringern.

Bei dem fraglichen Medikament handelt es sich um „Mounjaro“, das vom Pharmariesen Lilly hergestellt wird und mit Ozempic/Wegovy von Novo Nordisk konkurrieren soll. Die erste Phase des Programms ist eine fünfjährige Studie an 3000 fettleibigen Menschen im Raum Manchester, die in einem weiteren Telegraph-Artikel beschrieben wird:

Bis zu 3.000 fettleibige Patienten – eine Mischung aus Berufstätigen, Arbeitslosen und krankgeschriebenen Personen – werden für eine fünfjährige Studie rekrutiert, in der untersucht werden soll, ob das Medikament die Produktivität steigert und mehr Menschen an den Arbeitsplatz zurückbringen könnte.

Es wurde auch bekannt gegeben, dass Lilly – der größte der großen Pharma-Geier – 280 Millionen Pfund in das Projekt „investieren“ wird.

Streeting beschreibt es als:

„eine Zusammenarbeit, die die Erforschung neuer Wege zur Bereitstellung von Gesundheits- und Pflegediensten für Menschen mit Fettleibigkeit und eine fünfjährige Praxisstudie zu einer innovativen Adipositas-Behandlung umfasst“.

„Kollaboration“ macht in diesem Satz etwas Arbeit.

Wenn Sie bei Domino’s eine Pizza bestellen, ist das keine „Zusammenarbeit“. Man „kollaboriert“ nicht, um eine Pizza zu bekommen – man bezahlt für eine Pizza, und man bekommt eine verdammte Pizza oder man bekommt sein Geld zurück.

…und mit 280 Millionen Pfund kann man eine Menge Pizza kaufen.

Das quid pro quo ist hier ziemlich leicht zu erkennen.

Ich wiederhole also die Überschrift:

Die britische Regierung wird von Big Pharma dafür bezahlt, neue Medikamente an Arbeitslosen zu testen.

Die Dystopie des Great Reset erreicht ein bisher nicht für möglich gehaltenes Ausmaß und wirft wichtige Fragen für die Zukunft auf.

Was passiert, wenn der Prozess als Erfolg gewertet wird? (Und ich habe das komische Gefühl, dass sie erfolgreich sein wird.)

Was passiert, wenn das neue Wundermittel als Heilmittel gegen „Arbeitslosigkeit“ bezeichnet wird?

Wir haben bereits erlebt, dass „keine Impfung, kein Job“ während der „Pandemie“ auf Impfstoffe angewendet wurde. Wie lange wird es dauern, bis den Übergewichtigen und Arbeitslosen gesagt wird: „Keine Impfung, kein Arbeitslosengeld“?

Wie lange wird es dauern, bis die Gesundheitsversorgung rationiert oder auf andere Weise von anderen Lebensstilentscheidungen abhängig gemacht wird?

Streeting deutet dies in seiner Kolumne an…

Man kann nicht erwarten, dass der NHS immer die Rechnung für ungesunde Lebensweisen übernimmt.

Es sieht so aus, als ob Raucher, Fleischesser, Übergewichtige – oder alle anderen, die als „ungesund“ gelten – schon bald in Schwierigkeiten geraten könnten.

Wenn man bedenkt, dass dies kurz nach den Plänen zur Ausbildung von Personen, die in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen wurden, folgt, der „schmerzhafte“ Haushalt und die Kürzung des Winterheizkostenzuschusses für Rentner – und das alles, während weiterhin Milliarden für die Finanzierung von Kriegen in Übersee ausgegeben werden – muss man sich fragen, ob einige der Leute, die sich im Juli so sicher waren, dass Labour das „kleinere Übel“ ist, sich langsam ein wenig dumm vorkommen.

Es gibt keine kleineren. Sie sind alle nur böse.