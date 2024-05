Bombenbericht über sehr besorgniserregenden Verbindungen: die Akteure, die in der COVID-Impfstoff-Entwicklung involviert sind!

Einem Enthüllungsbericht zufolge wurde der Covid-Impfstoff von Moderna von einem staatlichen Auftragnehmer hergestellt, der enge Verbindungen zur CIA, zur FDA und zur Bill & Melinda Gates Foundation unterhält.

Im Herbst 2021 hat Moderna eine “neue” Firma mit der Herstellung aller COVID-19-Impfstoffe beauftragt: National Resilience. Diese Firma scheint eng mit den Geheimdiensten verbunden zu sein. Von Interessenskonflikten ganz zu schweigen.

Die Firma ist nicht “neu” und heißt eigentlich Resilience Government Services Inc. Sie wurde nicht, wie behauptet, im Jahr 2020 gegründet, sondern nur umbenannt.

Der Direktor von Nanotherapeutics und Ology Bioservices, zwei weitere Namen für Resilience, war zuvor Senior Programme Officer bei der Bill & Melinda Gates Foundation. Der COO von Resilience war zuvor Senior Advisor beim Konkurrenten Pfizer.

4/10 🧵 Now, usaspending claims that Resilience is actually named multiple entities: Nanotherapeutics, Nanosphere Inc, Ology Bioservices, and Government Resilience Services. Each entity having a vivid background. pic.twitter.com/IPTtwN1P2N — Destiny Rezendes (@dezzie_rezzie) March 15, 2023

Und wer sitzt im Vorstand von Resilience? Kein Geringerer als der ehemalige FDA-Chef Scott Gottlieb.

Dann die Investoren: Google, Lux Capital von Josh Wolfe (sitzt mit Bill Gates im Board von Kymeta), Arch Venture Partners von Robert Nelsen (Council on Foreign Relations) und 8VC von Drew Oetting (der Verbindungen zur CIA hat).

6/10 🧵 Also listed as investors is Google, Lux Capital, Magnetic Ventures. The COO for resilience was also a Senior advisor for rival Pfizer. Nanotherapeutics/Resilience's CEO of 17yrs now runs Alchem, Dr. Robert Malone's company. pic.twitter.com/5l2QLz8wQh — Destiny Rezendes (@dezzie_rezzie) March 15, 2023

Nanosphere Inc, ein anderer Name für Resilience, wurde zwischen 2015 und 2017 mehrfach von der US-Arzneimittelbehörde FDA gerügt. Was für ein “Glück”, dass der ehemalige FDA-Chef Gottlieb im Aufsichtsrat von Resilience sitzt. Hier gibt es nichts zu sehen, weiter geht’s.

Aber das ist bis jetzt nicht alles. Nanosphere und Nanotherapeutics bzw. Resilience haben alle möglichen Verträge mit der US-Regierung im Zusammenhang mit biologischer Kriegsführung und Biowaffen.

Zu allem Überfluss durfte Resilience im vergangenen Januar eine Podiumsdiskussion über Cybersicherheit auf dem Weltwirtschaftsforum leiten.

Ein biopharmazeutisches Unternehmen mit engen Verbindungen zu Geheimdiensten stellt die COVID-19-Impfstoffe für Moderna her. Daran ist doch nichts seltsam, oder?