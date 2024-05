Biden gerät in Panik, da Russlands Sieg über die Ukraine nun unmittelbar bevorsteht

US-Präsident Joe Biden erwägt jetzt ernsthaft die Empfehlungen seines neokonservativen Außenministers Antony Blinken und der neokonservativen Victoria Nuland (die Obama mit der Planung und Überwachung des US-Putsches in der Ukraine 2014 beauftragt hatte, der den Krieg in der Ukraine auslöste) – ihre Empfehlungen, dass Amerika jetzt Waffen in die Ukraine schicken muss, die die nationale Sicherheit Russlands gefährden, Waffen, die Russlands bevorstehenden Sieg über die Ukraine und damit indirekt Russlands Sieg über das neokonservative (d.h. rhodesische) Amerika verhindern könnten.

Diese Waffen könnten nukleare Sprengköpfe haben. Russland wird jedoch unter keinen Umständen dulden, dass seine nationale Sicherheit derart gefährdet wird (so wie JFK es nicht zuließ, dass die nationale Sicherheit Amerikas derart gefährdet wurde, als die Sowjetunion im Begriff war, den USA in der Kubakrise 1962 genau das anzutun, indem sie ihre Raketen dort aufstellte); und als Ergebnis von Bidens nun erwarteter Zustimmung zu ihrer Empfehlung wäre eine rationale Antwort Russlands auf diese Provokation durch die USA die Entfesselung eines unkontrollierten Angriffs. Eine rationale Antwort Russlands auf diese Provokation durch die USA wäre eine unangekündigte Invasion der Vereinigten Staaten und all ihrer Kolonien (“Verbündeten”), da ein globaler Atomkrieg nur sehr kurz dauern würde und daher die Seite, die zuerst zuschlägt, weniger Schaden erleiden würde als die Seite, die auf diesen Blitzangriff antwortet (da viele ihrer Raketen usw. bei diesem Blitzangriff zerstört würden). Der Vorteil des Erstschlags wäre im Dritten Weltkrieg weitaus größer als in jedem anderen Krieg der Geschichte, da es sich um den bei weitem schnellsten Weltkrieg aller Zeiten handeln würde. Obwohl die Welt zerstört würde, könnte es Überlebende geben, die mehr als zehn Jahre überleben würden, allerdings nicht auf der Verliererseite. Die Berater, auf die sich Biden am meisten verlassen hat – die fanatischen Neokonservativen – sagen, er solle es tun.

Ein Analyst, dessen Meinung zu diesem Thema ich respektiere, Alexander Mercouris, titelte am 25. Mai “Putin & Lukaschenko bereiten sich auf NATO-Eskalation vor” und sagte (bei 19:38 im Video) “Der Präsident selbst ist besessen von Putin und von Russland, und er endet immer damit, dass er sich mit den extremsten Hardlinern zusammentut, die die extremste Eskalation fordern, und das wird wahrscheinlich weiter passieren, solange er im Oval Office bleibt.” Er bezog sich dabei auf den Artikel von Seymour Hersh vom 23. Mai, “BIDEN’S PERMANENT COLD WAR”, der eröffnet wurde:

Präsident Joe Bidens fortgeschrittenes Alter und die Schwierigkeiten, die er hat, eine Rede zu halten, sind nicht die einzigen Dinge, die seine Wiederwahl gefährden: eine weitere Belastung ist seine seit langem bestehende Unfähigkeit, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat er keine Anstrengungen unternommen, um ein persönliches Treffen mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, zu arrangieren.

Mit anderen Worten: Biden glaubt wirklich, dass Wladimir Putin ein weiterer Joseph Stalin ist (der Partner von Roosevelt bei der Eroberung Hitlers war, aber dann kam US-Präsident Truman, Bidens Vorgänger). Präsident Truman, Bidens Vorbild), und stimmt mit Churchill und Truman darin überein, dass Amerika Russland kontrollieren muss, sonst wird Russland Amerika kontrollieren – er glaubt, dass ohne einen “Regimewechsel” in Russland Amerika von Russland kontrolliert werden wird (für Biden war das Ende der Sowjetunion und ihres Kommunismus 1991 nicht genug): Er glaubt, dass entweder Amerika Russland kontrollieren wird oder Russland Amerika kontrollieren wird; dass internationale Beziehungen einfach ein Win-Lose-Spiel sind, kein mögliches Win-Win-Spiel; und dass folglich Verhandlungen mit einem “Feind”, um mit ihm in Frieden zu leben, nur ein Narrenspiel sind, in dieser reinen Hund-frisst-Hund-Welt, in der Macht Recht schafft und daher Verlierer notwendigerweise im Unrecht sind – Amerika muss daher gewinnen, um auf Gottes Seite zu sein, der Seite des Allmächtigen, gegen die schwächere Seite, die böse Seite, den “Feind”, die Verliererseite. Das ist die Ansicht der Neokonservativen, und Biden ist und war schon immer ein Neokonservativer – und jetzt bringen ihn seine neokonservativen Gesinnungsgenossen endlich dazu, ernsthaft darüber nachzudenken, den ganzen Weg zu gehen. Es ist unvermeidlich, dass er jetzt seine militärischen und geheimdienstlichen Führer konsultiert, um zu entscheiden, was zu tun ist.

Dies wird eine sehr schwierige Entscheidung für Biden sein. Seine “seit langem bestehende Unfähigkeit, die Welt so zu sehen, wie sie ist” (wie Seymour Hersh sagte), stößt schließlich auf “die Welt, wie sie ist”, und niemand kann sagen, ob das Ergebnis davon der Dritte Weltkrieg sein wird; niemand kann vorhersagen, was eine so irrationale Person tun wird.

Wenn er seinem Neokonservatismus treu bleibt, dann wird es vor den Wahlen am 5. November zu einem Dritten Weltkrieg kommen (eine Wahl, die dann nicht stattfinden wird); aber wenn er das nicht tut, dann wird die Welt nach dem 5. November weitergehen, aber Bidens Präsidentschaft nicht; und dann wird dieser Wahlkampf effektiv nur zwischen Donald Trump und RFK Jr. stattfinden.

Ebenfalls am 25. Mai titelte der Economist: “Der NATO-Chef will die Ukraine befreien, um innerhalb Russlands hart durchzugreifen: Jens Stoltenberg sagt, die Regeln für den Einsatz westlicher Waffen sollten gelockert werden”, und berichtete das,

Normalerweise greifen Nato-Generalsekretäre nicht die Politik des größten und wichtigsten Mitgliedslandes des Bündnisses an. Doch Jens Stoltenberg, dessen zehnjährige Amtszeit zu Ende geht, hat genau das getan. In einem Interview mit The Economist am 24. Mai forderte er die Nato-Verbündeten, die Waffen an die Ukraine liefern, auf, das Verbot aufzuheben, diese gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Stoltenbergs klares, wenn auch ungenanntes Ziel war die von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, verfolgte Politik, zu kontrollieren, was die Ukraine mit von den USA gelieferten Systemen angreifen kann und was nicht.

So: Stoltenberg stützt sich auf die Ratschläge von Blinken und Nuland. (Alle drei hatten ihre Ämter ganz oder teilweise auf der Grundlage von Bidens – oder in Stoltenbergs Fall, Obamas – Wahl gewonnen. Alle drei sind fanatische Neokonservative und daher entschlossen, Amerikas Kontrolle über die ukrainische Regierung zu behalten, die Obama, Nuland und Biden gewonnen haben).

Am 7. März 2024 hatte ich die Schlagzeile “Biden Now Seeks WW3 Against Russia, Says High U.S. Defense Expert” (Biden strebt jetzt den Dritten Weltkrieg gegen Russland an, sagt ein hoher US-Verteidigungsexperte), der ich damals zustimmte. Jetzt jedoch, da Russland in seinem Stellvertreterkrieg, in dem es sich auf den Schlachtfeldern der Ukraine gegen den ukrainischen Chef Amerika verteidigt, dem Sieg noch näher gekommen ist, bin ich unschlüssig, was die Überlebenschance gegenüber der nuklearen Vernichtung angeht, die vielleicht 50:50 beträgt.

Wenn Biden zurücktritt und wir eine Präsidentin Kamala Harris haben, die am 5. November gegen Trump und Kennedy antritt, wird sie verlieren, weil sie enorme Schwierigkeiten haben wird, die Wähler davon zu überzeugen, dass Bidens Politik gut für das Land war; und sie wird als Verfechterin dieser Politik noch weniger Glaubwürdigkeit haben als Biden. Aber wenn Biden nicht zurücktritt und er den Neokonservativen eine Absage erteilt und Russland den Krieg in der Ukraine vor dem 5. November gewinnt, dann werden entweder Trump oder RFK Jr. das Weiße Haus gewinnen (es gibt keine realistische Möglichkeit, dass Amerika diesen Stellvertreterkrieg gewinnt).

Amerika hat seit dem Jahr 2000 nur abgrundtief schlechte Präsidenten gehabt, und vielleicht wird diese Reihe solcher Ungeheuerlichkeiten die Wähler dazu veranlassen, sich bei der Präsidentschaftswahl überwiegend für einen anderen als einen Republikaner oder Demokraten zu entscheiden – was in der Tat RFK Jr. bedeuten würde. Es könnte passieren; aber es wäre ein sehr heiß umkämpfter Wettbewerb zwischen Trump und Kennedy.

Schon jetzt nimmt die finanzielle Leistungsfähigkeit der US-Regierung rapide ab. Die US-Bundesverschuldung wuchs moderat, bis der zerstörerische Idiot Reagan 1981 mit 908 Milliarden Dollar ins Amt kam und sie (die Schulden) bis 1988 auf 2,6 Billionen Dollar anhob – also das 2,86fache davon. Seine Nachfolger setzten dies fort, und im Jahr 2000 waren es 5,7 Billionen Dollar. Als der wütende Neokonservative G.W. Bush 2009 aus dem Amt schied, waren es 10,0 Billionen Dollar – 1,75-fach vervielfacht. Als der aalglatte, böse Obama 2016 aus dem Amt schied, waren es 18,1 Billionen Dollar – multipliziert mit dem 1,81-fachen. Als der inkompetente Trump 2020 aus dem Amt schied, waren es 22,7 Billionen Dollar, aber er hatte nur vier Jahre Zeit gehabt, dem Land zu schaden. (Obamas erste vier Jahre hatten es um 60% erhöht; Trumps vier Jahre erhöhten es nur um 37%. Das liegt daran, dass Trump keine Kriege begonnen hat; er hat lediglich die Kriege fortgesetzt, die Obama begonnen hatte.) Wenn der wütende Neokonservative Biden 2025 aus dem Amt scheidet, werden es etwa 35 Billionen Dollar sein (multipliziert mit dem 1,54-fachen, im Gegensatz zu Trumps 1,37-fachem). Ungefähr 20% dieser 35T $ – 7T $ – werden an Amerikas “Verteidigungs”-Unternehmer wie Lockheed Martin ausgegeben worden sein, die Firmen, deren wichtigster, wenn nicht einziger Markt die US-Regierung und die Regierungen ihrer verschiedenen Kolonien wie die Mitgliedsländer der NATO sind. (Sie sind alle sehr korrupt; niemand kann in dieser Branche in Amerika erfolgreich sein, ohne es zu sein.) Praktisch alle diese 7 Millionen Dollar wurden verschwendet, nicht nur durch massive Korruption in den US-Militärabteilungen, sondern auch durch eine grausame Strategie, denn nach dem Ende der Sowjetunion gab es eigentlich keine Bedrohung der nationalen Sicherheit für Amerika, und die Gefahr durch Dschihadisten war im Vergleich dazu winzig und hätte mit anderen als militärischen Mitteln viel effektiver bekämpft werden können.

Dies ist ein krankes Land, das im Namen seiner Milliardäre regiert wird. Solange es an der Spitze der Welt steht, ist die Möglichkeit, dass es die Welt zerstört, real, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Tatsächlich denkt Joe Biden in diesem Moment darüber nach und überlegt, was zu tun ist. Die Amerikaner sollten daher in dieser Angelegenheit den Himmel erheben und jedem, der sie angeblich in DC vertritt, mitteilen: Stoppt diesen bösen Wahnsinn; werdet alle Neokonservativen los! (Sie gehören in die Hölle, aber wir nicht.) Biegen Sie endlich die Kurve zur Vernunft.

Hier geht es um Leben und Tod, für alle.

Ebenfalls am 25. Mai titelte die regierungseigene RFE/RL-Nachrichtenseite: “Satellitenfotos zeigen ukrainischen Drohnenangriff beschädigte russische Radarstation” und berichtete:

Satellitenbilder, die kurz nach einem ukrainischen Drohnenangriff am 23. Mai in der südlichen Region Krasnodar aufgenommen wurden, zeigen erhebliche Schäden an einer wichtigen Radaranlage, die die besetzte ukrainische Region Krim sowie den Balkan, das östliche Mittelmeer und den Persischen Golf mit Luftverteidigungssystemen versorgt.

Die Radarstation Armavir, die über zwei Voronezh-DM-Radare mit einer Reichweite von etwa 6.000 Kilometern verfügt, scheint schwere Schäden an den Gebäuden erlitten zu haben, in denen die Radare untergebracht sind, berichtete der russische Dienst von RFE/RL.

Laut dem Blog The War Zone ist die Station Teil des russischen Frühwarnsystems für ballistische Raketen.

Dem Blog zufolge wurde die Station möglicherweise angegriffen, weil sie in der Lage ist, die von den USA hergestellten ATACMS-Langstreckenraketen aufzuspüren, die vor kurzem von Washington zur Verteilung an die Ukraine freigegeben wurden.

Der norwegische Militäranalyst Thord Are Iversen schrieb auf X, ehemals Twitter, dass das Anvisieren von Elementen des russischen nuklearen Frühwarnsystems “keine besonders gute Idee ist…besonders in Zeiten der Spannung”. …

Der russische Nachrichtensender RT News titelte: “Ukraine griff Schlüsselelement von Russlands nuklearem Schutzschirm an – russischer Senator: Die USA sind so tief in den Konflikt verwickelt, dass sie wahrscheinlich von den Plänen Kiews wussten, sagt Senator Dmitri Rogosin” und berichtet:

Rogozin

[der früher die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos leitete]

behauptete, dass Washingtons “tiefe Verwicklung in den bewaffneten Konflikt und die totale Kontrolle über die militärische Planung Kiews bedeutet, dass die Version, die USA wüssten nicht von den ukrainischen Plänen, das russische Raketenabwehrsystem anzugreifen, verworfen werden kann.”

Wir stehen also nicht am Abgrund, sondern am Rande des Abgrunds… Wenn solche feindlichen Aktionen nicht gestoppt werden, wird ein unumkehrbarer Zusammenbruch der strategischen Sicherheit der Atommächte beginnen.

Ziel des Angriffs war offenbar eine fortschrittliche Voronezh-Radarstation in der Stadt Armavir, die 2013 in Betrieb genommen wurde. Das System kann ankommende Marschflugkörper und ballistische Raketen in einer Entfernung von 6.000 km erkennen und bis zu 500 Ziele verfolgen.

Wenn dieser Angriff der Ukraine von der US-Regierung unterstützt wurde, muss Russland vielleicht schon beschließen, dass die Zeit für einen Blitzangriff auf Amerika und seine Kolonien gekommen ist.

Während der Kubakrise 1962 verhandelten sowohl Chruschtschow als auch JFK im Geheimen und kamen zu einer Einigung, die den nationalen Sicherheitsbedürfnissen beider Seiten diente, aber dieses Mal ist Putin zwar zurechnungsfähig, aber Biden scheint es nicht zu sein.