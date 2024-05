Der Prozess der digitalen Markierung jedes Menschen ist in vollem Gange, aber wie viele Menschen sind sich überhaupt bewusst, wohin das führt?

Leo Hohmann

Die Großbank JP Morgan bereitet die Einführung eines umfassenden biometrischen Zahlungssystems vor, das allen Einzelhändlern zur Verfügung stehen soll.

Die Großbank JPMorgan Chase plant die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems, das Anfang nächsten Jahres allen US-Einzelhändlern zur Verfügung stehen soll. Das System wird es den Kunden ermöglichen, ihre Einkäufe zu tätigen, ohne Papier (Fiat-Währung) oder Plastik (Kredit-/Debitkarten) aus dem Portemonnaie zu nehmen. Sie müssen lediglich akzeptieren, dass ihre Handflächen oder ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts gescannt werden.

David Birch, ein Berater und Kommentator globaler digitaler Finanzdienstleistungen, schrieb letzten Monat einen Artikel für Forbes, der ein Weckruf für alle sein sollte, die mit den biblischen Prophezeiungen über ein endzeitliches Bestiensystem vertraut sind, das es jedem verbietet, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne durch eine Art von Verfolgungstechnologie “markiert” zu sein (siehe Offb 13).

In dem Artikel zitiert Birch den Executive Director of Biometrics and Identity Solutions von JP Morgan, Prashant Sharma, mit den Worten: “Wir würden uns wünschen, dass jeder Händler dieses System einsetzt, aber letztlich ist es die Entscheidung des Händlers”.

Birch erklärt dann, warum fast alle Händler diesen dystopischen Weg gehen und die Technologie übernehmen werden. Eines Tages werden die Kunden vielleicht sogar danach verlangen, weil sie dann schneller in den Laden kommen und ihn wieder verlassen können.

Hier einige aktuelle Statistiken aus dem Artikel:

Derzeit ist nur jeder vierte Amerikaner, also 25 Prozent, bereit, einen biometrischen Handscanner zum Bezahlen zu verwenden. In anderen Ländern sind die Zahlen höher: 50 Prozent der kanadischen und britischen Verbraucher sind offen für die Einführung biometrischer Zahlungssysteme.

Während das Vertrauen der US-Verbraucher in die biometrische Gesichtserkennung zu Sicherheitszwecken “nach wie vor hoch” ist, hat die Unterstützung für den Einsatz dieser Technologie im Einzelhandel in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Wenn die Amerikaner wüssten, wie heimtückisch diese Technologie ist, würden sie in keiner Umgebung unterstützen, weder bei der Strafverfolgung und “Sicherheit” noch beim Einkaufen im Einzelhandel.

“Wie andere Beobachter glaube ich, dass diese Einstellung der Verbraucher von ihrer Vertrautheit abhängt und sich daher schnell ändern wird”, schreibt Birch. “Je öfter die Verbraucher mit biometrischen Verfahren am Point of Sale (POS) in Berührung kommen, desto eher werden sie diese Technologie akzeptieren.

Er fügt hinzu,

Die Amerikaner lernen bereits eine Vielzahl neuer biometrischer Zahlungsmöglichkeiten kennen, und ich bin sicher, dass sich die Akzeptanz auf breiter Front beschleunigen wird. Ein Bereich, in dem sich die Amerikaner mit der Technologie vertraut machen, sind Sport und Veranstaltungen, wo die Technologie bereits mit großem Erfolg eingesetzt wird.

Als Beispiel nennt er Amazon, das seinen Just Walk Out Store im Lumen NFL-Stadion der Seattle Seahawks eingeführt hat. Die KI-unterstützte Kasse ermöglicht es den Fans, einen Imbissstand zu betreten, sich das Gewünschte zu nehmen und direkt zu ihren Sitzen zurückzukehren, ohne an der Kasse vorbeizugehen.

Birch: “Den Fans gefällt es offensichtlich, denn der Umsatz im Stadion hat sich im Vergleich zum vorherigen Geschäft am selben Standort verdoppelt”.

Amazon hat Just Walk Out für seine Einzelhandelsgeschäfte aufgegeben und konzentriert sich auf seine Handflächenerkennungslösung Amazon One. Das Unternehmen hat eine App auf den Markt gebracht, die es Kunden ermöglicht, sich mit ihrem Telefon für den Service anzumelden, anstatt in ein Geschäft zu gehen. Die Kunden können ihr Profil erstellen, indem sie sich in ihr Amazon-Konto einloggen, ein Foto ihrer Handfläche machen und eine Zahlungsmethode hinzufügen.

Inzwischen gibt es in den USA 500 Whole-Foods-Market-Filialen, die Amazon One nutzen, sowie mehrere Amazon-Geschäfte und mehr als 150 Standorte von Drittanbietern, darunter Stadien, Flughäfen und Supermärkte, berichtet Birch.

Viele Profi-Sportvereine und Veranstaltungsorte stellen auf bargeldlosen Zahlungsverkehr mit biometrischen Technologien um. Fans der Colorado Rockies, der Boston Red Sox, der Kansas City Royals, der Houston Astros und vieler anderer Mannschaften nutzen ähnliche Lösungen für Handflächen, Gesichter und andere Merkmale.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Technologie in Einzelhandelsgeschäften installiert wird und es für jedermann unmöglich wird, Produkte zu kaufen oder zu verkaufen, die nicht digital gekennzeichnet sind. An diesem Punkt befinden wir uns in Offenbarung 13.