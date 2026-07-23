Einflussnahme: Wie ein arabisches Medienunternehmen mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung gebracht wurde

Von Joe Glenton

Ein bekanntes arabischsprachiges Medienunternehmen scheint Verbindungen zum israelischen Geheimdienst zu haben. Jusoor, das 11 Millionen Facebook-Follower vorweisen kann und sich selbst als „Puls der arabischen Straße“ bezeichnet, ist laut durchgesickerten Dokumenten, die dem +972 Magazine vorliegen, möglicherweise alles andere als ein gewöhnliches Nachrichtenmedium.

+972 berichtete am 13. Juli, dass Jusoor:

beschreibt sich selbst als „unabhängige Medienplattform“, die „keiner politischen Organisation angehört“ und nach Geschichten sucht, die „den Puls aller Gesellschaften und Völker“ im Nahen Osten und in Nordafrika widerspiegeln. Das Hauptangebot der Publikation besteht aus kurzen Videoclips, die vor allem über soziale Medien verbreitet werden, wo ihre Reichweite rasch gewachsen ist. Allein auf Facebook hat sie kürzlich die Marke von 1 Million Followern überschritten.

Neue Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass:

Das Medium steht in Verbindung mit israelischen Geheimdiensten. Eine Untersuchung der Organisation und der Personen hinter dem Medium deutet darauf hin, dass Jusoor Teil einer umfangreichen und langfristigen verdeckten Operation ist, deren Ziel es ist, die öffentliche Meinung in der arabischen Welt zugunsten Israels und seiner Verbündeten zu beeinflussen.

Das Projekt „Schia-Achse“

Die Enthüllungen kamen ans Licht, nachdem iranische Hacker Zugriff auf Millionen von Dokumenten erlangt hatten:

aus den Posteingängen israelischer Politiker, Ministerien und anderer bedeutender Institutionen und Organisationen.

+972 berichtete, wie ein kürzlich erfolgter Hackerangriff –

der Journalisten über die gemeinnützige Whistleblower-Gruppe „Distributed Denial of Secrets“ zugänglich gemacht wurde – auf Israels führendes Sicherheits-Thinktank, das Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS), abzielte.

Das INSS arbeitet:

eng mit den israelischen Geheimdiensten zusammen – darunter der Mossad, der Shin Bet und der Militärgeheimdienst –, und seine Mitarbeiter stammen oft direkt aus deren Reihen.

Das INSS betreibt ein Programm zur sogenannten „schiitischen Achse“:

darunter der Iran und seine Verbündeten, darunter die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und – vor dessen Zusammenbruch – das Assad-Regime in Syrien. Unter den Tausenden von durchgesickerten Dateien und Nachrichten aus diesem Programm sind Hinweise darauf aufgetaucht, wer tatsächlich hinter Jusoor steht und was dessen eigentliche Mission ist.

Eine durchgesickerte E-Mail beschreibt ein Zoom-Treffen im Oktober 2024 zwischen dem Projekt „Shia Axis“ und dem Gründer des Center for Peace Communications (CPC), Joseph Braude. In den E-Mails wird behauptet, das CPC bekämpfe Extremismus in der Region. Sowohl Braude als auch das CPC spielen eine Schlüsselrolle in dem Projekt.

In einer weiteren E-Mail wird behauptet, das CPC arbeite daran,

kreative Bewusstseinskampagnen gegen Israels Feinde zu leiten, wobei der Schwerpunkt zuletzt auf der Hamas und der Hisbollah lag.

Jordanier, Zypern und ein geheimes Treffen

Eine weitere durchgesickerte Nachricht vom September 2025 beschreibt:

Auf Zypern fand ein geheimes Treffen statt, an dem ein INSS-Mitarbeiter sowie mehrere Journalisten, Forscher und Influencer aus Israel und Jordanien teilnahmen. Auch der stellvertretende israelische Botschafter in Jordanien war anwesend.

Ein INSS-Mitglied fasste das Thema dieses Treffens wie folgt zusammen:

Maßnahmen, die in den Medien erforderlich sind, um die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien zu verbessern.

Der Workshop, so heißt es in der Zusammenfassung weiter:

wurde vom Center for Peace Communications und dem Sender Jusoor unter der Leitung von Joseph Braude und seinem Team organisiert.

In der Zusammenfassung heißt es außerdem, dass viele der jordanischen Teilnehmer des Treffens:

offen oder verdeckt an den Aktivitäten von Jusoor beteiligt sind.

Laut +972:

Die Gruppe kam überein, Teams für künftige Projekte einzurichten, insbesondere zur Unterstützung von „Videos, die vom CPC produziert und auf dem Jusoor-Kanal gezeigt werden sollen“, die „anti-israelische Verschwörungstheorien widerlegen“ oder israelische Sprecher zeigen sollen, „die ihre Wertschätzung für das jordanische Königshaus zum Ausdruck bringen“.

Berichterstattung aus dem Gazastreifen und bemerkenswerter Zugang

Die durchgesickerten Informationen enthalten auch weitere merkwürdige Details über Jusoor. Selbst auf dem Höhepunkt der Hungersnot im Gazastreifen hatte Jusoor weiterhin Zugang vor Ort zu dem belagerten Gebiet. Und eine durchgesickerte Nachricht beschreibt, wie Jusoor Kontakt zu einem „Anti-Hamas-Aktivisten“ im Gazastreifen aufnahm, um zu versuchen, Filmmaterial von florierenden Lebensmittelmärkten, Menschen beim Einkaufen von Lebensmitteln und:

Videos von Menschen, die kochen, essen, Wassereimer füllen und von Kindern, die mit Wasser spielen.

+972 berichtete:

Trotz wachsender internationaler Besorgnis über die zunehmend verzweifelte humanitäre Lage in Gaza schien Jusoor nach Filmmaterial zu suchen, das genau das Gegenteil darstellte, um damit Vorwürfe einer drohenden Hungersnot abzuwehren.

Das Filmmaterial wurde nie bereitgestellt, vermutlich weil es solche Szenen inmitten einer aktiven Hungersnot gar nicht gab.

Jusoor veröffentlichte außerdem:

vor etwas mehr als einem Jahr ein weitgehend wohlwollendes Videoporträt von Yasser Abu Shabab, dem damaligen Anführer der pro-israelischen Miliz „Popular Forces“ im Gazastreifen.

+972 ging noch weiter ins Detail und berichtete:

Laut US-Steuerunterlagen ist CPC eine relativ kleine Organisation mit Sitz in Long Island, New York, und einem offiziellen Jahresbudget von rund 1,5 Millionen Dollar. Alle öffentlich aufgeführten Spender unterstützen jüdische und pro-israelische Initiativen.

Die „Jusoor“-Redakteurin Hadeel Oueis ist „direkt bei CPC angestellt“, berichtete +972. Oueis, eine in den USA lebende syrische Staatsbürgerin, war früher unter dem Namen Hadeel Kouki bekannt. Sie erlangte während des Arabischen Frühlings als junge Anti-Assad-Aktivistin Bekanntheit.

+972 berichtete:

Im Jahr 2012, als sie noch den Namen Kouki trug, wurde sie von der in Genf ansässigen pro-israelischen Interessenvertretung UN Watch zu einer von ihr mitorganisierten Konferenz sowie zu einer Sitzung des Menschenrechtsrats eingeladen.

Von dort aus traf sie laut Oueis’ Biografie auf der Website von WINEP eine US-Delegation, die ihr bei der Umsiedlung in die Vereinigten Staaten half.

Sie können und sollten den vollständigen, sehr detaillierten Bericht von +972 hier lesen. Wenn Jusoor eine Einflussoperation ist, dann ist es nur eine von vielen. The Canary hat über ähnliche Projekte berichtet, wie den BlackCore-Skandal, englischsprachige Kurse zu psychologischen Operationen und den vom israelischen Militär kontrollierten Journalismus. Und da die israelische Kontrolle über die Darstellung der Ereignisse in Palästina weiter bröckelt, ist zu erwarten, dass noch viele weitere Fälle ans Licht kommen werden.