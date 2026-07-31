Bombenkampagne auf der Suche nach einer Strategie: Pentagon legt Trump einen Zwei-Wochen-Plan für eine Ausweitung des Krieges gegen den Iran vor

Von Tyler Durden

„Dies ist eine Bombenkampagne auf der Suche nach einer Strategie“, schrieb Joe Kent, ein ehemaliger Anti-Terror-Beamter der Trump-Regierung, der aus Protest gegen den Beginn des Krieges gegen den Iran zurücktrat, kürzlich auf X.

„Wir entscheiden uns für eine Eskalation, obwohl Deeskalation weiterhin eine Option ist. Wir verstricken uns immer tiefer in einen größeren Krieg, den wir weder die Fähigkeiten noch den Wunsch haben, dauerhaft aufrechtzuerhalten“, erklärte er und fügte hinzu: „Es gibt hier keine militärische Lösung, die zu einem Sieg führen wird. Mehr Bombardierungen werden den Iran weder dazu bringen, die Straße von Hormus zu öffnen, noch uns das Abkommen verschaffen, das wir wollen. Sie werden lediglich die Haltung des Iran weiter verhärten.“

Tatsächlich ist der Konflikt in dieser Woche in den sechsten Monat eingetreten, seit die Operation Epic Fury am 28. Februar begann. Präsident Trump und Regierungsvertreter hatten eine schnelle, begrenzte Militärkampagne versprochen. Trump schien zudem tatsächlich zu glauben, dass auf Grundlage des Venezuela-Modells und des jüngsten Sturzes Maduros ein schneller Regimewechsel möglich wäre.

Doch das Pentagon und offenbar einige Berater im Weißen Haus hoffen weiterhin, dass sich die USA aus der Krise herausbomben können – obwohl die Straße von Hormus faktisch weiterhin geschlossen ist und der Schiffsverkehr im Roten Meer durch die Huthis zusätzlich unter Druck gerät.

Das Wall Street Journal berichtet nun, dass die Führung des Pentagons einen „Zwei-Wochen-Plan“ für eine massiv ausgeweitete Bombenkampagne gegen den Iran vorgelegt hat:

Ebenfalls an Bord der Air Force One bei dem kurzfristig anberaumten Treffen befand sich Admiral Brad Cooper, Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM), der den Krieg bislang weitgehend unauffällig von seinem Hauptquartier in Tampa, Florida, aus geleitet hat und separat zu der feierlichen Zeremonie angereist war. Der Marineoffizier stand häufig im Schatten von Caine und Hegseth, die Trump regelmäßig im Oval Office briefen und weitaus stärker in die Diskussionen des Weißen Hauses über den Krieg eingebunden waren. Doch Cooper hat laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen einen Vorschlag für eine massive Luftoffensive gegen den Iran ausgearbeitet, die bis zu zwei Wochen dauern könnte. Nun, da Trump nach dem überraschenden iranischen Raketenangriff vom Dienstag zurückschlagen will, muss der Präsident entscheiden, wie weit er gehen will. Er könnte Coopers Vorschlag genehmigen – 10 bis 14 Tage intensiver Luftangriffe mit dem Ziel, die iranischen Raketenfähigkeiten entscheidend zu schwächen, obwohl davor gewarnt wird, dass den USA die Flugabwehrmunition ausgeht. Oder er könnte sich für einen begrenzteren Militärschlag entscheiden, in der Hoffnung, dass anschließend der Weg für Diplomatie offen bleibt.

Allerdings sollte daran erinnert werden, dass US-Regierungsvertreter bereits im März und April gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit ähnliche Aussagen machten – von wegen „nur noch zwei Wochen“ und ähnliches. Und dennoch befinden wir uns heute mehr als 150 Tage später immer noch im Krieg.

Pentagonchef Pete Hegseth hat die ganze Zeit darauf bestanden, dass es sich nicht um einen „Sumpfkrieg“ handle. Doch inzwischen wirkt der Konflikt bereits festgefahren und möglicherweise sogar dauerhaft – mit der Aussicht, weit über die Zwischenwahlen hinaus anzuhalten.

Und nun soll die Lösung einfach darin bestehen, noch größer zuzuschlagen?

Cooper vertritt die Auffassung, dass die USA ihre Luftangriffe deutlich ausweiten müssen, wenn militärische Maßnahmen wirksam sein sollen. Ziel sei es, die iranische Raketenbedrohung erheblich zu schwächen und so die Pattsituation aufzubrechen. Dieser „Go-Big“-Ansatz, der zu mehreren von ihm entwickelten Optionen gehört, würde nach seiner Einschätzung außerdem den Bedarf an amerikanischer Abwehrmunition reduzieren, weil der Iran dann über geringere Angriffsmöglichkeiten verfügen würde.

Darin steckt zugleich ein deutliches Eingeständnis, das den früheren Behauptungen des Weißen Hauses widerspricht: Selbst nach fast einem halben Jahr Krieg wurde die iranische Raketenfähigkeit offenbar noch nicht entscheidend geschwächt.

Selbst der verstorbene Colin Powell hatte einst davor gewarnt, zu glauben, die nächste Eskalationsstufe werde das Problem schon lösen. Washington steckt erneut in einem selbstgewählten Krieg im Nahen Osten fest – und diese Erkenntnis scheint nun auch im Weißen Haus langsam anzukommen:

„Schicken Sie niemals Streitkräfte in einen Einsatz, wenn Sie nicht bereit sind, ihnen die Unterstützung zu geben, die sie zum Erfolg benötigen … Schrittweise Eskalation – ein bisschen tun, abwarten, was passiert, und dann noch ein bisschen mehr – ist ein Rezept für eine Katastrophe.“