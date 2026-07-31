Bill Gates soll von 2014 bis 2021 eine Q-Sicherheitsfreigabe besessen haben

Brendan Taylor

Senator Rand Paul erklärte am Mittwoch, dass Bill Gates sieben Jahre lang über eine Q-Sicherheitsfreigabe des US-Energieministeriums verfügt habe.

Während einer Senatsanhörung mit Dr. Anthony Fauci brachte er dazu ein Schreiben des Ministeriums in das offizielle Protokoll ein.

„Ich möchte um einstimmige Zustimmung bitten, ein Schreiben des Energieministeriums in das Protokoll aufzunehmen, das bestätigt, dass Bill Gates während der Amtszeit von Anthony Fauci von 2014 bis 2021 eine Q-Sicherheitsfreigabe erhielt“, sagte Paul. „Ohne Einwände wird es in das Protokoll aufgenommen.“

Die Anhörung vom 29. Juli vor dem Ausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des Senats wurde einberufen, um die Aussage von Fauci entgegenzunehmen, der das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten von 1984 bis 2022 leitete. Paul, der Vorsitzende des Ausschusses, untersucht seit Jahren die Ursprünge von COVID-19, die staatliche Finanzierung von Forschung im Zusammenhang mit Coronaviren sowie die Frage, ob Regierungsvertreter die sogenannte Gain-of-Function-Forschung korrekt dargestellt haben.

Pauls Bemerkung sorgte auf X rasch für Aufmerksamkeit. Nutzer verbreiteten einen Ausschnitt der Anhörung und stellten die Frage, warum ein Philanthrop eine derart hochrangige Sicherheitsfreigabe erhalten habe.

Rand Paul says Bill Gates was given Q-Clearance pic.twitter.com/omkgDN3Xn8 — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 29, 2026

Eine Q-Sicherheitsfreigabe ist eine Zugangsberechtigung des US-Energieministeriums, deren Prüfanforderungen mit denen einer Top-Secret-Freigabe vergleichbar sind. Sie kann eine Person dazu berechtigen, Zugang zu geheimen Informationen mit Bezug zu Nuklearangelegenheiten oder zur nationalen Sicherheit zu erhalten. Der Besitz einer solchen Freigabe belegt jedoch nicht, auf welche Dokumente, Programme oder Briefings eine Person tatsächlich Zugriff hatte.

Paul erklärte während der Anhörung nicht, weshalb Gates die Sicherheitsfreigabe erhielt, welche Regierungsaufgabe sie erforderlich machte oder ob sie mit dem öffentlichen Gesundheitswesen, der Bioverteidigung, Nukleartechnologie oder einer anderen Initiative in Zusammenhang stand.