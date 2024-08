Nabin Shrestha, MD, MPH, Facharzt für Infektionskrankheiten, und seine Kollegen an der Cleveland Clinic haben während der COVID-19-Pandemie laufende Studien mit Beschäftigten des Gesundheitswesens durchgeführt. In früheren Studien hatten sie festgestellt, dass in einigen Fällen die Teilnehmer umso anfälliger für Infektionen waren, je häufiger sie mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen geimpft worden waren. In dieser neuesten Studie, die in der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde, untersuchte das Team der Cleveland Clinic die generelle Fähigkeit des mRNA-COVID-19-Impfstoffs, vor COVID-19 zu schützen.

Auch hier untersuchten die Autoren prospektiv die kumulative Inzidenz von COVID-19 in den folgenden 17 Wochen, indem sie die Teilnehmer mit der COVID-19 mRNA-Impfstoff-Formulierung 2023-2024 impfen ließen. Um den tatsächlichen Schutz durch die COVID-19-mRNA-Impfung als zeitabhängige Kovariate zu analysieren, verwendeten die Ärzte der Cleveland Clinic eine Cox-Proportional-Hazards-Regression, bei der die zeitabhängigen Koeffizienten die Effekte vor und nach der Dominanz der JN.1-Linie trennten. Dr. Shrestha und seine Kollegen berücksichtigten auch die Bereitschaft, sich testen zu lassen, das Alter, das Geschlecht, die Pandemiephase, in der die letzte COVID-19-Episode auftrat, und die Anzahl der vorherigen Impfdosen als Schlüsselvariablen.

Was waren die Ergebnisse? Die Cleveland Clinic kam zu dem Schluss, dass die an der Cleveland Clinic beschäftigten Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter, die an dieser Studie teilnahmen, mit der COVID-19-mRNA-Formel 2023-2024 bestenfalls einen bescheidenen Schutz vor der vorherrschenden Verbreitung von JN.1 und danach keinen optimalen Schutz erhielten. TrialSite berichtete über diese Studiengruppe und ihre Ergebnisse, die nun erneut bestätigt wurden – das Risiko einer COVID-19-Infektion steigt mit der Anzahl der verabreichten mRNA-COVID-19-Impfstoffdosen.

Das Ergebnis

Die Autoren der Studie, an der 48.210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cleveland Clinic teilnahmen, berichten von insgesamt 2.462 (5,1 %) COVID-19-Fällen während der 17-wöchigen Beobachtungszeit. Bei der Berechnung der multivariaten Analyse stellten Dr. Shrestha und sein Team fest, dass der Impfstatus mit der Formel 2023-2024 mit einem signifikant geringeren Risiko für COVID-19 verbunden war, bevor die JN.1-Linie dominant wurde (Hazard Ratio = .58; 95% Konfidenzintervall [CI] = .49-.68; P <.001) und mit einem geringeren Risiko, das jedoch keine statistische Signifikanz erreichte, danach (Hazard Ratio = .81; 95% CI = .65-1.01; P =.06).

Cleveland Klinik

Mit einer geschätzten Impfstoffwirksamkeit von 42 % (95 % CI = 32-51), bevor die JN.1-Linie vorherrschend wurde, sank diese Zahl nach dem Auftreten der JN.1-Linie rasch auf 19 % (95 % CI = -1-35) und fiel sogar in den negativen Bereich wie in früheren Studien.

Es überrascht nicht, dass Personen, die zuvor mit einem XBB-Stamm oder einem neueren SARS-CoV-2-Stamm infiziert waren, ein geringeres Infektionsrisiko aufwiesen. Wie in früheren Studien stieg das Risiko einer COVID-19-Infektion “mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Impfdosen”.

Diese jüngste Studie, die nun von Experten begutachtet und in einer angesehenen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde (frühere Studien waren nur Vorabdrucke), ist eine bahnbrechende Enthüllung, die nicht ignoriert werden sollte.

Einschränkungen

Wie alle Beobachtungsstudien muss auch diese Studie im Kontext ihrer Einschränkungen verstanden werden. Obwohl die Gruppe diese große Kohorte von Beschäftigten des Gesundheitswesens während der gesamten Pandemie untersucht hat, ist beispielsweise eine der Grundannahmen des Cox-Modells mit proportionalen Hazards, dass sich der Effekt einer bestimmten Kovariate im Laufe der Zeit nicht ändert. Die Studie stellt keine Kausalität fest, sondern weist auf eine Korrelation hin.

Forschungsleiter/Investigator

