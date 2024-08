Warum israelische Soldaten vergewaltigen

Am 25. Oktober sagte der israelische Politiker Moshe Feiglin gegenüber Arutz Sheva-Israel National News: „Die Muslime haben keine Angst mehr vor uns.“

Es mag seltsam erscheinen, dass Feiglin das Element der Angst als entscheidend für das Wohlergehen Israels und sogar für sein Überleben ansieht.

Tatsächlich ist das Angst-Element direkt mit Israels Verhalten verknüpft und grundlegend für seinen politischen Diskurs.

Historisch gesehen hat Israel Massaker mit einer spezifischen politischen Strategie durchgeführt: um die gewünschte Angst zu erzeugen und die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Deir Yassin, Tantara und die über 70 dokumentierten Massaker während der palästinensischen Nakba oder Katastrophe sind dafür Beispiele.

Israel hat auch Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt genutzt, um ähnliche Ziele zu erreichen, Informationen zu erhalten oder den Willen der Gefangenen zu brechen.

Experten, die mit den Vereinten Nationen in Verbindung stehen, erklärten in einem am 5. August veröffentlichten Bericht, dass „diese Praktiken dazu bestimmt sind, Palästinenser für ihren Widerstand gegen die Besatzung zu bestrafen und sie individuell und kollektiv zu zerstören.“

Israels anhaltender Krieg im Gazastreifen hat all diese schrecklichen Strategien auf eine Art und Weise manifestiert, die in der Vergangenheit beispiellos war, sowohl in Bezug auf die weite Verbreitung als auch auf die Häufigkeit.

In einem Bericht mit dem Titel „Welcome to Hell“, der am 5. August veröffentlicht wurde, sagte die israelische Menschenrechtsgruppe B’tselem, dass Israels Haftanstalten „Einrichtungen sind, in denen jeder Insasse absichtlich harten, unerbittlichen Schmerzen und Leiden ausgesetzt ist, die als faktische Folterlager betrieben werden.“

Einige Tage später veröffentlichte die palästinensische Menschenrechtsgruppe Addameer ihren Bericht, der „dokumentierte Fälle von Folter, sexueller Gewalt und erniedrigender Behandlung“ sowie die „systematischen Missbräuche und Menschenrechtsverletzungen gegen Gefangene aus Gaza“ beschreibt. Wenn Vorfälle von Vergewaltigung, sexuellen Übergriffen und anderen Formen der Folter auf einer Karte markiert würden, würden sie ein großes geografisches Gebiet abdecken, in Gaza, im Westjordanland und in Israel selbst – insbesondere im berüchtigten Sde Teiman Lager.

Angesichts der Größe und Standorte der israelischen Armee zeigt gut dokumentiertes Beweismaterial für Vergewaltigungen und Folter, dass solche Taktiken nicht mit einem bestimmten Zweig des Militärs verbunden sind. Das bedeutet, dass die israelische Armee Folter als zentralisierte Strategie einsetzt.

Eine solche Strategie wird mit Persönlichkeiten wie Itamar Ben-Gvir, Israels nationalem Sicherheitsminister, in Verbindung gebracht. Seine aggressiven Aussagen, wie , dass palästinensische Gefangene „in den Kopf geschossen werden sollten, anstatt mehr Nahrung zu bekommen“, stehen in perfekter Übereinstimmung mit seinen ebenso gewalttätigen Handlungen: der Hungerpolitik gegenüber Gefangenen, der Normalisierung von Folter und der Verteidigung von Vergewaltigungen.

Aber Ben-Gvir hat diese folterhaften Politiken nicht eingeführt. Sie existierten schon Jahrzehnte vor ihm und wurden gegen Generationen palästinensischer Gefangener angewendet, denen nur wenige Rechte zugestanden wurden, im Vergleich zu den Rechten, die durch das internationale Recht, insbesondere die Vierte Genfer Konvention, verankert sind.

Aber warum foltert Israel Palästinenser in so großem Ausmaß?

Israels Kriege gegen die Palästinenser beruhen auf zwei Elementen: einem materiellen und einem psychologischen. Ersteres hat sich im anhaltenden Völkermord, der Tötung und Verwundung von Zehntausenden und der fast vollständigen Zerstörung von Gaza manifestiert.

Das psychologische Element hingegen zielt darauf ab, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen.

Law for Palestine, eine Rechtsanwaltsgruppe, veröffentlichte eine Datenbank mit über 500 Fällen, in denen israelische Führer, einschließlich Premierminister Benjamin Netanjahu, zum Völkermord in Gaza aufriefen.

Die meisten dieser Aussagen scheinen sich auf die Entmenschlichung der Palästinenser zu konzentrieren. Zum Beispiel war die Erklärung des israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog am 11. Oktober, dass „es keine unschuldigen Zivilisten in Gaza gibt“, Teil des kollektiven Todesurteils, das die Auslöschung der Palästinenser in den Augen der Israelis moralisch gerechtfertigt machte.

Netanjahus eigene unheilvolle biblische Anspielung, in der er israelische Soldaten aufforderte, sich an den Palästinensern zu rächen, indem er sagte: „Erinnere dich, was Amalek dir angetan hat“, war ebenfalls ein Freibrief für Massenmorde.

Indem sie sich entschieden, Palästinenser nicht als Menschen zu sehen, als Unschuldige, die ein Recht auf Leben und Sicherheit haben, hat Israel seiner Armee eine Carte Blanche erteilt, zu tun, was sie für richtig hält denen gegenüber, die der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant als „menschliche Tiere“ bezeichnete.

Das Massenmorden, die Aushungerung und die weitverbreitete Vergewaltigung und Folter von Palästinensern sind das natürliche Ergebnis dieser schockierenden Dialektik. Aber das eigentliche Ziel Israels ist nicht nur, Rache zu üben, obwohl Letzteres für Israels Wunsch nach nationaler Erholung von entscheidender Bedeutung war.

Indem es versucht, den Willen der Palästinenser durch Folter, Demütigung und Vergewaltigung zu brechen, will Israel eine andere Art der Abschreckung wiederherstellen, die es am 7. Oktober verloren hat.

Da es ihm nicht gelungen ist, eine militärische oder strategische Abschreckung wiederherzustellen, investiert Tel Aviv in psychologische Abschreckung, indem es das am 7. Oktober verletzte Angst-Element wiederherstellt.

Gefangene zu vergewaltigen, Videos der grausamen Taten zu leaken und dieselbe schreckliche Tat immer wieder zu wiederholen, ist alles Teil der israelischen Strategie – der Strategie, Angst zu verbreiten.

Aber Israel wird scheitern, einfach weil die Palästinenser bereits Erfolg darin hatten, Israels 76 Jahre alte Matrix der physischen Dominanz und mentalen Folter zu zerstören.

Der israelische Krieg gegen Gaza hat sich als der zerstörerischste und blutigste aller israelischen Kriege erwiesen. Doch die palästinensische Widerstandskraft wächst weiter, weil die Palästinenser keine passiven, sondern aktive Teilnehmer an der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft sind.

Wenn populärer Widerstand tatsächlich der Prozess der Selbstwiederherstellung ist, beweisen die Palästinenser in Gaza, dass sie trotz ihres unsäglichen Leids und ihrer Qualen als Ganzes hervorgehen und bereit sind, ihre Freiheit zu erringen, egal zu welchem Preis.

*

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist „Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Mein Vater war ein Freiheitskämpfer“ und „Die letzte Erde“. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.