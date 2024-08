Der Dritte Weltkrieg ist so nah, wie er nur sein kann. Man spürt, dass nur die ruhige Disziplin und die strategische Besonnenheit der russischen Führung verhindern, dass sich die Situation zu einer globalen Katastrophe ausweitet.

Es ist atemberaubend, was sich bei der Offensive in den Regionen Kursk und Belgorod der Russischen Föderation abspielt. Das ist so nah am Dritten Weltkrieg, wie es nur sein kann, wenn es nicht schon passiert ist.

In dieser Woche hat der amerikanische Präsident Joe Biden eine tiefe Verwicklung der USA in die Invasion der ukrainischen Streitkräfte in Russland zugegeben. Dieses selbstgefällige, beiläufige Eingeständnis ist schockierend. Biden erklärte gegenüber den Medien, dass seine Beamten in „ständigem Kontakt“ mit dem Kiewer Regime über die am 6. August begonnene Offensive standen. Biden fügte mit unverhohlener Freude hinzu, dass der Einmarsch den russischen Staatschef Wladimir Putin in ein „echtes Dilemma“ gestürzt habe.

Es scheint wahrscheinlich, dass die Sommeroffensive den gleichen unglücklichen Verlauf nehmen wird wie die letztjährige Offensive der Ukraine im Hauptkriegsgebiet Donbass, der Region, die früher zur Ostukraine gehörte, heute aber rechtlich Teil der Russischen Föderation ist. Die Offensive im letzten Sommer wurde für die ukrainischen Streitkräfte zu einem Desaster, da die überlegene russische Verteidigung sie dezimierte. Wie bei der Offensive in diesem Sommer wurden die anfänglichen Erfolge in den westlichen Medien hochgespielt. Doch der Optimismus weicht der Realität, dass die russischen Streitkräfte den grenzüberschreitenden Vorstoß eindämmen und die ukrainischen Truppen schließlich vertreiben werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die ukrainische Seite in den letzten 10 Tagen über 2.000 Opfer zu beklagen hatte und schwere Verluste an zerstörtem NATO-Militärgerät hinnehmen musste.

Dennoch ist es alarmierend, was das von der NATO unterstützte Regime unternommen hat. Es ist das erste Mal seit dem Großen Vaterländischen Krieg, als Nazideutschland einen völkermörderischen Krieg führte, dass Russland von einem ausländischen Feind überfallen wurde. Ironischerweise fand der Wendepunkt in diesem Krieg in der Region Kursk statt, als die Rote Armee die Wehrmacht besiegte.

Die Symbolik der heutigen Ereignisse in Kursk und Belgorod ist entsetzlich. Hier haben wir es mit ukrainischen Kämpfern zu tun, die das Dritte Reich verherrlichen und Nazi-Helme tragen, während sie die russische Zivilbevölkerung terrorisieren. Videoaufnahmen zeigen den gezielten Beschuss von zivilen Häusern und Wohnblocks in einer Art und Weise, die man nur als Kampagne der verbrannten Erde bezeichnen kann. Bis zu 200.000 Zivilisten sind aus den Regionen Kursk und Belgorod evakuiert worden.

Die Invasionstruppe ist mit NATO-Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüstet. Dies ist ein unglaubliches Echo der Geschichte, als deutsche, britische und amerikanische Panzer auf russischem Boden marodierten und Städte und Dörfer terrorisierten. Darüber hinaus gibt es zuverlässige Berichte, wonach die feindliche Infanterie neben den ukrainischen Neonazis aus NATO-Spezialeinheiten aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Polen besteht.

In kurzen und schockierenden Worten: Die NATO ist mit einer Terrorkampagne nach dem Vorbild von Nazideutschland in Russland eingefallen.

Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten behaupten offiziell, dass sie nicht involviert sind und dass das Kiewer Regime diesen Angriff eigenständig unternommen hat.

Diese unschuldige Behauptung ist verachtenswert. Diese Doppelzüngigkeit dauert schon viel zu lange an. Seit dem CIA-Putsch in Kiew im Jahr 2014, der im Februar 2022 in einem offenen Krieg gipfelte, hat der Westen eine Stellvertretertruppe bis an die Zähne bewaffnet, um Russland anzugreifen. Die Offensivfähigkeit westlicher Waffen hat sich unaufhaltsam erhöht, bis zu dem Punkt, an dem Washington, London, Paris und Berlin Langstreckenraketen liefern, um tief in Russland einzuschlagen. Nicht nur das, sie erlauben auch öffentlich den Einsatz dieser Waffen.

Die NATO-Seite hat Kampfpanzer und in den letzten Wochen F-16-Kampfjets geliefert, die potenziell nuklearfähig sind. Berichten zufolge erwägt Biden in dieser Woche, die Lieferung von JASSM-Luftabwehrraketen mit einer Reichweite von über 350 Kilometern zu genehmigen. Die Entfernung von Sudscha in Kursk, das Berichten zufolge diese Woche von der NATO-Seite eingenommen wurde, nach Moskau beträgt knapp über 600 km.

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass es sich bei dem Einmarsch in Russland um eine von der NATO-Führung abgesegnete Offensive handelt. Das hat auch Joe Biden unbeholfen zugegeben.

Das Kiewer Regime hat auch zugegeben, dass seine westlichen Gönner an der Planung des Einmarsches beteiligt waren.

Darüber hinaus erklärte Nikolai Patruschew, ein hochrangiger russischer Geheimdienstler, dass die NATO an der Invasion beteiligt ist.

Ehemalige Pentagon-Analysten sind sich ebenfalls einig, dass das Kiewer Regime für die Durchführung eines solch kühnen militärischen Unterfangens Geheimdienstinformationen und Logistik aus den USA und anderen NATO-Staaten benötigt hätte.

Das strategische Ziel ist zweifelhaft. Der Blitzangriff mag in den westlichen Medien für sensationelle Schlagzeilen gesorgt haben und den Eindruck erweckt haben, die Ukraine sei erfolgreich. Solche Vorstellungen werden jedoch nur von kurzer Dauer sein, da die russischen Streitkräfte den Feind trotz einer ukrainischen Kommandozentrale, die angeblich in Sudzha eingerichtet wurde, mit vernichtender Feuerkraft unter Beschuss nehmen.

Selbst in westlichen Medienberichten wird eingeräumt, dass sich die anfänglichen ukrainischen und NATO-Erfolge verlangsamen. In westlichen Berichten wird auch die Sorge geäußert, dass der vergebliche Vorstoß die ohnehin schon überforderten ukrainischen Linien in der Hauptkampfregion Donbass nur noch weiter schwächen und Russlands Vormarsch in der Ukraine beschleunigen wird. Moskau deutet an, dass es ohne Unterbrechung weiter vorrücken wird, um das Kiewer Regime zu besiegen.

Wie bei der Kursk-Offensive Nazi-Deutschlands wird sich zeigen, dass das von der NATO unterstützte Regime sein Blatt leichtfertig überspielt hat. Die letzten Reserven seiner besten Bataillone erleiden in Kursk schwere Verluste.

Aus der Sicht Russlands stellt die NATO-Invasion an sich keine ernsthafte Bedrohung dar. Sie ist eine barbarische Verletzung des russischen Territoriums und seiner Bürger. Aber der Angriff an sich stellt in keiner Weise eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar. Er wird mit aller Härte behandelt werden. Wie unser Kolumnist Finian Cunningham diese Woche schrieb, kann man ihn am besten als einen verzweifelten letzten Versuch des NATO-Vertreters bezeichnen, die Würfel zu werfen.

Rechtlich gesehen hat Russland nach dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen jedes Recht, militärische Vergeltungsmaßnahmen gegen all diejenigen zu ergreifen, die an dem jüngsten Angriff auf sein Hoheitsgebiet beteiligt waren. Potenziell könnte das bedeuten, dass Russlands Militär die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere NATO-Staaten angreift.

Dies ist so nah am Dritten Weltkrieg, wie es nur sein kann. Man hat das Gefühl, dass nur die ruhige Disziplin und die strategische Besonnenheit der russischen Führung verhindern, dass sich die Situation zu einer globalen Katastrophe ausweitet. Im Gegensatz dazu kann man sich vorstellen, wie die amerikanische und die NATO-Führung reagieren würden, wenn der Schuh auf der anderen Seite drückt und Russland irgendwie offensive Angriffe auf ihrem Boden inszeniert.

Es ist gut, Ruhe zu bewahren. Das Kiewer Regime bricht aufgrund von Korruption und Willkür zusammen, und die russischen Streitkräfte gehen unaufhaltsam daran, dieses Regime zu stürzen. Kursk und Belgorod sind – obwohl abscheulich – Provokationen zur Eskalation des Konflikts. Es sind die kollabierenden Westmächte, die einen totalen Krieg brauchen, um ihren Hals vor einem systematischen, historischen Scheitern zu retten.

Allerdings gibt es ein teuflisches Dilemma. Es besteht die Gefahr, dass die rücksichtslosen, verzweifelten und losgelösten westlichen Eliten ihre Irrationalität noch verstärken und Russland noch mehr provozieren. Dies geschieht, weil Moskau zu stoisch und zurückhaltend ist.

Typisch für diese Irrationalität ist dieser Artikel für den Atlantic Council mit der Überschrift: „Der Einmarsch der Ukraine in Russland lässt Wladimir Putins letzte rote Linien verschwinden“.

In dem Artikel, der zweifellos Teile des westlichen strategischen Denkens widerspiegelt, heißt es spöttisch: „Der Vormarsch der ukrainischen Armee nach Russland … zeigt die Leere von Wladimir Putins roten Linien und die Torheit der Betonung des Westens auf Eskalationsmanagement.“

In einer abschreckenden Schlussfolgerung heißt es weiter: „Jetzt, da das ukrainische Militär die letzte von Putins roten Linien überschritten hat und in Russland einmarschiert ist, ohne den Dritten Weltkrieg auszulösen, gibt es keine Ausreden mehr, um [Kiews] Fähigkeit zur Selbstverteidigung einzuschränken oder der Ukraine die Waffen zu verweigern, die sie braucht, um den Krieg zu gewinnen.“

Die Eindämmung der NATO-Invasion durch Russland wird also nicht als Realitätsprüfung eines verrückten Angriffs gesehen. Vielmehr ermutigt sie den westlichen Imperialismus, sein kriminelles Spiel mit der Weltsicherheit fortzusetzen.

In diesem Fall könnte der Zeitpunkt gekommen sein, an dem Russland auf eine Weise Vergeltung üben muss, die der NATO-Feind versteht. Russlands begründete Zurückhaltung wird irrsinnigerweise als Schwäche fehlinterpretiert, was den Wahnsinn der NATO weiter anheizt.

Wladimir Putin bemerkte einmal, dass er in seiner Jugend in St. Petersburg mit Rüpeln am besten fertig wurde, indem er ihnen auf die Nase schlug, bevor sie aus dem Ruder liefen.

Wie die Unverschämtheit von Biden und anderen westlichen Staats- und Regierungschefs in dieser Woche zeigt, ist die bösartige Arroganz der USA und der NATO gegenüber Russland die eines unerträglichen Tyrannen, der immer dreister agiert, weil er ungestraft bleibt.