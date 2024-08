USA oder China, wer ist wirklich demokratisch? Amerikanische Oligarchie vs. chinesische “beratende Demokratie”

Während Wissenschaftler zu dem Schluss kommen, dass die USA eine Oligarchie sind, die von großen Konzernen geführt wird, hat China ein einzigartiges System der “Volksdemokratie im Gesamtprozess” entwickelt. Und so funktioniert es.

Wen wollen wir anführen? Wer ist angesichts von Völkermord, regionalen Kriegen und Rekorden beim Klimawandel ein sicheres Paar?

Heute gibt es eine Alternative zu der von den USA geführten internationalen Ordnung, in deren Mittelpunkt China steht.

Ein westliches Meinungsforschungsinstitut, Edelman Trust Barometer, stellte fest, dass China das Land ist, das weltweit am meisten Vertrauen in seine Regierung hat.

Bis auf eine Ausnahme hat China seit 2018 jedes Jahr den Spitzenplatz inne, mit einem umfassenden Vertrauensindex von 79 im Jahr 2024. Die USA liegen nur noch bei 46.

Die Menschen in den USA sind jedoch im Nachteil. Wie kann ihr Vertrauen in die Regierung in einem Duopolsystem stark sein, das am überzeugendsten ist, wenn die Bevölkerung am stärksten polarisiert ist? Dass die Regierungen in einem solchen System, das auf Teilen und Erobern beruht, nicht die Zustimmungsrate Chinas erreichen können, ist praktisch eingebaut.

Die US-Wahl im November sollte der bisher härteste Test für die Wahl des “kleineren Übels” werden. Donald Trump – der Israel so sehr unterstützte, dass er die US-Botschaft unter Verletzung des Völkerrechts in das besetzte Jerusalem verlegte – sollte gegen den Völkermörder Joe antreten, der die Botschaft dort behielt, während er Israel bei den Massakern an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen mit Waffen unterstützte.

Stattdessen nahm Kamala Harris Bidens Platz ein. Sie steht auf der Seite der Republikaner, was das völkermörderische israelische Regime angeht, und trägt heute die Verantwortung für dessen Verbrechen, gleich nach Biden. Aber man sagt uns, sie stehe für den Wandel.

Laut einer berühmten Studie, die von Wissenschaftlern der Princeton und der Northwestern University gemeinsam verfasst wurde, hat die Beteiligung der Bürger am Prozess der liberalen Demokratie in den USA “wenig oder keinen unabhängigen Einfluss” auf die Regierungspolitik.

Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die US-Eliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, einen erheblichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben”.

In China hingegen werden die Eliten und die organisierten Gruppen, die die Interessen der Wirtschaft vertreten, unten gehalten und sind der Regierung untergeordnet. Was westliche Kritiker als “autoritäres” System bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine andere Form der Demokratie, die nicht im Namen einer wohlhabenden Minderheit, sondern “im Interesse der großen Mehrheit” geführt wird.

Chinas früherer Staatschef Deng Xiaoping ließ zwar ab der Reform und Öffnung von 1978 die Marktkräfte im Lande zu, bestand aber darauf, dass der Staat sie kontrolliert. Deng sagte über Märkte: “Wenn sie dem Sozialismus dienen, sind sie sozialistisch; wenn sie dem Kapitalismus dienen, sind sie kapitalistisch”.

In den Vereinigten Staaten jedoch hören die Politiker nicht auf das Volk. Und warum sollten sie auch? Wie kann das System eine “repräsentative Demokratie” sein, wenn ein Kandidat ohne viel Geld keine Wahl gewinnen kann?

US-Politiker wissen, wem sie gefallen müssen. Wie die akademische Studie über die US-Oligarchie gezeigt hat, sind in der so genannten “repräsentativen Demokratie” in Washington die einzigen, die wirklich vertreten werden, die Großunternehmen.

China ist wirklich anders.

Chinas System der “beratenden Demokratie”

In China wird die Beteiligung und Vertretung der Bürger aktiv angestrebt, und zu diesem Zweck wurden entsprechende Kanäle eingerichtet.

Die chinesische Plattform “Message Board for Leaders” (MBL) verbindet die Bevölkerung mit Regierungsbeamten auf lokaler und ministerieller Ebene. Seit seiner Einführung im Jahr 2006 bis 2021 hat der “Briefkasten des Bürgermeisters” bereits mehr als 2,3 Millionen Forderungen, Anliegen und Beschwerden bearbeitet.

Eine weitere landesweite Initiative der chinesischen Regierung, die Hotline 12345, nimmt allein in Peking täglich mehr als 50 000 Kontakte über Telefon, Internet und neue Medien auf, um Fragen des täglichen Lebens zu klären. Über 85 % der Anliegen werden gelöst.

Auf der Grundlage dieser Initiative, die auf das Feedback der Bevölkerung reagiert, hat Peking in seine Prioritätenliste für 2022 17 “große Frustrationen” der Anwohner aufgenommen. Dazu gehörten unzureichende Aufzüge in alten Gebäuden und unzureichende Dienstleistungen für Wohngebäude. In der Folge wurden fast 100 Maßnahmen eingeführt und mehr als 400 wichtige Aufgaben erledigt. Was die Aufzüge betrifft, so wurden 1.322 installiert.

Auf diese Weise folgt die chinesische Regierung dem Grundsatz “vom Volk für das Volk” (oder “von den Massen für die Massen”). Darüber hinaus stellen MBL, 12345 und die vielen anderen offiziellen Plattformen eine technologisch moderne Möglichkeit dar, die Stimme des Volkes zu verstärken.

In der heutigen Zeit betont Chinas Präsident Xi Jinping die Bedeutung dessen, was er “beratende Demokratie” nennt. In seinem 2014 erschienenen Buch The Governance of China (Band 2) schrieb Xi, dass die beratende Demokratie “eine wichtige Verkörperung der Massenlinie der Partei ist”.

“Wir müssen jeden Mechanismus, jeden Kanal und jede Methode nutzen, um umfassende Konsultationen zu den wichtigsten Fragen der Reform, der Entwicklung und der Stabilität und insbesondere zu den Fragen, die die unmittelbaren Interessen der Menschen betreffen, durchzuführen”, sagte Xi.

Die Kommunistische Partei Chinas setzte dies im Jahr 2020 in die Praxis um, als der Entwurf ihres 14. Fünfjahresplans (von 2021 bis 2025) zum ersten Mal online zur öffentlichen Konsultation gestellt wurde. Die breite Öffentlichkeit konnte sich an der Planung ihrer eigenen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beteiligen und vom 16. bis 29. August 2020 mehr als eine Million Vorschläge einreichen, von denen über 1.000 Meinungen und Anregungen berücksichtigt wurden.

Die rasante Entwicklung der neuen Technologien erleichtert die Informationsübermittlung. Chen Liang, außerordentlicher Professor an der School of Marxism der Shanghai Jiao Tong University, erklärte:

“Die Meinungen, Ansichten und Forderungen der Menschen können digitalisiert, visualisiert und kontextualisiert werden, und die Effizienz, Präzision und Wissenschaftlichkeit der demokratischen Entscheidungsfindung kann kontinuierlich verbessert werden. … Die Menschen können ihre Ansichten und Meinungen schnell, überregional und kostengünstig zum Ausdruck bringen und Einfluss auf das politische und gesellschaftliche Leben an der Basis, auf regionaler und sogar auf nationaler Ebene nehmen”.

Im Jahr 2016 hatte Präsident Xi die Weichen gestellt, indem er erklärte, dass die Parteikader “lernen müssen, die Linie der Massen über das Internet zu verfolgen … [und] zu verstehen, was die Massen denken und hoffen, gute Ideen und Vorschläge zu sammeln und aktiv auf die Anliegen der Netizens zu reagieren”.

Für die weniger technikaffinen Menschen gibt es die Party-Masses Service Center, von den kleinsten Dörfern bis zu den großen Stadtblöcken von Shanghai. Diese sind in den Farben Weiß und Rot gehalten und laden jeden ein, mit einer Beschwerde oder einem Vorschlag zu kommen.

China hat auch lokale Verbindungsstellen für die Gesetzgebung eingerichtet, in denen “Abgeordnete aus der Bevölkerung Gesetzesentwürfe diskutieren und Vorschläge aus der Öffentlichkeit sammeln”.

Es gibt 45 nationale und 6.500 provinziale und kommunale “Durchgangszüge”, die die Bürger mit Chinas höchster gesetzgebender Instanz, dem Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses (NVK), verbinden. Lokale Verbindungsstationen für die Gesetzgebung dienen als Kontaktstellen und Sammelstellen für die öffentliche Meinung zu nationalen Gesetzesentwürfen.

Seit dem Start der Büros im Juli 2015 bis November 2023 wurden mehr als 3.100 Ideen zur Gestaltung oder Überarbeitung der nationalen Gesetzgebung aufgenommen.

Das Bestreben, weitere Wege zu finden, um dem Volk zu dienen, wurde in einer Rede deutlich, die Präsident Xi zu Ehren des 60-jährigen Bestehens des NVK hielt:

“Wir müssen die Volksdemokratie ausbauen, indem wir die demokratischen Systeme verbessern, die Formen der Demokratie bereichern und mehr Kanäle für die Ausübung der Demokratie schaffen, und wir müssen eine breitere, geordnete politische Beteiligung der Bürger auf allen Ebenen und in allen Bereichen ermöglichen, um eine Volksdemokratie zu entwickeln, die weitreichend, umfassend und in der Praxis verfeinert ist.

“Bei allen Initiativen des Landes müssen wir die Massenlinie der Partei umsetzen, enge Beziehungen zu den Menschen aufbauen, auf sie zugehen, ihre Erwartungen erfüllen und die Probleme lösen, die sie am meisten, unmittelbarsten und praktischsten betreffen, um die Weisheit und die Kraft der größtmöglichen Mehrheit des Volkes zu bündeln”.

Chinas “gründliche Säuberung” von Korruption

Kurz nach seinem Amtsantritt als neuer Präsident Chinas im Jahr 2013 leitete Xi Jinping ein hartes Vorgehen gegen die Korruption ein. Mit dieser “Massenkampagne”, die als “gründliche Säuberung” bezeichnet wurde, wollte Xi die seit langem bestehenden Probleme im Land angehen und die “vier Formen der Dekadenz“ ins Visier nehmen: “Formalismus, Bürokratismus, Hedonismus und Extravaganz”.

Auf einer Studientagung von Provinz- und Ministerialbeamten im Jahr 2022 wiederholte Xi das Thema mit den Worten: “Alle Parteimitglieder sollten stets enge Beziehungen zum Volk pflegen und die Kritik und Kontrolle des Volkes akzeptieren”.

Dies waren keine leeren Worte. Die Anti-Korruptionskampagne war sehr ernst gemeint.

So wurde beispielsweise der ehemalige Vizebürgermeister der Provinz Shanxi, Zhang Zhongsheng, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er Bestechungsgelder in Höhe von 1,04 Milliarden Yuan (160 Millionen Dollar) angenommen hatte.

In China ist niemand über das Gesetz erhaben. Selbst Chinas ehemaliger Justizminister Tang Yijun musste feststellen, dass er nicht zu privilegiert war, um immun zu sein. Im Jahr 2024 gaben die Antikorruptionsbehörden bekannt, dass gegen ihn “wegen des Verdachts schwerer Verstöße gegen die Disziplin und das Gesetz” ermittelt werde.

Ein weiterer ehemaliger Justizminister, Fu Zhenghua, wurde im Jahr 2022 wegen Korruption zu einer Todesstrafe auf Bewährung verurteilt.

Bei der Bekämpfung der Korruption wird keine besondere Nachsicht mit denjenigen geübt, die über die meiste Macht und Autorität verfügen und daher dem Volk gegenüber am verantwortlichsten sind.

Die Politik der Korruptionsbekämpfung wurde mit der Entschlossenheit

verfolgt, “lieber ein paar Tausend zu kränken, als 1,4 Milliarden zu enttäuschen”.

Die Kommunistische Partei Chinas ist sich darüber im Klaren, dass der Grundsatz “vom Volk für das Volk” in seiner Anwendung leiden würde, wenn die Vertreter des Volkes nicht nahe am Volk wären und sich nicht auf das Volk konzentrierten, sondern sich selbst über das Volk stellen würden, dem sie dienen.

Wie Präsident Xi betont hat, müssen daher diejenigen, die Macht haben, Verantwortung tragen, diejenigen, die Verantwortung tragen, müssen Verantwortung übernehmen, und diejenigen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein weiteres Beispiel ist Zhang Hongli, ehemaliger leitender Vizepräsident der nach konsolidierten Vermögenswerten größten Bank der Welt, der staatlichen Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zhang wurde wegen der Annahme von Bestechungsgeldern verhaftet.

Gegen Lou Wenlong, einen ehemaligen Vizepräsidenten der drittgrößten Bank der Welt, der staatlichen Agricultural Bank of China (ABC), wurde ebenfalls wegen Korruption ermittelt.

Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, dass leitende Angestellte großer US-Banken an der Wall Street wegen Korruption verhaftet werden. (Tatsächlich haben sie 2008 die Wirtschaft zum Absturz gebracht, nur um von der Regierung gerettet zu werden).

Stattdessen, so schrieb die Watchdog-Website Wall Street on Parade, darf Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, trotz der fünf Anklagepunkte gegen ihn an der Spitze dieser staatlich versicherten Bank bleiben, obwohl er die schlimmsten Bankenskandale in der Geschichte der USA geleitet hat”.

Im Jahr 2023 erlebten die Vereinigten Staaten den zweitgrößten Bankenzusammenbruch ihrer Geschichte, als die First Republic Bank zusammenbrach. Können Sie erraten, welcher Bank mehr als 200 Milliarden Dollar an First-Republic-Vermögenswerten anvertraut wurden und die bei diesem Geschäft einen Gewinn von fast 3 Milliarden Dollar erzielte? Sie haben es erraten: JPMorgan Chase.

Im Gegensatz zu JPMorgan handelt es sich bei Chinas Großbanken wie ICBC und ABC jedoch um staatliche Unternehmen, die unter der Kontrolle der Regierung und damit des Volkes stehen.

Im Hinblick auf eine “gesunde Entwicklung” des Kapitals betonte Präsident Xi: “Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Gewinnstreben, das dem Kapital innewohnt, reguliert und eingeschränkt werden muss; andernfalls wird die ungezügelte Entwicklung des Kapitals der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unseres Landes unschätzbaren Schaden zufügen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson argumentiert, dass Chinas Kontrolle über das Kapital genau der Grund ist, warum es im Westen als “autoritär” verteufelt wird.

“Es gibt nur einen Weg, um zu verhindern, dass sich eine Oligarchie entwickelt, während die Menschen immer reicher werden, und das ist ein starker Staat”, sagte Hudson. “Man braucht einen starken Zentralstaat, um eine Demokratie zu haben. [Die Amerikaner nennen das Sozialismus und sagen, das sei das Gegenteil von Demokratie, nämlich ein Staat, der den Vereinigten Staaten gegenüber loyal ist, die US-Politik verfolgt und die Wirtschaft von den US-Banken finanzieren lässt.

In den USA war es nicht nur der republikanische Präsident Ronald Reagan, sondern auch der demokratische Präsident Bill Clinton, der erklärte, dass “die Ära der großen Regierung vorbei ist“. Stattdessen hat das Großkapital das Sagen.

China hingegen diszipliniert, lenkt und kontrolliert sogar das Großkapital im Namen des Volkes.

Gewalt, Kriminalität und Überwachung

Bei der Diskussion über den Zustand der amerikanischen “Demokratie” darf man die brutale Gewalt des amerikanischen Staates nicht vergessen.

In den USA hat die Polizei in den letzten zehn Jahren jährlich mehr als 1.000 Nordamerikaner getötet, im Jahr 2023 werden es 1.247 Opfer sein.

Viele US-Polizeibehörden trainieren mit dem israelischen Apartheidregime und leihen sich dessen Taktiken gegen das besetzte palästinensische Volk.

Im Jahr 2023 gab es in den Vereinigten Staaten alle 6,6 Stunden einen Polizistenmord. In China gab es überhaupt keine, und das schon seit Jahren nicht mehr.

Einmal mehr hat das chinesische Volk ein Mitspracherecht bei der Überwachung der Sicherheitsorgane. Die allgemeine Vorschrift des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verweist auf die Bedeutung der Akzeptanz der Überwachung durch das Volk durch die Sicherheitsorgane mittels ihrer “Petitionsarbeit”.

Die Petitionsarbeit in China (oder “Briefe und Anrufe”) ist ein anderer Begriff für Bürger, die sich an Behörden wenden und Vorschläge, Meinungen oder Beschwerden vorbringen, die von den zuständigen Behörden bearbeitet werden sollen.

Laut dem Regierungsdokument aus dem Jahr 2022:

“Bei den ersten Petitionen in Form von Vorschlägen und Stellungnahmen werden diejenigen, die zur Vervollkommnung der Politik, zur Verbesserung der Arbeit und zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen, dem Parteikomitee oder der Regierung auf derselben Ebene zur Entscheidungsfindung vorgelegt oder an die Organe oder Einheiten, die für die Behandlung der Angelegenheit zuständig sind, zur Prüfung weitergeleitet.

Was die chinesische Polizei betrifft, so heißt es in den Bestimmungen:

“Die Petitionsarbeit der öffentlichen Sicherheit ist ein wichtiger Teil der Massenarbeit der Organe der öffentlichen Sicherheit. Sie ist eine wichtige Aufgabe für die Organe der öffentlichen Sicherheit, um die sozialen Bedingungen und die öffentliche Meinung zu verstehen, Meinungen und Vorschläge zu hören, die Qualität und Effektivität der Strafverfolgung zu testen und die Rechte und Interessen der Massen zu schützen. Es ist ein wichtiger Weg für die öffentlichen Sicherheitsorgane, die Massenüberwachung zu akzeptieren, die Standards der Strafverfolgung zu verbessern, den Arbeitsstil zu verbessern und die Teambildung zu stärken.

Die Überwachung der chinesischen Regierung durch das Volk, die so genannte “Massenüberwachung”, ist im Westen völlig ungewohnt und könnte als Überwachung missverstanden werden.

In China gibt es eine durchdringende Überwachung, und das Ergebnis ist, dass das Land extrem sicher ist und es fast keine Gewaltverbrechen gibt. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es eine weitreichende Überwachung, aber sie ist extrem gewalttätig. In wessen Auftrag überwacht die jeweilige Regierung also?

Wie die Wahlen in China funktionieren

Eine Antwort könnte in der Analyse der tiefgreifenden Unterschiede zwischen China und den USA in Bezug auf die Rolle des Geldes in der Politik und die damit verbundene Beeinträchtigung der Demokratie zu finden sein.

In China werden Wahlen abgehalten, und um eine echte Vertretung zu gewährleisten, ist Lobbyarbeit oder Wahlwerbung nicht erlaubt.

Nach den Grundsätzen demokratischer Wahlen, die auf den Prinzipien des allgemeinen Wahlrechts, gleicher Rechte, mehrerer Kandidaten und geheimer Abstimmung beruhen, werden die Abgeordneten der Volkskongresse auf Gemeinde- und Kreisebene vom chinesischen Volk gewählt.

Diese Abgeordneten, die den Bürgern am nächsten stehen, machen 94 % der Gesamtzahl auf nationaler Ebene aus und sind mit der Wahl der Vertreter der höheren Ebenen betraut. Die Abgeordneten der Volkskongresse auf Gemeinde- und Kreisebene wählen die Abgeordneten der Volkskongresse der Städte; diese wiederum wählen die Abgeordneten auf Provinzebene, die wiederum die Abgeordneten auf nationaler Ebene wählen.

Von der Basis an geht es in China ausschließlich um Leistungsprinzipien. Jahrzehntelange praktische Erfahrung, in der Regel mit immer größeren Bevölkerungsgruppen, sorgt für eine immer größere Kompetenz, denn die Kandidaten erhalten die Spitzenpositionen, die eine solche Kapazität erfordern.

Auf jeder Ebene berät Chinas wichtigstes Beratungsgremium, die Politische Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC), die wichtigste “Denkfabrik” der Regierung, den Nationalen Volkskongress, wie er dem Volk besser dienen kann.

In den jährlich im März stattfindenden “Zwei Sitzungen” treffen sich der NVK und der CPPCC, um den Entwicklungsweg des Landes festzulegen.

Der CPPCC fungiert als weitere Brücke zwischen der Regierung und dem Volk. In ihm sind 34 Interessengruppen vertreten, die einen breiten Querschnitt der chinesischen Gesellschaft repräsentieren. Sie erstellen Berichte, geben Feedback und unterbreiten Vorschläge und Einsichten für das öffentliche Wohl.

In einem Fall aus dem Jahr 2013 schlug die Demokratische Bauern- und Arbeiterpartei Chinas, eine der acht nicht-kommunistischen Parteien Chinas, die Bildung eines koordinierten Netzwerks auf nationaler Ebene vor, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen.

China ging dann von seinem Aktionsplan zur Luftreinhaltung aus, um bis 2017 eine historische Verringerung der Luftverschmutzung durch Feinstaub um 35-40 % zu erreichen.

Chinas Umweltschutz und “grünes BIP”

In ihrem Buch Will China Save the Planet? beschreibt die prominente US-amerikanische Umweltschützerin Barbara Finamore, wie China “ernsthaft seine Mondlandung startete” und die großzügigsten Kaufsubventionen für Elektrofahrzeuge (offiziell als New Energy Vehicles bezeichnet) von allen Ländern der Erde außer Norwegen (das 0,4 % der Bevölkerung Chinas hat) anbietet.

Chinas beratende Aufmerksamkeit für die Umwelt hat sich seitdem noch verstärkt. Die repräsentativen Gruppen des CPPCC wählten einen Vorschlag zur Senkung der Kohlenstoffemissionen im Bauwesen als ihren Vorschlag für 2022. Gleichzeitig wurde mit der “Gruppe für Umwelt und natürliche Ressourcen” die erste neue Gruppe seit 1993 in das Gremium aufgenommen.

Bereits Anfang der 1990er Jahre richtete die chinesische Regierung ihr Umweltbeschwerdesystem ein. Im Zeitraum 2001 bis 2006 beantworteten die lokalen Umweltbehörden Beschwerden in Form von Briefen im Durchschnitt zu 86-96 %, und die Quote der Antworten auf Besuche lag bei 75-86 %.

Xi Jinping war zuvor Sekretär des Kommunistischen Parteikomitees der Provinz Zhejiang und damit dessen ranghöchster Beamter. Im Jahr 2005 setzte sich Xi für “nicht nur ein BIP, sondern auch ein grünes BIP” ein, wie er es in seiner Zeitungskolumne beschrieb. Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Berechnung des grünen BIP haben schließlich nur Zhejiang und eine weitere Provinz ihre Ergebnisse veröffentlicht.

Im Jahr 2010 stellten Wissenschaftler fest, dass Chinas Umweltbeschwerdesystem als “direkte Verbindung zwischen der Öffentlichkeit und der Regierung mit einem geschlossenen Kreislauf aus Meldung, Annahme, Entsorgung und Rückmeldung” erfolgreich war.

Ein weiterer Kanal, die telefonische Beschwerde-Hotline 12369, wurde 2009 eingerichtet, um der Öffentlichkeit die Meldung von Umweltverschmutzungsproblemen zu ermöglichen.

Im Jahr 2015 hat sich Chinas allgegenwärtige Messaging-App WeChat an der Meldung von Umweltbeschwerden beteiligt. 2017 wurde das System online gestellt und “die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Meldung von Umweltproblemen erheblich verbessert“, schreiben führende Wissenschaftler.

Was die Reaktionsfähigkeit der Regierung angeht, “so zeigen die Ergebnisse der Analyse von Paneldaten aus 295 chinesischen Städten zwischen 2018 und 2020, dass die Berichterstattung über Umweltbeschwerden erheblich zur Verbesserung der atmosphärischen Umweltqualität beiträgt”, so die Schlussfolgerung der wissenschaftlichen Experten.

David Fishman, ein Experte für Chinas Energiesektor, stellte im Juli fest, dass, “solange der Trend der letzten Monate eines rückläufigen jährlichen Kohleverbrauchs anhält, im Juli 2024 weniger Kohle verbraucht wird als im Juli 2023, wodurch sichergestellt wird, dass der Juli 2023 als Chinas Kohle-Höchststand in die Geschichtsbücher eingeht”.

Dies ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass der weltweit heißeste Tag, der jemals gemessen wurde, im Juli war.

Bereits 2015 hatte China laut UN-Klimachefin Christiana Figueres eine “unbestrittene Führungsrolle” bei der Entwicklung erneuerbarer Energien erreicht.

Die USA haben “aufgeholt”, obwohl, wie Olivier Petitjean von der Beobachtungsstelle für multinationale Unternehmen es ausdrückte, “man nicht hoffen kann, die Klimakrise zu bewältigen, ohne die Macht der Unternehmen zu bekämpfen” – etwas, was von der US-Regierung nicht erwartet werden kann.

Auch China sieht sich dem Druck der Interessenvertreter fossiler Brennstoffe ausgesetzt. Dies lag jedoch weniger an der Gier der Unternehmen als vielmehr an den Betreibern, die angesichts der extremen Auswirkungen des Klimawandels um ihren Lebensunterhalt kämpfen und dabei an verfahrenstechnische Grenzen stoßen.

Im Jahr 2021 “kauften sie Kohle zu einem wirklich hohen Preis und verkauften Strom zu einem festen, niedrigen Preis”, erklärte Fishman. “Und so kam es Ende 2021 zu massiven Stromausfällen im ganzen Land mit Kohlekraftwerken, die zwar über eine große Kapazität verfügten, aber nicht in der Lage waren, genug Geld zu verdienen, um Kohle zu kaufen und ihre Vorräte aufzufüllen, um Strom zu erzeugen.

Dies ist ein weiterer Anreiz für China, den Übergang zu erneuerbaren Energietechnologien voranzutreiben. Und da das Großkapital unterhalb der Regierung gehalten wird, hat die Industrie für fossile Brennstoffe in China nicht annähernd die Macht, sich dem Wandel zu widersetzen, die sie in den USA hat.

Um Platz für erneuerbare Energien zu schaffen, werden die meisten Kohlekraftwerke durch Flexibilitätsnachrüstungen in der Lage sein, in Intervallen von etwa 8-10 Stunden von der vollen Leistung auf unter 30 % und zurück herunterzufahren. Aus Gründen der nationalen Sicherheit erhalten diese Kraftwerke bereits Kapazitätszahlungen, um ihre Verluste zu decken, während sie gleichzeitig weniger Strom als nötig erzeugen und in Zukunft weniger Strom produzieren werden.

Das Eingreifen der chinesischen Regierung zum Wohle der Allgemeinheit zeigt sich also nicht nur in der Verpflichtung zu Investitionen in E-Fahrzeuge, sondern auch in der Sanierung der privaten Stromversorgungsquellen.

In der Zwischenzeit haben die USA mit 100 %igen Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge und 50 %igen Zöllen auf chinesische Solarpaneele geantwortet.

US-Imperialismus gegen chinesischen Sozialismus

Die Wahrheit über den chinesischen Sozialismus, im Gegensatz zum US-Imperialismus, ist, dass Chinas Priorität die Innenpolitik ist. Der Schwerpunkt liegt auf dem Volk, was durch die Politik der Massenlinie verkörpert wird. Vom Volk für das Volk; Demokratie ist grundlegend.

In der Tat hat Präsident Xi betont: “Ohne Demokratie gibt es keinen Sozialismus, keine sozialistische Modernisierung und keine nationale Verjüngung”.

Während China seine Armee im eigenen Land hält, wo die Menschen sind, unterstützen US-Politiker auf beiden Seiten derselben Wahlmünze das völkermordende israelische Regime, das palästinensische Kinder massakriert, um die imperialen Interessen der USA in Westasien durchzusetzen.

Der US-Regierung geht es letztlich nicht um die “Legitimität”, weil der nordamerikanischen Bevölkerung ein System der beratenden Demokratie vorenthalten wurde.

Die US-Regierung konzentriert sich stattdessen auf die Maximierung von Unternehmensgewinnen, die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und die Vorbereitung auf weitere Kriege.

Autor

Simon Turner ist Schriftsteller und geopolitischer Analyst mit Sitz in den Niederlanden. Er schreibt für die Orinoco Tribune und Popular Resistance.