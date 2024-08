Die britische ARIA prüft Optionen zur aktiven Kühlung der Erde

Die von der DARPA inspirierte britische Advanced Research and Invention Agency (ARIA) erforscht derzeit „Optionen zur aktiven Kühlung der Erde“.

In einem Update-Post von letzter Woche hob ARIA die Veröffentlichung von drei Forschungsarbeiten für klimabezogene Programme hervor.

Neben „Forecasting Tipping Points“ (Vorhersage von Kipppunkten) und „Synthetic Plants for a Sustainable Future“ (Synthetische Pflanzen für eine nachhaltige Zukunft) hat ARIA auch die These „Exploring Options for Actively Cooling the Earth“ (Optionen für eine aktive Kühlung der Erde erforschen) veröffentlicht, die den Bereich eines der ARIA-Programme mit der Bezeichnung „Managing our climate and weather through responsible engineering“ (Unser Klima und Wetter durch verantwortungsbewusste Technik steuern) eingrenzt.

Laut ARIA-Programmdirektor Mark Symes, der die These „Exploring Options for Actively Cooling the Earth“ (Optionen für eine aktive Kühlung der Erde erforschen) verfasst hat:

“Das übergeordnete Ziel dieses Programms ist die Beantwortung grundlegender Fragen zur Praktikabilität, Messbarkeit und Kontrollierbarkeit von Technologien, die eines Tages zur aktiven Kühlung der Erde eingesetzt werden könnten.“ ARIA, Erforschung von Optionen zur aktiven Kühlung der Erde, Mai 2024

Die Argumentation von ARIA, die Erde aktiv kühlen zu wollen, basiert auf der Überzeugung, dass die derzeitigen Pläne zur Bekämpfung des Klimawandels nicht ausreichen, um das Ziel einer globalen Erwärmung von 1,5°C zu erreichen, und dass es andere unumkehrbare Kipppunkte geben könnte, wie „das Schmelzen des arktischen Wintermeereises […] das Absterben des Amazonas-Regenwaldes und der daraus resultierende Verlust von Ökosystemen sowie der Zusammenbruch der großen landbasierten Eisschilde, was zu einem signifikanten globalen Anstieg des Meeresspiegels führt.“

Zur Annahme der 1,5°C-Grenze heißt es in der ARIA-These: „Angesichts der Einschätzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), dass eine globale Erwärmung von mehr als 1. 5°C über dem vorindustriellen Niveau wahrscheinlich ist (selbst wenn verstärkte Maßnahmen es der Welt ermöglichen, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen), und dass das Tempo und das Ausmaß der bisherigen Maßnahmen sowie die derzeitigen Pläne nicht ausreichen, um den Klimawandel zu bewältigen, wird zunehmend darüber diskutiert, ob die Gesellschaft Zeit für die Dekarbonisierung gewinnen muss, indem sie bestimmte Variablen manipuliert, um die globalen Temperaturen kurz- bis mittelfristig zu senken.“

„1,5 Grad, oder 2,7 Grad Fahrenheit, basieren auf keiner wissenschaftlichen Berechnung. Sie stellen keinen bestimmten planetarischen Schwellenwert oder ökologischen Kipppunkt dar.” The Atlantic, 1,5 Grad war nie das Ende der Welt: Das berühmteste Klimaziel wird kläglich missverstanden, Februar 2023

Letztes Jahr sagte der neu ernannte Leiter des IPCC, Jim Skea: „Die Welt wird nicht untergehen, wenn sie sich um mehr als 1,5 Grad erwärmt. Es wird jedoch eine gefährlichere Welt sein.“

Und einem Bericht von The Atlantic zufolge beruhte das 1,5-Grad-Ziel nie auf einer wissenschaftlichen Berechnung; “es wurde erstmals während der internationalen Klimaverhandlungen als moralisches Statement vorgeschlagen, eine Absage an die Idee, dass die Welt einige Störungen und Leiden in Kauf nehmen könnte, um fossile Brennstoffe noch ein bisschen länger zu verbrennen.“

Das 1,5°C-Ziel stellte nie eine Schwelle oder einen Kipppunkt dar, dennoch hält ARIA an der „Besorgnis über Klima-Kipppunkte (abrupte Veränderungen im Klimasystem der Erde) fest, die zu im Wesentlichen irreversiblen, störenden Veränderungen auf regionaler oder globaler Ebene führen können , wenn die globale Temperatur bestimmte Schwellenwerte für eine gewisse Zeit überschreitet “.

Für ARIA hat die Dekarbonisierung langfristig immer noch oberste Priorität, aber die britische Forschungs- und Entwicklungsagentur zieht eine aktive Kühlung des Planeten als kurzfristige Lösung ernsthaft in Betracht, um Zeit zu gewinnen, bis die langfristigen Dekarbonisierungsbemühungen Wirkung zeigen.

“Ansätze wie die Injektion von stratosphärischem Aerosol, die Aufhellung von Meereswolken, die Erhöhung des Reflexionsvermögens der Erdoberfläche (z. B. durch das Nachwachsen von Eisschilden) und der Bau von weltraumgestützten Reflektoren, die einen Teil des einfallenden Sonnenlichts von der Erde abschirmen, wurden als mögliche Methoden zur Kühlung der Erde vorgeschlagen.“ ARIA, Erforschung von Optionen zur aktiven Kühlung der Erde, Mai 2024

Symes’ breiterer Raum der Möglichkeiten vom Dezember umfasste auch Studien zu folgenden Themen:

Das Blockieren der Sonne als mögliches Mittel zur Abkühlung der globalen Landtemperaturen.

als mögliches Mittel zur Abkühlung der globalen Landtemperaturen. Techniken des Solar Radiation Management (SRM) , die „einen kleinen Prozentsatz des Sonnenlichts und der Wärme in den Weltraum zurück reflektieren“.

, die „einen kleinen Prozentsatz des Sonnenlichts und der Wärme in den Weltraum zurück reflektieren“. „Ausdünnung der Zirruswolken“, wodurch theoretisch mehr langwellige Strahlung in den Weltraum entweichen könnte.

Wenn einer der oben genannten Ansätze rücksichtslos und ohne Kenntnis der langfristigen Auswirkungen durchgeführt würde, könnten die Folgen verheerend sein.

Laut ARIA „bestehen derzeit viele unzureichend eingeschränkte Risiken im Zusammenhang mit den oben genannten Ansätzen, insbesondere im Hinblick auf den Umfang und das Ausmaß ihrer Nebenwirkungen, die verschiedene Teile der Welt ungleichmäßig treffen können“.

Symes befürchtet, dass aktive Maßnahmen zur globalen Abkühlung, sollten sie erfolgreich umgesetzt werden, die gesamte Netto-Null-Agenda zunichte machen könnten.

„Bedenken bestehen auch in Bezug auf das moralische Risiko und das Ausmaß, in dem die Entwicklung der Fähigkeit, die globalen Temperaturen zu senken, ohne die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu senken (d. h. „die Symptome zu behandeln, aber nicht die Krankheit“), den Anreiz verringert, den Netto-Nullpunkt zu erreichen und/oder Kohlendioxid rechtzeitig aus der Atmosphäre zu entfernen“, heißt es in der ARIA-These.

“Wir sehen einen Bedarf für ein Programm, das kleine, kontrollierte, geografisch begrenzte Feldversuche mit Technologien durchführt, die eines Tages dazu beitragen könnten, die globalen Temperaturen zu senken.“ ARIA, Erforschung von Optionen zur aktiven Kühlung der Erde, Mai 2024

Die These von der aktiven Kühlung der Erde zielt jedoch nicht darauf ab, eine der extremen Maßnahmen sofort umzusetzen, sondern vielmehr zu untersuchen, welche Art von Forschung erforderlich ist, und kleine, kontrollierte, geografisch begrenzte Experimente durchzuführen.

Wie ARIA es ausdrückt: „Diese Versuche sind nicht als Sprungbrett für den Einsatz gedacht, sondern sollen grundlegende Fragen zur Praktikabilität, Messbarkeit und Kontrollierbarkeit der vorgeschlagenen Ansätze beantworten, und zwar dort, wo weitere Versuche in Innenräumen diese Antworten nicht mehr liefern können.“

Zu den wichtigsten Grundsätzen der Versuche gehören:

“Ein Hauptziel des Programms wird es sein, eine Kultur der völligen Offenheit für Feldversuche in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten und deren Ergebnisse zu etablieren, ähnlich wie die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) für den Austausch bewährter Verfahren in der Luftfahrtindustrie eintritt.“ ARIA, Erforschung von Optionen zur aktiven Kühlung der Erde, Mai 2024

Am 6. Dezember veröffentlichte ARIA eine Fragerunde mit Symes und ARIA-CEO Ilan Gur, in der sie sich zu den ursprünglichen Forschungsmöglichkeiten äußerten.

Beide stimmten darin überein, dass Dekarbonisierung und Netto-Nullstellung „am wichtigsten für die Bekämpfung des Klimawandels“ seien.

Symes argumentierte jedoch, dass:

“Selbst wenn wir morgen aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen, und kein CO₂ mehr aus menschlicher Aktivität in die Atmosphäre gelangen würde, würde sich die Welt aufgrund des CO₂, das sich bereits in der Atmosphäre befindet, weiter erwärmen.”

Gur sagte, er wolle von Wissenschaftlern und Ingenieuren wissen, „wie wir verantwortungsvoll in Klima- und Wettersysteme eingreifen können“, und warnte gleichzeitig davor, dass klimatechnische Experimente durchgeführt werden könnten, „ohne dass sie wissenschaftlich untermauert sind“.

„Wir sollten auch erkennen, dass die technologischen Möglichkeiten und der Wunsch, in Klima- und Wettersysteme einzugreifen, weltweit zunehmen“, sagte Gur und fügte hinzu:

“Es besteht die Gefahr, dass klimatechnische Experimente durchgeführt werden, ohne dass die wissenschaftlichen Grundlagen dafür vorhanden sind.”

„Das Vereinigte Königreich ist in einer einzigartigen Position, um unser Verständnis dieser Ansätze zu verbessern und einen Rahmen für ihre Entwicklung und verantwortungsvolle Nutzung zu schaffen“, so der ARIA-Chef abschließend.

ARIA ist eine ressortunabhängige öffentliche Einrichtung, die vom britischen Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie gefördert wird und sich selbst als „eine Agentur zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, die wissenschaftliche und technologische Durchbrüche ermöglicht, von denen jeder profitieren kann“ bezeichnet, indem sie „Wissenschaftler befähigt, an die Grenzen des Möglichen zu gehen“.

Im vergangenen September sagte der Gründungsgeschäftsführer Ilan Gur über ARIA : „Aus politischer Sicht wurde ARIA nach dem Vorbild der DARPA aufgebaut – der Förderorganisation in den USA, die ganze neue Bereiche wie die Computertechnik, das Internet, die GPS-Technologie und in jüngster Zeit die mRNA katalysiert hat.“

Zuvor war Gur Direktor bei der US-amerikanischen Advanced Research Projects Agency for Energy (ARPA-E). Neben seiner Tätigkeit als Schmidt Futures Innovation Fellow ist er auch Gründer von Activate.org, einer in den USA ansässigen Organisation, die Wissenschaftler und Ingenieure dabei unterstützt, bahnbrechende Forschungsergebnisse auf den Markt zu bringen.

In diesem Monat hat ARIA den Start von Förderaufrufen für zwei neue Programme bekannt gegeben – „Robot Dexterity“ und „Precision Neurotechnologies“.

Eine neue Aufforderung zur Einreichung von Fördermitteln für das ARIA-Programm „Safeguarded AI“, das zunächst 5,4 Mio. £ (6,9 Mio. $) bereitstellt, um den praktischen Wert der „Gatekeeper-KI“ in bereichsspezifischen Umgebungen und Anwendungen zu demonstrieren, vom Ausgleich von Stromnetzen bis zur Optimierung klinischer Studien.