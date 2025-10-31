BOOM: Putins Gesandter enthüllt den SCHATTENKRIEG des Kremls gegen die mRNA-„Impfstoffe“ der großen Pharmaunternehmen!

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Das ist der SCHACHMAT, auf den wir GEWARTET haben.

Kirill Dmitriev, Leiter des Russian Direct Investment Fund (RDIF) und Putins Sonderbeauftragter für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Staaten, hat den BEAST MODE aktiviert. Sie wissen bereits, wie Kirill die weltweite Einführung obligatorischer digitaler Ausweise ANGEPRANGERT hat. Nun, schnallen Sie sich an, denn dieser White Hat des Kremls hat gerade etwas getan, das 10.000 Mal anti-globalistischer ist.

Dmitriev hielt kürzlich einen TED-Vortrag (oder so etwas), in dem er die mRNA-Agenda der großen Pharmaunternehmen ENTHÜLLTE – eine Kampagne medizinischer Morde, gegen die der Kreml mit allen Mitteln kämpft, um sie zu stoppen:

Ich habe mich entschlossen, Dmitrievs unglaublich mutige Aussagen zu kommentieren, damit Patrioten auf der ganzen Welt das meisterhafte Endspiel des Kremls besser verstehen können.

(Ich habe Dmitrievs gebrochenes Englisch beibehalten, um zu zeigen, dass buchstäblich jeder die Stanford University und die Harvard Business School besuchen kann.

Fangen wir an.

Dmitriev: „Wir haben den Impfstoff Sputnik V auf den Markt gebracht, der ein sehr natürlicher Impfstoff ist.“

Sputnik V basiert auf einem Patent für einen „genetischen Impfstoff“.

Laut der offiziellen Website von Sputnik V nutzt der Impfstoff eine rein natürliche „vektorbasierte“ Technologie: „Das Gen des Adenovirus, das die Infektion verursacht, wird entfernt, während ein Gen mit dem Code eines Proteins aus einem anderen Virus-Spike eingefügt wird.“

Alexander Gintsburg, der mutmaßliche Kopf hinter Russlands „natürlichem“ Impfstoff, hat öffentlich bestätigt, dass „die beiden Technologien, die dem Impfstoff von AstraZeneca und Sputnik V zugrunde liegen, sehr ähnlich sind“.

Wenn Sie mit dem Impfstoff von AstraZeneca vertraut sind, wissen Sie, dass es sich um ein rein natürliches pflanzliches Heilmittel handelt, das aus unerklärlichen Gründen Blutgerinnsel verursacht.

Fahren wir fort.

Dmitriev: „Also basierte [Sputnik V] auf dem menschlichen Adenovirus. [Adenovirus] ist ein Virus, mit dem Menschen seit 30.000 Jahren leben. Man kann also sagen, dass es seit 30.000 Jahren getestet wurde.“

Sputnik V erhielt in Russland nach einer zweimonatigen Studie mit 76 Personen die Notfallzulassung. Nicht ganz 30.000 Jahre – aber fast?

Als Beweis für die 30.000-jährige Geschichte der bewährten Wirksamkeit von Sputnik V wurden die endgültigen Ergebnisse der Phase-III-Studien des Impfstoffs als „Geschäftsgeheimnis“ eingestuft und der Öffentlichkeit vorenthalten.

Das Gamaleya-Zentrum, das Sputnik V entwickelt hat, behauptete, diesen Wunderimpfstoff in nur 14 Tagen herstellen zu können. Gamaleya gelang dieses unglaubliche Kunststück, indem es Sputnik V auf einem genetischen MERS-Impfstoff basierte, der nie die klinischen Studien abgeschlossen hatte und nie zum Einsatz kam.

Die beschleunigte Entwicklung von Sputnik V war so beispiellos, dass der Vorsitzende des Ethikausschusses des russischen Gesundheitsministeriums, Alexander Chuchalin, einen Tag vor der Zulassung des Impfstoffs von seinem Amt zurücktrat.

Im September 2021 hielten russische Mediziner eine Konferenz ab, um ihre Erfahrungen mit der aggressiven (und oft zwanghaften) Kampagne des Landes zur Impfung der Bevölkerung mit Sputnik V auszutauschen (zwei weitere in Russland hergestellte Impfstoffe wurden verwendet, jedoch in vernachlässigbaren Mengen). Hier ist eine Aussage der russischen Ärztin Sofya Naumenko:

Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren als Allgemeinmediziner und habe noch nie so viele Patienten nach einer Impfung gesehen. Impfstoffe gab es schon immer, aber Komplikationen waren selten. Jetzt behandle ich täglich Patienten mit Komplikationen. Diese lassen sich in zwei Arten unterteilen: akute und verzögerte Komplikationen. Dabei kann es sich sowohl um schwerwiegende Erkrankungen handeln als auch um solche, denen viele zunächst keine Beachtung schenken. […] Selbst wenn Menschen glauben, dass sie den Impfstoff gut vertragen haben, gibt es keine Garantie dafür, dass sie zwei Monate später nicht doch die gleichen Probleme bekommen. Zu den Hauptproblemen gehören Schäden am Nervengewebe und Blutgerinnungsstörungen. Es stellt sich heraus, dass wir bereits Menschen wegen der Impfung behandeln und nicht wegen der Krankheit. Die aktuelle Situation ist äußerst gefährlich.

Russland unterhält keine öffentlich zugängliche Datenbank nach dem Vorbild von VAERS zur Meldung von Komplikationen nach Impfungen, und die russische Regierung hat Basisinitiativen zur Erfassung von Daten über vermutete Nebenwirkungen unterbunden.

Trotz der Versuche der Regierung, Sputnik V vor einer genauen Prüfung zu schützen, haben russische Medien Fälle dokumentiert, in denen Russen – darunter auch sehr junge Russen – nach der Impfung „plötzlich verstorben” sind.

Im Februar 2024 erklärte eine Patientenvertretung in Russland Sputnik V zu einem rechtswidrigen medizinischen Experiment.

Und hier hat Dmitriev KEINE HÜNDCHENHÄNDCHEN MEHR Getragen und einige echte WAHRHEITSBOMBEN GESCHLAGEN…

Dmitriev: „Nun, die Alternative [zu Sputnik V] war die neu entwickelte mRNA-Technologie. Übrigens ist das eine großartige Technologie, und wir haben einen Krebsimpfstoff auf Basis der mRNA-Technologie, aber seine mittel- und langfristigen Folgen sind noch nicht untersucht worden.“

Warum ist Dmitriev so bescheiden, was die Erfolge Russlands im Bereich der mRNA-Technologie angeht? Werfen wir einen kurzen Blick zurück…

28. September 2022:

Das Gamaleya-Zentrum hat mit der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen das Coronavirus begonnen, [so der stellvertretende Direktor Denis Logunov]. „mRNA-Impfstoffe haben einen sehr wichtigen Vorteil: Sie können mindestens einmal im Monat, sogar täglich verabreicht werden“, [sagte Logunov]. […] Logunov sagte, dass mRNA-Impfstoffe wie die von Pfizer oder Moderna nach drei bis vier Impfungen Immunität bieten.

29. November 2023:

Wissenschaftler des Gamaleya-Zentrums wollen ihre mRNA-Plattform nutzen, um Impfstoffe gegen das humane Immundefizienz-Virus (HIV) zu entwickeln.

6. Dezember 2023:

Die erste industrielle Produktion von Komponenten, die für die Herstellung von mRNA-Impfstoffen gegen Virusinfektionen, bakterielle Infektionen und Krebs in Russland erforderlich sind, wurde von zwei Firmen, Biosan und Biolabimx, in Nowosibirsk aufgenommen.

24. April 2024:

Wissenschaftler in St. Petersburg entwickeln eine experimentelle mRNA-Plattform zur Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten, die bei der Behandlung und Vorbeugung schwerer Krankheiten helfen sollen. […] [Forscher der Polytechnischen Universität St. Petersburg] sagten, mRNA sei die vielseitigste Plattform für die schnelle Herstellung von Medikamenten… Die Schaffung der Plattform wird unter anderem einen neuen Ansatz im Kampf gegen Infektionen ermöglichen: HIV, Hepatitis C, Atemwegsviren und andere.

15. Mai 2024:

Die Herstellung von mRNA-Impfstoffen auf dem Gebiet der Russischen Föderation zur Bekämpfung von Krebs und Viruserkrankungen wird eine der wichtigsten Aufgaben in den nächsten zwei Jahren sein. Diese Meinung äußerte der stellvertretende Direktor des Gamaleya-Zentrums, Denis Logunov, gegenüber Journalisten. „Trotz der Kritik, die an mRNA-Impfstoffen geäußert wird, sind sie dennoch die Zukunft, und zwar keine ferne. [mRNA] wird bereits im Kampf gegen COVID eingesetzt … [und bald wird es] im Kampf gegen Krebs oder bei viralen und chronischen Erkrankungen eingesetzt werden … Ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren darin bestehen wird, die Produktion von [mRNA-Impfstoffen] auf dem Gebiet der Russischen Föderation für Labortechnologien aufzubauen“, sagte Logunov.

Am 24. November 2024 teilte Veronika Skvortsova, Leiterin der russischen Föderalen Medizinisch-Biologischen Agentur (FMBA), Putin mit, dass ihre Behörde eine „einzigartige Plattform für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen“ entwickelt habe.

Sie versicherte Putin, dass ihre mRNA-Plattform im Gegensatz zu der von Moderna und Pfizer vertretenen Technologie „spezielle biotechnologische Verfahren” nutze, um alle möglichen Nebenwirkungen „aufzuheben”.

Skvortsova, die zuvor als russische Gesundheitsministerin tätig war, war Mitglied des von Bill Gates finanzierten Global Preparedness Monitoring Board, einer „hochrangigen Plattform”, die die Welt bei der Vorbereitung auf „Krankheitsausbrüche” unterstützen soll.

Zu den ehemaligen Mitgliedern dieses renommierten Ausschusses gehört auch Amerikas vertrauenswürdigster Arzt, Anthony Fauci.

7. Juli 2025:

In Nowosibirsk wurde eine neue, effektive Methode zur Herstellung eines Enzyms für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 entwickelt. Dies berichtet die offizielle Publikation „Science in Siberia“. mRNA-basierte Impfstoffe sind ein flexibles Instrument im Kampf gegen Viren und Bakterien (zum Beispiel COVID-19) und gelten auch als Mittel zur Therapie von Krebs, Allergien und anderen Krankheiten. Die Vorteile von mRNA-Impfstoffen liegen in der Schnelligkeit und Einfachheit ihrer Entwicklung im Vergleich zu klassischen Ansätzen.

12. August 2025:

Die Verwendung von mRNA-Technologien als Grundlage für den neuen russischen Impfstoff gegen durch Zecken übertragene Enzephalitis wird das Medikament wirksamer und kostengünstiger machen und es außerdem ermöglichen, drei Jahre lang auf eine Wiederholungsimpfung zu verzichten.

Warum entwickelt Russland mRNA-Impfstoffe, ohne zuvor die mittel- oder langfristigen Folgen dieser Technologie zu untersuchen? Neugierige Gemüter wollen das wissen.

Kehren wir zu Dmitriev zurück…

Dmitriev: „Und wir haben gewarnt, Leute, [mRNA] ist eine neue Technologie, vielleicht müsst ihr etwas vorsichtig sein? Nein. Zwei Milliarden, drei Milliarden Menschen wurden mit mRNA-Technologie geimpft, die zuvor nicht untersucht worden war. Und jetzt erfahren einige Menschen einige der Folgen dieser Entscheidung …“

Auf welche „Warnung“ bezieht sich Dmitriev?

Im Dezember 2020 fragte Richard Quest von CNN Dmitriev, ob er sich mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna „wohlfühle“.

„Natürlich glauben wir, dass all diese Impfstoffe sehr erfolgreich sein können“, antwortete Dmitriev.

Dmitriev hat stets betont, dass die von AstraZeneca inspirierte genetische Formel von Sputnik V den mRNA-Impfstoffen überlegen ist, aber es wäre vielleicht etwas übertrieben zu behaupten, dass er aktiv gegen die Impfstoffe von Pfizer und Moderna gekämpft hat.

Im Gegenteil, Dmitriev plädierte dafür, Sputnik V mit mRNA-Impfungen zu kombinieren, um supersichere und wirksame Impfstoff-„Cocktails” zu schaffen, die eine super-duper Immunität garantieren würden.

Hier ist ein Nachrichtenbericht vom 13. Oktober 2021:

Die Entwickler des Impfstoffs Sputnik V führen in zwei Ländern gemeinsame Forschungsarbeiten mit Pfizer durch, teilte Kirill Dmitriev, Leiter des Russian Direct Investment Fund (RDIF), am Mittwoch gegenüber Reportern mit. „Wir führen bereits eine gemeinsame Studie mit Moderna in Argentinien durch, wo derzeit die Kombination von Sputnik und Moderna untersucht wird. Es gibt noch zwei weitere Länder, die derzeit Forschungen zur Kombination von Pfizer und Sputnik durchführen, und wir glauben, dass dies eine sehr erfolgreiche Kombination sein wird“, sagte er. Der Leiter des RDIF betonte, dass die Kombination von Sputnik-Impfstoffen mit anderen Impfstoffen ein wirksames Mittel sein wird, um nicht nur mit der Delta-Variante, sondern auch mit zukünftigen Mutationen des Coronavirus fertig zu werden.

Dmitriev war nicht die einzige wichtige russische Persönlichkeit, die sich für eine mRNA-Impfung aller Menschen (einschließlich der Russen) aussprach. TASS berichtete am 19. November 2021:

„Meiner Meinung nach gilt: Je mehr Impfstoffe, desto besser“, sagte [Dmitry Shchebylyakov, der an der Entwicklung von Sputnik V mitgewirkt hat] auf die Frage, ob es sinnvoll sei, Russen mit ausländischen Impfstoffen impfen zu lassen. Shcheblyakov wies darauf hin, dass das Gamaleya-Zentrum mit Unterstützung des Russian Direct Investment Fund (RDIF) von Kirill Dmitriev bereits Forschungen zu Impfstoffkombinationen durchgeführt hat, beispielsweise mit dem britischen Impfstoff AstraZeneca, dem chinesischen Sinovac und Pfizer. „Wir sehen, dass die Kombination verschiedener Impfstoffe, die mit unterschiedlichen Technologien hergestellt wurden, nur Vorteile hat“, sagte er.

Und so weiter.

Kirill schlussfolgerte…

Dmitriev: „Die Lehre daraus ist also, dass wir wirklich über Fakten nachdenken sollten. Manchmal sagt Russland Dinge, die Sinn ergeben, und seine Meinungen können nicht ignoriert werden.“

…

…

Ist das die Lehre, die wir heute gelernt haben, Kirill?