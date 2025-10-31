Schlangen vor Lebensmittelbanken werden in ganz Amerika bereits länger

Michsel Snyder

Es passiert bereits. Es wurde viel darüber geredet, dass die Nachfrage in den überforderten Lebensmittelbanken Amerikas stark ansteigen wird, sobald die Mittel für das Lebensmittelmarkenprogramm Anfang November auslaufen. Doch die Wahrheit ist: Wir erleben diesen Ansturm bereits. Was wird also passieren, wenn der aktuelle Regierungsstillstand noch lange andauert?

An einem recenten Abend schlängelte sich die Schlange vor einer Lebensmittelbank in der Innenstadt von Kansas City „durch den Parkplatz, eine Auffahrt hinunter und bis auf die Straße“.

„Die Nachfrage nach kostenlosen Lebensmitteln schießt in Kansas City in die Höhe, da Entlassungen zunehmen, die Lebensmittelinflation hartnäckig hoch bleibt und die bundesstaatliche Lebensmittelhilfe von der Trump-Regierung gekürzt wird.“

„Julie McCaw, Geschäftsführerin von Redemptorist, nannte die Situation ‚alarmierend‘. Familien mit arbeitenden Eltern, Senioren und Menschen, die einfach keine Arbeit finden, wenden sich zunehmend an Hilfsstellen wie die ihre.“

Traurigerweise ist das erst der Anfang.

An einem Standort in San Francisco erstrecken sich die Schlangen „typischerweise über einen ganzen Stadtblock“, aber der Präsident und CEO dieser Einrichtung räumt offen ein, dass die Schlangen „bald noch länger werden“…

„Jede Woche, als Präsident und CEO der San Francisco Social Justice Nonprofit-Organisation Glide, gehe ich an den Schlangen von Menschen vorbei, die auf unser kostenloses Essensprogramm warten. Diese Schlangen erstrecken sich typischerweise über einen Stadtblock.“

„Sie werden bald noch länger werden.„

Wenn Sie in den kommenden Wochen gezwungen sein sollten, eine Lebensmittelbank aufzusuchen, würde ich Ihnen empfehlen, sehr früh dort zu sein.

Denn wenn die Lebensmittel einmal weg sind, gibt es nichts mehr zu verteilen.

Genau das geschah kürzlich bei der Capital Area Food Bank in Maryland, aber glücklicherweise kam gerade noch rechtzeitig ein LKW mit weiteren Lieferungen an…

„Die Capital Area Food Bank begann den Morgen mit 300 Boxen, genug für 150 Familien, um je zwei Boxen zu erhalten. Noch vor der halben Ausgabezeit waren sie ausverkauft.“

„Jubel brach aus, als ein weiterer LKW in den Einkaufszentrum-Parkplatz einfuhr. Bundesangestellte in einer Schlange, die sich um das Einkaufszentrum und in die Wohngegend schlängelte, klatschten und jubelten, als sie sahen, dass Verstärkung am Notfall-Lebensmittelverteilungsort eintraf.“

Wenn die Schlange vor dieser Lebensmittelbank jetzt schon lang genug ist, um ein Einkaufszentrum zu umschließen, wie wird sie dann in ein paar Wochen aussehen?

In New Mexico bezieht mehr als ein Fünftel der gesamten Bevölkerung Lebensmittelmarken, und die Nachfrage bei den örtlichen Lebensmittelbanken steigt rapide an…

„Marissa Brown, die die Verteilung der Roadrunner Food Bank leitet, sagt, die Schlange sei wöchentlich um etwa 50 Haushalte auf 225 angewachsen. Sie schätzte, dass eine Schlange, die früher meist aus Obdachlosen mit Einkaufswagen bestand, jetzt wohl zu 60 % aus Menschen mit festem Wohnsitz besteht.“

„Wir sehen einfach, dass mehr unserer Nachbarn mit Wohnung ebenfalls kommen, weil es für alle einfach schwer ist„, sagte Brown gegenüber Source New Mexico. „Wir sind wirklich froh, dass wir die Reichweite auf anyone ausdehnen können, der sie braucht, aber sie hat sich certainly ausgedehnt.“

Im benachbarten Texas ist ein ähnlicher Nachfrageschub zu verzeichnen.

Tatsächlich wird berichtet, dass die Schlangen in Lebensmittelbanken im gesamten Bundesstaat „jeden Tag länger werden„…

„Die West Texas Food Bank schlägt Alarm. Während der Shutdown der Bundesregierung andauert, fragen sich Tausende West Texans – einschließlich Bundesangestellter und Familien, die auf SNAP-Leistungen angewiesen sind – wie sie Essen auf den Tisch bringen sollen.“

„Die Food Bank springt ein, um die Lücke zu füllen, aber die Regale leeren sich schneller, als sie wieder aufgefüllt werden können. Die Nachfrage ist in den 19 von der Organisation bedienten Counties in die Höhe geschnellt, und die Schlangen werden jeden Tag länger.“

„Wir sehen Angst in den Augen der Menschen„, sagte Libby Stephens, CEO der West Texas Food Bank, in einer Pressemitteilung. „Eltern werden Mahlzeiten auslassen, damit ihre Kinder essen können. Familien, die immer diejenigen waren, die Hilfe gaben, werden sich plötzlich in der Situation wiederfinden, darum bitten zu müssen. Wir werden alles tun, was wir können, aber unsere Ressourcen sind bereits bis zum Äußersten ausgereizt. Wir brauchen dringender denn je die Hilfe der Gemeinschaft.“

So etwas haben wir schon lange nicht mehr gesehen.

In der Hauptstadt unseres Landes stellen sich Bundesangestellte, die plötzlich ohne Gehaltsschecks dastehen, bei einer Lebensmittelbank im Südosten Washingtons für kostenlose Lebensmittel und Vorräte an…

„Bundesangestellte stellten sich am Freitag um die Ecke vor der Capital Area Food Bank im Südosten Washingtons D.C. an, nachdem sie ihren ersten vollen Gehaltsscheck seit Beginn des nun 24-tägigen Regierungsstillstands verpasst hatten.“

„Die Lebensmittelbank, die speziell für Bundesangestellte eingerichtet wurde, versorgte am Freitag über 250 Bundesangestellte mit Lebensmittelboxen, Haushaltswaren und Hygieneartikeln.“

Deshalb ist es so wichtig, immer einen beträchtlichen Notfallfonds zu haben.

Wenn Sie plötzlich Ihren Job verlieren oder eine vorübergehende Notsituation eintritt, müssen Sie immer noch Ihre Rechnungen bezahlen und Ihre Familie ernähren können.

Ja, es ist großartig, dass es diese Lebensmittelbanken gibt.

Aber sie können auch nur so viel tun.

Wir haben noch nicht einmal den Monat November erreicht, und eine Lebensmittelbank in Huntington, West Virginia, rationiert bereits Kartoffeln…

„Cynthia Kirkhart, die CEO der Facing Hunger Foodbank in Huntington, West Virginia, musste Kunden dieses Jahr bereits erklären, warum die Organisation Tüten mit Kartoffeln rationiert.“

„Die Lebensmittelbank, die auch Haushalte in Kentucky und Ohio versorgt, musste ihre Zuteilungen kürzen, da höhere Lebensmittelkosten und die sprunghaft angestiegene Nachfrage ihr Budget belasten.“

Ich hätte nie gedacht, dass wir im Oktober 2025 über die Rationierung von Kartoffeln sprechen würden, aber hier sind wir.

Wenn die Dinge schiefgehen, geht es oft sehr schnell bergab, und man will auf keinen Fall ohne ausreichend Vorräte dastehen, wenn es ernst wird.

Es sind gefährliche Zeiten.

Ich hoffe, dass der Regierungsstillstand bald beendet wird, damit unsere Lebensmittelbanken nicht von einem Tsunami neuer Nachfrage überrollt werden.

Aber im Moment deutet alles darauf hin, dass dieser Stillstand wahrscheinlich noch länger andauern wird, und das sind keine guten Nachrichten für keinen von uns.