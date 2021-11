Boris Johnson: Briten brauchen 3 Impfungen, um als „vollständig geimpft“ zu gelten!

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte am Montag, dass die Menschen zusätzlich zu den beiden ursprünglichen Dosen eine COVID-19-Auffrischungsimpfung benötigen, um im Vereinigten Königreich als „vollständig geimpft“ zu gelten.

Bei einer Pressekonferenz in der Downing Street sagte Johnson, dass das Konzept der „vollständigen Impfung“ angepasst werden müsse.

Was die Auffrischungsimpfungen betrifft, so ist es ganz klar, dass die drei Impfungen – die Auffrischungsimpfungen – zu einer wichtigen Tatsache werden und das Leben in vielerlei Hinsicht erleichtern werden, und wir werden unser Konzept einer vollständigen Impfung anpassen müssen, um dem Rechnung zu tragen, sagte er.

Wie wir sehen können, nehmen die zwei Impfungen leider ab, also müssen wir verantwortungsbewusst sein und diese Tatsache in der Art und Weise, wie wir messen, was eine vollständige Impfung ist, widerspiegeln.