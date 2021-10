Boris Johnson speist mit Bill Gates und den mächtigsten Bänker sowie anderen zum Auftakt des globalen Investitionsgipfels

theguardian.com: Boris Johnson empfing am Montagabend 20 der einflussreichsten Wirtschaftsführer der Welt, die er dazu auffordert, dem „globalen Großbritannien“ einen „Raketenstart“ zu verschaffen, während das Vereinigte Königreich die Coronavirus-Pandemie und das Leben außerhalb der EU hinter sich lässt.

Zu den Teilnehmern des „Power-Dinners“ mit dem Premierminister in Nr. 10 gehören der Chef von Goldman Sachs, David Solomon, der Vorstandsvorsitzende von JP Morgan, Jamie Dimon, der Chef von Barclays, Jes Staley, und der Gründer von Microsoft, der sich für die Klimakrise einsetzt, Bill Gates.

Das exklusive Essen, zubereitet von der Michelin-Drei-Sterne-Köchin Clare Smyth, bildet den Auftakt zu einem globalen Investitionsgipfel, zu dem rund 200 Wirtschaftsführer eingeladen sind, die Königin am Dienstag auf Schloss Windsor zu treffen.

Zu den anderen großen Namen, die zu dem Dinner in der Downing Street eingeladen sind, gehören Larry Fink, der milliardenschwere Chef der Investmentfirma BlackRock, Stephen Schwarzman, der Chef der Private-Equity-Firma Blackstone, Ana Botín, die Vorsitzende von Santander, der BT-Chef Philip Jansen und die Außenministerin Liz Truss.

Smyth, der die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan im Jahr 2018 ausrichtete, wurde mit der Zubereitung eines Menüs aus „besten britischen Produkten“ beauftragt.

Die Gäste werden mit Canapés wie Aal in Gelee, Hühnerleberparfait, Kürbis und Gougères mit weißem Trüffel verwöhnt. Danach folgt Smyths charakteristische Vorspeise mit Kartoffeln und Rogen, ein Hauptgericht mit Wildfleisch, das mit 16 Jahre altem Whisky gekocht wird, und zum Nachtisch Zitronen-Birnen-Baiser.

Ein weiteres Abendessen für die Wirtschaftsführer, die es nicht an Johnsons Tisch Nr. 10 geschafft haben, wird zeitgleich vom Kanzler, Rishi Sunak, und William Russell, dem Oberbürgermeister von London, in der Guildhall in der Londoner City veranstaltet.

Am Dienstag wird eine größere Gruppe von Wirtschaftsführern im Wissenschaftsmuseum zu der Investitionskonferenz zusammenkommen, die das weltweite Interesse am Vereinigten Königreich und seinen Ambitionen, die grüne Wirtschaft anzuführen, im Vorfeld der Cop26-Konferenz in Glasgow, die am 31. Oktober beginnt, ankurbeln soll.

Anne-Marie Trevelyan, die neue Ministerin für internationalen Handel, wird den Gipfel eröffnen, gefolgt von Johnson, der ein Gespräch mit Gates führen wird. Nach Angaben des Sprechers des Premierministers wird Johnson Gates über „den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien und die Rolle des Privatsektors bei der Bekämpfung des Klimawandels“ befragen.

Trevelyan sagte: „Diese Titanen des Unternehmertums zeigen, wie das Vereinigte Königreich Investitionen nutzt, um sich als Wissenschafts- und Technologie-Supermacht zu etablieren und als Pionier der grünen Technologie vor Cop26“.

Später am Dienstag wird die Wirtschaftselite zu einem Empfang der Königin auf Schloss Windsor gefahren, wo sie in der St. George’s Hall Drinks serviert bekommen und eingeladen sind, sich mit der Königin, dem Prinzen von Wales, dem Herzog von Cambridge, dem Herzog und der Herzogin von Gloucester und Prinz Michael von Kent zu unterhalten.

„Das Ziel des Gipfels ist es, neue internationale Investitionen in Milliardenhöhe zu sichern, um den 10-Punkte-Plan des Premierministers für eine grüne industrielle Revolution zu unterstützen“, sagte der Sprecher des Premierministers.

Johnson wird am Dienstag bekannt geben, dass auf dem Global Investment Summit 9,7 Milliarden Pfund an „neuen ausländischen Investitionen“ in Großbritannien gesichert wurden. Die drei vom Premierminister hervorgehobenen „grünen Wachstumsprojekte“ im Wert von insgesamt 8,5 Milliarden Pfund wurden jedoch bereits von den beteiligten Unternehmen angekündigt.

Aktivisten für Klimagerechtigkeit kritisierten den Gipfel als „nur weiteres Greenwashing der Unternehmen und falsche Lösungen für die Klimakrise“. Laut der Kampagne Global Justice Now haben BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs und Barclays in den letzten Jahren 173 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für fossile Brennstoffe bereitgestellt – fast doppelt so viel wie die von den reichen Regierungen an den globalen Süden geleistete Klimahilfe.