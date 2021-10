Botschaft der Ureinwohner Australiens: »Eure DNA ist heilig!« Video

Quer über Australien werden indigene Volksgruppen genötigt und bestochen, experimentelle Covid-Injektionen zu akzeptieren.

Die australische Regierung hat Polizei und Militär in diese Siedlungen geschickt, um diese Injektionen zu verabreichen.

Dies verstößt gegen mehrere international anerkannte Grundrechte.

Dies ist eine Botschaft an alle indigenen Völker…

in ganz Australien und auf der ganzen Welt.

Lewis Walker: (Ich bin Onkel) Lewis Walker. Ich bin Warhlubal. Als Vorsitzender der Ganjangali Co-op in der Jubullum Community, ist unsere Botschaft an alle unsere Gemeinschaften da draußen; die Wüstenbande im Norden, im Westen, im Süden und die Bande an der Ostküste Australiens, links und rechts, schwarz und weiß, das spielt jetzt keine Rolle, wir müssen uns vereinen und gemeinsam stark sein.