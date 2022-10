Brandreden und Spannungen zu den EU-Impfskandalen und die Presse schweigt: Wir müssen Pfizer strafrechtlich verfolgen und die Verträge sofort kündigen!

Europaabgeordneter wütend: „Wir müssen Pfizer strafrechtlich verfolgen und die Verträge sofort kündigen

Ein leitender Angestellter von Pfizer gab bei einer Covid-Anhörung zu, dass der Impfstoff nie zur Verhinderung der Ausbreitung getestet worden war. Die Aussage „Sie tun es für jemand anderen“ war also immer eine Lüge.

Die steigenden Zahlen zeigen, dass die weitaus meisten Covidpatienten im Krankenhaus mehrfach geimpft sind. Von den Krankenhauseinweisungen in Belgien in den letzten zwei Wochen waren beispielsweise 91 Prozent geimpft, 67 Prozent davon geboostert. Fast alle Todesfälle bei Corona wurden ebenfalls geimpft.

🚨 IMPORTANT:



The EU Commission 🇪🇺 should immediately terminate contracts for new doses of fake #vaccines against #COVID19 and demand the return of the 2.5 billion euros paid so far.



Everyone who lied that #vaccines prevent the spread of the virus must be held accountable. pic.twitter.com/zyl2pHleKm