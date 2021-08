Brasilianische Zentralbank verweigert Aussagen zu ihren Goldreserven

Dieses Jahr hat sich zu einem starken Jahr für die Goldkäufe der Zentralbanken entwickelt. Dies gilt trotz der offiziellen Abwesenheit von Zentralbank-Goldmächten wie Russland und China auf der Käuferseite. Stattdessen ist der Trend zu beobachten, dass sich eine Reihe von Zentralbanken, die nicht zu den regelmäßigen Goldkäufern gehören, dazu entschlossen haben, über kurze Zeiträume umfangreiche Goldkäufe zu tätigen.

Thailand, Ungarn und Brasilien

Die erste europäische Zentralbank, die Magyar Nemzeti Bank (MNB), überraschte den Goldmarkt Anfang April, als sie bekannt gab, dass sie im März 2021 63 Tonnen Währungsgold gekauft habe. In Asien folgte die thailändische Zentralbank, Bank of Thailand, die bekannt gab, dass sie in den beiden Monaten April und Mai 2021 insgesamt 90 Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzugefügt hat, und zwar 43,5 Tonnen im April und weitere 46,5 Tonnen im Mai.

Und nun hat sich die Aufmerksamkeit nach