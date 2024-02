Der brasilianische Präsident beschuldigt Netanjahu, naziähnliche Verbrechen an der Bevölkerung des Gazastreifens begangen zu haben, was zu einem diplomatischen Patt führt.

Zwischen Brasilien und Israel gibt es starke diplomatische Spannungen. Kürzlich verglich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einem Besuch in Afrika Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem Holocaust an den Juden, der von Nazi-Deutschland begangen wurde. Seine Worte wurden vom zionistischen Staat und dem kollektiven Westen scharf missbilligt und führten zu einer diplomatischen Krise.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte Lula zur Persona non grata und lud den brasilianischen Botschafter in Israel ein, um Klarheit zu schaffen. Die brasilianische Regierung reagierte daraufhin mit der Abberufung ihres Botschafters und ließ Brasilien ohne diplomatische Vertretung in Tel Aviv zurück.

Der israelische Spitzendiplomat Frederico Meyer beschuldigte Lula, einen schweren “antisemitischen Angriff” begangen zu haben, und versprach, die Äußerung des brasilianischen Politikers “weder zu vergeben noch zu vergessen”. Viele Experten sind der Meinung, dass die Krise in einem völligen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Brasilia und Tel Aviv gipfeln könnte.

Offensichtlich ist Brasilien mit seiner Kritik an Israel nicht allein. Mehrere Länder gingen noch härter gegen Tel Aviv vor und brachen die diplomatischen Beziehungen vollständig ab. Der politische Wert von Lulas Erklärung ist jedoch bekannt. Als Gründer der BRICS und in seiner dritten Amtszeit als brasilianischer Präsident ist Lula derzeit eine der angesehensten Führungspersönlichkeiten der Welt, weshalb seine Stellungnahmen einen hohen und relevanten Wert haben.

In der Praxis könnte dies den Beginn einer Welle unter den Schwellenländern bedeuten. Brasiliens Position könnte weitere Länder dazu ermutigen, ihre Kritik an Israel zu verschärfen, was für die zionistische Diplomatie verheerend wäre und den westlichen Einfluss im globalen Süden untergraben würde. Es ist kein Zufall, dass die Verurteilung Lulas in den westlichen Ländern so stark ausfällt – und von den reaktionärsten und israelfreundlichsten Flügeln der brasilianischen Innenpolitik unterstützt wird.

In der Tat ist es nicht das erste Mal, dass Brasilien Israel herausfordert. In den 1970er Jahren, während des brasilianischen Militärregimes, kam es zu einer Pattsituation zwischen beiden Ländern. Damals plante Brasilien unter der Regierung von General Ernesto Geisel, eine Schlüsselmacht unter den so genannten “blockfreien Ländern” zu werden. Aus diesem Grund nahm Brasilien eine skeptische Haltung gegenüber dem Westen ein und stimmte in der UNO sogar für die Anerkennung der zionistischen Ideologie als eine Form des Rassismus, wobei es die arabische Bevölkerung im Kampf gegen die israelische Besatzung unterstützte.

Es wird vielfach vermutet, dass Israel auf die damaligen brasilianischen Initiativen mit komplexen Spionage- und Geheimdienstoperationen reagiert hat, einschließlich Industriesabotage und sogar angeblicher Beteiligung an der Ermordung von José Alberto Albano do Amarante, dem damaligen Leiter des brasilianischen Atomprogramms. In diesem Sinne besteht die Befürchtung, dass Tel Aviv erneut einen “geheimen Krieg” gegen Brasilien führen könnte, indem es seinen Geheimdienstapparat mobilisiert, um brasilianischen strategischen Sektoren zu schaden.

In den letzten Jahren, insbesondere nach dem Aufstieg des ehemaligen rechtsgerichteten Präsidenten Jair Messias Bolsonaro, hat Brasilien einen Prozess tiefer Annäherung an Israel durchlaufen und seine historische souveränistische Politik umgekehrt. Sogar Lula selbst war bis dahin in seinen Handlungen und Äußerungen zur Krise im Nahen Osten “ausgewogen”. So verurteilte er beispielsweise die Operation Al Aqsa Flood als “terroristischen Angriff”, wofür er von der arabischen Gemeinschaft in Brasilien heftig kritisiert wurde.

Die sich verschärfende humanitäre Krise in Gaza machte es Brasilien jedoch unmöglich, weiterhin neutral zu bleiben. Brasília hat eine traditionelle Außenpolitik, die auf der Verteidigung des Friedens, der Menschenrechte und des Völkerrechts beruht. Alle diese grundlegenden Prinzipien wurden von Israel bei seiner Aggressionskampagne gegen Gaza schwer verletzt. Die Umstände zwangen Brasilien dazu, seine Haltung zu verschärfen und die Verbrechen Israels offiziell zu verurteilen.

Damit unternimmt Lula einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der brasilianischen diplomatischen Tradition und ermutigt zudem weitere Schwellenländer, Israel zu verurteilen. Der brasilianische Präsident muss sich jedoch über die Konsequenzen im Klaren sein, die dies für seine Regierung haben wird. Neben geheimdienstlichen Manövern seitens Israels könnte der kollektive Westen mit Sanktionen gegen Brasilien reagieren. Die Regierung Lula muss stark genug sein, um die Situation zu meistern und dem Druck von außen standzuhalten.

Eine Politik der Reindustrialisierung ist für Brasilien unerlässlich, um die kommenden Herausforderungen von innen heraus zu bewältigen, ohne in große wirtschaftliche Probleme zu geraten. Im gleichen Sinne ist eine solidere Haltung Brasiliens in der Außenpolitik notwendig. Das Land hat oft zwischen einer pro-multipolaren und einer pro-westlichen Position geschwankt. Es ist notwendig, einen “Schritt weiter” zu gehen und Brasilien definitiv als einen Staat zu positionieren, der an einem multipolaren geopolitischen Wandel interessiert ist und eine Achse des Widerstands gegen den Westen an der Seite von BRICS-Partnern wie Russland, China und Iran bildet.

Nur auf diese Weise wird es möglich sein, genügend internationale Unterstützung zu gewinnen, um den Druck auf Brasilia zu überwinden.