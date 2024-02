Die Achse der Asymmetrie nimmt es mit der “regelbasierten Ordnung” auf

Pepe Escobar

Der Dritte Weltkrieg ist da, er spielt sich asymmetrisch auf militärischen, finanziellen und institutionellen Schlachtfeldern ab, und der Kampf ist ein existenzieller. Der westliche Hegemon befindet sich in Wahrheit im Krieg gegen das Völkerrecht, und nur eine “kinetische Militäraktion” kann ihn in die Schranken weisen.

Die Achse der Asymmetrie ist in vollem Gange. Das sind die staatlichen und nicht staatlichen Akteure, die mit asymmetrischen Zügen auf dem globalen Schachbrett versuchen, die von den USA geführte westliche, auf Regeln basierende Ordnung auszuschalten. Und ihre Vorhut ist die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah.

Die Ansarallah ist absolut unnachgiebig. Sie haben eine 30 Millionen Dollar teure MQ-9 Reaper-Drohne mit einer einheimischen Rakete im Wert von nur 10 000 Dollar abgeschossen.

Sie sind die ersten im Globalen Süden, die jemals ballistische Anti-Schiffs-Raketen gegen Schiffe eingesetzt haben, die nach Israel fahren und/oder Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine schützen sollen.

In der Praxis befindet sich die Ansarallah mit niemand geringerem als der US-Marine im Krieg.

Die Ansarallah hat eines der hoch entwickelten autonomen Unterwasserfahrzeuge (AUV) der US-Marine erbeutet, das 1,3 Millionen Dollar teure Remus 600, eine torpedoförmige Unterwasserdrohne, die eine enorme Nutzlast an Sensoren tragen kann.

Nächster Halt: Reverse Engineering im Iran? Der globale Süden wartet sehnsüchtig darauf und ist bereit, in Währungen zu zahlen, die den US-Dollar umgehen.

All dies – eine maritime Neuauflage des Ho-Chi-Minh-Pfads während des Vietnamkriegs im 21. Jahrhundert – macht deutlich, dass der Hegemon vielleicht nicht einmal als Papiertiger, sondern eher als Papiersauger bezeichnet werden kann.

Lula erzählt es so, wie der globale Süden es sieht

Durch den Völkermord, den Israel im Gazastreifen verübt, tritt ein wahrer Führer des globalen Südens auf den Plan: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula sprach im Namen Brasiliens, Lateinamerikas, Afrikas, der BRICS 10 und der überwältigenden Mehrheit des Globalen Südens, als er die Gaza-Tragödie als das bezeichnete, was sie ist: ein Völkermord. Kein Wunder, dass die zionistischen Tentakel im gesamten Globalen Norden – und ihre Vasallen im Globalen Süden – durchdrehten.

Die Völkermörder in Tel Aviv erklärten Lula zur Persona non grata in Israel. Dennoch hat Lula nicht mehr als 29.000 Palästinenser ermordet, von denen die überwältigende Mehrheit Frauen und Kinder waren.

Die Geschichte wird unversöhnlich sein: Es sind die Völkermörder, die schließlich als Persona non grata für die gesamte Menschheit verurteilt werden.

Was Lula sagte, repräsentiert die BRICS 10 in Aktion: Dies wurde offensichtlich zuvor mit Moskau, Peking, Teheran und natürlich der Afrikanischen Union geklärt. Lula sprach in Addis Abeba, und Äthiopien ist jetzt ein BRICS-10-Mitglied.

Der brasilianische Präsident hat den Zeitpunkt seines Gaza-Faktenchecks so gewählt, dass er während des G20-Außenministertreffens in Rio auf dem Tisch lag. Weit über die BRICS 10 hinaus ist das, was in Gaza geschieht, ein Konsens unter den nicht-westlichen G20-Partnern – die tatsächlich die Mehrheit bilden. Niemand sollte jedoch ernsthafte Folgemaßnahmen innerhalb einer gespaltenen G20 erwarten. Der Kern der Sache liegt in den Fakten vor Ort.

Der Kampf des Jemen für “unser Volk” in Gaza ist eine Frage der humanistischen, moralischen und religiösen Solidarität – dies sind die Grundprinzipien der aufstrebenden östlichen “zivilisatorischen” Mächte, sowohl im Inland als auch in internationalen Angelegenheiten. Diese Konvergenz der Prinzipien hat nun eine direkte Verbindung zwischen der Achse des Widerstands in Westasien und der slawischen Achse des Widerstands im Donbass geschaffen, die sich auch auf die moralische und geistige Sphäre erstreckt.

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Zeitrahmen gewidmet werden. Die Streitkräfte der Donezker Volksrepublik (DVR) und Russlands haben in Noworossija zwei hart umkämpfte Jahre verbracht, nur um an den Punkt zu gelangen, an dem aufgrund des Schlachtfelds und der kumulativen Fakten vor Ort klar wird, dass “Verhandlungen” nur die Bedingungen für eine Kapitulation Kiews bedeuten.

Im Gegensatz dazu hat die Arbeit der Achse des Widerstands in Westasien bisher nicht einmal begonnen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ihre Stärke und ihr volles souveränes Engagement bis jetzt nicht zum Einsatz gekommen sind (man denke an die Hisbollah und den Iran).

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, hat mit seiner sprichwörtlichen Raffinesse angedeutet, dass es in Bezug auf Palästina eigentlich nichts zu verhandeln gibt. Und wenn es eine Rückkehr zu Grenzen gäbe, dann wären das die Grenzen von 1948. Die Achse des Widerstands ist sich darüber im Klaren, dass das gesamte zionistische Projekt unrechtmäßig und unmoralisch ist. Aber die Frage bleibt, wie man es in der Praxis auf den Müllhaufen der Geschichte werfen kann.

Ein mögliches – erklärtermaßen optimistisches – Szenario wäre die Inbesitznahme Galiläas durch die Hisbollah als Schritt zur späteren Rückeroberung der von Israel besetzten Golanhöhen. Tatsache ist jedoch, dass selbst ein vereinigtes Palästina nicht über die militärischen Möglichkeiten verfügt, gestohlene palästinensische Gebiete zurückzuerobern.

Die Fragen, die sich die überwältigende Mehrheit des Globalen Südens, die auf der Seite Lulas steht, stellt, könnten also lauten: Wer außer Ansarallah, Hisbollah und Hashd al-Shaabi wird sich der Achse der Asymmetrie im Kampf für Palästina anschließen? Wer wäre bereit, ins Heilige Land zu kommen und zu sterben? (Im Donbass sind es schließlich nur Russen und Russophone, die für historisch russisches Land sterben)

Und damit kommen wir zum Endspiel: Nur eine westasiatische militärische Sonderoperation (SMO) wird die palästinensische Tragödie bis zum bitteren Ende beenden. Eine Übersetzung dessen, was auf der slawischen Achse des Widerstands geschieht: “Wer sich weigert, mit Lawrow zu verhandeln, verhandelt mit Schoigu.”

Das Menü, der Tisch und die Gäste

Außenminister Tony Blinken ließ die Katze aus dem Sack, als er die von ihm so geschätzte “regelbasierte internationale Ordnung” definierte: “Wenn du nicht auf dem Tisch stehst, stehst du auf der Speisekarte.”

Seiner eigenen hegemonialen Logik folgend, ist es klar, dass Russland und die USA/NATO auf dem Tisch sitzen, während die Ukraine auf der Speisekarte steht. Und was ist mit dem Roten Meer? Die Houthis, die Palästina gegen die USA, Großbritannien und Israel verteidigen, stehen eindeutig auf der Speisekarte, während die westlichen Vasallen, die Israel auf dem Seeweg unterstützen, eindeutig auf der Speisekarte stehen.

Und genau das ist das Problem: Der Hegemon – oder, in der Terminologie der chinesischen Gelehrten, “die Kreuzfahrer” – haben die Macht verloren, die Karten auf den Tisch zu legen. Der Hauptgrund für diesen Autoritätsverlust ist die Anhäufung von ernsthaften internationalen Treffen, die von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China in den vergangenen zwei Jahren seit dem Beginn der BBS gefördert wurden. Hier geht es um eine sequenzielle Planung mit klar umrissenen langfristigen Zielen.

Nur zivilisatorische Staaten können das tun – nicht plutokratische neoliberale Casinos.

Mit dem Hegemon zu verhandeln ist unmöglich, weil der Hegemon selbst Verhandlungen verhindert (siehe die serienmäßige Blockierung von Waffenstillstandsresolutionen in der UNO). Ferner versteht es der Hegemon hervorragend, seine Klientel-Eliten im Globalen Süden durch Drohungen oder Kompromat zu instrumentalisieren: siehe die hysterische Reaktion der brasilianischen Mainstream-Medien auf Lulas Urteil zu Gaza.

Was Russland dem Globalen Süden zwei Jahre nach dem Beginn der BBS zeigt, ist, dass der einzige Weg, dem Hegemon eine Lektion zu erteilen, kinetisch oder “militärisch-technisch” sein muss.

Das Problem ist, dass kein Nationalstaat mit der nuklearen/hypersonalen/militärischen Supermacht Russland vergleichbar ist, in der 7,5 Prozent des Staatshaushalts für die Militärproduktion aufgewendet werden. Russland befindet und wird sich so lange in einem permanenten Kriegszustand befinden, bis die Eliten des Hegemons zur Vernunft kommen – und das wird vielleicht nie geschehen.

In der Zwischenzeit schaut die westasiatische Achse des Widerstands zu und lernt Tag für Tag dazu. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die geopolitischen Verwerfungen bei allen Widerstandsbewegungen im Globalen Süden – und dazu gehören zum Beispiel auch die Westafrikaner gegen den französischen Neokolonialismus – nicht extremer sein könnten.

Es geht um den kollektiven Westen gegen den Islam; den kollektiven Westen gegen Russland; und eher früher als später wird ein wesentlicher Teil des Westens, wenn auch widerstrebend, gegen China antreten.

Tatsache ist, dass wir bereits in einen Weltkrieg eingetaucht sind, der sowohl existenziell als auch zivilisatorisch ist. Am Scheideweg stehen wir vor der Wahl: entweder eine Eskalation in Richtung offener “kinetischer Militäraktionen” oder eine Vervielfachung der Hybridkriege in mehreren Breitengraden.

Es liegt also an der Achse der Asymmetrie, kühl, ruhig und gesammelt die unterirdischen Korridore, Gänge und Pfade zu schmieden, die in der Lage sind, die von den USA geführte, unipolare, auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben und zu untergraben.