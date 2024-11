Brennpunkte und erweiterte Netzwerke von Unternehmenseigentum und -kontrolle: Ein Überblick über die Zentralisierung und Projektion von Finanzmacht

Ziel der Studie ist es, einen integrierten oder multiperspektivischen Überblick über die grundlegenden Veränderungen zu geben, die in einer Auswahl von nationalen und internationalen Finanzsystemen und -märkten eingetreten sind, und darüber, wie sich die jüngsten Trends und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem außerordentlichen Grad an Marktkonzentration, der heute in wichtigen Finanzsektoren besteht, und dem Eigentum an börsennotierten Unternehmen in einer Vielzahl von Zusammenhängen manifestiert haben (einschließlich eines vergleichenden Überblicks über das Eigentum an börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Australien und Kanada und entsprechender Entwicklungen in mehreren Finanzsektoren und -märkten auf internationaler Ebene ). Im Folgenden finden Sie einige Auszüge aus einer neuen Studie – der vollständige Bericht ist im PDF-Format bei Independent Academia (Autor Daniel Edgar) frei erhältlich.

EINFÜHRUNG

Als ich vor einigen Jahren eine Liste der Anteilseigner großer Unternehmen in einigen der strategisch wichtigsten und profitabelsten Sektoren der australischen Wirtschaft zusammenstellte, stellte sich bald heraus, dass fast alle von ihnen im Wesentlichen oder mehrheitlich im Besitz von nur vier Finanzunternehmen sind und potenziell von ihnen kontrolliert werden: JP Morgan, Citibank, HSBC und National Nominees. Diese vier Unternehmen besitzen auch die Mehrheit der

Aktien der Börse selbst (Australian Stock Exchange – ASX) und haben daher eine privilegierte Rolle bei der täglichen Verwaltung, Überwachung und Regulierung ihrer

Laufstall. Die spezifischen Mengen für die befragten Unternehmen waren wie folgt.

TABELLE 1

DIE GRÖSSTEN AKTIONÄRE DER WICHTIGSTEN ASX-UNTERNEHMEN

Bei den oben genannten Zahlen handelt es sich zwar nur um eine grobe Schätzung, aber in den meisten Fällen ist die Gesamtbeteiligung der vier wichtigsten institutionellen Investoren wahrscheinlich etwas größer als die oben genannten Prozentsätze, da sie durch kleinere Beteiligungen anderer kontrollierter Unternehmen gestreut werden – die Zahlen wurden anhand einer Liste der zwanzig größten Anteilseigner der einzelnen Unternehmen erstellt (daher sind kleinere Beteiligungen nicht berücksichtigt), und die Schätzungen berücksichtigen auch nicht die Beteiligungen anderer teilweise kontrollierter Unternehmen.

Zu den Unternehmen, an denen dieser exklusive Club ausländischer institutioneller Investoren zusammen mehr als 50 % der börsennotierten Aktien besitzt (oder in einigen Fällen etwas weniger, aber zweifellos eine ausreichend große Beteiligung, um potenziell ein erhebliches Maß an Kontrolle über die jeweiligen Unternehmen auszuüben, wenn sie dazu geneigt wären), gehören BHP Billiton und South 32 (im Bergbau- und Energiesektor) sowie drei der wichtigsten nationalen Vermögenswerte, die von der australischen Regierung in den 1980er und 1990er Jahren privatisiert wurden (die Commonwealth Bank, die nationale Fluggesellschaft Qantas und das nationale Telekommunikationsunternehmen Telstra). Es war einigermaßen überraschend, dass das Ausmaß ihres zentralisierten Eigentums, das sie potenziell in die Lage versetzt, die strategischen Ziele und das betriebliche Management eines so großen Teils der australischen Wirtschaft zu lenken und zu kontrollieren, so offen zur Schau gestellt wird, sozusagen „im Verborgenen“ (es wird in den Medien, in Parlamentsdebatten oder im öffentlichen Diskurs im Allgemeinen nie erwähnt). Das Beste daran ist, dass es nicht einmal ihr eigenes Geld ist: Die meisten der Milliarden Dollar, die ihnen zur Verfügung stehen, sind die Einlagen und Investmentfonds ihrer Kunden.

CORPORATE GOVERNANCE UND BERGBAUPROJEKTE IN KOLUMBIEN

Ziel des ersten Forschungsprojekts zur Untersuchung der größten Aktionäre von börsennotierten Unternehmen war es, die wichtigsten institutionellen Aktionäre von BHP Billiton und South

32. Beide Unternehmen sind an der Verwaltung von zwei Bergbauprojekten in Kolumbien beteiligt: BHP Billiton besitzt ein Drittel der Cerrejon-Kohlemine (zusammen mit Anglo-American und Glencore/ XStrata), während South 32 über 99 % der Cerro Matoso-Ferronickelmine und des Hüttenkomplexes besitzt. South 32 erwarb Cerro Matoso im Jahr 2015 von BHP Billiton. Die vier größten Anteilseigner beider Unternehmen sind jedoch dieselben und ihr gemeinsamer Anteil liegt bei über 50 %, so dass argumentiert werden könnte, dass sich die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle über das Bergbauprojekt nie geändert haben, als der Rechtstitel von BHP Billiton auf South 32 übertragen wurde.

Jedes der massiven Bergbauprojekte hatte verheerende soziale und ökologische Auswirkungen, und Vertreter der Gemeinden haben eine Reihe von Klagen wegen schwerwiegender und anhaltender Verstöße gegen ihre verfassungsmäßigen Rechte eingereicht, darunter mehrere Zwangsumsiedlungen ganzer Gemeinden, unzureichende Vorkehrungen für die Umsiedlung der vertriebenen Gemeinden und die Verweigerung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, auf vorherige Zustimmung nach Aufklärung und auf Zugang zu Wasser, zu grundlegenden Dienstleistungen und zu einem gesunden Lebensumfeld (Chomsky et al., 2007: LMN, 2009).

Infolgedessen waren die beiden Bergbauprojekte Gegenstand zahlreicher Urteile der drei höchsten Gerichte Kolumbiens (Oberster Gerichtshof, Verfassungsgericht und Staatsrat), in denen die Betreiber der Minen und die kolumbianische Regierung gemeinsam für schwere Verstöße gegen die Rechte der Bewohner der betroffenen Gemeinden verantwortlich gemacht wurden. Zu den einschlägigen Urteilen gehören im Fall von Cerrejon das Urteil T-256 aus dem Jahr 2015, das Urteil T-302 aus dem Jahr 2017 und das Urteil T-415 aus dem Jahr 2018 (alle im Zusammenhang mit Verfahren vor dem Verfassungsgericht) sowie ein damit zusammenhängendes Urteil des Staatsrats, das am 13. Oktober 2016 verkündet wurde (th ), während das Urteil T-733 aus dem Jahr 2017 (vom Verfassungsgericht verkündet) die Zustände in Cerro Matoso betraf.

Bei den Jahreshauptversammlungen von BHP Billiton in London und Melbourne fanden mehrfach Protestaktionen statt (organisiert von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Vertretern der betroffenen Gemeinden), um die Aktionäre über die Zustände in den Bergbauprojekten zu informieren und entschiedene Änderungen der Managementpraktiken und -standards zu fordern. Auf die meisten Beschwerden der betroffenen Gemeinden wurde jedoch nicht angemessen reagiert, und auch die kolumbianische Regierung und die Minenbetreiber haben viele der gerichtlichen Anordnungen, die Abhilfemaßnahmen anordneten, nicht befolgt. Die gerichtlichen Entscheidungen und die damit verbundenen Entwicklungen sind Gegenstand einer Reihe von Berichten des vorliegenden Autors (Edgar, 2019). Die komplizierten Eigentums- und Kontrollstrukturen von BHP Billiton und South 32 zeigen, wie schwierig es ist, Einfluss auf Managemententscheidungen zu nehmen oder die nominellen Eigentümer der Bergbauprojekte einzeln zur Rechenschaft zu ziehen (es gibt seit vielen Jahren aktive internationale soziale und rechtliche Kampagnen, die sich mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen sowie anderen anhaltenden Rechtsverletzungen befassen). Letztlich sind die beiden Bergbauunternehmen lediglich künstliche Rechts- und Verwaltungskonstrukte, die als nützliche Investitionsvehikel und Deckmäntelchen für die wahren Eigentümer und Nutznießer dienen. Aus dieser umfassenderen systemischen Perspektive könnten soziale Kampagnen, die eine größere Verantwortlichkeit der Unternehmen fordern, möglicherweise effektiver sein, wenn sie sich auch an die Haupteigentümer, obersten Entscheidungsträger und Hauptnutznießer der beiden Bergbauunternehmen richten – in diesem Fall JP Morgan, Citibank und HSBC.

NUR EINE WEITERE ZWISCHENEBENE VON EIGENTUM UND KONTROLLE

Trotz ihrer außerordentlichen finanziellen und wirtschaftlichen Macht in Australien stellt sich jedoch heraus, dass die drei beteiligten Unternehmensgiganten (JP Morgan, Citibank und HSBC) selbst nur eine Zwischenebene des Eigentums und der Kontrolle darstellen, die wiederum im Besitz und unter der Kontrolle einer anderen, sehr ausgewählten und begrenzten Anzahl von Anteilseignern sind, zu denen vor allem die Vanguard Group, Inc, BlackRock, Inc., State Street Corporation, Fidelity Management & Research FMR LLC (nachstehend Fidelity MR – das Unternehmen wurde vor kurzem in Fidelity Investments (FMR LLC) umbenannt) und Capital Research & Management Co. (nachstehend Capital RM – das Unternehmen wurde ebenfalls vor kurzem umbenannt und ist nun offiziell als Capital Group Companies, Inc. bekannt).

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass dieselben Finanzunternehmen, die erhebliche Anteile an JP Morgan, HSBC und Citigroup (und damit an einem Großteil der wichtigsten australischen Wirtschaftssektoren) halten, auch die meisten anderen großen börsennotierten Unternehmen des Finanzsektors in den Vereinigten Staaten beherrschen (darunter viele Unternehmen, die gemeinhin als eigenständige Finanz- und Wirtschaftsmächte gelten, wie z. B. Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley). Folgt man den Eigentumsverhältnissen

hinter den führenden Unternehmen der meisten großen Wirtschaftssektoren, die in den USA oder Australien börsennotiert sind, führt fast immer dazu, dass die gleichen fünf oder sechs Finanzinstitute (Vanguard, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity MR, Capital RM und T. Rowe Price Associates) unter den zehn größten Aktionären aufgeführt sind.

Ein weiteres Beispiel ist ein Bericht, der die politische und wirtschaftliche Macht und den Einfluss von fünf der größten Waffenhersteller analysiert, die am meisten von den astronomischen Summen profitiert haben, die für den unbefristeten „Krieg gegen den Terror“ ausgegeben wurden – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman und General Dynamics (Benjamin & Davies, 2018).

Ein erheblicher Teil der Gewinne dieser Unternehmen stammt aus privilegierten „Cost-Plus“- Verträgen ohne Ausschreibung mit dem US-Militär, die vermutlich in nicht unerheblichem Maße durch ihre gezielte Lobbyarbeit und die Rekrutierung von hochrangigen Pentagon-Beamten und ihre großzügige Finanzierung von Politikern beider großer Parteien im US-Kongress erleichtert wurden.

Die Studie übersieht jedoch ein wichtiges Detail: Dieselben sechs oben aufgeführten Finanzunternehmen sind auch unter den größten institutionellen Aktionären aller untersuchten Rüstungsunternehmen sehr prominent vertreten (siehe Tabelle 2, die auch eine Übersicht über die größten Aktionäre von JP Morgan, Citibank und HSBC – letztere mit Sitz im Vereinigten Königreich – enthält). Tatsächlich stehen Vanguard (Vngd) und BlackRock (BkRk) an der Spitze der Liste der größten Aktionäre aller fünf Säulen des permanenten Kriegskomplexes, gefolgt von der State Street Corporation (StSt), die zu den fünf größten Aktionären von vier der Unternehmen gehört.

Unterdessen gehören Capital RM (CRM), Newport Trust (Nwpt), Fidelity MR (FMR), Bank of America (BofAm) und T Rowe Price (TRP) zu den fünf größten Aktionären von zwei der Rüstungsunternehmen.

TABELLE 2

DIE GRÖSSTEN AKTIONÄRE VON FÜNF GROSSEN RÜSTUNGSUNTERNEHMEN

Die Gesamtsumme in der letzten Spalte der Tabelle bezieht sich auf die kombinierte Beteiligung der wichtigsten Finanzunternehmen, die in dieser Studie untersucht wurden (Vanguard, BlackRock, State Street, Capital RM, Fidelity MR und T Rowe Price). Wie in Tabelle 1 (und den Tabellen in den folgenden Abschnitten) handelt es sich bei den Zahlen nur um eine grobe Schätzung, die aus der Liste der zehn größten institutionellen Stammaktionäre abgeleitet wurde (die Gesamtbeteiligung ist wahrscheinlich größer, da in den oben genannten Prozentsätzen auch kleinere Beteiligungen anderer Tochtergesellschaften oder teilweise kontrollierter Unternehmen und Investmentfonds nicht berücksichtigt sind).

Die Auflistung einiger der bekanntesten Unternehmen, an denen diese exklusive Gruppe von Finanzunternehmen (insbesondere BlackRock und Vanguard) in erheblichem Umfang beteiligt ist, stellt nur eine kleine Auswahl ihrer Beteiligungen dar, die jedoch ausreicht, um ihren potenziellen Einfluss und ihre Kontrolle über die strategisch wichtigsten und lukrativsten Märkte und

Wirtschaftssektoren vieler Länder der Welt (entweder direkt oder indirekt) zu demonstrieren. Die folgenden Daten (siehe Tabelle 3) quantifizieren die Beteiligungen der vier

größte institutionelle Anteilseigner einer Auswahl hochkarätiger Unternehmen, von denen jedes für sich über beträchtliche Vermögenswerte, Umsätze und Marktmacht verfügt – darunter oft vermeintlich erbitterte Rivalen und Konkurrenten wie Coca Cola und PepsiCo (die Daten wurden 2018 von Marketscreener und Morningstar zusammengestellt).

TABELLE 3

DIE GRÖSSTEN ANTEILSEIGNER EINER REIHE VON HOCHRANGIGEN UNTERNEHMEN

VORLÄUFIGE BEMERKUNGEN ZUM KERN DES FINANZSYSTEMS IN DEN USA

So zeigt die kurze Stichprobe von Unternehmen in der vorstehenden Abbildung, dass dieselben Finanzinstitute unter den vier größten Aktionären der meisten der achtzehn untersuchten börsennotierten Unternehmen prominent vertreten sind. So ist Vanguard bei allen bis auf eine Ausnahme unter den vier größten Aktionären (und bei allen bis auf drei der größte institutionelle Aktionär), und BlackRock ist bei allen bis auf zwei Unternehmen vertreten. Zusammen halten sie in der Regel zwischen 15-20 % der Aktien. Die anderen führenden Unternehmen auf der Liste sind (in absteigender Reihenfolge) State Street Corporation (zwölf), Capital RM (sieben) und Fidelity MR (vier).

Eine monumentale Studie, die 2017 von Fichtner, Heemskerk und Garcia-Bernardo abgeschlossen wurde, liefert eine Fülle umfassender und detaillierter Informationen zu vielen entscheidenden Faktoren und Fragen im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen und damit verbundenen Trends bei den Eigentumsverhältnissen im Finanzsektor und der Unternehmensführung, wobei der Schwerpunkt auf den Eigentumsverhältnissen bei börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten liegt (Fichtner et al., 2017). Die Studie ist für jeden lesenswert, der sich für die Funktionsweise des Finanzsystems interessiert und wissen möchte, wie es sich durch die kumulativen Auswirkungen von drei Jahrzehnten Deregulierung und veränderten Anlagestrategien verändert hat und wie sich dies auf Eigentum, Kontrolle und Management von Unternehmen ausgewirkt hat. Die wichtigsten Ziele und Ergebnisse der Analyse werden von den Autoren wie folgt beschrieben:

„Seit 2008 hat eine noch nie dagewesene Verlagerung von aktiven zu passiven Anlagestrategien stattgefunden. Wir haben gezeigt, dass diese passive Indexfondsbranche von BlackRock, Vanguard und State Street dominiert wird. Zusammengenommen stellen diese drei riesigen passiven Vermögensverwalter bereits den größten Anteilseigner bei mindestens 40 Prozent aller börsennotierten Unternehmen in den USA und bei 88 Prozent der S&P 500-Unternehmen. Somit könnten die Großen Drei durch ihre Corporate-Governance-Aktivitäten bereits als das neue „de facto ständige Leitungsgremium“ für über 40 Prozent aller börsennotierten US- Unternehmen angesehen werden…

Zusammen haben diese 1.662 börsennotierten amerikanischen Unternehmen Betriebseinnahmen von etwa 9,1 Billionen US-Dollar, eine aktuelle Marktkapitalisierung von mehr als 17 Billionen US-Dollar, besitzen Vermögenswerte im Wert von fast 23,8 Billionen US-Dollar und beschäftigen mehr als 23,5 Millionen Menschen. Wenn man sich auf den entscheidenden S&P 500 Aktienindex beschränkt, sind die Großen Drei zusammengenommen der größte Eigentümer von 438 der 500 wichtigsten amerikanischen Unternehmen oder von rund 88 Prozent aller Mitgliedsfirmen.“ (Fichtner et al., 2017, S.15)

Grundlegende Eigentümerstruktur und Unternehmensprofil der Großen Drei

Hinsichtlich der Gesamtgröße, der grundlegenden Unternehmensform und der Betriebsstrukturen der Großen Drei selbst stellen die Autoren fest, dass jedes Unternehmen sehr unterschiedliche Rechtsformen, Corporate-Governance-Systeme und Anlagestrategien gewählt hat:

„Obwohl die Großen Drei gemeinsam haben, dass sie passive Vermögensverwalter sind, unterscheiden sie sich in ihren eigenen Corporate-Governance-Strukturen erheblich.

BlackRock ist der größte der Großen Drei – und damit der größte Vermögensverwalter der Welt. Mitte 2016 hatte BlackRock ein verwaltetes Vermögen von 4,5 Billionen US- Dollar. BlackRock ist ein börsennotiertes Unternehmen… Vanguard – mit einem verwalteten Vermögen von 3,6 Billionen US-Dollar in

Mitte 2016 – ist derzeit der am schnellsten wachsende Vermögensverwalter der großen Drei… Vanguard befindet sich im gegenseitigen Besitz seiner einzelnen Fonds… State Street ist etwas kleiner als BlackRock und Vanguard, aber immer noch einer der größten Vermögensverwalter weltweit. Mitte 2016 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von 2,3 Billionen US-Dollar.“ (Fichtner et al., 2017, S.8)

Was die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse einer umfassenden Analyse der bedeutenden Beteiligungen der großen Drei an börsennotierten Unternehmen betrifft, so sind BlackRock und Vanguard sowohl in Bezug auf die Breite als auch die Tiefe der Unternehmensbeteiligung (die Anzahl der Unternehmen, an denen jedes Unternehmen eine bedeutende Beteiligung hält, und die Höhe dieser Beteiligung in jedem einzelnen Fall) um eine Größenordnung größer als alle ihre Konkurrenten:

„BlackRock und Vanguard sind bei weitem die größten globalen Blockhalter von börsennotierten Unternehmen, sowohl nach der 3-Prozent- als auch nach der 5-Prozent- Schwelle. Diese Aktienpakete befinden sich in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt, die Mehrheit jedoch in den Vereinigten Staaten… BlackRock hält 5-Prozent-Pakete an mehr als der Hälfte aller börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das ist deutlich mehr als fünf Jahre zuvor… Auch die Besitzpositionen von Vanguard konzentrieren sich auf die Vereinigten Staaten. Von den 1.855 Fünf-Prozent-Block- Beteiligungen entfallen etwa 1.750 auf börsennotierte US-Unternehmen.“ (Fichtner et al., 2017, S.13-14)

State Street hat ein engeres und flacheres Aktienbesitzprofil bzw. -portfolio, was darauf hindeutet, dass seine Eigentümer und Manager beschlossen haben, ihre begrenzteren Ressourcen auf eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen zu konzentrieren.

Unternehmen. Generell ist die inhärente oder strukturelle Macht und der Einfluss von State Street – sei es durch institutionelle Mechanismen oder auf andere Weise – deutlich geringer als bei den beiden anderen Unternehmen.

Mit der zunehmenden Größe und Vielfalt der Beteiligungen der drei Unternehmen hat jedes von ihnen eine zentrale Governance-Strategie entwickelt, die in der Regel die spezifische Politik, die Ziele und die Abstimmungspositionen in einer bestimmten Situation bestimmt oder als Grundlage dafür dient:

State Street beispielsweise hebt hervor, dass sie „einen zentralisierten Governance- und Stewardship-Prozess verfolgen, der alle diskretionären Beteiligungen in unseren globalen Investmentzentren abdeckt. Dadurch können wir sicherstellen, dass wir mit einer Stimme sprechen und handeln und unseren Einfluss auf Unternehmen maximieren, indem wir das Gewicht unserer Vermögenswerte nutzen… Die Analyse des Abstimmungsverhaltens unterstreicht, dass die Großen Drei vielleicht passive Investoren sind, aber sicherlich keine passiven Eigentümer. Sie haben offensichtlich die Fähigkeit entwickelt, eine zentralisierte Abstimmungsstrategie zu verfolgen – eine Grundvoraussetzung für die effektive Nutzung ihrer Aktionärsmacht.“ (Fichtner et al., 2017, S. 10-21)

Die detaillierte Untersuchung der Abstimmungsmuster und des Abstimmungsverhaltens der Großen Drei zeigt mehrere andere wichtige Merkmale und Trends auf, die sowohl mit der Existenz einer stark zentralisierten Corporate-Governance-Strategie in jedem der drei Unternehmen als auch mit dem Vorhandensein einer gemeinsamen – oder zumindest komplementären oder „gleichgesinnten“ – Reihe institutioneller Ziele und Interessen der drei Unternehmen zusammenhängen. Die allgemeine Affinität der Interessen und Einstellungen der drei Unternehmen zeigt sich in dem sehr ähnlichen Abstimmungsmuster bei den Aktionärsversammlungen und Stimmrechtsvertretungen der Unternehmen, die sie besitzen. Im Einzelnen führen die Autoren ihre Erkenntnisse über das Abstimmungsverhalten der drei Unternehmen an:

„Insgesamt ist die interne Übereinstimmung bei der Stimmrechtsausübung zwischen den Fonds der Großen Drei bemerkenswert hoch. Tatsächlich stehen BlackRock und Vanguard an der Spitze der Vermögensverwalter mit einem intern konsistenten Abstimmungsverhalten… Das Abstimmungsverhalten von BlackRock, Vanguard und State Street ähnelt dem der meisten aktiven Investmentfonds: Sie stellen sich in mehr als 90 Prozent der Abstimmungen auf die Seite der Geschäftsführung. Dies spiegelt die zunehmende Besorgnis verschiedener Interessengruppen über die mangelnde Reaktion von Investmentfonds auf kritische Fragen der Unternehmensführung wie die Vergütung von Führungskräften wider…

Am interessantesten sind vielleicht die Vorschläge, bei denen sich die Großen Drei gegen eine positive Empfehlung des Managements aussprechen. Wir haben festgestellt, dass etwa die Hälfte davon die (Wieder-)Wahl des Vorstands betrifft… Dies deutet auf eine Strategie der Stimmrechtsvertretung hin, bei der die Großen Drei in der Regel das Management unterstützen, aber ihre Macht als Aktionäre nutzen, um gegen das Management zu stimmen, wenn sie unzufrieden sind.

Dies führt zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens ist das Abstimmungsverhalten der Großen Drei auf Hauptversammlungen im Großen und Ganzen managementfreundlich und spiegelt nicht eine sehr engagierte aktivistische Corporate-Governance-Politik wider. Zweitens: Die hohe Neigung, gegen die (Wieder-)Wahl des Managements zu stimmen, steht im Einklang mit der Vorstellung, dass die Großen Drei ihr Stimmrecht nutzen, um sich das Gehör des Managements zu sichern. Anstelle von offenem Aktivismus ziehen die Großen Drei möglicherweise private Einflussnahme vor. Um es mit den Worten von Larry Fink, CEO von BlackRock, zu sagen: „Als Indexierer ist unsere einzige Handlung unsere Stimme, und deshalb führen wir einen aktiveren Dialog mit unseren Unternehmen und setzen mehr von dem durch, was wir für richtig halten.“ (Fichtner et al., 2017, S.18-20)

Es hat den Anschein, dass die Eigentümer und Manager dieser kleinen und exklusiven Gruppe oder dieses Netzwerks von Finanzkonglomeraten, die sich auf den höchsten Gipfeln des Finanzsystems – und der Wirtschaft im Allgemeinen – befinden, ein System der zentralisierten Steuerung und Führung durch Fernsteuerung ausgearbeitet haben, ein System, das größtenteils auf „Autopilot“ läuft. Die Unternehmen nutzen ihre rohe Finanzkraft und andere Formen des Einflusses, um sich für die Ernennung von Direktoren einzusetzen, die sie gutheißen. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass dieselben Direktoren in der Regel nicht gegen die Interessen oder Anweisungen der Unternehmen handeln, die ihre Ernennung überhaupt erst ermöglicht haben. Und wenn die ernannten Direktoren sich weiterhin den Ratschlägen, Anweisungen oder Forderungen der mächtigsten Eigentümer ihres Unternehmens widersetzen, können sie ihre unverhältnismäßige Stimmkraft (zusammen mit ihrem ebenfalls sehr beträchtlichen Einfluss über informelle Kanäle) nutzen, um einen Antrag auf Verweis oder Ersetzung der Direktoren zu unterstützen, die ihren Anweisungen nicht gefolgt sind.

Zentralisierte Finanzmacht und Unternehmensführung durch Fernsteuerung

Im Hinblick auf die strukturellen und systemischen Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen und Trends weisen die Autoren darauf hin, dass das Ausmaß der eingetretenen Veränderungen zweifellos auf eine historische tektonische Verschiebung der grundlegenden Komponenten, Normen und Praktiken hinausläuft, die der Funktionsweise des Finanzsystems und der Unternehmensführung im Allgemeinen zugrunde liegen. Aus dieser breiteren historischen und institutionellen Perspektive stellen die Autoren auch fest, dass die Finanzbarone des neuen Zeitalters im Gegensatz zu ihren Vorgängern dazu neigen, ihre enorme finanzielle Macht über die Wirtschaft und die Unternehmensführung durch ein integriertes „Netzwerk der Kontrolle über börsennotierte Unternehmen“ auszuüben, wobei sie sich in der Regel auf weniger sichtbare Formen der Leitung und Kontrolle stützen:

„(Der kombinierte Besitz der Großen Drei deutet darauf hin, dass sie zusammen eine Position von konkurrenzloser potenzieller Macht über die amerikanischen Unternehmen einnehmen… (Wir sind Zeugen) einer Konzentration von Unternehmenseigentum, wie es sie seit den Tagen von J.P. Morgan und J.D. Rockefeller nicht mehr gab. Allerdings übten diese Finanzkapitalisten des goldenen Zeitalters ihre Macht über die Unternehmen direkt und offen aus, indem sie in Vorständen und Aufsichtsräten vertreten waren. Dies ist bei den Großen Drei nicht der Fall, die sich in der Regel auf verstecktere Formen der Unternehmensführung stützen. (Fichtner et al., 2017, S. 2-17)

Die Autoren stellen fest, dass die Herausforderungen und Risiken, die diese Entwicklungen mit sich bringen, in Bezug auf wichtige strukturelle Merkmale und Eigenschaften wie systemische Finanzrisiken, Marktwettbewerb und Effizienz beispiellos sind. Ein weiteres gemeinsames Merkmal dieses neuen Zeitalters des Finanzkapitalismus ist, dass der größte Teil des verfügbaren Kapitals und der Investitionsmittel für die Übernahme und Kontrolle bestehender kommerzieller und industrieller Vermögenswerte verwendet wird, anstatt für „Greenfield-Investitionen“ in neue industrielle, soziale und wirtschaftliche Projekte. Es hat den Anschein, dass die Verschmelzung von Eigentum und Kontrolle im Kern des Finanzsystems fast zwangsläufig (oder absichtlich) zu einer Situation geführt hat, in der traditionelle Grundkonzepte und -prinzipien – wie „freie“ Märkte, Fremdvergleich, Interessenkonflikte, Insiderhandel, die Trennung von Eigentum und Management börsennotierter Unternehmen, Markteffizienz und Marktwettbewerb oder der Missbrauch von Marktmacht – von den politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden still und leise aufgegeben wurden oder einfach irrelevant und überholt sind.

UNTERNEHMENSSTRUKTUREN UND MACHT IM KERN DES FINANZSYSTEMS

Die oben dargelegte detaillierte Analyse der jeweiligen und gemeinsamen Beteiligungen von BlackRock, Vanguard und State Street Corporation an börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten – und wie diese strukturelle Finanzmacht von den beiden größten Unternehmen systematisch ausgenutzt wurde

Die Tatsache, dass die drei Finanzgiganten insbesondere das Management der Unternehmen, an denen sie in erheblichem Umfang beteiligt sind, überwachen und beeinflussen, zeigt das außergewöhnliche Ausmaß, in dem die drei Finanzgiganten die Eigentumsverhältnisse und die Leitung von „Corporate America“ beherrschen.

Der Hauptschwerpunkt dieser Studie liegt jedoch auf passiven Investmentfondsmanagern und insbesondere auf den Beteiligungsportfolios der „Großen Drei“. Berücksichtigt man die jeweiligen Beteiligungen anderer Arten von öffentlichen und privaten Finanzinstituten, Unternehmen, Anlagevehikeln und Fondsmanagern, so wird deutlich, dass mehrere andere Unternehmen und Investmentfonds ebenfalls als integraler Bestandteil des Kerns oder der primären Schicht von Finanzmacht und Unternehmenseigentum und -kontrolle betrachtet werden könnten – oder zumindest als eine erhebliche und potenziell sehr mächtige sekundäre Schicht konzentrierter Finanzmacht, die viele dieser Firmen auch dazu genutzt haben, bedeutende Eigentumsanteile in wichtigen Marktsektoren, Branchen und Unternehmen zu erwerben.

In diesem Sinne wäre es für ein umfassenderes Verständnis des gesamten Spektrums von Unternehmen und Investmentfonds, die zu diesem elitären und privilegierten Kern des Finanz- und Wirtschaftssystems gehören (was den Besitz und die Kontrolle börsennotierter Unternehmen in den USA betrifft), notwendig, alle Finanzgiganten zu identifizieren und einzubeziehen, die sich innerhalb oder am Rande dieser sekundären Schicht befinden. Eine solche Liste würde zweifellos die oben genannten Unternehmen umfassen, ist aber keineswegs auf diese beschränkt – insbesondere Fidelity MR, Capital RM und T Rowe Price. In diesem Zusammenhang werden in der Studie zwei weitere Vermögensverwalter erwähnt, deren finanzielle Gesamtbeteiligungen ebenfalls bemerkenswert sind (deren Beteiligungen und Abstimmungsverhalten jedoch nicht im Detail untersucht werden, da es sich nicht um große „passive Investmentfonds“ handelt): Fidelity MR und Dimensional Fund Advisors (DFA). Die Autoren äußern sich zu diesen beiden Unternehmen:

„Fidelity ist bei weitem die größte aktiv verwaltete Investmentfondsgruppe… Im Gegensatz zu den Großen Drei hat Fidelity ein viel engeres und tieferes Beteiligungsprofil; es hält etwa 700 Fünf-Prozent-Block-Beteiligungen an US- Unternehmen (die anderen 600 sind international), und davon sind etwa 300 Zehn- Prozent-Blöcke. DFA hat ein sehr breites und flaches Beteiligungsprofil, das dem eines passiven Indexfonds ähnelt; er hält etwa 1.100 Drei-Prozent-Beteiligungen und 540 Fünf-Prozent-Blöcke an börsennotierten US-Unternehmen.“ (Fichtner et al., 2017, S.14)

Daraus könnte man schließen, dass die Eigentümer und Manager von Fidelity MR trotz ihrer geringeren Größe ebenfalls einen sehr strategisch ausgerichteten Investitions- und Unternehmensführungsplan verfolgen, während DFA eine traditionellere „passive“ Anlagestrategie bevorzugt, die weniger darauf ausgerichtet ist, ein gewisses Maß an Kontrolle oder Einfluss auf die Unternehmen zu erlangen, in die sie investiert haben.

DAS FEDERAL RESERVE SYSTEM – EINE HYBRIDE FORM DER FERNSTEUERUNG?

Eine Analyse der größten institutionellen Anteilseigner der einflussreichsten Mitgliedsbanken des Federal Reserve System bietet einen weiteren, sehr aufschlussreichen Einblick in die finanziellen Machtverhältnisse im Kern des Systems, wenn man bedenkt, dass „die Fed“ bei der Festlegung der Wirtschaftspolitik und der Regulierung des Finanzsektors in den Vereinigten Staaten eine vorrangige Rolle spielt. In einer Reihe von beschreibenden Bulletins, die auf ihrer Website veröffentlicht wurden, heißt es: „Das Federal Reserve System erfüllt seinen öffentlichen Auftrag als unabhängige Einrichtung innerhalb der Regierung.“ In dem Bulletin, in dem die

Eigentumsverhältnisse des Federal Reserve System beschrieben werden, heißt es weiter: „Es befindet sich nicht im ‚Besitz‘ von irgendjemandem und ist keine private, gewinnorientierte Institution.“ (FRS, 2013a) Zu diesen rätselhaften Aussagen heißt es weiter:

„Die 12 regionalen Federal Reserve Banks, die vom Kongress als die operativen Arme des nationalen Zentralbanksystems, sind ähnlich wie private Unternehmen organisiert – was möglicherweise zu einer gewissen Verwirrung in Bezug auf die „Eigentumsverhältnisse“ führt. Zum Beispiel geben die Zentralbanken Aktien an die Mitgliedsbanken aus. Der Besitz von Notenbankaktien unterscheidet sich jedoch deutlich vom Besitz von Aktien eines Privatunternehmens. Die Reserve Banks werden nicht gewinnorientiert betrieben, und der Besitz einer bestimmten Anzahl von Aktien ist per Gesetz eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft im System. Die Aktien dürfen nicht verkauft, gehandelt oder als Sicherheit für einen Kredit verpfändet werden; die Dividenden betragen laut Gesetz 6 Prozent pro Jahr.

An der Spitze der Liste der „Top 50 Holdinggesellschaften“ (Stand: Mitte 2018) des Federal Reserve System, die somit auch die einflussreichsten Mitglieder/Aktionäre wären, stehen dieselben Geschäftsbanken wie in den vorangegangenen Abschnitten, von denen Vanguard und BlackRock ausnahmslos zwei der größten Aktionäre sind (wie auch eine beträchtliche Anzahl ihrer teilweise im Besitz befindlichen und kontrollierten Unternehmen). Im Einzelnen war JP Morgan Chase & Co. (mit Sitz in New York) im Jahr 2018 mit einer Bilanzsumme von rund 2.600 Mrd. USD das größte Mitglied/Aktionär, gefolgt von der Bank of America Corporation (2.300 Mrd. USD, Charlotte NC). Das drittgrößte Mitglied war Citigroup Inc. (1.900 Mrd. $, NY), dann Wells Fargo & Company (1.900 Mrd.

$, San Francisco CA), Goldman Sachs Group Inc. (970 Mrd. $, NY) und Morgan Stanley (880 Mrd. $, NY). Die Größe der nächstgrößeren Mitglieder fällt stark ab: der siebtgrößte (American International Group – AIG) verzeichnete eine Bilanzsumme von 460 Mrd. $ und die anderen drei hatten weniger als 400 Mrd. $ (General Electric Capital Corporation, Bank of New York Mellon Corporation und U.S. Bancorp). In Tabelle 4 sind die größten institutionellen Aktionäre der zehn größten Mitglieder/Aktionäre aufgeführt (in absteigender Reihenfolge).

TABELLE 4

Diese Zusammenstellung der fünf größten institutionellen Anteilseigner jedes der zehn größten Mitglieder/Aktionäre des Federal Reserve System liefert weitere Details und Hinweise auf die relative und absolute strukturelle Macht im Kern des Finanzsystems aus einer verwandten, aber dennoch sehr charakteristischen und bedeutenden Perspektive. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, bestätigt sich die extreme Konzentration von roher Finanzmacht und inhärentem strukturellem oder systemischem Einfluss an der Spitze, und es könnte auch möglich sein, aus den jeweiligen Eigentumsanteilen an den wichtigsten Mitgliedsbanken weitere Erkenntnisse über die relative Gewichtung oder Macht der wichtigsten Finanzkonzerne und -unternehmen zu gewinnen, die sich definitiv in der ersten oder zweiten Schicht des Kerns des finanziellen Eigentums und der Kontrolle befinden.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Vanguard seinen Status als „Erster unter Gleichen“ – mit deutlichem Abstand – bestätigt. Vanguard gehört zu den fünf größten institutionellen Anteilseignern aller zehn größten Mitglieder

Banken der Federal Reserve (und ist der größte oder zweitgrößte Anteilseigner bei allen Banken außer einer, bei der sie an dritter Stelle steht). BlackRock und State Street gehören ebenfalls zu den fünf größten Anteilseignern aller zehn Mitgliedsbanken (in der Regel um den dritten Platz in der Hackordnung), gefolgt von Fidelity MR und Berkshire Hathaway (beide gehören zu den größten Anteilseignern von fünf der zehn Mitgliedsbanken – es ist jedoch bemerkenswert, dass letztere der größte Anteilseigner von vier von ihnen ist), während Capital RM zu den Top-Aktionären von drei gehört. Zusammen halten die „Big Five“ insgesamt zwischen 17 % und 40 % der Aktien (im Durchschnitt knapp 30 %). Die anderen Großaktionäre auf der Liste tauchen nur einmal auf (Goldman Sachs, Mitsubishi, Harris Associates, Viking GI, Dodge & Cox, T Rowe Price und Massachusetts Financial Services Co.).

DIE SEKUNDÄRE EBENE DER FINANZIELLEN MACHT IM ZENTRUM

Im Hinblick auf die Entwicklung einer umfassenderen und mehrdimensionalen Bewertung der strukturellen Macht im Finanz- und Wirtschaftssystem wäre es notwendig, das gesamte Spektrum der Finanzunternehmen, Investitionsvehikel und Unternehmensnetzwerke, die sich um den Kern des Finanzsystems gebildet haben, sowie die wichtigsten Finanz- und Wirtschaftssektoren und – märkte, in denen sie am aktivsten sind, zu berücksichtigen. In dieser Hinsicht könnte eine detaillierte Untersuchung der Eigentumsverhältnisse und der Unternehmensführung in jedem wichtigen Finanz-, Industrie- und Wirtschaftssektor zusätzliche Einblicke in die relative und absolute Finanzmacht einzelner Unternehmen im Kernbereich des Finanzsystems sowie in die Art und Weise liefern, wie bestimmte Funktionen oder Komponenten des Finanz- und Wirtschaftssystems von den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzentration von Finanzmacht, Unternehmenseigentum und Unternehmensführung beeinflusst wurden.

Die anderen in den vorangegangenen Abschnitten zusammengestellten Zahlen und Listen liefern in dieser Hinsicht zusätzliche Informationen und Erkenntnisse. Die jeweiligen Listen der Hauptaktionäre der größten Waffenhersteller und anderer bekannter börsennotierter Unternehmen (siehe Tabellen 2 und 3) werden von denselben Unternehmen dominiert (wobei Vanguard, BlackRock und State Street Corporation eindeutig im Zentrum des Kerns stehen, während Fidelity MR und Capital RM in der sekundären oder äußeren Schicht angesiedelt zu sein scheinen). Der veranschaulichende Querschnitt der Aktionäre der einflussreichsten Mitglieder des Federal Reserve System (siehe Tabelle 4) bestätigt diese Hypothese und deutet außerdem darauf hin, dass Berkshire Hathaway erhebliche Anstrengungen auf dieses eigentümliche hybride Finanzinstitut konzentriert hat, das für das Finanzsystem und die Volkswirtschaft von grundlegender Bedeutung ist, da es trotz seiner relativ begrenzten Ressourcen der größte institutionelle Anleger in vier der größten Mitgliedsbanken ist.

Zur Veranschaulichung der Eigentumsverhältnisse bei den führenden Unternehmen der US- Wirtschaft soll hier noch eine weitere Stichprobe herangezogen werden, um einen letzten explorativen Querschnitt der Finanzkraft und der Eigentums- und Kontrollverhältnisse bei Unternehmen zu erstellen (siehe Tabelle 5): eine Umfrage unter den wichtigsten institutionellen Aktionären der zehn größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung), die im Standard & Poor’s 500 Index aufgeführt sind (gemessen als Prozentsatz der gesamten Stammaktien, die von jedem Unternehmen gehalten werden, auf der Grundlage der im Juni 2024 erhobenen Daten).

TABELLE 5

DIE GRÖSSTEN AKTIONÄRE DER ZEHN GRÖSSTEN S&P 500-UNTERNEHMEN

Auch hier sind die Ergebnisse sehr ähnlich wie bei den anderen Querschnitten der Unternehmenseigentümerschaft (abgesehen von einer relativen Verschiebung bei den Beteiligungen mehrerer Unternehmen der „zweiten Schicht“). Die beherrschende Stellung von Vanguard ist recht außergewöhnlich – das Unternehmen ist der größte institutionelle Anleger in acht der zehn Unternehmen und steht in den beiden anderen an zweiter Stelle (mit den meisten Anteilen um

8-9%). Die inhärente oder strukturelle finanzielle Macht von BlackRock über die untersuchten Unternehmen ist ebenfalls außergewöhnlich: BlackRock hält die zweitgrößte Beteiligung an acht der untersuchten Unternehmen und die drittgrößte an den beiden anderen (im Durchschnitt etwa 7-8 %). State Street gehört ebenfalls zu den fünf größten Aktionären aller zehn Unternehmen (in der Regel an dritter oder vierter Stelle mit 4-5 %).

Im Übergangsbereich zwischen der primären und der sekundären Ebene des zentralen Finanzkerns hat sich Geode Capital Management LLC in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Akteure entwickelt (unter den fünf größten Anteilseignern von sechs der zehn Unternehmen und unter den zehn größten Anteilseignern von drei anderen, in der Regel mit einem Anteil von rund 2 %). Fidelity MR gehört zu den fünf größten Anteilseignern von fünf Unternehmen (und zu den zehn größten Anteilseignern von drei weiteren), T Rowe Price gehört zu den fünf größten Anteilseignern von zwei Unternehmen und zu den zehn größten Anteilseignern von sieben weiteren, während Capital RM zu den fünf größten Anteilseignern von einem Unternehmen und zu den zehn größten Anteilseignern von fünf weiteren gehört. Morgan Stanley und JP Morgan Chase sind ebenfalls von Bedeutung (jeweils unter den fünf größten Aktionären eines Unternehmens und unter den zehn größten Aktionären von sieben bzw. sechs Unternehmen). Andere Finanzunternehmen und Vermögensverwalter, die zu dieser exklusiven Gruppe von Firmen gehören, die sich innerhalb oder am Rande des zentralen Kerns des zunehmend integrierten Systems von Finanzbesitz und Unternehmensführung befinden, das sich in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten herausgebildet hat, sind wahrscheinlich Wellington Management Co. LLP, Massachusetts Financial Services Co. und Dimension Financial Advisors gehören.

DIE LETZTE (SICHTBARE) EBENE DES FINANZIELLEN EIGENTUMS UND DER KONTROLLE

Die Hauptsitze von (L nach R) Vanguard, BlackRock, Fidelity MR, State Street und Capital RM

Wer sind also die Eigentümer dieser Finanz- und Unternehmensriesen, was sind sie genau, und wie haben sie es geschafft, in so kurzer Zeit eine so beherrschende Stellung über das Finanzsystem im Allgemeinen und das Eigentum an Unternehmen im Besonderen zu erlangen? Im folgenden Abschnitt wird versucht, eine Antwort auf diese Fragen zu finden, indem die verfügbaren Informationen über die Eigentumsverhältnisse, die Unternehmensstruktur und die Unternehmensführung von Vanguard, BlackRock und State Street selbst untersucht werden.

Vanguard und BlackRock sind natürlich die beiden mit Abstand größten Finanzunternehmen in Bezug auf das verwaltete Vermögen und den Besitz von börsennotierten Unternehmen in den USA. Vanguard hat eine komplizierte und vage definierte Form der Unternehmensorganisation und – führung sui generis entwickelt, die es besonders schwierig macht, eine endgültige Entscheidungsbefugnis, Struktur oder ein Verfahren zu bestimmen. BlackRock und State Street sind börsennotierte Unternehmen, während die beiden nächstgrößten institutionellen Anleger (Fidelity MR und Capital RM) sich in Privatbesitz befinden. Obwohl BlackRock gemessen am Gesamtvermögen der größte Investor ist, wird Vanguard zuerst untersucht, da das Unternehmen diese Mittel etwas aktiver eingesetzt hat, um eine strategische Beteiligung an börsennotierten Unternehmen in den USA zu erwerben.

Die Vanguard-Gruppe, Inc.

Vanguard wurde 1975 von John Bogle gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Malvern (Pennsylvania). Zu den Geschäftsaktivitäten gehören die Verwaltung von börsengehandelten Fonds, Renten- und Investmentfonds, variablen und festen Renten sowie das Angebot von Makler- und Finanzplanungsdienstleistungen. In den 1980er Jahren expandierte das Unternehmen rasch und gehörte Ende der 1990er Jahre zu den größten Fondsmanagern der Welt. Nach eigenen Schätzungen verwaltet die Unternehmensgruppe insgesamt ein Vermögen von 8,6 Billionen Dollar (nach BlackRock), beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter und hat 50 Millionen Anleger oder Kunden (verteilt auf 423 separat gegründete Investmentgesellschaften und Investmentfonds weltweit, von denen 208 in den USA registriert sind).

In der Zusammensetzung des Zentralvorstands der Europäischen Kommission ist ein hohes Maß an Kontinuität zu verzeichnen.

So war John Bogle bis 1999 Vorsitzender, bevor er durch John Brennan ersetzt wurde, und William McNabb wurde 2008 zum CEO ernannt, gefolgt von Tim Buckley im Jahr 2018 (der auch als Vorsitzender und Präsident fungierte). Salim Ramji löste Tim Buckley 2024 als CEO ab, Greg Davis wurde zum Präsidenten ernannt, und das langjährige Vorstandsmitglied Mark Loughridge übernahm den Posten des Vorsitzenden. Ramji kam von BlackRock (!) zu Vanguard, wo er einen großen Investmentfonds verwaltete und Mitglied des globalen Vorstands war. In einem Unternehmensprofil von Bloomberg (2018a) wird Vanguard als „ein Investmentmanager in Privatbesitz“ beschrieben, aber die zugrunde liegenden Eigentumsverhältnisse, die Unternehmensstruktur und die Befehls- und Kontrollkette innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe sind ausgesprochen undurchsichtig und schwer fassbar. Nach eigenen Angaben des Unternehmens auf seiner Webseite:

„Vanguard wurde 1975 mit einer radikalen Eigentümerstruktur gegründet, die nach wie vor einzigartig in der Vermögensverwaltungsbranche ist. Unser Unternehmen ist im Besitz seiner Mitgliedsfonds, die wiederum im Besitz der Fondsaktionäre sind. Da wir keine externen Eigentümer zu befriedigen haben, konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, die Anlagebedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen… Vanguard befindet sich im gegenseitigen Eigentum der einzelnen Fonds und damit letztlich der Anleger dieser Fonds. Folglich strebt die Gruppe nicht nach Gewinnmaximierung für externe Anteilseigner, sondern arbeitet ‚at-cost‘.“

Solche Beteuerungen mögen als eine Form des Marketings und der Eigenwerbung nützlich sein, aber sie geben keinen wirklichen Aufschluss darüber, wie die 50 Millionen Einzelanleger und Kunden, die über mehr als 400 separate Investmentfonds und -gesellschaften verstreut sind, effektiv an der strategischen Entscheidungsfindung und Unternehmensführung (die, wie bereits erwähnt, sehr zentralisiert und strategisch ausgerichtet ist) teilnehmen oder diese beeinflussen können. Es wäre zwar möglich, aus offiziellen Dokumenten, in denen die Eigentums- und Managementstrukturen der größten börsennotierten Investmentgesellschaften und der von der Muttergesellschaft kontrollierten Holdinggesellschaften beschrieben werden, einige Erkenntnisse zu gewinnen, aber eine detaillierte Untersuchung dieser Frage würde den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen.

BlackRock, Inc.

BlackRock bietet darüber hinaus eine breite Palette von Anlage-, Risikomanagement-, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle und private Kunden an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet (zu den Gründern gehörten Ralph Schlosstein, Susan Wagner, Robert Kapito und Laurence Fink), hat seinen Hauptsitz in New York und wurde 1999 an der New Yorker Börse notiert. Das Unternehmen stieg in den folgenden zwei Jahrzehnten wie aus dem Nichts zu einem der größten institutionellen Investoren der Welt auf, unter anderem durch die Fusion mit Barclays Global Investors im Jahr 2009, nach der es zur „größten Investmentmanagementgesellschaft der Welt“ wurde. Am Ende desselben Jahres „belief sich das im Namen von Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten und Kanada (einschließlich Offshore- Investoren) verwaltete Vermögen auf insgesamt 2,042 Billionen US-Dollar oder 61 % der gesamten AUM, was einem Anstieg von 1,070 Billionen US-Dollar entspricht“. (Blackrock, Jahresbericht, 2009,

S. 2-10) Zuvor hatte das Unternehmen Merrill Lynch erworben oder mit diesem fusioniert und ähnliche Beziehungen zur PNC Financial Services Group, Inc. aufgebaut, was ebenfalls zu seiner raschen Expansion und der Konsolidierung seiner Machtbasis beitrug.

Wie bei Vanguard besteht ein hohes Maß an Kontinuität in der Zusammensetzung des zentralen Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung: Laurence Fink und Robert Kapito sind seit der Gründung des Unternehmens in Schlüsselpositionen tätig, die sie als Chairman und CEO (Fink) und

President (Kapito) innehaben. Das öffentliche Bild des Unternehmens wurde in der Tat um die Gründer herum aufgebaut, so dass insbesondere Laurence Fink zur Personifizierung der öffentlichen Identität und Führung des Unternehmens geworden ist. Obwohl BlackRock seit 1999 börsennotiert ist, verfügt das Unternehmen über eine komplizierte Eigentümerstruktur (mit Aktionären, die in Anleger A, B, C, institutionelle Anleger und Aktien der Klasse R unterteilt sind).

Kategorien, wobei institutionelle Anleger die Mehrheit der Aktien des Unternehmens halten). Die beiden größten Einzelanleger – Larry Fink und Susan Wagner, beide ursprüngliche Gründer – halten 1,27 % bzw. 0,28 % der ausstehenden Aktien, was darauf hindeutet, dass das populäre Image zwar für die Öffentlichkeitsarbeit und Marketingzwecke geeignet sein mag, dass aber das strategische Management und die Kontrolle von BlackRock insgesamt wahrscheinlich von der Zustimmung und laufenden Unterstützung anderer Einzelpersonen und Unternehmensinteressengruppen abhängt, die die wahre(n) Macht(en) hinter dem öffentlichen Thron sind (auf die im folgenden Abschnitt kurz eingegangen wird).

State Street Corporation

Die State Street Corporation wurde 1792 gegründet und hat ihren Firmensitz in Boston, Massachusetts. Wie BlackRock ist sie börsennotiert (an der New Yorker Börse) und verfügte Anfang 2024 über ein verwaltetes Vermögen von rund 4 Billionen US-Dollar, das von etwa 46.000 Mitarbeitern verwaltet wurde. Auch in Bezug auf den Vorstand und die Geschäftsleitung besteht ein hohes Maß an Kontinuität: Joseph Hooley war von 1986 bis 2017 Chairman und CEO, während Ron O’Hanley 2017 zum President ernannt wurde und derzeit Chairman, President und CEO ist.

O’Hanley kam von Fidelity MR(!!) zu State Street, wo er Leiter des Bereichs Asset Management und Corporate Services war. Er war auch Mitglied des Federal Reserve System’s Federal Advisory Committee und ist seit Juni 2024 ein Class A Director der regionalen Federal Reserve Bank of Boston. Die Zusammensetzung der Eigentümerstruktur des Unternehmens und die wichtigsten institutionellen Aktionäre werden im folgenden Abschnitt erläutert.

DIE SCHLINGE SCHLIESSEN? DIE SCHLINGE ENGER ZIEHEN? ODER VERSCHMELZUNG IM KERN?

Ein entscheidendes Merkmal der jüngsten Entwicklungen, das beim Aufbau eines ausgeklügelten Systems zentralisierter Eigentums- und Kontrollverhältnisse durch eine kleine Zahl gigantischer Finanzunternehmen eine zentrale Rolle zu spielen scheint, ist die Existenz einer Reihe sich überschneidender Ringe und Netze von Verflechtungen und Verbindungen, die eine Vielzahl von bilateralen und multilateralen Formen von Überkreuzbeteiligungen umfassen. Je näher man sich dem Zentrum dieses verflochtenen Clusters von finanziellem Eigentum und Macht nähert, desto verflochtener und unübersichtlicher werden die Eigentumsstrukturen. Dies scheint einen geschlossenen Kreislauf oder eine Verschmelzung von Eigentum, Repräsentation, Partizipation, Governance, Kontrolle und Rechenschaftspflicht im Zentrum zu schaffen, was die Tatsache unterstreicht, dass – trotz der äußerst komplizierten und vielfältigen Unternehmensstrukturen und – verflechtungen – diese zentralen Finanzeinheiten gemeinsam das Ende der Fahnenstange in Bezug auf die ultimativen Unternehmens- und Finanzketten des Eigentums, der Befehlsgewalt und der Kontrolle darstellen (ungeachtet der Tatsache, dass es für Außenstehende unmöglich bleibt, einen Endpunkt der höchsten Autorität und Entscheidungsmacht als solchen zu identifizieren).

Was die spezifischen Arten von Unternehmensverflechtungen und wechselseitigen Eigentumsverhältnissen betrifft, die sich im Kern in den USA herausgebildet haben, so ist Vanguard der größte institutionelle Investor in allen börsennotierten Unternehmen im Umfeld des Zentrums (BlackRock, State Street, T Rowe Price und Berkshire Hathaway) mit einem Anteil von jeweils etwa 9-12 %. Wie bereits erwähnt, sind jedoch die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle von Vanguard selbst aufgrund der besonderen Unternehmensform und der Entscheidungsstrukturen und -verfahren nur schwer zu ermitteln. In der Zwischenzeit besitzt BlackRock 6,5 % seiner eigenen Aktien über ein kontrolliertes Unternehmen und hält außerdem mindestens 8 % der Aktien von State Street, T Rowe Price und Berkshire Hathaway. State Street ist auch an allen anderen börsennotierten Unternehmen (BlackRock, T Rowe Price und Berkshire Hathaway) sowie an seinen eigenen Aktien in erheblichem Umfang beteiligt. Eine vereinfachte Schätzung oder Quantifizierung der wechselseitigen Eigentumsverhältnisse zwischen den größten Unternehmen im Zentrum des Finanzzentrums der USA wird im Folgenden dargestellt (Tabelle 6), basierend auf den vier größten institutionellen Aktionären der jeweiligen Unternehmen (Stand: Juni 2024).

TABELLE 6

Die Identität der letztendlichen Entscheidungsträger, die jedes Unternehmen kontrollieren, die Gruppe von Personen, die wirklich die allgemeinen Investitionsstrategien und -ziele der jeweiligen Unternehmen bestimmen und die wichtigsten operativen Managemententscheidungen treffen, muss daher offen bleiben. Wenn es diese Informationen in der Öffentlichkeit gibt, konnte der Verfasser sie nicht finden, abgesehen von dem Bild, das sich in der Öffentlichkeit von hochrangigen Persönlichkeiten wie den Gründern, wichtigen Einzelaktionären oder leitenden Angestellten bietet. Zwar ist es natürlich möglich, dass eine Gruppe von zwanzig oder dreißig Direktoren und leitenden Angestellten innerhalb jeder Firma die letzte Instanz und die Schaltstellen der Macht sind, doch wäre es naiv, einfach davon auszugehen, dass die formellen institutionellen Entscheidungsmechanismen und -verfahren der Unternehmen die wichtigsten Entscheidungen treffen – in Foren wie den offiziellen Sitzungen der Verwaltungsräte oder den Hauptversammlungen der Eigentümer/Investoren/Aktionäre/Kunden bestimmter Investmentfonds und Unternehmenseinheiten innerhalb der Dachgruppe jeder zentralen Holdinggesellschaft. Angesichts des schieren Ausmaßes an finanzieller Macht und unternehmerischer Kontrolle, das die größten Firmen innerhalb kürzester Zeit unter sich angehäuft haben, wäre es nicht unvernünftig anzunehmen, dass es zahlreiche andere sehr wohlhabende und mächtige Personen und Interessengruppen gibt, die in die wichtigsten Machtstrukturen eingebettet sind.

DAMIT VERBUNDENE ENTWICKLUNGEN UND TRENDS AUF INTERNATIONALER EBENE

Die folgenden Abschnitte enthalten eine kurze Zusammenfassung und einen Überblick über mehrere wichtige Trends und Entwicklungen im Zusammenhang mit einer entsprechenden Konzentration von Finanzmacht und Unternehmensbesitz auf internationaler Ebene. Diese Entwicklungen werden aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: ein kurzer Überblick über mehrere Volkswirtschaften, während die zweite analytische Perspektive die zugrundeliegenden Strukturen und Merkmale, die wichtigsten Teilnehmer und die Governance bzw. das operative Management einer Auswahl von internationalen Finanzsystemen und Marktsektoren umfasst. Dabei werden insbesondere zwei Aspekte behandelt: die Bildung eines ähnlichen zentralen Kerns von zunehmend miteinander verflochtenen oder verschmolzenen eigentumsübergreifenden Netzen und Beziehungen, die von einer eng miteinander verbundenen Gruppe der größten Unternehmen im Zentrum kontrolliert zu werden scheinen, und einige der Möglichkeiten, mit denen die dominierenden Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ihre finanzielle Macht und Kontrolle über die Unternehmensführung und die wirtschaftliche Entwicklung auf andere Länder und strategische Marktsektoren übertragen haben.

Mehr Fusion im Kern?

Auf internationaler Ebene fällt sofort auf, dass – abgesehen von den außerordentlich komplexen und vielfältigen Rechts-, Finanz- und Unternehmensformen und Organisationsstrukturen sowie den Unterschieden zwischen den einzelnen Rechtsordnungen und Märkten – ein ähnliches Arrangement bzw. ein ähnlicher Zustand der extremen Konzentration von finanziellem Eigentum und Macht durch eine kleine Zahl eng miteinander verbundener Unternehmen erreicht wurde. Dies ist vor allem bei den größten Finanzunternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Europa der Fall (letzteres wird von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz und Frankreich dominiert).

Eine bahnbrechende Studie über das „Netzwerk der globalen Unternehmenskontrolle“ aus dem Jahr 2011 bietet einen nützlichen Ausgangspunkt für die Analyse der wichtigsten Arten von Strategien und Netzwerkvereinbarungen, die

die von jedem der Unternehmen im oder nahe dem Zentrum der Finanzkraft und des Unternehmenseigentums auf internationaler Ebene entwickelt wurden, das Ausmaß, in dem sie alle untereinander verbunden sind, und die ausgedehnten Netzwerke von Unternehmen und Branchen, an denen die Unternehmen im Zentrum ein erhebliches Interesse haben (was auch als ihr wirtschaftlicher Fußabdruck bezeichnet werden kann). (Vitali et al., 2011) In Bezug auf die zugrundeliegende Natur, die Tendenzen und Merkmale des internationalen Netzwerks von Unternehmenseigentum und -kontrolle sowie die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, die aus den überprüften Informationen gezogen werden könnten, vermuten die Autoren Folgendes:

„Sicherlich ist es intuitiv, dass jedes große Unternehmen eine Pyramide von Tochtergesellschaften unten und eine Reihe von Aktionären oben hat. Die Wirtschaftstheorie bietet jedoch keine Modelle, die vorhersagen, wie transnationale Unternehmen weltweit miteinander verbunden sind. Es können drei alternative Hypothesen formuliert werden. TNCs können isoliert bleiben, sich in getrennten Koalitionen zusammenschließen oder eine riesige verbundene Komponente bilden, möglicherweise mit einer Kern-Peripherie-Struktur…

(In diesem breiteren konzeptionellen und analytischen Kontext stellte die Studie fest, dass) das TNC-Netzwerk eine Fliegenstruktur aufweist… Seine Besonderheit besteht darin, dass die stark vernetzte Komponente, der Kern, im Vergleich zu den anderen Abschnitten der Fliege sehr klein ist… Der Kern ist auch sehr dicht verbunden, mit Mitgliedern, die im Durchschnitt Verbindungen zu zwanzig anderen Mitgliedern haben… Mit anderen Worten, es handelt sich um eine eng verflochtene Gruppe von Unternehmen, die kumulativ die Mehrheit der Anteile der anderen halten… Die Top- Inhaber innerhalb des Kerns können somit als eine wirtschaftliche „Super-Einheit“ im globalen Netzwerk von Unternehmen angesehen werden. Eine wichtige zusätzliche Tatsache an dieser Stelle ist, dass drei Viertel des Kerns Finanzintermediäre sind.“ (Vitali et al., 2011, S.4-5)

Von den Unternehmen, die als Teil des am engsten verflochtenen Kerns identifiziert wurden (147), ist eine beträchtliche Mehrheit in den USA ansässig (oder hat wichtige Börsennotierungen und Geschäfte) (darunter AXA, Franklin Resources, T Rowe Price, Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Prudential Financial, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, State Street Corporation, Goldman Sachs und Bear Stearns), während eine weitaus geringere Zahl im Vereinigten Königreich (darunter Barclays), der Schweiz (UBS, Credit Suisse) und Deutschland (Deutsche Bank, Commerzbank) ansässig ist. Wie im folgenden Abschnitt dargelegt, gibt es erhebliche Überschneidungen zwischen diesen Unternehmen, die den Kern des internationalen Netzes der Unternehmenskontrolle bilden, und den wichtigsten Akteuren und Managern des „Offshore“- Finanzsystems.

Eine weitere neuere Studie über die zugrundeliegenden oder eingebetteten Unternehmensstrukturen und -netzwerke innerhalb des internationalen Finanzsystems bestätigte die anfänglichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen von Vitali et al. und bietet einige weitere Einblicke und Perspektiven zu diesem Phänomen (Haberly & Wojcik, 2016). In Bezug auf die Hauptmerkmale und -charakteristika von Eigentum und Kontrolle in den internationalen Finanzsystemen, die die Analyse ergeben hat:

„Empirisch zeigen wir, dass drei Viertel der 205 umsatzstärksten Unternehmen der Welt in ein einziges globales Unternehmensnetzwerk mit konzentrierten (5 %) Eigentumsverhältnissen eingebunden sind. Dieses Netzwerk ist hierarchisch zentralisiert, mit einem dominanten ‚globalen Netzwerkkern‘ von US-Fondsmanagern, der von einer geografisch vielfältigeren ’staatskapitalistischen Peripherie‘ umgeben ist…

Die 20 einflussreichsten Weltinvestoren nach „wirtschaftlichem Fußabdruck“ … sind direkte und ultimative 5 %-Blockhalter in 56 % bzw. 61 % der Stichprobenunternehmen. Fünfzehn dieser 20 sind darüber hinaus direkte 5%ige Anteilseigner in einem anderen Unternehmen, wobei das globale Unternehmensnetzwerk

Sieben dieser fünfzehn gegenseitig investierenden Kernmitglieder des Netzwerks haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, wobei die beiden größten passiven US- Manager, BlackRock und Vanguard, einen weitaus größeren direkten 5%-Kontroll- Fußabdruck haben als alle anderen Investoren weltweit.“ (Haberly & Wojcik, 2016, S.14-15)

Wie in den Vereinigten Staaten ist es daher für Außenstehende schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen endgültigen Endpunkt der obersten Autorität und strategischen Kontrolle auszumachen, da die Unternehmen an der Spitze der Pyramide (oder im Zentrum des Kerns) in hohem Maße miteinander verflochten sind und die meisten Unternehmen eine beträchtliche Anzahl von Anteilen an einem oder mehreren anderen Unternehmen besitzen, was durch mehrere Schichten von Überkreuzbeteiligungen (gegenseitiger Besitz von Anteilen zwischen zwei Unternehmen) und Eigenbeteiligungen (bei denen eine separate juristische Person oder ein Investmentfonds im Besitz eines der Unternehmen Anteile an der Muttergesellschaft hält) verstärkt wird. Fast fünfzig Jahre zuvor machte Kwame Nkrumah (der erste Präsident Ghanas nach der Unabhängigkeit) einige ähnliche und bemerkenswert scharfsinnige Beobachtungen zu den zugrundeliegenden Machtstrukturen und den sich abzeichnenden Merkmalen des internationalen Finanzsystems und den Eigentums- und Kontrollverhältnissen bei Unternehmen:

„Das amerikanische Finanzkapital hatte in Deutschland während der Nachkriegsbesetzung natürlich Hochkonjunktur. Die deutsche Industrie und das Finanzwesen, die bereits durch Kartell- und Treuhandvereinbarungen mit der amerikanischen Industrie und dem Finanzwesen verbunden waren, wurden von den mächtigen Monopolgruppen der Vereinigten Staaten noch stärker durchdrungen.

Die riesigen deutschen Banken … sind alle an das amerikanische Kapital gekettet und ihm in vielerlei Hinsicht untergeordnet. Die italienischen Banken und die italienische Industrie befinden sich in der gleichen Lage… Die Beispiele lassen sich auf die ganze Welt ausdehnen, auf Japan, Kanada, Australien und Neuseeland… Die Herrschaft der Finanzoligarchie wird durch das Hauptinstrument der „Holdinggesellschaft“ aufrechterhalten, die oft mit einem reinen Nominalkapital gegründet wird, aber direkte und indirekte Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen kontrolliert, die weitaus bessere Finanzmittel nutzen…

[Die Entstehung von Finanzkonsortien, die riesige Unternehmensimperien kontrollieren] sind in der Tat die geringsten Hinweise auf den heutigen Trend zu immer engeren Verbindungen zwischen einer kurzen Liste unglaublich mächtiger Gruppen, die unser Leben auf globaler Ebene beherrschen… [Die finanzielle Macht dieser Gruppen ist im Laufe der Zeit stetig gewachsen, angeführt von] dem ständigen Eindringen einiger weniger Bank- und Finanzinstitute in große Industrie- und Handelsunternehmen, wodurch eine Kette von Verbindungen geschaffen wurde, die sie in eine verbindende Beziehung bringen, die die Vorherrschaft sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Wirtschaft ermöglicht.

Der durch diese Vorherrschaft ausgeübte Einfluss wird auf die Politik und die internationalen Angelegenheiten übertragen, so dass die Interessen der übergeordneten Monopolgruppen die nationale Politik bestimmen. Ihre Vertreter sind in Schlüsselpositionen in der Regierung, der Armee, der Marine und der Luftwaffe, im diplomatischen Dienst, in politischen Gremien und in internationalen Organisationen und Institutionen vertreten, durch die die gewählte Politik auf die Weltbühne getragen wird.“ (Nkrumah, 1966, S. 44-80)

Die Finanz- und Industriebarone der frühen 1900er Jahre in den USA übten ihre finanzielle Macht in der Regel direkt aus, wenn nicht sogar bei manchen Gelegenheiten auffallend. In jüngerer Zeit sind die Konzentration, die Konsolidierung und der Einsatz oder die Nutzung dieser immensen inhärenten oder strukturellen finanziellen Macht für die Öffentlichkeit in der Regel nicht so direkt und offensichtlich. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen nicht einmal möglich, aus den öffentlich zugänglichen Informationen abzuleiten, wer die jeweiligen Unternehmen wirklich besitzt und kontrolliert.

private Finanzinstitute, wobei sich die meiste Aufmerksamkeit auf die Aussagen einiger weniger hochkarätiger Gründer und leitender Angestellter konzentriert, die oft nur einen kleinen Prozentsatz der gesamten Eigentums- oder Stimmrechte ausmachen. Unterdessen ist hinter den Bühnenvorhängen die Ansammlung eng miteinander verbundener Unternehmenseinheiten im Zentrum der Kernschichten des finanziellen Eigentums und der Unternehmenskontrolle in einem solchen Ausmaß verschmolzen, dass sie zu einem nebulösen Klecks geworden zu sein scheint, dessen äußere Konturen und Grenzen sich ständig ausdehnen und das gesamte System in einem solchen Ausmaß durchdringen und diffundieren, dass es unmöglich ist zu sagen, wo der zentrale Unternehmenskern endet und wie viel – wenn überhaupt – vom „freien Markt“ oder dem „Finanzsystem“ als autonome Konzepte und Konstrukte wirklich übrig bleibt.

Die Projektion der zentralisierten Finanzmacht

Ein zweiter Aspekt, der auf internationaler Ebene besonders bemerkenswert ist, ist die Art und Weise, wie einige der größten Unternehmen ihre beherrschende Stellung in den Vereinigten Staaten und Europa genutzt haben, um ihre immense Finanzmacht auf andere Länder, strategische Wirtschaftssektoren und internationale Finanzmärkte auszuweiten. In der detaillierten Studie von Fichtner et al. wird festgestellt, dass Vanguard und BlackRock zwar den Großteil ihrer Beteiligungen in den Vereinigten Staaten konzentriert haben, es ihnen aber dennoch gelungen ist, ihre finanzielle Macht mit Hilfe mehrerer Schlüsselstrategien und -methoden international auszuweiten. Die vielleicht bedeutendste davon ist das Ausmaß, in dem sie große Beteiligungen an anderen großen Finanzunternehmen und institutionellen Anlegern in strategischen Sektoren und Märkten in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, erworben haben, Unternehmen, die selbst oft eine im Grunde ähnlich privilegierte, wenn auch nicht ganz so allmächtige und durchdringende Position im Finanzsystem der Länder in Europa und anderswo einnehmen:

„Auf internationaler Ebene ist der größte US-amerikanische passive Vermögensverwalter BlackRock der bei weitem einflussreichste Akteur bei der globalen Netzwerkintegration… BlackRock hält eine direkte 5 %-Beteiligung an fast einem Drittel der umsatzgewichteten Stichprobenunternehmen weltweit, ein Anteil, der bei seiner ultimativen 5 %-Pyramide auf 45 % ansteigt. Außerhalb der USA ist die Präsenz von BlackRock am stärksten im Vereinigten Königreich konzentriert, wo 92 % der Stichprobenunternehmen innerhalb seiner 5 %-Pyramide liegen… (Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch) die Konzentration von BlackRocks nicht- angloamerikanischen Beteiligungen an multinationalen Finanzunternehmen mit großem Streubesitz und US-Notierungen oder -Notierungen (z. B.

Deutsche Bank, AXA, UBS, BBVA, ING, Zurich Financial, Mitsubishi UFJ).“ (Haberly & Wojcik, 2016, S.18)

Eine damit zusammenhängende Manifestation der ausgedehnten finanziellen Macht, die die größten US-Unternehmen über die Volkswirtschaften anderer Länder und die internationalen Märkte ausüben, ergibt sich aus ihrer beträchtlichen Eigentümerposition in den anderen großen Finanzunternehmen mit Sitz in den USA (wie JP Morgan und Citigroup), die, wie oben erwähnt, auch in zahlreichen Ländern in wichtigen Wirtschaftssektoren stark vertreten sind. So hat zum Beispiel eine kleine Anzahl von Firmen im Kern der australischen Wirtschaft durch eine Zwischenschicht von Finanz-„Bevollmächtigten“ die effektive Kontrolle über den größten Teil der australischen Wirtschaft erlangt, über die sie auch einige der wichtigsten Bergbauprojekte in Kolumbien kontrollieren (und natürlich in einer langen Liste von anderen Ländern in Lateinamerika, Nordamerika, Afrika und anderswo, sei es durch die gleichen Unternehmensbevollmächtigten oder andere).

In Kanada sind die Eigentumsverhältnisse der größten börsennotierten Unternehmen ebenfalls stark konzentriert, wenn auch nicht in dem Maße wie in Australien (und mit verschiedenen Unternehmen, die die dominierenden Positionen innehaben). Obwohl die Konfiguration eines relativ geschlossenen Kreislaufs von finanziellem Eigentum und finanzieller Kontrolle, der im Zentrum von einer kleinen Gruppe miteinander verbundener Unternehmen gebildet wird, ebenfalls klar ersichtlich ist, unterscheidet sich die Situation in Kanada dennoch in mehreren wichtigen Aspekten von der in Australien. Im letztgenannten Land ist der Grad der Geschlossenheit extrem und besteht aus nur drei oder vier Mitglieder (alles ausländische Finanzunternehmen), die zusammen eine Mehrheitsbeteiligung oder nahezu eine Mehrheitsbeteiligung an fast allen untersuchten börsennotierten Unternehmen halten.

In Kanada ist der geschlossene Kreislauf der Eigentumsverhältnisse im Zentrum nicht so eng und besteht hauptsächlich, wenn nicht sogar vollständig, aus einer Gruppe kanadischer Banken (Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia und National Bank of Canada), die in der Regel zusammen einen direkten Anteil von mindestens 20-30 % an börsennotierten Unternehmen halten (und auch untereinander). Von diesen sind die Royal Bank of Canada und die Bank of Montreal zweifellos die dominierenden Mitglieder des „Börsenkartells“, da sie in der Regel die beiden größten Anteilseigner mit Anteilen von etwa 8-9 % bzw. 5-6 % sind. Vanguard gehört ebenfalls zu den zehn größten institutionellen Anlegern zahlreicher Unternehmen (in der Regel mit einem Anteil von rund 4 %), aber BlackRock verfügt nur über wenige nennenswerte direkte Beteiligungen in dem Land. Weitere hochrangige Mitglieder der sekundären Ebene des Kerns des kanadischen Finanzsystems dürften die Mackenzie Financial Corporation und 1832 Asset Management sein.

Ähnliche Entwicklungen auf den Offshore-Finanzmärkten

Als letztes anschauliches Beispiel für internationale Trends bietet eine Analyse von James Henry eine weitere eindeutige Perspektive auf die Entwicklung eines außergewöhnlichen Grades an Marktkonzentration und Zentralisierung von Eigentum und Kontrolle in Schlüsselbereichen des internationalen Finanzsystems (Henry, 2012). In der Studie werden die verwalteten Private- Banking-Vermögen und die gesamten Kundenvermögen der fünfzig größten globalen Privatbanken zwischen 2005 und 2010 untersucht (mit besonderem Schwerpunkt auf den „grenzüberschreitend verwalteten Vermögen“ – in der Tat ein stellvertretender Indikator für einen wichtigen Sektor des „Offshore“-Finanzsystems). Die Ergebnisse der Analyse deuten darauf hin, dass in weiten Teilen Europas (insbesondere in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und dem Vereinigten Königreich) eine sehr begrenzte Anzahl von Unternehmen auch in dieser Komponente des Offshore-Systems einen hohen Grad an Marktkonzentration erreicht hat.

Im Einzelnen wurden die zwölf größten Finanzinstitute ermittelt: UBS und Credit Suisse (beide mit einem internationalen Kundenvermögen von mehr als 900 Mrd. USD), gefolgt von HSBC und Deutsche Bank (mehr als 600 Mrd. USD), PNB Paribas, JP Morgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo (mehr als 500 Mrd. USD) sowie Goldman Sachs, Pictet, Bank Leumi und Barclays (mehr als 400 Mrd. USD). Zusammen kontrollierten die zehn größten Unternehmen über 50 % des gesamten Marktes.

Im Hinblick auf Steueroasen und geheime Gerichtsbarkeiten im Allgemeinen ergab eine vom Government Accountability Office (GAO, 2008) durchgeführte Studie, in der die Tochtergesellschaften einer Auswahl von US-Unternehmen (mit Schwerpunkt auf großen Auftragnehmern der Bundesregierung) untersucht wurden, dass die Citigroup von den untersuchten Unternehmen die meisten Tochtergesellschaften in Ländern hat, die als Steueroasen oder „Financial Privacy Jurisdictions“ aufgeführt sind. Laut den Jahresabschlüssen der Citigroup waren 427 der bei der Securities and Exchange Commission gelisteten Tochtergesellschaften in Steueroasen ansässig. In der Studie wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Liste möglicherweise nicht vollständig ist, da die Börsenaufsichtsbehörde nur die Auflistung „bedeutender Tochtergesellschaften“ verlangt.

Eine weitere Studie, die 2009 vom britischen Gewerkschaftsbund in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass die fünf größten britischen Banken (Lloyds, TSB, RBS, HSBC und Barclays) über 1200 Tochtergesellschaften in Steueroasen haben: „Wie bei den US-amerikanischen und britischen Studien gilt: Während viele Unternehmen zahlreiche Tochtergesellschaften in Steueroasen haben, sind es die Banken und Finanzunternehmen, die herausstechen… Es stellt sich heraus, dass alle (die fünf größten Banken) eine erhebliche Präsenz in Steueroasen haben.“ (TJN, 2009a) In der folgenden

Tabelle ist die Anzahl der Tochtergesellschaften großer Unternehmen mit Sitz in den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich aufgeführt, die in als Steuerparadiese eingestuften Ländern registriert sind. Die Daten wurden aus Berichten des Tax Justice Network und des Government Accountability Office zusammengestellt (TJN, 2009a; TJN, 2009b; GAO, 2008).

TABELLE 7

Selbst diese Zahlen können nur als eine sehr vorläufige und unvollständige Schätzung des Ausmaßes der Beteiligung der einzelnen Unternehmen an „Offshore“-Märkten und Steuerparadiesen betrachtet werden. Wie die GAO-Studie feststellt, ist es in der Regel unmöglich, genau zu wissen, wie tief und wie weit diese ausgedehnten Netzwerke gehen, da die Unternehmen ihre Unternehmensstrukturen und Investitionsvehikel leicht anpassen können, um die Meldepflichten zu minimieren. Martens (2014) stellt zum Beispiel in Bezug auf Citicorp fest: „In ihrem Bericht zum 31. Dezember 2008 teilte die Citigroup der SEC mit, dass sie 2.245 Tochtergesellschaften hat. Am 31. Dezember 2009, nur ein Jahr später, gab sie nur noch 187 Haupttöchter an. Ende 2013 gab sie diese Zahl mit 184 an.“

In den letzten dreißig oder vierzig Jahren ist es für die größten Konglomerate zur gängigen Praxis geworden, verstärkt auf „kreative Buchführung“, parallele Finanztransaktionen und Unternehmensumstrukturierungen zurückzugreifen, um ihre kommerziellen und finanziellen Aktivitäten und Geschäfte über Steuerparadiese und geheime Gerichtsbarkeiten zu lenken. In einer detaillierten Analyse von Raymond Baker (2005) wird geschätzt, dass etwa die Hälfte aller internationalen Handelsgeschäfte über Steueroasen abgewickelt werden. In Bezug auf die Hauptakteure und Akteure, die am aktivsten an der Organisation und dem operativen Management bestimmter Offshore-Märkte und -Konten beteiligt sind, stellt Henry (2012, S. 32) fest, dass:

„Obwohl es inzwischen über 500 Privatbanken, Hedgefonds, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Versicherungsunternehmen gibt, die sich auf Offshore-Geschäfte spezialisiert haben, ist die Branche tatsächlich sehr konzentriert. Die meisten ihrer Angestellten arbeiten direkt oder indirekt für die 50 größten Privatbanken der Welt, insbesondere für die 21 größten, die inzwischen jeweils ein grenzüberschreitendes Privatvermögen von mindestens 100 Milliarden Dollar verwalten.“

Abgesehen von der inhärenten Komplexität der einzelnen Unternehmensstrukturen und der damit verbundenen Finanztransaktionen, die in der Regel über mehrere Offshore-Jurisdiktionen und eine Reihe von Unternehmenseinheiten abgewickelt werden, die einen undurchdringlichen Schutzschild der Geheimhaltung und Vertraulichkeit bieten, sind es die technischen und logistischen Schwierigkeiten, mit denen die einzelnen Länder und die für die Überwachung und Regulierung dieser Aktivitäten zuständigen Behörden konfrontiert sind. Diesbezüglich heißt es in einer vom National Audit Office des Vereinigten Königreichs durchgeführten Untersuchung:

„Die Komplexität ist eine wachsende Herausforderung. Auf den Kaimaninseln sind beispielsweise 80 Prozent der weltweiten Hedgefonds angesiedelt… Die globalen Auswirkungen wurden durch mangelnde Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse und das Ausmaß der Risiken noch verschärft. Hedgefonds … haben Strukturen, die die regulatorische Verantwortung international aufteilen. In der Regel befinden sich die wichtigsten Intermediäre in Onshore-Finanzzentren, während die Registrierung und Verwaltung der Fonds offshore erfolgt.

Da Hedgefonds in erster Linie für institutionelle und erfahrene Anleger bestimmt sind, unterliegen sie traditionell weniger strengen Vorschriften. Es werden jedoch zunehmend Forderungen nach einer stärkeren aufsichtsrechtlichen Kontrolle in Bereichen wie Unternehmensführung, Bewertung der Vermögenswerte, Offenlegung und Einhaltung des Fondsprospekts laut. Um vollständig wirksam zu sein, müssten solche Vorschriften von den Offshore-Regulierungsbehörden dem Fonds selbst auferlegt werden. Selbst für die größeren Aufsichtsbehörden weltweit ist es eine Herausforderung, genügend qualifizierte Ressourcen zu finden, um solche Vorschriften wirksam durchzusetzen.“ (NAO, 2007, S.20)

Ein weiterer Faktor, der ein potenzielles Risiko für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Unternehmensabschlüsse sowie für die Markteffizienz, das Systemrisiko und die Stabilität des Finanzsystems im Allgemeinen darstellt, ist die Tatsache, dass die „unabhängige“ Prüfung der Finanzverwaltung, der Abschlüsse und der Konten fast aller großen Unternehmen von den „Big 4“ – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young und KPMG – durchgeführt wird (siehe z. B. Harari et al., 2012; Tax Research UK, 2010). Die Vielzahl inhärenter Interessenkonflikte, „arm’s length“-Geschäfte zwischen verbundenen Parteien und andere ähnliche Tendenzen, die in der heutigen Zeit zur gängigen Praxis geworden sind, stellen große Herausforderungen und potenziell sehr ernste Risiken für die Integrität und echte Unabhängigkeit der Prüfung und Rechenschaftspflicht der großen Finanzunternehmen sowie für die Integrität und Stabilität des Finanzsystems insgesamt dar.

Diese Merkmale und Tendenzen werden durch die für das Federal Reserve System (FRS) geltenden Bestimmungen veranschaulicht. Das Government Accountability Office (die wichtigste Rechnungsprüfungsbehörde des Kongresses) wurde 2011 ermächtigt, seine allererste Prüfung der FRS durchzuführen, als die Kontroverse über die „Rettung“ des Finanzsektors nach der Finanzkrise von 2008 für die Politiker und Regulierungsbehörden nicht mehr abwendbar war. Der Umfang der Prüfung war jedoch äußerst begrenzt und umfasste nur Ereignisse und Transaktionen, die in direktem Zusammenhang mit den wichtigsten Notfallprogrammen und den betreffenden Darlehen standen.

Die Untersuchung ergab, dass es bei der Verwaltung von Aktivitäten und Geschäften im Zusammenhang mit dem Rettungsprogramm generell an Transparenz mangelte und dass viele der bestehenden Leitlinien und Anforderungen für die Durchführung des Rettungsprogramms nicht anwendbar oder relevant waren (so wurden beispielsweise viele Verträge für den Erwerb von „Verkäuferdienstleistungen“ ohne Wettbewerb vergeben). Der Bericht stellte auch fest, dass leitende Angestellte und Manager einiger der Firmen, die sehr umfangreiche Rettungspakete erhielten, zuvor als Direktoren der regionalen Federal Reserve Banks tätig waren oder irgendwann in ihrer Laufbahn bei der FRS beschäftigt waren, und dass die Bestimmungen der FRS über Interessenkonflikte während des Rettungsprogramms routinemäßig außer Kraft gesetzt oder ignoriert wurden. In der Zwischenzeit ergab die Untersuchung auch, dass etwa 40 % der 16 Billionen Dollar, die für das Notkredit- und Hilfsprogramm bereitgestellt wurden, an drei der einflussreichsten Mitgliedsbanken der FRS vergeben wurden: Citigroup (rund 2,5 Billionen Dollar, plus/minus ein paar Milliarden), Morgan Stanley (2 Billionen Dollar) und Merrill Lynch (1,9 Billionen Dollar).

In ihren Veröffentlichungen und Bulletins hebt die FRS in der Regel die verschiedenen Ebenen der Rechenschaftspflicht hervor, denen sie unterliegt. Dazu gehören ihre eigenen internen Finanzverwaltungs- und Prüfungsverfahren, die Zertifizierung ihrer Jahresabschlüsse durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und die Aufsicht durch den Kongress. Außerdem gibt es einen Bundesbeamten, dessen Position speziell für folgende Aufgaben geschaffen wurde

die Überprüfung bestimmter Aktivitäten (das Federal Reserve Board Office of the Inspector General), doch beschränken sich die Aufgaben dieses Büros weitgehend auf die „Prüfung“ der Politik des Board of Governors. Diesbezüglich stellte die GAO-Untersuchung (mit dem Titel „FEDERAL RESERVE SYSTEM: Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency Assistance“) fest, dass:

„Die Jahresabschlüsse der Reserve Banks und LLCs (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), die die Konten und Aktivitäten der Notfallprogramme sowie die damit verbundenen internen Kontrollen der Finanzberichterstattung umfassen, werden jährlich von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Diese unabhängigen Abschlussprüfungen sowie andere Prüfungen und Überprüfungen, die vom Federal Reserve Board, seinem Generalinspektor und der Innenrevision der Reserve Banks durchgeführt wurden, ergaben keine wesentlichen Probleme bei der Rechnungslegung oder den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung im Zusammenhang mit den Notfallprogrammen.“ (GAO, 2011, S.2)

Wenn systemische Integrität, Transparenz und Rechenschaftspflicht wiederhergestellt werden sollen, besteht eine der grundlegenden Aufgaben in der Entwicklung und Umsetzung wirklich unabhängiger und „fremdbestimmter“ Prüfungsverfahren und -anforderungen (siehe z. B. Strange, 1996; TJN, 2017; TJN, 2018; Fattorelli, 2013; Transparency International, 2012). Allgemeiner formuliert Korten (1995, S. 212) die zugrunde liegenden Unterstützungsstrukturen und das operative Management des „freien“ Marktes und des Finanzsystems:

„Wir hören immer wieder von Verfechtern des Unternehmenslibertarismus, dass die Ökologisierung des Managements in einem globalisierten freien Markt die Antwort auf die sozialen und ökologischen Probleme der Welt sein wird. Angesichts von Finanzmärkten, die nach kurzfristigen Gewinnen verlangen, und Unternehmensräubern, die bereit sind, jedes Unternehmen zu zerschlagen, das nicht alle möglichen Kosten externalisiert, ist der Versuch, das Problem durch die Stärkung des sozialen Bewusstseins der Manager zu lösen, falsch definiert. Es gibt viele sozial bewusste Manager. Das Problem ist ein räuberisches System, das es ihnen schwer macht zu überleben.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Ausmaß und die Tiefe der Marktkonzentration im Finanzsektor und die Zentralisierung wirtschaftlicher Macht und Planung sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich, sowohl für viele Volkswirtschaften als auch für die meisten internationalen Finanzsysteme und Marktsektoren. Insbesondere die Eigentümer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Vanguard und BlackRock scheinen einen Grad an zentralisierter Entscheidungsfindung und Kontrolle über das Finanzmanagement und die wirtschaftliche Planung und Entwicklung erreicht zu haben, der alles übertrifft, was das zentrale Politbüro der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer Macht je erreicht hat. Es wird argumentiert, dass das eng verflochtene und geheime System von Eigentum und Kontrolle des Finanzsystems und der Unternehmensführung einer gründlichen Untersuchung unterzogen und schließlich teilweise, wenn nicht vollständig, abgebaut oder in irgendeiner Weise aufgelöst werden sollte, Es macht jedoch keinen Sinn, von Maßnahmen wie „Verstaatlichung“ oder „Enteignung“ als solchen zu sprechen, da, wie bereits erwähnt, die überwältigende Mehrheit der Gelder, die der exklusive Club der miteinander verflochtenen Finanzunternehmen und Vermögensverwalter verwendet, nicht ihr eigenes Geld ist. In jedem Fall handelt es sich um Fragen, die einer genaueren Analyse und einer öffentlichen Debatte bedürfen, um erstens zu verstehen, was geschehen ist und wie die gegenwärtige Konfiguration von Eigentum und Kontrolle strukturiert und verwaltet wird, und um zweitens zu prüfen, ob und wenn ja, wie das bestehende Finanzsystem, die Regeln der Unternehmensführung und die Aufgaben und Funktionen der Wirtschaftsplanung und -entwicklung geändert oder reformiert werden können.