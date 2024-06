Bret Weinstein in Genf: „Wir werden angegriffen”.

Die Prinzipien der nationalen Souveränität, der persönlichen Freiheit und der Zustimmung der Regierten werden von einer winzigen globalen Elite zerstört, die uns beherrschen will.

Sie möchten uns vorschreiben, was wir tun, sagen und denken dürfen. Sie wollen kontrollieren, wohin und wann wir reisen dürfen, welche Medikamente und Spritzen wir nehmen müssen, welche Zweifel wir haben dürfen. Sie wollen die Möglichkeit haben, Diskussionen zu unterbinden und die Kanäle zu schließen, durch die wir die Wahrheit ihrer Geschichten und die Legitimität ihrer Macht infrage stellen. Kurz gesagt, sie sind wütend, dass wir in der Covid-Ära erfolgreich den Vorhang gelüftet haben, und sie möchten sich rächen.

Bret Weinstein: "We are under attack. The principles of national sovereignty, personal liberty and the consent of the governed have been slated for destruction by a tiny global elite that desperately wants to rule us. They aim to dictate what we are allowed to do to say and to… pic.twitter.com/2eTfgh0SdA