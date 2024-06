Warum Prominente sich nicht zu Gaza äußern

Von Caitlin Johnstone

Berühmte Persönlichkeiten zögern, das zentralisierte US-Imperium zu kritisieren, weil sie direkt davon profitieren.

In den vergangenen acht Monaten haben die Menschen ihre Frustration und Verwirrung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Prominente ihre immensen Plattformen nicht nutzen, um sich gegen das von den USA unterstützte Gemetzel in Gaza auszusprechen. Aber es ist nicht wirklich ein Geheimnis, warum dies geschieht: Prominente zögern, das zentralisierte US-Imperium zu kritisieren, weil sie direkt davon profitieren.

Es ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt der imperialen narrativen Kontrolle, dass die größten und einflussreichsten Stimmen unserer Gesellschaft eng mit dem politischen Status quo verbunden sind, auf dem das Imperium aufgebaut ist. Ruhm und Reichtum entstehen dadurch, dass sie von den wohlhabenden Eigentümern von Medienproduktionsplattformen wie Filmstudios, Plattenlabels, Fernseh- und Nachrichtenmedien gefördert werden, und diese extrem wohlhabenden Menschen haben ein ureigenes Interesse daran, den Status quo aufrechtzuerhalten, auf dem ihr Reichtum gründet. Diejenigen, die den Status quo bedrohen, werden daher nicht zu Berühmtheiten, und diejenigen, die reich und berühmt werden, sind sich dessen entweder (A) bewusst oder (B) zu oberflächlich und nichtssagend, um ein Interesse daran zu haben, das kaiserliche Boot zu schaukeln.

Niemand wird von sich aus zum Superstar; es bedarf einer umfassenden Zusammenarbeit mit vielen Personen, und viele der wichtigsten von ihnen befinden sich in Positionen mit großem Reichtum und großer Macht und haben kein Interesse daran, dass Sozialismus oder Antiimperialismus ihre Reiche bedrohen, indem sie in der politischen Realität ihres Landes Fuß fassen. So entsteht ein beeindruckend gründliches Gatekeeping-System, das alle klarsichtigen Rebellen herausfiltert, die sich ansonsten ihren Weg an die Spitze bahnen könnten.

Natürlich ist das Filtersystem nicht perfekt; manchmal schleicht sich jemand hindurch, oder, was wahrscheinlicher ist, er wird durchgewunken und erlebt dann ein politisches Erwachen, nachdem er berühmt geworden ist. Aber auf jede Susan Sarandon und jeden Roger Waters kommen hundert begeisterte prominente Befürworter des Status quo und tausend andere, die zu allen wirklich wichtigen Themen einfach schweigen.

Es genügt, jemanden zum Multimillionär zu machen und ihm einen bequemen Lebensstil zu ermöglichen, um ihn dem politischen Status quo des Landes gegenüber loyal zu machen. Allein die Tatsache, dass das Imperium kapitalistisch ist und es den Reichen erlaubt, wie Götter zu leben, sorgt dafür, dass die meisten Menschen, die zu Berühmtheiten aufsteigen, stark zugunsten des Systems voreingenommen sind, das diesen Lebensstil ermöglicht, und alles, was sie öffentlich sagen, wird dies widerspiegeln. Dadurch erhält das Imperium ein riesiges Propagandabullhorn, das eine Informationslandschaft schafft, in der alle großen Stimmen so sprechen, als würde das System perfekt funktionieren, und die Stimmen all der normalen Menschen, deren Erfahrung ihnen das Gegenteil sagt, werden übertönt.

Als Macklemore darüber rappte, wie „die Musikindustrie still ist, mitschuldig an ihrer Plattform des Schweigens“ über Gaza, fragte er: „Was ist mit dem Künstler passiert? Was hast du zu sagen?“ Und das ist die Antwort. Was mit den einflussreichsten Künstlern passiert ist, ist, dass sie zu viel zu gewinnen haben, wenn sie die Status-quo-Politik des Imperiums unterstützen, und zu viel zu verlieren, wenn sie sich ihr widersetzen.

Und deshalb sind die Mainstream-„Künstler“ von heute so kunstlos. Wie viel Tiefe und Tiefgang kann man ausdrücken, wenn man sich so von der Realität abkapselt? Wie authentisch und bedeutungsvoll kann Ihre Kunst sein, wenn Sie verpflichtet sind, den Status quo einer bewusstseinsgesteuerten Dystopie zu erhalten, in der alles betrügerisch und bedeutungslos ist?

Alles, was die Menschen überhaupt erst zur Kunst hinzieht, muss geopfert werden, um den Status einer Berühmtheit zu erhalten – Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Rebellion, Sinnlichkeit, Inspiration, Lebendigkeit. Diese wilde Verbindung mit etwas Geheimnisvollem und seltsam Sexyem, das unter der Oberfläche von allem knistert.

All das muss die Toilette hinuntergespült werden, um ein prominenter Wächter der Informationsinteressen des weltumspannenden, zentralisierten US-Imperiums zu werden. Du wirst leben wie ein König, aber du wirst auch alles in dir opfern müssen, was das Leben lebenswert macht.

Wir werden von verrückten, falschen Freaks in Washington und Virginia regiert, die mit verrückten, falschen Freaks an der Spitze der Unternehmenswelt zusammenarbeiten, und ihre Herrschaft wird von verrückten, falschen Freaks in New York und Los Angeles durchgesetzt, die ihren Prominentenstatus dazu nutzen, eine künstliche Mainstream-Kultur zu schaffen, die hirnlos, herzlos, seelenlos und völlig uninteressiert am Entstehen einer gesunden Welt ist.

Deshalb schweigen die Prominenten heute zu Gaza.