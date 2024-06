17-Jährige, die „ Kleidung, Musik und Kunst“ liebte, starb 2 Monate nach der zweiten Pfizer-Injektion

Von Brenda Baletti, Ph.D.

In einem Interview mit The Defender erzählte Shanna Carroll von dem Herzschmerz, den sie erlebte, als ihre 17-jährige Tochter Aubrynn einen Herzstillstand erlitt, gefolgt von schweren Komplikationen – und weniger als zwei Monate nach ihrem zweiten Impfstoff COVID-19 von Pfizer starb.

„Sie war ein mädchenhaftes Hippie-Kind, das fließende Kleider, Musik und vor allem Kunst liebte“, beschrieb Shanna Carroll ihre Tochter Aubrynn Grundy gegenüber The Defender. „Sie war schüchtern, aber mutig, und sie wollte im Bereich der Menschenrechte arbeiten“.

Aubrynn, die keine bekannten gesundheitlichen Probleme hatte, starb im August 2022, weniger als zwei Monate nach ihrer zweiten COVID-19-Impfung von Pfizer.

Aus ihren Krankenakten, die ihre Mutter mit The Defender geteilt hat, geht hervor, dass bei Aubrynn COVID-19, Myokarditis und andere Herz- und Lungenkomplikationen diagnostiziert wurden und sie drei kardiale Ereignisse erlitt.

Auf ihrem Totenschein wurden COVID-19 und Multiorganversagen als Todesursache angegeben, so ihre Mutter.

Shanna sagte, dass Aubrynn als sozial engagierter junger Mensch, wie so viele Mitglieder der Öffentlichkeit, gelehrt wurde und glaubte, dass Maskierung und Impfung ein Weg seien, um andere zu schützen.

Sie lebten in Michigan, wo es keine Impfpflicht für Schulen gab. Aubrynn hat sich zunächst nicht impfen lassen. Anfang 2022 wurden sie und ihre Freundin Rachel jedoch ausgewählt, an einer Sommerreise namens Pilgerreise für Jugendliche teilzunehmen. Um daran teilnehmen zu können, mussten sie sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen lassen.

Das von den Odd Fellows gesponserte Programm ist ein Wettbewerbsprogramm, das 16- und 17-Jährigen offensteht, die sich für die Themen Regierung, Politik und internationale Beziehungen interessieren.

Für Aubrynn war es die erste und einzige Reise weg von zu Hause.

Das Programm führte die Schülerinnen und Schüler in große Städte in den USA und Kanada, wo sie Orte wie Ellis Island und die Vereinten Nationen besuchen würden. Da sie Städte wie New York und Boston besuchen und nach Kanada einreisen wollten – alles Orte, an denen verschiedene Impfungen vorgeschrieben sind, um einige Unternehmen und Regierungseinrichtungen zu betreten, die die Schüler besuchen würden – waren Impfungen für die Reise obligatorisch.

In den Wochen vor der Reise erhielt Aubrynn am 7. Juni 2022 ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs und am 28. Juni die zweite Dosis. Abgesehen von einigen Schmerzen im Arm hatte sie zunächst keine Symptome und machte sich mit ihren Klassenkameraden auf den Weg.

Die Schüler besuchten New York und Boston und waren auf dem Weg nach Kanada, als Aubrynn ihrer Mutter eine SMS schrieb und sich beschwerte, dass sie sich schwach und krank fühlte. Ihre Betreuer testeten Aubrynn auf COVID-19 und kontaktierten Shanna, um ihr mitzuteilen, dass ihre Tochter positiv getestet wurde.

Am nächsten Tag verließen Shanna und ihre Familie ihr Haus in Michigan um 2 Uhr morgens, um die Studentengruppe an der kanadischen Grenze zu treffen und Aubrynn abzuholen, sie nach Hause zu bringen und ins Bett zu legen.

Shanna sagte, Aubrynn sei schwach und müde gewesen, aber ihre Krankheit schien zunächst nichts Ungewöhnliches zu sein. Sie hatte kein Fieber, versuchte aber, ihren Husten zu unterdrücken und fühlte sich schmerzerfüllt. Sie beschlossen, eine Notaufnahme aufzusuchen.

Die Notaufnahme war nur 10 Minuten von ihrem Haus entfernt, aber als sie dort ankamen, war Aubrynn zu schwach, um zu gehen, und musste mit dem Rollstuhl hineingebracht werden. Nach einer ersten Sichtung warteten sie vier Stunden lang im Wartezimmer.

Nach der Hälfte dieser Zeit kam Aubrynns Vater Anthony, um für Shanna einzuspringen, die ihr quengeliges Kleinkind nach Hause brachte, um sich für seine Geburtstagsfeier vorzubereiten. Ein paar Stunden später sagte ihr eines ihrer Kinder, sie solle auf ihr Handy schauen – sie habe 20 verpasste Anrufe von Anthony.

„Ich rief ihn sofort an und er war hysterisch am Telefon, und ich wusste es, ich wusste es einfach“, sagte sie.

Aubrynn war im Wartezimmer aufgestanden, hatte ihren Vater gefragt, ob ihr Name schon aufgerufen worden war, und war zusammengebrochen. sagte Shanna:

„Er sagte, als sie fiel, versuchte er, sie aufzuheben, aber er war zu schwach. Also musste er um Hilfe schreien. Als er merkte, dass ihre Augen in den Hinterkopf rollten, schrie er sofort. Und dann hat eine andere Krankenschwester, die gerade rausging und nicht bei der Aufnahme dabei war, sie hochgehoben und einfach nach hinten gebracht. Sie hatten etwa 10, 15 Minuten mit ihr gearbeitet, bevor ich ankam. Und als ich dort ankam, sagte er: „Sie hat einen Puls, aber es hat ein bisschen gedauert, bis er da war.“

Aubrynn hatte ihren ersten Herzstillstand erlitten. Das Notfallteam gab Aubrynn eine Reihe von Medikamenten, darunter Dilaudid (ein Opioid), Fentanyl, Morphin und Ketamin, bevor sie mit dem Flugzeug in das Kinderkrankenhaus in Detroit gebracht wurde.

Aus ihren Krankenakten geht hervor, dass sie danach zwei weitere Herzstillstände erlitt und auf der Kinderintensivstation weiterhin unter Tachykardie – einem schnellen und unregelmäßigen Herzschlag – litt.

Shanna sagte, dass sie im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät und eine Ecmo-Maschine angeschlossen wurde, eine Form der Lebenserhaltung, die die Herz- und Lungenfunktion übernimmt. Sie luden ihre Familie ein, bei ihr zu sitzen.

„Und es sah gar nicht nach ihr aus“, sagte Shanna. „Sie war geschwollen, sie hatte überall Schläuche. Ihre Fingerspitzen fingen an, blau zu werden. Es sah aus, als hätte sie ein paar Erfrierungen an der Nasenspitze.“

Diese blaue Farbe, die laut den medizinischen Unterlagen auf möglichen Wundbrand hinweist, breitete sich langsam auf ihre Arme und Beine aus.

Die Ärzte teilten der Familie keine Diagnose mit. Sie testeten sie auf verschiedene Krankheiten, sagte Shanna, „und die Ärzte für Infektionskrankheiten sagten mir immer wieder, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist.“

Die Familie wurde darüber informiert, dass Aubrynn palliativmedizinisch betreut wurde. Dabei handelt es sich um eine spezialisierte medizinische Versorgung, die sich auf die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen einer schweren Krankheit konzentriert. Sie wurde auch mit Antibiotika behandelt.

Aber Shanna sagte, sie konnte sehen, dass Aubrynn immer noch Schmerzen hatte. Das medizinische Team tat, was es konnte, um diese Schmerzen zu lindern, sagte sie.

Als sie die Liste der Medikamente, die Aubrynn erhielt, überprüfte, sagte sie, dass die meisten von ihnen Medikamente für das Lebensende waren.

Sie sagte auch, dass sie nie darüber informiert wurde, dass man Aubrynn auf ein Remdesivir-Protokoll gesetzt hatte, was in den Unterlagen vermerkt ist.

Aubrynn war 20 Tage lang im Krankenhaus, bevor die Zeit kam, sie zu entlassen, weil keine der Behandlungen anschlug. Ihre Mutter sagte, sie sei friedlich gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebten und die ihre Lieblingsmusik hörten.

Eine Krankenschwester sagte ihr, dass eine Autopsie nicht nötig sei, da die Todesursache bekannt sei, und die Familie stimmte zu.

„Als wir dann das Ergebnis bekamen, dass es COVID-19 war, war ich schockiert“, sagte Shanna. „Ich hätte nicht gedacht, dass das da steht, weil ich nicht dachte, dass sie an COVID-19 gestorben ist.“

Shanna fragte das Krankenhauspersonal wiederholt, ob sie jemals einen derartigen Fall von COVID-19 gesehen hätten. Das hatten sie nicht. Sie sagten Shanna, sie hätten „Schmerzen und Kinder gesehen, die mit Asthma überwacht werden mussten, aber keine Todesfälle wie diesen.“

Shanna und ihre Familie vermuteten, dass der Zustand ihrer Tochter auf eine Impfverletzung zurückzuführen war, aber diese Möglichkeit wurde von den Ärzten nie erwähnt. In all ihren medizinischen Unterlagen war vermerkt, dass sie vollständig geimpft war.

Shanna sagte, sie sei von Anfang an besorgt über den COVID-19-Impfstoff gewesen, aber als jemand, der immer die freie Wahl gepredigt hatte, wollte sie, dass Aubrynn selbst entscheiden konnte.

„Es war eine große Sache für sie, die sie als Erwachsene selbst entscheiden musste. Außerdem ist man in Michigan mit 17 Jahren volljährig. Selbst wenn ich ihr also nein gesagt hätte, hätte sie es trotzdem bekommen können”, sagte sie.

Shanna sagte, sie teile Aubrynns Geschichte aus Solidarität mit anderen Impfgeschädigten. Die Geschichten der Menschen werden unterdrückt, sagte sie, aber sie müssen alle gehört werden.

„Es ist einfach furchtbar. Einfach alles. Sie werden einfach unter den Teppich gekehrt, die Geschichten, die Patienten. Und die Geschichten sind herzzerreißend.“

Sehen Sie sich hier das Interview von Shanna Carroll mit CHD.TV an