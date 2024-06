Die USA diskreditieren alle Argumente, warum sie die Welt führen sollten

Von Caitlin Johnstone

Nach und nach diskreditiert das US-Imperium alle seine eigenen Argumente, warum es die Welt führen sollte. All die Gewalt, Tyrannei und Ungerechtigkeit, die es mit seiner weltbeherrschenden Führung in Schach zu halten vorgibt, wird vom Imperium selbst ausgeübt, und zwar jedes Jahr auf immer dreistere und ungeheuerlichere Weise.

Die gesamte Prämisse hinter den Containment-Strategien des Imperiums, der militärischen Einkreisung und der Kalten-Kriegs-Politik gegenüber China besteht darin, dass die Volksrepublik China daran gehindert werden muss, aufzusteigen und die USA als globale Führungsmacht zu verdrängen, und die Argumente für die Notwendigkeit, Russland und den Iran mit allen Mitteln zu kontrollieren, beruhen auf derselben Prämisse. Diese Argumente werden von vielen als gegeben hingenommen, weil die USA ein freies und demokratisches Land sind, das liberale Werte vertritt und sich gegen Autoritarismus wendet, so dass es natürlich besser ist, wenn die USA das Weltgeschehen leiten.

Aber jeder Punkt, der dieses Argument untermauern könnte, wird von den USA selbst schnell ausgehöhlt. Die USA machen die Welt zu einem viel gewalttätigeren und gefährlicheren Ort. Die USA greifen die Freiheit an, indem sie immer mehr Ungerechtigkeit und Autoritarismus begehen und begünstigen. Die USA untergraben das Völkerrecht, indem sie es ständig verletzen. Jedes Argument, das für die Vorzüge der globalen Führungsrolle der USA angeführt werden könnte, wird von Tag zu Tag schwächer.

Da die USA Israel dabei unterstützen, routinemäßig entsetzliche Massaker im Gazastreifen zu begehen, ist es klar, dass die USA nicht behaupten können, die Welt zu einem friedlicheren und harmonischeren Ort zu machen.

Während die USA und ihre Verbündeten die nukleare Brinkmanship mit Russland wegen des gescheiterten Stellvertreterkriegs in der Ukraine rücksichtslos ausweiten, ist es klar, dass die USA nicht behaupten können, die Welt sicherer zu machen.

Wenn die USA den Internationalen Strafgerichtshof anprangern, weil er Haftbefehle gegen israelische Beamte beantragt hat, und Israel dabei unterstützen, die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, den Angriff auf Rafah einzustellen, abzulehnen, dann ist klar, dass die USA ihren Anspruch, die „regelbasierte internationale Ordnung“ aufrechtzuerhalten, diskreditiert haben.

Da Online-Zensur und verbotene pro-palästinensische Slogans in der gesamten von den USA geführten westlichen Welt zunehmend normalisiert werden, ist klar, dass die USA ihren Anspruch, ein Beschützer der Redefreiheit zu sein, diskreditiert haben.

Wenn die USA landesweit mit Polizeigewalt gegen Anti-Völkermord-Demonstranten auf dem Universitätsgelände vorgehen, ist klar, dass die USA ihre Behauptung, ein Beschützer der Versammlungsfreiheit zu sein, in Misskredit gebracht haben.

Da die USA Israel bei der Ermordung einer historischen Anzahl von Journalisten und der Schließung von Al Jazeera unterstützen, während sie selbst Julian Assange wegen seiner journalistischen Tätigkeit, mit der er US-Kriegsverbrechen aufdeckt, inhaftieren, ist es klar, dass die USA ihren Anspruch, ein Beschützer der Pressefreiheit zu sein, diskreditiert haben.

Da die USA ihre Stellvertreter in Kiew bei der Annullierung der Wahlen in der Ukraine unterstützen und gleichzeitig den meisten Diktaturen der Welt militärische Hilfe leisten, ist es klar, dass die USA ihren Anspruch, ein wichtiger Förderer der Demokratie zu sein, diskreditiert haben.

Welches Argument man auch immer anführen mag, warum die Welt von der Führungsrolle der USA profitiert, die aktuellen Nachrichten widerlegen solche Behauptungen auf eindrucksvolle Weise. Die Beweise liegen vor, und das Argument ist hinfällig.

Dies ist keine leere rhetorische Behauptung, mit der ich nur zeigen will, dass meine Weltsicht besser ist als die der Mainstream-Apologeten des westlichen Imperiums; sie ist äußerst relevant für gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen, die für das Überleben unserer Spezies von beispielloser Bedeutung sind.

Das US-Imperium hat gleichzeitig seine Aggressionen gegen China und Russland sowie im Nahen Osten mit zunehmender Rücksichtslosigkeit ausgeweitet, was in den kommenden Jahren zu einer massiven militärischen Konfrontation mit mindestens einem großen, nuklear bewaffneten Staat führen dürfte. Sie tun dies, weil der Aufstieg Chinas bedeutet, dass die planetarische Hegemonie der USA auf der Kippe steht, wenn nicht etwas Bedeutendes geschieht, und die Manager des Imperiums scheinen berechnet zu haben, dass es sich lohnt, das Leben jedes irdischen Organismus zu riskieren, um dieses Bedeutende zu erzwingen.

Das einzig mögliche Argument, dass dies eine vernünftige Sache ist, ist, dass die Welt mit einer US-Führung besser dran ist als ohne sie. Aber wie wir gerade erörtert haben, ist jede mögliche Prämisse dieser Behauptung durch die Handlungen der Vereinigten Staaten gründlich diskreditiert worden. Und es wird nur noch schlimmer.

Das macht für mich mehr als deutlich, dass die Welt ohne die Führung der USA besser dran wäre.

Jedes Mal, wenn ich dies sage, bekomme ich in meinen Kommentaren Apologeten des Imperiums zu hören, die wütend argumentieren, dass, wenn die USA unseren Planeten nicht dominieren, es China tun wird, aber es gibt keine Beweise dafür, dass China versucht, die USA als unipolaren planetarischen Hegemon zu verdrängen, und die Annahme, dass es immer eine unipolare Macht geben muss, die den Globus dominiert, ist ahistorischer Unfug. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es nur einen unipolaren planetarischen Hegemon gegeben, nämlich das US-Imperium, und das gab es erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den neunziger Jahren.

Es ist nicht rational zu glauben, dass etwas, das nur ein einziges Mal in der Geschichte vorkam, die Norm für unsere Welt sein muss. Multipolarität war während der gesamten Zeit, die wir auf diesem Planeten verbracht haben, die Norm, nicht die Ausnahme, bevor die USA vor etwa drei Jahrzehnten ihre globale Vormachtstellung erlangten.

Damit soll nicht behauptet werden, dass eine multipolare Welt alle unsere Probleme lösen oder zu Frieden und Harmonie führen wird. Aber es ist klar, dass es besser ist, das Entstehen einer solchen Welt zu akzeptieren, als eine Welt, in der das US-Imperium versucht, seine Ankunft mit immer mehr Gewalt und Aggression zu unterdrücken und zu verzögern, bis hin zur Vorbereitung des Dritten Weltkriegs und dem irrsinnigen Spiel mit Armageddon-Waffen.

Das US-Imperium ist zu verrückt und krank, als dass man ihm noch erlauben könnte, die Welt zu regieren. Es gibt kein Argument, dass die Vorteile die Kosten überwiegen. Es gibt keinen Grund, warum die Großmächte der Welt nicht zusammenkommen und gemeinsam auf eine gesunde Welt zum Wohle aller hinarbeiten können, wenn die Menschheit nur ihren primitiven Drang zu dominieren und zu kontrollieren ablegen kann.